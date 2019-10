Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

"Hast du Lust?" Mit diesen Worten fragte Kurt Stürken seinen Sohn Axel, ob er nicht das Familienunternehmen übernehmen wolle: die Leuchtturm-Gruppe in Geesthacht, Sie kennen das Unternehmen sicher: einst ein vom Aussterben bedrohter Hersteller von Briefmarkenalben, heute Anbieter edler Papeterie-Produkte mit 60 Millionen Euro Jahresumsatz. "Hast du Lust?" Ein kurzes Treffen zwischen Vater und Sohn, ohne Ankündigung und ohne Diskussion – geht das so einfach? Nicht ganz, wie meine Kollegin Hanna Grabbe in der November-Ausgabe der ZEIT:Hamburg schreibt, die heute wie gewohnt als zusätzliches Zeitungsbuch der ZEIT am Kiosk liegt.

Rund 90 Prozent aller deutschen Unternehmen sind in Familienhand, in Hamburg sitzen besonders viele – die Otto Group, Asklepios, Jungheinrich, Kühne & Nagel, Beiersdorf, Tchibo, die Firmen der Familie Herz, und ich könnte noch eine ganze Weile weitermachen. Und: Fast 5000 Hamburger Familienunternehmen suchen einen Nachfolger. Deshalb haben wir beschlossen, uns intensiv mit diesem Thema zu befassen. "Unternehmen mit einer Familie im Hintergrund gelten als erfolgreich, weil sie nicht in Quartalen, sondern in Generationen denken", schreibt meine Kollegin Hanna Grabbe. Selbstverständlich kommen in ihrem Text auch ein paar jener Übergabemanöver vor, die auf tragische Weise gescheitert sind (ich sage nur: Darboven und Hamburg Süd). Ihr Text trägt den vielsagenden Titel "Auserwählte und Verstoßene", Sie können ihn, wenn Sie ein Digitalabo der ZEIT haben, auch hier auf ZEIT ONLINE lesen.

Wir befassen uns aber nicht nur mit schwierigen Fällen, sondern erzählen auch eine Geschichte, die hoffentlich eine Erfolgsstory wird: Mein Kollege Marc Widmann porträtierte den 30-jährigen Marc Fielmann, der bald alleiniger Chef des in Hamburg beheimateten Brillenkonzerns mit 20.500 Mitarbeitern sein wird. Seinen Text lesen Sie hier. Sehr empfehlen kann ich Ihnen auch unser Interview mit Arist von Schlippe hier unten im Newsletter – er berät Familienunternehmen bei Übergaben und hat schon einige schwere Fälle erlebt.

Und nun viel Freude bei der Lektüre – mir bleibt nur noch, Ihnen einen schönen Reformationstag zu wünschen. Arbeiten Sie nicht zu viel, selbst wenn Sie ein Familienunternehmen leiten, unternehmen Sie lieber etwas, vielleicht ja mit der Familie. In den Hamburger Museen beispielsweise ist morgen der Eintritt frei.

Wir melden uns am Montag wieder, ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.

© Benne Ochs für DIE ZEIT

Bernd Lucke fordert Disziplinarverfahren gegen sich selbst – Streitgespräch mit Katharina Fegebank

Wer hätte gedacht, dass eine Vorlesung "Makroökonomik II" an der Universität Hamburg eine bundesweite Debatte auslösen könnte? Genauer: der Umstand, dass sie nicht stattfinden konnte. Schon zweimal haben Aktivisten die Lehrveranstaltung von VWL-Professor und AfD-Gründer Bernd Lucke gesprengt. Für heute Mittag um 12 Uhr ist der dritte Vorlesungstermin angesetzt, die Universität hat um Polizeischutz gebeten. Ist die Redefreiheit an der Hochschule in Gefahr? Um darüber zu streiten, hat die ZEIT Lucke und Hamburgs grüne Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank an einen Tisch gebeten. Erstmals diskutierten die beiden über die Proteste und Tumulte an der Universität. In dem etwa einstündigen Streitgespräch ging es hoch her – vor allem in der Frage, wie weit die Proteste gehen dürfen. Also alles so, wie es zu erwarten war? Keineswegs! In einem Punkt rang sich Fegebank fast so etwas wie eine Entschuldigung ab. Lucke räumte ein, dass aktuell die rechtsradikale Gewalt das größte Problem sei. Der frühere AfD-Politiker wartete zudem mit einer überraschenden Forderung auf: Fegebank solle seine Verfassungstreue als Beamter überprüfen, verlangte Lucke: "Leiten Sie bitte ein Disziplinarverfahren gegen mich ein!" Das Gespräch, das Stefan Schirmer und Marc Widmann moderiert haben, können Sie hier lesen.

© Jonas/​Unsplash

Im Hafen droht Flaute für 2020

"Ein Jahr der vollen Zufriedenheit" – solche Formulierungen hört man von Gunther Bonz eher selten. Im Vorfeld der diesjährigen Mitgliederversammlung des Unternehmensverbands Hafen Hamburg (UVHH) hatte Hamburgs oberster Hafenlobbyist aber tatsächlich wenig zu klagen. Die Fahrrinnenanpassung kommt, weshalb die Reeder nun wieder mit Hamburg planen können – und es auch tun: Die Reederallianz "THE Alliance" unter der Führung von Hapag-Lloyd hatte Linien von Bremerhaven nach Hamburg verlegt, eine andere Allianz einen neuen Asiendienst mit Hamburg als Anlaufhafen eingerichtet. So gab es im ersten Halbjahr einen Zuwachs des Containerumschlags um 7,5 Prozent. Kein Konkurrenzhafen wuchs in diesem Bereich stärker, trotz der schlechten gesamtwirtschaftlichen Aussichten. Für das gesamte Jahr 2019 prognostiziert Bonz mehr als neun Millionen Container. Eine neun vor dem Komma hatte es zuletzt 2014 gegeben. Allerdings geht es seit dem Spätsommer schon wieder bergab. Für 2020 könne man froh sein, das Ergebnis zu halten, sagte Bonz. "Wenn es mehr wird, geb ich einen aus."

Hanna Grabbe

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Ich trage oft mehrere Ringe am Finger. Einmal saß ein Kind neben mir und starrte die ganze Zeit auf meine Hand, das habe ich schon gemerkt. Irgendwann guckte es mich dann an und meinte: "Wow, fünf Ringe? Du warst schon fünfmal verheiratet?"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.



© privat

"Das zerstört Beziehungen in einem mörderischen Ausmaß"

Darboven, Tönnies, Herz – Streit in Familienunternehmen sind für Außenstehende amüsante Seifenopern, für Firma und Familie sind sie existenziell. Arist von Schlippe hat in Hamburg Psychologie studiert und mehr als 20 Jahre als klinischer Psychologe mit problematischen Familien gearbeitet. Seit 2005 hat er den Lehrstuhl Führung und Dynamik von Familienunternehmen am Wittener Institut für Familienunternehmen. Dort erforscht und berät er Unternehmerfamilien unter anderem beim Generationenwechsel. Er weiß, warum der Krach in Unternehmerfamilien so viel heftiger ist als in anderen Familien – und wie man ihn verhindert.

Elbvertiefung: Herr von Schlippe, Sie behaupten, dass Familienunternehmen aus psychologischer Sicht gar nicht funktionieren können. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass in Deutschland rund 90 Prozent aller Unternehmen in Familienhand sind, darunter auch erfolgreiche Weltkonzerne.

Arist von Schlippe: Ich sage das gern, um ein bisschen zu provozieren. Es ist mir aber durchaus auch ernst, denn in Familienunternehmen treffen zwei grundverschiedene Systeme aufeinander: Die Familie ist auf Bindung ausgelegt, der Einzelne zählt, man hält zusammen und findet es wichtig, sich zu verstehen. Im Unternehmen geht es darum, die für den Betrieb besten Entscheidungen zu treffen, auch wenn das für manche persönlich verletzend ist. Bei Unternehmerfamilien beeinflussen so die Themen, die das eine System betreffen, sehr oft auch das andere. Und keines davon ist so kritisch wie die Nachfolge.

Elbvertiefung: Warum?

Von Schlippe: Rein formal geht es um einen Prozess des Führungswechsels. In Wahrheit aber schwelt das Thema oft schon jahre- oder jahrzehntelang in der Familie: Wer soll es machen? Jemand von außen oder einer aus der Familie? Will er das? Kann er das? Ich kenne viele Familien, die nach dem Prinzip "family first" alles tun, vom Internat bis zur Elite-Uni, damit der eigene Sprössling ins Unternehmen kommt.

Elbvertiefung: Was ist das größte Problem beim Generationswechsel?

Von Schlippe: Ambivalenz, Unklarheit. Wenn Übergeber und Übernehmer und die restliche Familie sich einig sind, dass er oder sie das macht, ist das ideal. Und wenn sich alle einig sind, dass er es nicht machen soll, gibt es auch keine Probleme. Schwierig wird es, wenn man sich nicht so ganz sicher ist. Da ist ein Nein oft besser als ein halbes Ja.

Elbvertiefung: Haben Sie ein Beispiel?

Von Schlippe: In einer Familie sollte die Tochter übernehmen, kam aber nicht zum Zuge. Eine symbolische Geschichte: Die Räumlichkeiten waren sehr begrenzt, und es gab ein ganzes Zimmer voller alter Büromöbel. Die Tochter ließ sie eines Tages auf die Straße zum Sperrmüll stellen. Der Vater regte sich fürchterlich auf, das waren doch Werte, wenn auch reparaturbedürftig! Daraufhin die Tochter: "Zwei Jahre stand das Zeug da rum! Wie soll ich jemals führen, wenn ich noch nicht mal über solche Kleinigkeiten entscheiden darf?" Der Vater entgegnete: "Wie soll ich dir mein Unternehmen anvertrauen, wenn du so mit unserem Eigentum umgehst?" Das war ein Klassiker: Beide waren unbewusst ambivalent. Die Tochter traute es sich noch nicht ganz zu, sonst hätte sie den Vater klarer in die Schranken verwiesen. Und der Vater war noch nicht wirklich entschieden, sonst hätte er seine Tochter einfach machen lassen.

Was Arist von Schlippe Unternehmerfamilien in jedem Fall rät, wie er die Streitereien in der Hamburger Darboven-Dynastie beurteilt und was es mit dem "Prinz-Charles-Syndrom" auf sich hat, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Gesprächs mit Z+.

Die Fragen stellte Hanna Grabbe

© Morris Mac Matzen

"Räuber Hotzenplotz" im Schmidt Theater: Herrlich gemein und ziemlich lustig

Ein Musical für Kinder zu erschaffen ist eine verflixt schwere Aufgabe, da hat Martin Lingnau, Hauskomponist des Schmidt Theaters, völlig recht. Denn wenn es langweilig wird, fangen sie einfach an zu plappern oder umherzulaufen. Aber langweilig ist es in der Premiere von "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete" nur dem Räuber selbst, während er am Anfang hinter Gittern leidet. Weshalb er erst ziemlich lustig darüber singt und dann das tut, wofür er bekannt ist: ausbrechen und friedlichen Bürgern das Essen wegessen. Götz Fuhrmann ist ein brillanter Hotzenplotz, herrlich gemein und dabei, wie man heute sagt, total authentisch. Das Buch zum Musical, in dem neben einer Mondrakete an prominenter Stelle auch ein Krokodil auftaucht, wurde erst kürzlich in Otfried Preußlers Nachlass entdeckt. Das Schmidt-Team hat daraus die weltweit erste Bühnenfassung gemacht, mit vielen schönen Details, die auch größeren Zuschauern Spaß machen. Die Vorstellungen laufen bis zum 12. Januar, Karten ab 13,20 Euro.

Marc Widmann

Mittagstisch:

Klein und sehr fein Die Wohnzimmeratmosphäre nimmt den Gast gleich beim Betreten ein. Ein grau gestrichenes Eck-Café mit einigen Sitzmöglichkeiten, ausgewählten Waren aus der Region (von Essig bis hin zu dänischer Schokolade), Backwaren der ökologischen Vollkornbäckerei Brotgarten, Kaffee von Elbgold, 26 Sorten Biotee und einigen feinen Speisen – wie das Schwarzbrot mit Rührei, das ein Gast mit dem Wort »Sensationell!« beschreibt. Zur gekühlten Limonade kommt schon bald das Rührei mit Salat und Tomate auf den Tisch. Es schmeckt einfach brillant: knusprig-buttrig das Brot, lecker das Bio-Rührei. Am Nebentisch werden Touristen sehr herzlich über die Möglichkeiten einer Elbrundfahrt beraten, viele Flyer und Straßenkarten deuten darauf hin, dass Touristen auf ihrem Weg zwischen Hafen, Elbphilharmonie und Michel gern hier einkehren. Französische Chanson-Musik und Bilder, unter anderem ein großer Druck des Hamburger Malers Arthur Siebelist »Meine Schüler und ich« aus dem Jahr 1902, bereichern das Ambiente. Neustadt, Die Herren Köstlich – Heimatherd Hamburg , Neustädter Neuer Weg 20 , Fr–Mi 11–17 Uhr Elisabeth Knoblauch

Zoffen, singen, lieben: Tante Woo ist nicht nur Travestiekünstlerin, sondern auch professionelle Opernsängerin. In "Bosom Buddies" besingt sie gemeinsam mit Roman Who beste Freundschaft und derbsten Zoff. Das Duo tritt zugunsten des Vereins Künstlerhilfe auf, der psychisch erkrankte Kulturschaffende unterstützt.

Schmidtchen, Spielbudenplatz 21–22, Uraufführung heute, 19 Uhr, VVK ab 25,10 Euro

Indie an der Lagune: Mandoline und Westerngitarre geben den Rhythmus vor, wenn Jade Lagoon die Bühne betreten. Die Musiker aus Irland und Guatemala feiern heute ihr Debütalbum, dessen Titel auch zum Motto des Konzerts taugen sollte: "Through the Wild".

Fabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34 a, 19 Uhr, Spenden erbeten

Fotos im Fokus: Paolo Pellegrin gilt als einer der wichtigsten Dokumentar- und Kriegsfotografen der Welt. Die Ausstellung "Un’Antologia" stellt sein Schaffen in ein neues Licht, greift seine kreative Vision mithilfe von mehr als 200 analogen und digitalen Drucken auf. Bei der Eröffnung wird der Fotograf anwesend sein.

Haus der Photographie, Deichtorstraße 1–2, Eröffnung Do, 11.30 Uhr, Führungen um 13, 15 und 17 Uhr

Reformiertes Flimmern: Zürich, 1519. Priester "Zwingli – Der Reformator" begehrt heftig gegen Missstände in Stadt und Kirche auf, der Bischof von Konstanz fordert seine Verhaftung. Der Machtkampf nimmt bald eine überraschende Wendung. Opulentes Historiendrama über den Kampf um eine neue Weltordnung; Ulrich Zwingli war neben Martin Luther einer der wichtigsten Erneuerer der Kirche.

Zeise Kino, Friedensallee 7–9, Do, 14.15 Uhr, 9,50 Euro

Schnaps am Grab: In Mexiko feiern Lebende und Verstorbene gemeinsam den Tag der Toten. Das MARKK greift die Tradition mit Kunsthandwerk, Altar und Musik auf; Besucherinnen und Besucher lauschen der Comiclesung "Sterben ist echt das Letzte" und tanzen zu den Klängen der Mariachi Sol Azteca. "Mexikanisches Totenfest – Durch meine Werke werde ich in Erinnerung bleiben".

MARKK, Rothenbaumchaussee 64, Sa/So, Programm und Tickets online

Neulich in der Elbphilharmonie: Direkt vor Konzertbeginn erscheint ein hochbetagtes Paar, und die gesamte, bereits sitzende Reihe erhebt sich. Die beiden bedanken sich höflich und schieben sich an allen vorbei zu ihren Plätzen. Dasselbe Spiel nach der Pause: Wieder sitzen bereits alle und müssen für das besagte Paar aufstehen, kurz bevor die ersten Töne erklingen. Eine Besucherin kann sich schmunzelnd einen Kommentar nicht verkneifen: »Das gibt es doch nicht, schon wieder die Letzten!« Antwortet die alte Dame lachend: »Stimmt, aber im Paradies werden wir die Ersten sein!« Gehört von Katja W.

Kreuzstichstickerei am Zaun © Sanna Dammann

