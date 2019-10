Vermutlich trieb ihn an diesem Tag die Neugierde. Bruno. D., ein 18-jähriger SS-Schütze, hatte wieder einmal Wache gestanden auf einem der Türme, die das KZ Stutthof bei Danzig umgaben. Diesmal stand er auf dem Wachturm am Krematorium. Eigentlich war es ihm verboten, in das Gebäude hineinzugehen. Doch an diesem Tag, vermutlich im Jahr 1945, ignorierte er die Anweisung und schaute hinein in den Raum, in dem die Brennöfen standen. Leichen lagen auf dem Boden, nackt, ohne Kleidung.

So erinnert sich zumindest der Mann, heute 93 Jahre alt und in Hamburg vor Gericht steht, an diesen Moment. Was Bruno D. als Wachmann im KZ Stutthof gesehen hat, wie viele der Verbrechen er mitbekommen hat, diese Fragen bestimmen den Prozess gegen ihn wegen Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen, der am 18. Oktober begonnen hat und in gut zwei Monaten mit einem Urteil enden soll. An diesem Montag sitzt Bruno D. in seinem Rollstuhl neben seinem Verteidiger. Er trägt große schwarze Ohrhörer über seinem dichten, weißen Haar. Am dritten Verhandlungstag macht er erstmals ausführliche Angaben zu seinem Dienst in Stutthof. Zunächst verliest er eine kurze Erklärung, dann stellt er sich den Fragen der Vorsitzenden Richterin.

Immer wieder klingt Selbstmitleid durch

"Ich will Sie noch einmal belehren, dass Sie keine Angaben machen müssen", sagt die Juristin zu Beginn. Aber Bruno D. will sich erklären, er will berichten über seine Zeit als Wachmann im KZ. Doch durch sein Statement und seine Antworten scheint sich eine große Skepsis zu ziehen – ganz so, als verstehe der Angeklagte gar nicht, warum er sich hier im Saal 300 des Strafjustizgebäudes für seinen Dienst in Stutthof rechtfertigen müsse. Immer wieder klingt Selbstmitleid durch. So habe er sich seinen Alter nicht vorgestellt, sagt er, durch den Prozess werde sein Lebensabend zerstört. Und zu Beginn erklärt er: Es tue ihm leid, dass er seinen Wehrdienst an einem solchen Ort des Grauens ableisten musste. Zwar äußert er auch Mitleid mit den Opfern, mit den Gefangenen des Konzentrationslagers, die er bewachte, um sie an der Flucht zu hindern. Und er nennt Stutthof einen Ort des Grauens. Aber vor allem scheint er Mitleid mit sich selbst zu haben. "Die Bilder des Elends und des Schreckens haben mich das ganze Leben verfolgt", sagt Bruno D.



In Stutthof sei er nicht freiwillig gewesen. Gleich nach dem Erhalt des Einsatzbefehls zum KZ habe er versucht, sich versetzen zu lassen, in eine Bäckerei oder Küche der Wehrmacht. In dem Lager bei Danzig habe er kein einziges Mal von der Waffe gebraucht gemacht. Lediglich zwei Mal habe er sich mit Männern unterhalten, die Häftlingsuniform trugen. Und: "Ich bin nie in einer dieser Baracken gewesen."

Er sieht sich als Opfer des Dritten Reiches

Er berichtet, wie er einmal Häftlingen geholfen haben will: Er eskortierte Männer zu einem Arbeitseinsatz außerhalb des Lagers. Sie sollten einen Unterstand oder Bunker bauen – so genau weiß der Angeklagte das nicht mehr. Woran er sich noch erinnern will: Zwei Gefangene hätten in einem Gebüsch einen frischen Pferdekadaver gefunden und wollten Fleisch herausschneiden und es mit ins Lager nehmen. Zunächst habe Bruno D. das verboten, aus Angst, ebenfalls bestraft zu werden, sollte Fleisch bei den Männern gefunden werden. Dann habe er doch zugestimmt und sie machen lassen. Viel riskiert habe er dabei, so schildert er es. Kontakt mit den Häftlingen sei ihm schließlich verboten gewesen. Ob diese Geschichte so stimmt, lässt sich nicht überprüfen – ebenso wenig manch andere Erzählung, die der Angeklagte an diesem tag zum Besten gibt. Draußen vor dem Gerichtsgebäude demonstrieren derweil Mitglieder des Auschwitz Komitees, sie erinnern an die Opfer des Holocaust. Unter einer mutigen Hilfeleistung für Gefangene dürften sie sich etwas Anderes vorstellen als Gefangenen zu erlauben, sich Stücke aus einem Kadaver zu schneiden.

Bruno D. sieht sich selber, so scheint es, als Opfer des "Dritten Reiches". Bei kritischen Fragen der Richterin weicht er oft aus, seine Stimme wird dann schwächer, er ist kaum noch zu hören. Er braucht eine Pause als die Nachfragen bohrender werden.

Seine Verteidigungsstrategie wird rasch deutlich. Dass er Wachmann in Stutthof war, das hat Bruno D. längst zugegeben, bereits in den 1970er-Jahren hat er erstmals ausgesagt. Von den Massenmorden dort mit Zyklon B, von den Erschießungen, davon aber will er nichts gewusst haben – das sagt er auch heute. "Ich habe viele Leichen gesehen", sagt er auf Frage der Vorsitzenden. Er habe aber nicht mitbekommen, wie die Häftlinge gestorben sind. "Ich habe nicht gesehen, wie die Leute umgebracht wurden."