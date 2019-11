Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

es sind noch genau 110 Tage. Dann hat Hamburg entweder eine neue Bürgermeisterin, womöglich auch einen neuen Bürgermeister, theoretisch ist noch alles drin. Oder der amtierende Bürgermeister bleibt für fünf Jahre Rathauschef. "Fünf weitere Jahre", wollte ich instinktiv schreiben, aber Peter Tschentscher ist ja erst 20 Monate im Amt, da klänge das ein wenig schief. Welches Szenario Sie bevorzugen, bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen, fest steht aber: Die Bürgermeister-Frage wird in Hamburg die nächsten Wochen und Monate prägen, weitaus mehr als Weihnachten, Silvester und Ihre Neujahrsvorsätze zusammen (was in Anbetracht der langfristigen Folgen auch in Ordnung so ist).

Wie gut aber, dass am kommenden Samstag zur Abwechslung einmal nicht die Bürgermeister-Frage im Fokus steht, sondern – bitte verzeihen Sie den Kalauer – eine ganze Bürgermeister-Fragerunde. Auf Einladung der Reederei Hapag-Lloyd treffen in der Hamburger Universität nämlich Klaus von Dohnanyi, Erster Bürgermeister von 1981 bis 1988, Ortwin Runde (Amtszeit 1997 bis 2001), Ole von Beust (2001 bis 2010), Christoph Ahlhaus (August 2010 bis März 2011) und ihr amtierender Nachfolger Peter Tschentscher aufeinander (es fehlen nur der 2016 verstorbene Henning Voscherau und der 2018 zum Vizekanzler berufene Olaf Scholz). Das Thema der Runde: "Hamburg im Spannungsfeld von Globalisierung und Digitalisierung" – wobei die Stadt mit der Globalisierung ja mehrere Jahrhunderte Erfahrung hat, wohingegen die Digitalisierung, nun ja (es ist jedenfalls ein gutes Zeichen, dass immerhin dieser Newsletter Sie unfallfrei erreicht hat). Die Gesprächsrunde beginnt um 18 Uhr, falls Sie kommen mögen, melden Sie sich doch bitte an.

Und natürlich hoffen wir wie Sie, dass die Herren nicht nur über Globalisierung und Digitalisierung sprechen. Sondern ab und an auch abschweifen – um über die alten Kämpfe zu plaudern, es gab ja genug, viele prägen die Stadt bis heute (und ein paar werden sogar immer noch ausgefochten). Ich werde mir die Runde jedenfalls nicht entgehen lassen – es gibt gar nicht so viele Städte, in denen das möglich ist. Und ist der Gedanke nicht beruhigend, dass selbst die nicht mehr amtierenden Hamburger Bürgermeister ab und an noch ein Auge auf der Stadt haben?

Alle, bis auf einer natürlich. Aber der hat gerade ganz andere Sorgen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

Klimaschutz: Die Jungen reden, die Älteren handeln

Jüngere Hamburger glauben häufiger als ältere, ihr Verhalten zum Wohle des Klimas ändern zu müssen, sie sind aber seltener bereit dazu. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Studie des städtischen Ökostromversorgers Hamburg Energie, die gestern vorgestellt wurde. Demnach sehen 82 Prozent der 18- bis 39-jährigen Hamburgerinnen und Hamburger die Notwendigkeit, sich anders zu verhalten als bisher. Bei den über 60-Jährigen sind es nur 61 Prozent. Die Älteren aber achten offenbar schon jetzt eher auf ihre Konsumgewohnheiten. Sie greifen häufiger zu regionalen Lebensmitteln (70 zu 41 Prozent), vermeiden häufiger Einwegprodukte (76 zu 54 Prozent) und versuchen stärker, auf Flugreisen zu verzichten (57 Prozent zu 32 Prozent). Dafür gehen die Jüngeren öfter auf die Straße und wählen häufiger Parteien, die sich gegen den Klimawandel einsetzen. Insgesamt sind mehr als zwei Drittel der Hamburger der Meinung, ihr Verhalten ändern zu müssen, um klimafreundlicher zu leben. Nach Ansicht des Meteorologen und Klima-Experten Frank Böttcher hat das vor allem mit der öffentlichen Debatte zu tun – aber auch damit, dass der Klimawandel in Hamburg nicht mehr zu übersehen ist. Lagen zwischen 1961 und 1990 im Januar und Februar durchschnittlich 3,2 Zentimeter Schnee, waren es von 1989 bis 2018 nur noch 0,9 Zentimeter, erklärte Böttcher bei der Vorstellung der Studie. Die jährliche Zahl der Tage mit mehr als 30 Grad Temperatur stieg von durchschnittlich 2,5 auf 5,2. Wenig überraschend wies Hamburg Energie auch darauf hin, wie man auf einen Schlag seine CO2-Bilanz verbessern kann: mit Ökostrom. Ein Drei-Personen-Haushalt könne durch den Bezug von Ökostrom jährlich bis zu zwei Tonnen CO2 einsparen, sagte Michael Prinz, Geschäftsführer von Hamburg Energie.

Félice Gritti

In einem Satz

Nachdem die Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft, Cansu Özdemir, auf Twitter ein Foto mit der Fahne der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK veröffentlich hatte, legt sie nun – wie auch die Staatsanwaltschaft – Rechtsmittel gegen das Urteil des Amtsgerichts Altona ein, das sie auf Bewährung zu einer Geldstrafe verurteilt hatte +++ Der Restaurantführer "Gault&Millau" hat Kevin Fehling vom Restaurant "The Table" in der HafenCity zum Aufsteiger des Jahres in Hamburg gekürt; in der Gesamtwertung liegt er gleichauf mit Christoph Rüffer vom "Haerlin" im Hotel "Vier Jahreszeiten" auf dem ersten Platz +++ Reisende und Pendler nach Sylt müssen in den kommenden vier Wochen mehr Zeit einplanen: Seit Montag fahren Personen- und Autozüge wegen Gleisbauarbeiten deutlich seltener als üblich

Drei Iraker gestehen Anschlagspläne

Drei Männer aus dem Irak, die in Schleswig-Holstein lebten, haben am Montag vor der Staatsschutzkammer des Hanseatischen Oberlandesgerichts gestanden, einen Terror-Anschlag geplant zu haben. Die beiden 23-jährigen Haupttäter hätten sich demnach im zweiten Halbjahr 2018 über Videos, Internet-Chats und schließlich direkten Kontakt mit Islamisten radikalisiert und mit Vorbereitungen für einen möglichen Anschlag begonnen. Der dritte Angeklagte, ein 36-Jähriger, war am geplanten Kauf einer Waffe beteiligt, ist aber selbst nicht Anhänger islamistischer Ideologien. Die Angeklagten sind Kurden aus dem Nordirak und waren auf der Flucht vor dem islamistischen IS; der 36-Jährige hatte auf der Seite der kurdischen Peschmerga gegen Vorläuferorganisationen des IS gekämpft. Die beiden Haupttäter schilderten den Prozess ihrer Radikalisierung als eine Art Gehirnwäsche, die sie sich heute kaum mehr erklären könnten. Die beiden 23-Jährigen erwartet bis zu fünf Jahre Haft, den 36-Jährigen bis zu zwei Jahre.

Was heute auf der Agenda steht

Der Hamburger Tourismusverband stellt heute im Hinblick auf die Bürgerschaftswahl einen Forderungskatalog an Politik und Verwaltung vor; das Hamburger Bündnis "Recht auf Stadt Netzwerk" präsentiert seine Ideen für einen Hamburger Mietendeckel; Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) will den neuen Straßenzustandsbericht vorstellen; das HHLA Containerterminal am Burchardkai nimmt drei neue Containerbrücken in Betrieb, Robert Zepf tritt sein Amt als neuer Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek an, und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) feiert mit ehrenamtlichen Helfern das 25. Gründungsjubiläum der Hamburger Tafel

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Mitarbeiter der Sperrmüllabfuhr

Wir dürfen keine Sachen vom Balkon abseilen. Wenn es hinter dem Haus einen Garten gibt, werfen wir hin und wieder die Matratzen aus dem Fenster, wenn das Treppenhaus zu eng oder die Matratze zu sehr verschmutzt ist. Sehr lange Bretter reichen wir auch über den Balkon nach unten. Vor vielen Jahren hat ein neuer Kollege einmal eine Waschmaschine aus dem sechsten Stock geschmissen. Die war dann bündig mit der Rasenkante, von der hast du nicht mehr viel gesehen. Und der Kollege hat ’nen ordentlichen Anpfiff bekommen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Interview: "Es gibt ein großes strukturelles Problem am UKE"

© Andreas Hornoff

Auf dem Boden stehen Umzugskartons mit Aktenordnern, die Regale im Büro sind schon halb leer geräumt. 40 Jahre war der Psychologe Thomas Bock am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), zuletzt leitete er die Ambulanz für Psychosen und Bipolare Störungen. An einem seiner letzten Arbeitstage vor seinem Ruhestand nimmt er sich Zeit für ein langes Gespräch – über seinen Kampf gegen das Stigma psychischer Krankheiten, die Geschichte der Hamburger Psychoseseminare und über ein Thema, zu dem sich bislang kein Mitarbeiter des UKE öffentlich äußern wollte: den Tod des Psychiatriepatienten William Tonou-Mbobda, der Ende April nach einer Zwangsfixierung durch Sicherheitskräfte starb. Das Interview erscheint in der aktuellen Hamburg-Ausgabe der ZEIT.

Elbvertiefung: Herr Bock, seit dem Tod von William Tonou-Mbobda wird diskutiert: Wie viel Gewalt, wie viel Zwang herrscht in der Psychiatrie?

Thomas Bock: Mich hat die Tragödie sehr beschäftigt, obwohl ich den Mann persönlich nicht kannte. Erschreckt hat mich, wie weit die Positionen in der öffentlichen Debatte auseinanderlagen: "Mord auf dem Hintergrund von institutionellem Rassismus!", hieß es auf der einen Seite, "Alles richtig gemacht!" auf der anderen. Inzwischen ist zwar klar, dass der Mann eine Herzerkrankung hatte, die zum Tod führte – aber klar ist auch, dass der Zugriff des Wachdienstes sein vorbelastetes Herz überfordert hat.

Elbvertiefung: Das UKE sagt, er sei fixiert worden, weil er sich der Anordnung zur Unterbringung widersetzte.

Bock: Zum Zeitpunkt des Zugriffs saß der Patient rauchend auf einer Bank auf dem Klinikgelände und war unentschlossen, ob er die Klinik verlassen sollte oder nicht. Die Situation eskalierte, als ein Mann des Wachdienstes ihm eine Hand um die Schulter legte, um ihn in die Klinik zu bewegen. Dies mag bei einem Suchtpatienten kumpelhaft rüberkommen, in einer Psychose kann eine solche Annäherung als körperliches Eindringen empfunden werden und große Panik auslösen. Erst recht, wenn dann vier Männern in Uniform zugreifen.

Elbvertiefung: Hat das UKE zu lange zu dem Vorfall geschwiegen?

Bock: Die Kommunikation der Klinikleitung war viel zu defensiv. Viele Kollegen waren nach dem Todesfall sehr betroffen, Patienten verunsichert. Es gab eine rege interne Debatte im UKE. Die fand aber gar keinen Weg nach draußen, denn Presse- und Rechtsabteilung haben alles abgeschottet. Kollektives Schweigen schafft aber erst recht Misstrauen!

Elbvertiefung: Die Sicherheitsleute des UKE absolvieren körperliche Trainings und werden in Deeskalation geschult. Eigentlich sollten sie gut ausgebildet sein.

Bock: Sie wissen aber viel zu wenig über die verschiedenen Diagnosen und die damit verbundenen Bedürfnisse der Patienten. Sie sind nicht geübt darin, die Perspektive zu wechseln, sich in andere hineinzuversetzen. Doch das ist in diesem Fall gar nicht mal entscheidend. Der Wachdienst sollte nur im absoluten Ausnahmefall, bei unmittelbarer Bedrohung des Personals, eingreifen. Das war nicht der Fall. Wir brauchen unbedingt eine Klarstellung im Hamburger Psychisch-Kranken-Gesetz, das die Unterbringung im Fall akuter Selbst- oder Fremdgefährdung regelt: Zwangsmaßnahmen sind nur ausnahmsweise im medizinischen Kontext zulässig und sollten nicht delegiert werden können. Denn leider ist die Hemmschwelle, Wachleute in der Psychiatrie einzusetzen, gesunken – nicht nur im UKE, in ganz Hamburg und darüber hinaus. Dem muss die Politik entgegenwirken.

Elbvertiefung: Könnte mehr Personal helfen, solche Eskalationen zu vermeiden?

Bock: Die Personalbedarfsmessung ist in ganz Deutschland völlig überholt und wird zudem nicht mal eingehalten. Wir brauchen dringend mehr Personal auf allen Stationen. Trotzdem ist es damit allein nicht getan.

Elbvertiefung: Wieso nicht?

Bock: Es gibt ein großes strukturelles Problem am UKE und an vielen anderen Kliniken: Die Stationen sind zu groß. Die Psychiatrie-Enquete empfiehlt maximal 18 Betten. Allein in der geschlossenen Akutstation des UKE standen bis vor Kurzem noch 34 Betten. Wenn so viele Patienten zusammen untergebracht sind, potenziert sich die Unruhe und letztlich auch das Gewaltpotenzial auf der Station. Was aber nicht an aggressiver werdenden Patienten liegt, sondern an den idiotischen Behandlungsbedingungen.

Was Thomas Bock in 40 Berufsjahren in der Psychiatrie über eine Stadt wie Hamburg gelernt hat, warum Hamburg die Stadt mit den meisten Krankschreibungen aus psychischen Gründen ist und warum Bock eine Anpassung des Einzugsbereichs der Klinik für dringend nötig hält, lesen Sie in der vollständigen Fassung des Gesprächs mit Z+.

Die Fragen stellte Annika Lasarzik

Wo drückt der Schuh? Verbraucherzentrale sammelt Kundenbeschwerden

Wer sich über seinen Handytarif empört, sich über die Stromrechnung echauffiert oder über sonst irgendetwas ärgert, was mit Verbraucherrechten zu tun hat, der kann seinem Unmut jetzt an kompetenter Stelle Luft machen: Die Hamburger Verbraucherzentrale führt seit 1. November ihre jährliche Online-Umfrage durch und sammelt dafür so viele Beschwerden wie möglich. Auftraggeber ist die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz; nach Angaben der Verbraucherzentrale haben die Ergebnisse die Chance, in die Gesetzgebung einzufließen. In jedem Fall werden sie im sogenannten Verbraucherschutz-Pegel veröffentlicht. Die Umfrage dauert wenige Minuten und ist anonym. Bis zum 31. Januar 2020 kann man hier teilnehmen.

Félice Gritti

"Mein Schlüssel zum Werk": Jürgen Doppelstein, Fabrik der Künste

© F. Hundertwasser, Das Recht auf Schöpfung, Holzschnitt 1983. Copyright Janura AG, Glarus, Schweiz

Welches Werk spricht Kuratorinnen und Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Seinen "Schlüssel zum Werk" beschreibt Jürgen Doppelstein, Kurator von "Friedensreich Hundertwasser – der Weltverbesserer".

"Trotz der immensen Popularität, die Friedensreich Hundertwasser schon früh erlangte, hält sich sein Image des schrägen Außenseiters bis heute. Seine künstlerische Intention bestand darin, eine Welt zu ersinnen, in der die Trennung von Mensch und Natur wieder aufgehoben wird und eine ökologische Neubesinnung stattfinden kann. In dem farbigen Holzschnitt "Das Recht auf Schöpfung" von 1983 sehen wir ein dunkelfarbiges menschliches Gesicht, um dessen Mittelpunkt sich eine große Spiralform entwickelt. Die Spirale steht hier für Reise, Weg und Freiheit, sie steht aber auch als Symbol für die prozesshafte Entwicklung des Menschen und öffnet den Blick auf das revolutionäre Potenzial des Künstlers."

Fabrik der Künste, Kreuzbrook 10, Ausstellung bis zum 15. Dezember, Di–Fr 15–19 Uhr, Sa–So 12–18 Uhr, 6 Euro

Protokoll: Anna Heidelberg-Stein

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause

Der Kaffee, der übers Meer gesegelt kommt "Die Stühle sind komisch", sagt die Frau mit einem Blick durchs Schaufenster und wippt von einem Bein aufs andere. Und fügt dann an: "Na ja, vielleicht sind sie doch ganz gut." Die Stühle stehen in dem neu eröffneten Teikei Café in der Marktstraße auf geschliffenem rosafarbenem Betonboden. Sie stammen von der Möbelmanufaktur TON, Nachfolger der legendären Möbelwerkstatt Thonet. Im Teikei Café setzt man nicht nur bei den Stühlen auf lange Linien. "Teikei" stammt aus dem Japanischen und steht für die Idee, dass Menschen sich zusammenschließen, um gemeinsam Landwirtschaft zu finanzieren. Die Café-Gründer unterstützen dementsprechend fairen und nachhaltigen Kaffeeanbau in Mexiko – die Bohnen werden auf einer 68-tägigen Segeltour nach Deutschland geliefert. Die digitale Gemeinde hat das Café in der Marktstraße schon zu ihrem neuen Büro erkoren – an vielen Tischen sitzt man mit aufgeklapptem Laptop und diskutiert. Nicht immer wird Kaffee getrunken. Am Geschmack kann es nicht liegen: Der ist samtig weich und hoch aromatisch, nur ein Tickchen heißer hätte man ihn sich noch gewünscht. Teikei; Karoviertel, Markstraße 25, Mo–Fr ab 8; Sa, So ab 10 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Molli mit Pop-Rock: Jeder will ab und zu ein anderer sein, als er tatsächlich ist – sagt Briston Maroney. Deshalb wählte der junge US-Sänger als Cover seines aktuellen Albums nicht etwa das eigene Konterfei, sondern das eines jungen Cowgirls. Aus dem Vorprogramm von Liz Cooper und Wallows tritt der 21-Jährige nun heraus, um selbst als Main-Act auf der Bühne zu stehen.

Molotow, Nobistor 14, heute, 19 Uhr, 17 Euro

Was bleibt

Kriminell lesen: Hinter den Mauern der Kulturfabrik Kampnagel lauern Psychopathen, Mörder und Geiselnehmer – glücklicherweise aber nur fiktive. Beim Hamburger Krimifestival erzählen rund 40 Krimiautorinnen und -autoren Geschichten aus der Dunkelwelt – bizarr, brutal und böse, aber auch lustig und schwarzhumorig. Die kriminelle Eröffnung übernehmen Simon Beckett, Andreas Grötzinger und die Musikerinnen von "Salut Salon".

Kampnagel, Jarrestraße 20, Festival bis Sa, Programm und Tickets online; Eröffnung heute, 19.30 Uhr, 21 Euro

Nachbarn des Holocaust: Die Fragen werden nie enden. Wie war der Holocaust möglich? Welche Rolle spielten ganz gewöhnliche Menschen? Die Sonderausstellung "Einige waren Nachbarn. Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand während des Holocaust" versucht, Antworten zu finden.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Foyer, Jean-Dolidier-Weg 75, Ausstellung vom 5.11.2019–12.1.2020

Richtigstellung: In der gestrigen Ausgabe der "Elbvertiefung" stand zu lesen, die Universität Hamburg habe erst beim dritten Termin der Vorlesung "Makroökonomie II" von Bernd Lucke Einlasskontrollen durchgeführt. Tatsächlich hatte die Universitätsleitung auch schon beim zweiten Termin entsprechende Kontrollen durchführen lassen, jedoch war es mehreren Personen gelungen, diese zu überwinden, weshalb die Vorlesung abgebrochen werden mussten. Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, für den wir um Entschuldigung bitten.

Hamburger Schnack

An der Supermarktkasse. Ein junger Mann hält eine Sellerieknolle in der Hand wie Hamlet den Schädel und sagt: "Immer diese exotischen Gemüse ..." Gehört von Anne Fleck

Meine Stadt

Themenwoche Regenbogen: Ein bisschen Farbe für den Herbst – heute an den Alsterbrücken. © Katrin Schmelting

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

"Es gibt ein großes strukturelles Problem am UKE" – Der Psychologe Thomas Bock hat 40 Jahre lang am Universitätsklinikum Eppendorf gearbeitet. Jetzt kritisiert er den Umgang mit dem Tod des Patienten William Tonou-Mbobda.