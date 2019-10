Kürzlich sprachen mich Freunde an: "Hast du schon gesehen? Jetzt gibt es eine neue Hamburger Kommissarin im Fernsehen, die heißt wie du!" Da war ich erst mal erschrocken. Nicht weil meine Freunde anscheinend das ZDF-Vorabendprogramm gucken, sondern weil ich seit 48 Jahren Sarah Khan heiße und geborene Hamburgerin bin. Ein Name ist natürlich kein geschütztes Markenzeichen, außer man heißt Michael Kors, Billy Boy oder Kermit der Frosch, mein herzliches Beileid all deren Namensvettern.



Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden