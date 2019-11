Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

nachdem die Makroökonomie-Vorlesung von Bernd Lucke jetzt offenbar störungsfrei stattfinden kann (es gibt nun Einlasskontrollen, erstaunlich, dass das so lange gedauert hat), werden wir uns in diesem Newsletter heute ein anderes Thema vornehmen, das unsere Leserschaft zuverlässig auf heftigste Art polarisiert: die Klimakrise. Es geht um die Frage: Wie weit würden Sie gehen, um das Klima zu schützen? Die Liste der Dinge, die man tun kann, ist erstaunlich lang, länger noch ist die Liste der Dinge, die man besser nicht tun sollte, und kaum eine andere Frage zeigt so eindrucksvoll, was für ein widersprüchliches Wesen der Mensch doch ist. Denn natürlich will man möglichst alles richtig machen, aber ein geheiztes Wohnzimmer, jederzeit warmes Wasser und die eine oder andere liebe Gewohnheit möchte man dann doch auch haben und behalten, und genau hier liegt ja die Crux.

Der Energieversorger Hamburg Energie hat – durchaus in eigenem Interesse – zu dieser Frage eine große Studie in Auftrag gegeben: eine repräsentative Umfrage, wen die Hamburgerinnen und Hamburger beim Kampf um mehr Klimaschutz in der Pflicht sehen. Den Gesetzgeber? Die Unternehmen? Oder sich selbst – und wenn ja, wie? Heute Vormittag werden die Ergebnisse vorgestellt, ich bin sehr neugierig darauf, wir werden Sie hier auf dem Laufenden halten.

Nach der Parteitagsrede von SPD-Bürgermeisterspitzenkandidat Peter Tschentscher am Samstag hoffe ich jedenfalls, nicht die Politik allein ist gefragt. Tschentscher rühmte sich in seiner Parteitagsrede, Hamburg habe die CO2-Ziele von 2020 schon 2017 erreicht. Ich finde, das ist ein gutes Signal, allein: Ich habe 2017 eine kleine Wohnung unweit des Michels bezogen; immer wenn ich dort ein Fenster öffnete, kamen die CO2-Werte von 2020 je nach Windrichtung entweder von der Ludwig-Erhard-Straße oder vom Hafen hereingeweht. Und was soll ich sagen: Besonders zukunftsweisend roch das nicht.

© Markus Scholz/​dpa

Hamburger SPD setzt weiterhin auf Peter Tschentscher

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher soll die SPD auch in der nächsten Legislatur zur Regierung führen – jedenfalls nach dem Willen der Genossen. Mit 326 von 329 Stimmen wählten ihn die Delegierten eines Hamburger Parteitags am Samstag zum Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Mit diesem Ergebnis – die Zustimmung liegt bei 99,09 Prozent – übertrifft Tschentscher sogar die Werte seines Amtsvorgängers Olaf Scholz im Jahr 2015. Die Geschlossenheit der Hamburger SPD sei für ihn "überall spürbar" und für die ganze Partei motivierend, kommentierte Tschentscher sein Ergebnis. "Was jetzt noch passieren muss, ist ein bundesweiter Stimmungswechsel." Die Sozialdemokraten hätten seit 2011 bewiesen, "dass wir diese wunderbare Stadt gut regieren und sie in eine gute Zukunft führen können", sagte er in einer rund 45-minütigen Rede, die die Delegierten mit "Peter, Peter"- und "Bürgermeister, Bürgermeister"-Rufen quittierten. Die SPD stellt in der Bürgerschaft derzeit mit 59 Abgeordneten die mit Abstand stärkste Fraktion. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 war sie auf knapp 46 Prozent der Stimmen gekommen. In aktuellen Umfragen wird sie derzeit nur noch bei etwa 30 Prozent gesehen.

Ein Stromausfall in einer Kakaofabrik auf der Veddel führte am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, da die Kühlung und eine Vakuumpumpe in der Fabrik ausgefallen waren und 30 Tonnen Kakaobutter in Brand zu geraten drohten +++ Wegen eines verstopften Abflussrohrs musste am Samstag ein Hochhaus in Billstedt evakuiert werden, die unappetitlichen Details ersparen wir Ihnen an dieser Stelle +++ Der FC St. Pauli und der HSV spielten am Wochenende beide unentschieden: St. Pauli mit 2:2 gegen den Karlsruher SC und der HSV mit 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden

Der Hamburger Wohnungsmarkt: Woanders ist es noch schlimmer

Mithilfe von Daten des Forschungsinstituts Empirica analysierte ZEIT-Autor Christoph Twickel für die aktuelle Ausgabe der ZEIT:Hamburg den Erfolg der Wohnungsbau-Offensive des Hamburger Senats. "Nichts fürchten die Hamburger so sehr wie die ständig steigenden Kosten ihrer Wohnungen", schreibt Twickel in seiner Bilanz. Die gute Nachricht: Hamburgs Angebotsmieten – also die Mieten der Wohnungen, die auf dem Markt verfügbar sind – steigen weniger stark als in vergleichbaren Metropolen. Die schlechte Nachricht: Bei den bereits vermieteten Wohnungen sieht es anders aus. Laut einer Studie im Auftrag der Linken-Bundestagsfraktion sind Hamburgs Bestandsmieten zuletzt überdurchschnittlich schnell gestiegen, nämlich um 15 Prozent zwischen 2013 und 2018, während sie sich in den anderen Metropolen im Durchschnitt nur um 11 Prozent erhöhten. Stimmt gar nicht, erklärte jüngst eine weitere Untersuchung: Die Bestandsmieten stiegen kaum, so das Fazit der sogenannten CRES-Studie, die im Auftrag mehrerer Verbände der Wohnungswirtschaft erarbeitet wurde: In den letzten 19 Jahren seien die Mieten nur um 9 Prozent, die Verbraucherpreise aber um 32 Prozent gestiegen. Zwei Untersuchungen, zwei Wahrheiten – wie kommt das? Alles eine Frage der Methodik: Die Studie der Linken hat die Mietenspiegel von 305 Städten verglichen, in die alle neu abgeschlossenen und geänderten Mietverträge einfließen. Die CRES-Studie dagegen hat auch die Mieten einbezogen, die nicht erhöht wurden sowie die Sozialwohnungen, deren Mieten preisgebunden sind. Wie zu erwarten, fällt die Steigerungsrate dann weniger dramatisch aus. Und Entdramatisierung ist offensichtlich auch die Absicht der Studie: Hamburg habe einen "funktionierenden Wohnungsmarkt", resümieren die Auftraggeber aus der Wohnungswirtschaft, deshalb seien "regulatorische Eingriffe und politischer Aktionismus" – sprich: ein Mietendeckel wie in Berlin – fehl am Platz. Tatsächlich hatte Bürgermeister Tschentscher dem Mietendeckel schon im vergangenen Sommer eine Absage erteilt: Ein Mietenstopp untergrabe die Investitionsbereitschaft für den Mietwohnungsbau und schade den "seriösen Immobilienunternehmen". Twickels zwiespältige Bilanz der Hamburger Wohnungssituation lesen Sie mit einem Digitalabonnement hier.

Der NDR stellt heute sein Konzertprogramm der Reihe "Das neue Werk" für die laufende Saison vor; Bürgermeister Peter Tschentscher eröffnet die neue Holsten-Brauerei; der Bezirksseniorenbeirat Hamburg-Nord ruft für 16.30 Uhr zu einer Demonstration für besser beleuchtete Fußwege in Langenhorn auf; die Hamburger Handwerkskammer ehrt 498 neue Meister; die CDU trifft sich zum Wirtschaftskonvent, und in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme eröffnet die Sonderausstellung "Einige waren Nachbarn"

Erster Polizist steht infolge des Hamburger G20-Einsatzes vor Gericht – aus interessantem Grund

© Sebastian Willnow/​dpa-Zentralbild/​dpa

Zwei Jahre und vier Monate nach dem G20-Gipfel steht in Hamburg erstmals ein Polizist wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem damaligen Einsatz vor Gericht: Der Mindener Polizist Klaus M. muss sich wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Harburg verantworten. Anlass war ein Vorfall am Sonntag nach dem Gipfel in der Gefangenensammelstelle (GESA) Neuland II. Der Geschädigte ist selbst Polizist: Kai W. aus Hamburg, 35 Jahre alt und Beamter im Landeskriminalamt bei der Einsatzgruppe "Schwarzer Block", zeigte seinen Kollegen an, nachdem der ihm in einer Rangelei um einen Behälter mit Pfefferspray den kleinen Finger umgeknickt haben soll. Auf den ersten Blick wirkt der Vorwurf unverhältnismäßig angesichts der mehr als 100 eingestellten und rund 50 noch offenen Ermittlungsverfahren wegen Knochenbrüchen, Prellungen und Reizgasverletzungen durch Polizisten. Doch das Verfahren gewährt auch seltene Einblicke hinter die Kulissen des Polizeieinsatzes. Den Gerichtsbericht von unserer Autorin Annabel Trautwein lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

Alltagsreporter: Die Stadtführerin

Neulich habe ich eine Gruppe von US-amerikanischen Studierenden durch Hamburg geführt. Als wir durch die Speicherstadt gingen, kamen wir an der Jahreszahl "1888" vorbei, die am Speicher L in die Mauer eingefügt ist. Damals wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt. Ich fragte dann, ob irgendjemand was mit dieser Jahreszahl anfangen könne. Da sagt einer, nicht älter als 20, tatsächlich: "Dreikaiserjahr!" Und zählt auch noch alle drei Kaiser auf, mit breitem amerikanischem Akzent! Da war ich baff.

Mein Schlüssel zum Werk: Mario Bäumer, Museum der Arbeit

© CP Krenkler

Welches Werk spricht Kuratorinnen und Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Seinen "Schlüssel zum Werk" beschreibt Mario Bäumer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum der Arbeit. In der Ausstellung "Die Nacht. Alles außer Schlaf" zeigt sein Lieblingsbild eine Nachtstreife der Davidwache.

"Was wir tun, was wir empfinden, was wir uns erhoffen: Das alles verändert sich, wenn es Nacht wird. Die Fotografin CP Krenkler hat für ihre Fotodokumentation zwei Jahre lang die Beamten der Davidwache begleitet. Das Bild zeigt einen Polizisten, der einen Kontrollgang durch das Pink Palace macht. Das Bild deutet eine Entgrenzung an und bildet gleichzeitig eine kontrollierende Instanz ab – es überträgt eine sehr konkrete Vorstellung der Nacht. Kaum ein anderer Erfahrungszeitraum ist so reich an Assoziationen, Bildern und Metaphern wie die Zeitspanne von 22 bis 6 Uhr."

Aufgezeichnet von Anna Heidelberg-Stein

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 30.10.2019–1.6.2020, Mo, 10–21 Uhr, Mi–Fr, 10–17 Uhr, Sa–So, 10–18 Uhr

Simone Buchholz: Im Fieberwahn an der Hotelbar

© Christian Charisius/​dpa

"Ironisch, melancholisch, durchgeknallt" – mit diesen Worten überschreibt ZEIT-Feuilletonredakteur Alexander Cammann seine Besprechung des neuesten Krimis der Hamburger Schriftstellerin Simone Buchholz, der vor wenigen Wochen erschienen ist. Er heißt "Hotel Cartagena", und Cammann schreibt darüber im aktuellen Feuilleton der ZEIT: "Die Lage ist brenzlig ganz oben im Hamburger River Palace Hotel, und das nicht nur, weil der linke Daumen der Staatsanwältin Chastity Riley glüht, trotz des eisgekühlten Gins, in den sie ihn taucht." Buchholz erzählt von einer Geiselnahme hoch über den Dächern von St. Pauli, in einer Bar, in der inkognito einige LKA-Kommissare Geburtstag feiern. Diesen Handlungsfaden überblendet die Autorin mit einer zweiten Erzählung – meisterhaft, findet Kollege Cammann: "Messerscharfe Dialoge, in präzisen Strichen hingeworfene Psychogramme, rasante Szenen, dazu die gnadenlose Mischung aus Ironie und Melancholie ("Herzklinik, hallo") plus eine gewisse Durchgeknalltheit – das beherrscht die Autorin wie kaum jemand sonst." Hotel Cartagena, erschienen bei Suhrkamp, ist zum Preis von 15,95 Euro im Buchhandel erhältlich, Alexander Cammanns Rezension lesen Sie hier mit Z+.

