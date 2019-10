Für die Gefangenen dürfte er meist nur ein schemenhafter Umriss hinter Glas gewesen sein. Bruno D. soll zwischen August 1944 und April 1945 die Häftlinge des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig bewacht haben und dabei oft auf den 25 Wachtürmen gestanden haben, die das Lager umgaben. Von unten betrachtet, aus der Perspektive der Menschen, die er mit Karabiner oder Maschinengewehr bedrohte, war er ein junger Mann in der schwarzen Uniform der SS. Ein Mann, der sie einfach töten konnte – wenn es nur so aussah, als würden sie einen Fluchtversuch wagen.



Doch Wachmänner wie Bruno D. verhinderten nicht nur, dass Häftlinge entkamen. Sie sollten auch Revolten niederschlagen, die Befreiung der Gefangenen von außen verhindern und sie zur unmenschlich harten Zwangsarbeit eskortieren.

Mehr als 75 Jahre nach seinem Dienstantritt bei der Wachmannschaft in Stutthof wird Bruno D. nun, am ersten Prozesstag, im Rollstuhl in den Saal 300 des Strafjustizgebäudes am Sievekingplatz geschoben. Er hält sich eine rote Mappe vor das Gesicht und trägt einen großen schwarzen Hut, um sein Gesicht vor den Fotografen und Kameraleuten zu verbergen. Bruno D. muss sich vor der Großen Strafkammer 17 verantworten, die als Jugendschwurgerichtskammer zusammentritt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, durch seine Wachtätigkeit wissentlich die heimtückische und grausame Tötung von Häftlingen unterstützt zu haben und damit ein "Rädchen der Mordmaschinerie" gewesen zu sein.



Die Anklage muss keine einzelnen Taten von Bruno D. nachweisen. Aber sie muss aufzeigen, dass er von den Gesamtumständen in Stutthof wusste.

Mit 93 Jahren vor dem Jugendgericht

Das öffentliche Interesse ist groß. Journalisten aus der ganzen Welt berichten an diesem Donnerstag über das Verfahren gegen den ehemaligen SS-Schützen der 1. Kompanie des Totenkopfsturmbanns in Stutthof. Vor allem in Israel, Polen und den Vereinigten Staaten herrscht großes Interesse, dort leben noch Überlebende des Konzentrationslagers. Unzählige Polizisten und Justizbeamte sichern das Landgerichtsgebäude. "Keine Fotos machen!", ermahnt ein Beamter einen Prozessbeobachter.

Trotz des großen Interesses lässt die Kammer nur 50 Journalisten in den Saal. Bruno D. steht vor dem Jugendgericht. Zum Tatzeitpunkt war er 17 und 18 Jahre alt. Die Angeklagten vor der Jugendkammer genießen besonderen Schutz, eigentlich ist die Presse ausgeschlossen. Für das Verfahren gegen Bruno D. hat das Gericht aber 50 Berichterstatter zugelassen, die sich vorher akkreditiert haben. Dazu kommen Ärzte, Vertreter der Nebenkläger und mehrere Angehörige des Angeklagten. Im Saal 300 wird es eng.

"Ich habe Sie erst mal für die gesamte Länge der Hauptversammlung zugelassen", sagt die Richterin zu den Anwesenden. Sollte es dem Angeklagten aber zu viel werden, mit den vielen Menschen im Raum, könnte die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Zehn weitere Verhandlungstage sind angesetzt, bis zum 17. Dezember. Der Angeklagte ist gesundheitlich angeschlagen, die Kammer nimmt darauf Rücksicht: Sie verhandelt maximal zwei Stunden am Stück und dies nur zweimal in der Woche. Was den Prozess in die Länge zieht. "Es kann sein, dass der Angeklagte relativ schnell eine Pause braucht", sagt die Vorsitzende Richterin zu Beginn. Dann habe Bruno D. Vorrang – alle anderen müssten warten. Und sollte der Angeklagte kollabieren, dann müssten alle so schnell wie möglich herausgehen. Der ehemalige SS-Mann hört nicht mehr gut, für sein Alter von 93 Jahren geht es ihm aber relativ gut.

Die Verbrechen sind detailliert aufgelistet

Zunächst verkündet die Vorsitzende einige Beschlüsse. Verliest die Namen der Anwesenden und erklärt, welche Aufnahmen im Gebäude gemacht werden dürfen: keine Bilder von Angehörigen des Angeklagten, keine privaten Tonaufzeichnungen im Saal. Dann ist die erste halbe Stunde bereits herum. Einfühlsam erkundigt die Juristin sich beim Angeklagten, ob er alles versteht. Die Atmosphäre in der Hauptversammlung ist an diesem ersten Verhandlungstag betont freundlich. Später werden Historiker dessen Verlauf besonders gut verfolgen können: Der Prozess wird auf Tonträger aufgezeichnet – wegen seiner historischen Bedeutung. Bruno D. sagt heute noch nichts zu seiner Person aus. Auf die Fragen der Richterin antwortet er kurz und klar. Einmal sagt er klar: "Jawohl!", ein anderes Mal: "Das ist richtig so."