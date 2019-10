Kleine graue Wellen schlugen unablässig gegen den Betonponton des IBA-Docks im Zollhafen, in dem Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Freitagmorgen die Zukunft der Elbinsel Wilhelmsburg präsentierte. Sechs neue Quartiere will die Stadt hier bis 2032 bauen, mit 5.400 Wohnungen – dort, wo heute Grünflächen, Kleingärten, Sportplätze und die Trasse der alten Wilhelmsburger Reichsstraße liegen. Die neue Reichsstraße ist seit diesem Monat eröffnet. Mindestens 10.000 neue Nachbarn werden zuziehen, die Einwohnerzahl steigt damit um ein Fünftel. Wer das nördliche Wilhelmsburg heute vor Augen hat, wird es in gut zehn Jahren nicht mehr wiedererkennen.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden