Einige Wochenmärkte kosten Hamburg mehr, als sie erwirtschaften. Nun will die Stadt ganze Markttage abschaffen. Anwohner haben Protest angekündigt – und was sagen die Händler? Heinz Knickrehm steht mit seinem Imbissstand auf dem Wochenmarkt am Burchardplatz. Von den Ideen der Stadt hält er wenig.

"Wir Marktleute sind eine aussterbende Spezies. Denn immer mehr Kunden bleiben weg. Seit 2001 fahre ich mehrere Wochenmärkte in Hamburg an, aktuell die von der Stadt betriebenen am Großneumarkt und in Barmbek, außerdem den privaten hier in der Altstadt. Überall kommen weniger Leute als früher, nur auf dem Großneumarkt ist noch was los. Die Stadt ist im Wandel, jede Veränderung spüren wir ganz direkt: Seit das Bezirksamt Mitte dichtgemacht hat und die Mitarbeiter fehlen, haben wir ordentliche Umsatzeinbußen in der City. Ältere Leute, die oft noch auf Märkten einkaufen, sterben aus. Einige unserer Stammkunden sind weggezogen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten. Jüngere Leute haben keine Zeit, die arbeiten lange und kaufen lieber schnell beim Supermarkt ums Eck ein.

Ob ein Markt gut läuft, hängt von vielen Parametern ab: Gibt es Laufkundschaft? Nachbarn, die sich Obst und Gemüse leisten können oder wollen? Wie ist der Verkehr ringsum, die Aufenthaltsqualität? Das alles hängt zusammen. Auf vieles hat die Politik kaum Einfluss – oder sie müsste erst mal ganz andere Probleme lösen. Einfach nur höhere Standgebühren halte ich für keine gute Idee. Die würden schwächelnde Händler noch stärker treffen. Die Idee, dass die Märkte "kreativer" und attraktiver werden sollten, ist nicht verkehrt. Aber wie sollen wir das stemmen? Sollen wir unseren Wagen schmücken, ein Unterhaltungsprogramm anbieten? Wir kochen frisch, nutzen kein Plastikgeschirr und spülen von Hand. Da ist schon genug zu tun.

Von den Großveranstaltungen profitiert nur, wer Fast Food anbietet. Uns Wochenmarkthändlern bringen diese Events nichts. Ein Wochenende auf der Altonale kostet schon mal 2.000 Euro an Standgebühren – bei 2.500 Euro Einnahmen. Kein gutes Geschäft. Die Standgebühren beim Hafengeburtstag sind für uns auch unerschwinglich geworden. Ich würde mir wünschen, dass die Stadt die Betreiber solcher Events in den Verträgen zu niedrigeren Gebühren anhält. Das würde uns helfen. Pessimistisch bin ich nicht, noch rentiert sich mein Geschäft. Auch weil ich mich eher auf Büromärkte stelle – denn Büros werden in Hamburg immer irgendwo neu gebaut. Aber die klassischen Versorgermärkte werden es weiter schwer haben."