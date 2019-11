Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

die neue Woche verspricht spektakulär zu werden. Alles kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten, vor dem Donnerstag aber wollten wir Sie dann doch schon einmal warnen: An diesem Tag könnte es eng werden. Anlässlich der Umweltministerkonferenz wollen die Landwirte in Hamburg demonstrieren – und mit bis zu 4000 Traktoren aus nördlicher, westlicher und östlicher Richtung in die Innenstadt fahren. Über die genaue Route wollen sich die Bauern heute mit den Behörden abstimmen. Beide rechnen aber jetzt schon damit, dass der Verkehr völlig zusammenbricht, und regen an, das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen (natürlich: vorher zu Hause, nicht erst dort, wo es der Verkehr dann anspült).

Vor ein paar Wochen hatten die Bauern schon einmal eine Vorhut in die Innenstadt geschickt, 450 Trecker, vielleicht erinnern Sie sich. Damals musste die Hochbahn kurzfristig einen Streckenabschnitt der U3 sperren, weil nicht abzusehen war, ob der U-Bahn-Tunnel unter der Mönckebergstraße stabil genug ist. Jetzt kommt also die zehnfache Menge, und mir scheint, als hätten die Bauern damit einen ziemlich schlauen Kniff gefunden, auf die missliche Lage, in der sie sich sehen, mit Vehemenz hinzuweisen. Bauernproteste haben ja auch historisch nur sehr selten den Nachdruck vermissen lassen, ganz einfach, weil Ihnen die entsprechende Ausstattung (Trecker! Mistgabeln! Mist!) in ausreichendem Maß zur Verfügung steht. Überlegen Sie nur: Mit 4000 Traktoren hätte sich locker der G20-Gipfel verhindern und der Vollhöfner Wald einkesseln lassen können, ohne dass die Hamburger Polizei mit ihrem Spezialrückhaltegriff etwas hätte ausrichten können (womöglich wäre auch die Mauer ein paar Tage früher gefallen). Umso dringender jedenfalls ist die Verkehrsbehörde aufgerufen, die Frage nach der Mobilität der Zukunft möglichst zügig zu beantworten, damit die Stadt nicht erpressbar wird ("Entweder, oder wir lassen den Verkehr zusammenbrechen"). Zu früh dürfen sich die Bauern aber auch nicht freuen – sie müssen ja selbst erstmal einen Weg durch die Baustellen finden.

Sollten Sie aber ein Kind (oder Enkelkind) zur Hand haben, das gerade in der Traktorenphase ist: Schauen Sie doch mal vorbei. Es wird begeistert sein.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche!

Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Axel Heimken/​dpa

Alt-Bürgermeister warnt vor Fegebank

Hamburgs Alt-Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) hat am Samstagabend bei einer Podiumsdiskussion vor einer grünen Bürgermeisterin gewarnt. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Stadt in den richtigen Händen bleibt", sagte Dohnanyi. Er sorge sich um die Verzögerung von dringend notwendigen Infrastrukturprojekten wegen Umweltschutzes: "Alle Leute sagen Klima, Klima, Klima. Aber wir müssen auch auf die Arbeitsplätze schauen." Auch Dohnanyis Parteigenosse, der amtierende Bürgermeister Peter Tschentscher, verschärfte den Ton gegenüber dem derzeitigen Koalitionspartner: "Allein auf Abwegen kommen wir nicht ins 21. Jahrhundert." Unterdessen haben die Hamburger Grünen Katharina Fegebank auf einem Parteitag in Wandsbek am Samstag mit knapp 97 Prozent nun auch offiziell zu ihrer Bürgermeisterkandidatin bestimmt. Ihren Regierungsanspruch hatte Fegebank bereits Ende September angemeldet und erklärt, sie wolle Hamburgs erste Erste Bürgermeisterin werden. Auf Listenplatz zwei wurde Fraktionschef Anjes Tjarks (auf dem Foto rechts) mit gut 86 Prozent Zustimmung gewählt, auf Platz drei die Landesvorsitzende Anna Gallina mit knapp 77 Prozent.

In einem Satz

Zusätzlich zu den Stadtteilen Lurup und Osdorf bedienen die Elektro-Sammeltaxis der Bahn-Tochter Ioki von heute an auch den Stadtteil Billbrook, um die schlechte Nahverkehrsanbindung auszugleichen +++ Ein Reisebus mit 48 Fahrgästen ist am Samstag auf der A 1 bei Hamburg mit einer Schutzplanke kollidiert und in einen Graben gekippt, 23 Menschen wurden leicht verletzt +++

Wegen eines undichten Gastanks evakuierte die Polizei am Sonntag die Gebäude rings um ein Betriebsgelände in Wandsbek, mit einem Großeinsatz konnte die Feuerwehr das Problem glimpflich lösen

Erzbistum muss Immobilien verkaufen

Das Erzbistum Hamburg hat 80 Millionen Euro Schulden, die nach Berechnungen der Unternehmensberatung Ernst & Young bis 2021 auf bis zu 350 Millionen Euro anwachsen werden – falls nicht umgesteuert wird. Seit drei Jahren ist Hamburgs Erzbischof Stefan Heße damit beschäftigt, herauszufinden, wie dieses Umsteuern aussehen könnte. Seine Antwort stellte Heße am Samstag im Mariendom vor rund 300 Gläubigen vor: Die katholische Kirche will im Norden einen Teil ihrer Immobilien verkaufen. Ein eigenes Kirchengebäude sei keine grundlegende Bedingung für das Gebet und den Gottesdienst, sagte Heße und erklärte, das Erzbistum werde finanzielle Anreize für die Pfarreien setzen, sich von ihren Immobilien zu trennen. "Wir wissen, dass die hohen Unterhaltungskosten für Immobilien die Pfarreien dazu zwingen werden, viele Standorte aufzugeben." Die Seelsorge werde künftig angesichts weniger hauptamtlicher Kräfte stärker auf den Schultern von ehrenamtlichen Helfern liegen. Für die katholischen Kitas gab Heße eine Bestandsgarantie. Mit einer Fläche von mehr als 32.500 Quadratkilometern ist das Erzbistum Hamburg das größte Bistum in Deutschland, zugleich mit knapp 400.000 Katholiken jedoch eines mit sehr wenigen Gläubigen.

Mümmelmannsberg: Hamburgs nächstes Hipsterviertel

© Axel Heimken/​dpa

Mehr als 18.000 Menschen leben in Mümmelmannsberg, es ist die größte der Hamburger Großwohnsiedlungen. Obwohl die U-Bahn-Fahrt vom Hauptbahnhof nur 20 Minuten dauert, haben sich viele Hamburgerinnen und Hamburger wohl noch nie hierher verirrt. Denn der Ruf von Mümmelmannsberg ist mäßig, nach wie vor: grau, gesichtslos, ein bisschen gefährlich. Dieser Ruf ist es, unter anderem, den die Stadt und die Saga mit einem groß angelegten Modernisierungsprogramm verbessern wollen. Rund 116 Millionen Euro sind seit 2011 hierhergeflossen, die Saga hat bereits die Hälfte ihrer Wohnungen kernsaniert, bald soll es hier ein Einkaufszentrum, Studenten-WGs und Eigentumswohnungen geben. Das Ziel lautet: Aufwertung, aber ohne Verdrängung. Geht das? Am Freitag haben die Saga und Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) über die Fortschritte informiert – die Folgen scheint noch niemand zu fürchten. Unser Redakteur Félice Gritti war dabei. Seinen Text über Hamburgs nächstes Hipsterviertel lesen Sie mit Z+ hier auf ZEIT ONLINE.

Was heute auf der Agenda steht

Im Rathaus eröffnet Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) die Ausstellung "Flucht ins Ungewisse" mit Porträts von Hamburgern, die während des Nationalsozialismus ins Exil gehen mussten +++ Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will vor der Universität Hamburg mit Studenten diskutieren, da ihm ein Auftritt im Inneren der Uni von der Hochschulleitung untersagt wurde +++ Studenten des Fachbereichs Public History der Uni Hamburg präsentieren dem Wehrbeauftragten des Bundestages den Nachlass des ehemaligen Wehrbeauftragten Willi Berkhan, ein enger Freund Helmut Schmidts

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Busfahrer

Ich mag es, wenn Kita-Gruppen oder Vorschulklassen in ihren einheitlichen gelben Westen bei mir mitfahren. Die Busfahrt ist für sie oft das erste Highlight des Ausflugs. Die Kleinen sind aufgeregt und quatschen laut durcheinander. Die anderen Fahrgäste werden da schon mal nervös – ich nicht. Einen gewissen Lärmpegel bin ich eh gewohnt, und außerdem habe ich selbst Kinder.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Man wird sich fragen: Was ist los? So klingt dieses Stück doch nicht"

© WES Landschaftsarchitekten

Die "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi gehören zu den bekanntesten Werken im klassischen Repertoire. In den fast 300 Jahren, die seit der Komposition vergangen sind, hat sich das Klima allerdings merklich verändert. Das NDR Elbphilharmonie Orchester hat das Werk darum mithilfe von Wetterdaten aktualisiert – um ein Zeichen für besseren Klimaschutz zu setzen. Am Samstag, 16. November ist das Werk um 17.30 Uhr in der Elbphilharmonie zu hören – die Eintrittskarten werden nicht verkauft, sondern verlost, auch bei uns (siehe unten). Wie klingen die neuen Jahreszeiten? Und gäbe es für ein weltweit gastierendes Orchester nicht viel wirkungsvollere Maßnahmen zum Schutz des Klimas? Ein Interview mit Chefdirigent Alan Gilbert und Posaunist Simone Candotto, von dem das Arrangement stammt.

Elbvertiefung: Wie lässt sich mit einem Neu-Arrangement von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" der Klimawandel bekämpfen?

Alan Gilbert: Bei dem Projekt handelt es sich natürlich nicht um eine konkrete Maßnahme. Es basiert aber auf dem aufrichtigen Wunsch, die Menschen zu erreichen und dadurch etwas zu verändern.

Elbvertiefung: Herr Candotto, Sie haben beim Arrangieren mit den meteorologischen Daten der vergangenen 200 Jahre gearbeitet. Wie entsteht aus Zahlen Musik?

Simone Candotto: Bei den Daten handelt es sich um Tabellen, Statistiken und Temperaturkurven, die wir zunächst mit der Musikagentur Klinklangklong aus Berlin ausgewertet und auf Auffälligkeiten hin untersucht haben. Dabei ist uns etwa ein deutlicher Anstieg der Höchsttemperaturen aufgefallen, eine wachsende Häufigkeit von Naturkatastrophen im Herbst und Winter, aber beispielsweise auch ein Niedergang der Vogelpopulation. Anschließend haben wir uns gefragt, wie wir diese Veränderungen in der Partitur von Vivaldi sichtbar machen können.

Elbvertiefung: Wie klingt in Ihrer Fassung der "Sommer"?

Candotto: Da der Sommer heute viel früher beginnt als im Jahr der Uraufführung 1732, ertönt auch das musikalische Thema des "Sommers" in unserer Version sehr viel früher. Die Jahreszeiten verschieben sich immer mehr, also überlagern sich auch die einzelnen musikalischen Themen stärker. Gleichzeitig sind die Höchsttemperaturen immer weiter gestiegen, also brauchen wir mehr Stimmen, mehr Instrumente. Die Masse der Stimmgruppen wird üppiger, als Zeichen, dass es immer heißer wird. Die Jahreszeit, die nach unseren Beobachtungen am meisten verändert werden musste, war aber gar nicht der "Sommer", sondern der "Winter". Hier klingt alles sehr viel schräger als bei Vivaldi.

Elbvertiefung: So nett die Idee auch sein mag – gäbe es für ein Symphonieorchester nicht wesentlich wirkungsvollere Methoden, um das Klima tatsächlich zu schonen? Wie viele Orchestermusiker sind beispielsweise eigens für die heutige Probe nach Hamburg geflogen?

Gilbert: Zur Probe? Keiner. Die Kolleginnen und Kollegen fahren Rad und mit der Bahn, wenige mit dem Auto. Viele von uns haben in den vergangenen Wochen überlegt, was wir als Musiker konkret gegen den Klimawandel tun können. Ich selbst versuche meinen Zeitplan neu zu gestalten. Nicht mehr so viel zu fliegen, mehr in der Nähe meiner Familie zu arbeiten. Mit so einem Konzert und einer solchen öffentlichen Erklärung versuchen wir als Orchester auch, Druck auf uns selbst auszuüben.

Welche Schritte die Musikerinnen und Musiker des Orchesters konkret erwägen und warum sie dennoch nicht auf Konzertreisen verzichten wollen, lesen Sie in der vollständigen Fassung des Gesprächs auf ZEIT ONLINE.

Die Fragen stellte Luisa Reisinger

"Cum-Ex"-Theaterproduktion mit Theaterpreis "Faust" ausgezeichnet

Die Theaterproduktion "Cum-Ex Papers" des Regisseurs Helge Schmidt im Hamburger Lichthof Theater ist mit dem renommierten Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet worden. Das Stück basiert unter anderem auf Recherchen der ZEIT, des ARD-Magazins "Panorama" und "Correctiv. "Helge Schmidt hat mit ›Cum-Ex‹ einen der größten Wirtschaftsskandale der jüngeren Geschichte in beeindruckender Intensität auf die Bühne gebracht und damit einmal mehr die Kreativität der Freien Szene und die hohe gesellschaftliche Relevanz des Theaters unter Beweis gestellt", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Gleichfalls ausgezeichnet wurde das Projekt "explore dance" von K3 Tanzplan Hamburg, das Kindern und Jugendlichen die Kunstform Tanz erschließt. Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" ist ein Preis der Theater und ihrer Träger für ihre Künstler. Er wird seit 2006 vom Deutschen Bühnenverein in Kooperation mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben. Die "Cum-Ex Papers" sind im Lichthof Theater wieder am 27., 28. und 29. Dezember zu sehen, lesen Sie hier die Rezension aus der Hamburg-Ausgabe der ZEIT.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Neuer Burgerladen in Wandsbek Allein der Nachtisch muss 4000 Kalorien haben. Ein Shake-Kunstwerk aus Sahne, Erdnüssen, Peanutbutter, Vanilleeis, riesigen Schokocookies, Karamell- und Schokosoße sowie Marshmallows, das sich vielleicht nicht ohne Grund I-Scream-Shakewich nennt (9 Euro). Die eben eröffnete erste Filiale der Düsseldorfer Burger-Kette What’s Beef?! in Hamburg verhilft dem Verb pimpen in neue Dimensionen: Vom Logo über die rot und golden lackierten Klinker, goldene Lampenschirme und auffällige Kunst an der Wand bis hin zu den Hashtags #cheatday und #whtsbf wurde hier alles besonders hervorgehoben. Aus den Boxen kommt feinster Hip-Hop. Überraschend, dass der Burger "Selim’s ABC" (10 Euro) dann recht lahm schmeckt, auch wenn das Brötchen hausgemacht ist und das Fleisch Bioqualität hat. Der Cheddar-Cheese hat leider keine Tiefe und die auf der Karte "forget bacon" genannte Wurst – die Gerichte sind schweinefleischfrei – keinen Geschmack. Bei den Pommes Patata Zapata (7,50 Euro) wird aber wieder aus dem Vollen geschöpft, sie sind knusprig und gut und – natürlich – verziert mit übertrieben viel Guacamole und Sour Cream. What’s Beef?; Wandsbek, Wandsbeker Marktstraße 89–91 ,täglich ab 11 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Licht für Martin: "Rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin: Komm und schaue!" Zu Ehren eines der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche, Martin von Tours, wandeln heute Lichterwürmer durch Hamburgs Straßen. Die Schule Hochallee Harvestehude etwa lädt ein zur Andacht mit Martinsspiel sowie Laternenumzug mit Martinsreiter. Auch die St. Bonifatius-Schule Am Weiher feiert den noblen Bischof; ihr Fest begleiten Spielmannszug, Brotteilung und Punsch.

St. Martin in Hamburg, Schule Hochallee Harvestehude: Treffpunkt Kirche St. Elisabeth, heute, 16.30 Uhr; St. Bonifatius-Schule Am Weiher: St. Bonifatius-Kirche, heute, 16.45 Uhr

Artemis flimmert: Kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum macht das Berliner "Artemis-Quartett" eine schwierige Zeit durch; das letzte Gründungsmitglied, Cellist Eckart Runge, verlässt die Gruppe. Auch Violinistin Anthea Kreston geht. Was nun? "30 Jahre Artemis – the Neverending Quartett". Hamburg-Premiere des Dokumentarfilms in Anwesenheit der international gefeierten Musiker.

Zeise Kino, Friedensallee 7–9, heute, 19.30 Uhr, 9 Euro

Was bleibt

Hamburg grenzenlos: Schon lange seien "Humanität und Menschenrechte in der europäischen Flüchtlingspolitik kaum mehr als Lippenbekenntnisse", beklagt die Kampagne Solidarische Stadt Hamburg. Mit einer Aktionswoche wirbt sie dafür, aus Seenot Gerettete unbürokratisch aufzunehmen und sich auf Bundesebene gegen die Abschottungspolitik der EU einzusetzen.

Verschiedene Orte, Aktionswoche bis zum 17.11., Programm online

Was kommt

Klassik in der Küche: Tango im Büro, Rock ’n’ Roll im Wohnzimmer; beim Festival "Musik in den Häusern der Stadt" genießt das Publikum Konzerte in ungewöhnlich persönlicher Atmosphäre. Zu den Highlights zählt dieses Jahr der Auftritt des venezolanischen Pianisten Emiliano Ramniceanu, der gleich zu Beginn im Goßlerhaus aufspielt.

Verschiedene Orte, 12.–17.11., Tickets online, ab 9,40 Euro; Emiliano Ramniceanu: Goßlerhaus, Goßlers Park 1, morgen, 19 Uhr



Hamburger Schnack

Am Nebentisch. Er: "Wir brauchen Aufschnitt." Sie: "11.000 Wissenschaftler sagen einstimmig, dass die Bevölkerungszahl sich nicht mehr erhöhen darf, die Wälder müssen erhalten werden – und man muss sich vegan ernähren." Er: "Aber was tue ich auf mein Brot?" Gehört von Wiebke Brauer

Meine Stadt

Diese Tauben wärmten sich die Füße auf den Neonröhren über dem Treppenabgang zur S-Bahn Harburg. © Sabine Büngener

