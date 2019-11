Félice Gritti © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

Moshe Peter Loth hatte eine weite Reise hinter sich und einen noch viel weiteren Weg, als er gestern vor dem Hamburger Landgericht erschien. Die Reise begann vor Kurzem in Florida, dort lebt der 76-jährige Mann. Der Weg begann im Jahr 1944 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Dorthin brachten die Deutschen ihn gemeinsam mit seiner Mutter, kurz nach seiner Geburt.

Gestern nun trat er als Zeuge auf im Prozess gegen Bruno D., der in jenem KZ Wache stand, in dem Loth einige der ersten Monate seines Lebens verbrachte. Auf unsere bisherige Berichterstattung zu dem Verfahren erhielten wir unterschiedliche Rückmeldungen. Manche Leser halten es für scheinheilig, heute einen 93-Jährigen im Rollstuhl vor Gericht zu stellen, während damals viele NS-Täter ohne nennenswerte Strafe davonkamen. Manche halten es für richtig.

Vermutlich aber können sich alle darauf einigen, dass gestern vor Gericht etwas Großes geschah. Mich zumindest hat die Nachricht davon sehr bewegt. Nach seiner Aussage ging Loth auf Bruno D. zu und wandte sich an die Zuschauer. "Passen Sie auf!", sagte er. "Ich werde ihm vergeben." Dann umarmten sich die Männer. Später sagte Loth, beide hätten geweint.

Meist wird darüber gestritten, ob ein Prozess wie der gegen Bruno D. dazu taugt, Gerechtigkeit herzustellen. Dass er Gelegenheit zur Vergebung bietet, wird dabei häufig vergessen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Ihr Félice Gritti

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

Kritik an Tschentschers Nähe zur Industrie: BUND legt "Geheimpapier" vor

Der BUND hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vorgeworfen, Industrie-Interessen zu bevorzugen. Gestern stellte die Umweltorganisation ein "Geheimpapier" vor, aus dem angeblich hervorgeht, dass Tschentscher "noch vor der Wahl Tatsachen zu Gunsten der Industrie schaffen" wolle. Der Bürgermeister wies die Vorwürfe zurück. Bei dem Papier handelt es sich um ein Ergebnisprotokoll einer Gesprächsrunde zwischen Senats- und Industrievertretern. Dem Protokoll zufolge soll der Wirtschaftsstaatsrat künftig als "Anwalt der Industrie" fungieren. Für Industriebetriebe soll es zudem keine zusätzlichen Lärm- und Abgasvorschriften geben, wenn in der Nähe Wohngebiete entstehen – es sei denn, die Betriebe sind mit den Vorschriften einverstanden. Besonders stört sich der BUND daran, dass Hamburg laut Vereinbarung eine Novelle des Verbandsklagerechts mitträgt. Tschentscher bezeichnete die Kritik als "grobe Fehldeutung". Unser Redakteur Frank Drieschner hat analysiert, warum Tschentscher womöglich recht hat und der Skandal keiner ist. Seinen Text finden Sie hier.

In einem Satz

Die Fontäne auf der Binnenalster wurde gestern abgeschaltet, für die Alsterschwäne endet die Saison in einer Woche mit dem Umzug ins Winterquartier +++ Das Elbinselmuseum in Wilhelmsburg soll für mehrere Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln zum Flutmuseum umgebaut werden, mit Fokus auf die Sturmflut 1962 +++ Der Tierpark Hagenbeck meldet mit 1,56 Millionen Besuchern bis Ende des dritten Quartals 2019 einen Zehn-Jahres-Rekord +++ In Hamburg gehen mehr Kinder als bisher ganztägig in die Kita, laut Statistischem Landesamt sind 56 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen täglich mehr als sieben Stunden dort

Wirtschaft und Wohnungen: Senat stellt Pläne für Grasbrook vor

© Daniel Bockwoldt/​dpa

In den kommenden 20 Jahren will Hamburg auf dem Grasbrook 3000 neue Wohnungen bauen, ein Drittel davon öffentlich gefördert, dazu Kitas, eine Grundschule und Sportflächen. Zudem sollen 16.000 Arbeitsplätze in dem neuen Stadtteil entstehen und die ansässigen Unternehmen eine langfristige Perspektive erhalten. Der Senat habe alle Voraussetzungen beschlossen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gestern. Nun muss die Bürgerschaft über die Pläne debattieren. Drei Quartiere sollen entstehen, in zwei davon werden Wohnhäuser und Bürogebäude gebaut, das dritte bleibt emissionsarmer Hafenwirtschaft vorbehalten. Die U4 bindet den Stadtteil künftig ans Verkehrsnetz an. Die Umstrukturierung der Gewerbeflächen wird insgesamt wohl 120 Millionen Euro kosten, die Bauarbeiten sollen 2024 beginnen. Die Linken warnten vor einer "HafenCity II". "Eine Innovation wäre es, hier einen lebendigen, urbanen Stadtteil für Menschen mit wenig Geld zu bauen", sagte Heike Sudmann, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion.

Was heute auf der Agenda steht

Am Sievekingplatz beginnt der Prozess gegen einen 30-Jährigen, der in 17 Fällen Kinder und Jugendliche in der S-Bahn belästigt und exhibitionistische Handlungen vollzogen haben soll +++ Der Wissenschaftsausschuss berät in einer Sondersitzung über die tumultartigen Proteste gegen AfD-Gründer Bernd Lucke an der Uni Hamburg +++ Vor dem Amtsgericht Altona muss sich ein Inhaber eines Schlüsseldienstes wegen Wucher verantworten, nachdem er für einen 30-minütigen Einsatz 644,72 Euro verlangt hat +++ Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und der Windkraftanlagenhersteller Nordex geben Zahlen für das dritte Quartal bekannt

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Mitarbeiter der Sperrmüllabfuhr

Es soll nichts wegkommen, das nicht weg soll. Aber das ist auch schon vorgekommen. Da hat die Tochter den Keller aufgeschlossen. Wir: "Ist das der richtige Keller?" – "Ja, ist er." – "Wirklich?" – "Wirklich!" Die guten Möbel kamen dann alle weg, und die schlechten blieben da. Manchmal sagt uns auch der Hausmeister, dass alles wegmuss, und dann heißt es: "Wo sind jetzt die Fahrräder geblieben?" Deshalb muss der Kunde beim Bestellen genau angeben, was abgeholt werden soll. Und beim Abholen muss immer jemand dabei sein.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Seit 30 Jahren ist fast nichts passiert"

© Arved Fuchs Expeditionen

"Könnt‘ ja gut werden": Unter diesem Titel präsentiert die SPD am Donnerstag im Oberhafen ihre Pläne für Verkehr, Klima und Arbeitswelt, dazu sind Referenten aus Wissenschaft und Medien eingeladen. Einer von ihnen ist Dirk Notz, Professor an der Uni Hamburg und Meereis-Forscher am Max-Planck-Institut. Wir haben vorab mit ihm darüber gesprochen, wie sich ein fortlaufender Klimawandel auf Hamburg auswirken könnte.

Elbvertiefung: Sie sprechen zum Thema "Hamburg klimaneutral 2050". Ist es 2050 nicht schon zu spät?

Dirk Notz: Die Überschrift des Vortrags stammt nicht von mir, die war vorgegeben. Ich möchte auch als Wissenschaftler keine Ziele oder Forderungen formulieren. Meiner Meinung nach ist es nicht die Rolle der Wissenschaft, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Deshalb finde ich es schwierig zu sagen: Ab einem bestimmten Datum ist es zu spät.

EV: Wie sähe Hamburg 2050 aus, wenn das Meereis weiter schmelzen würde wie bisher?

Notz: Zurzeit lassen die Treibhausgase, die Hamburg ausstößt, jedes Jahr in der Arktis eine Packeisfläche abschmelzen, die so groß ist wie der Bezirk Eimsbüttel. Ich vermute aber, dass Hamburg unter gleichbleibenden Voraussetzungen 2050 immer noch aussehen würde wie Hamburg. Der Klimawandel wird sich hier eher in Wetterextremen auswirken: Hitze, Dürre und starke Niederschläge etwa. Nach unseren Simulationen wäre – bei Erreichen des Zwei-Grad-Ziels – jeder zweite Sommer in Hamburg heißer als alles, was wir jemals erlebt haben.

EV: Ist die Stadt Hamburg ehrgeizig genug in ihrem Bestreben, CO2 und andere Treibhausgase zu reduzieren?

Notz: Als Wissenschaftler möchte ich das nicht bewerten. Ob etwas schnell genug geht oder nicht, ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Aber persönlich glaube ich, dass das, was bisher geplant ist, nicht ausreichen wird, um eines Tages klimaneutral zu werden.

Die Fragen stellte Annabel Trautwein

Wo Dirk Notz den größten Handlungsbedarf sieht, lesen Sie in der ausführlichen Fassung des Interviews hier auf ZEIT ONLINE.

Olivia Jones: Die Kiezgröße

© Maurice Kohl

Sie tritt auf in Talkshows, war beim Grand Prix, im Dschungelcamp, im Container, bei "Frauentausch", "Mitten im Leben" und "DSDS". Olivia Jones ist in der Öffentlichkeit präsent wie kaum ein anderer Hamburger Prominenter. Will man die schillernde Dragqueen näher kennenlernen, wird es allerdings schwierig. Diese Erfahrung hat unser Reporter Moritz Herrmann gemacht, der die Hoffnung auf ein Treffen nach Monaten des Verschiebens und Vertröstens schon aufgegeben hatte – als es plötzlich doch noch klappte. Wie er die Geschäftsfrau, die auf dem Kiez mittlerweile fünf Läden betreibt, erlebte und wie andere auf dem Kiez über ihren wachsenden Einfluss denken, lesen Sie als Digitalabonnent hier.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Birnen, Bohnen, Knödel "Mit Hausmannskost", sagen Spitzenköche gern, "kannst du nur verlieren." Weil etwa ein Tiroler, dem man auch noch so perfekte Speckknödel vorsetzt, sie immer an den Knödeln seiner Mama messen wird. Und woher soll der Spitzenkoch wissen, wie der Mama-Knödel geschmeckt hat? Gunnar Heydenreich ist Steirer. Kürzlich hat er in Eimsbüttel das Herzgrün eröffnet, einen österreichischen Feinkostladen mit zwei Esstischen. Und er macht es ganz raffiniert: Seine Tiroler Knödel heißen "Birnen, Bohnen, Speckknödel", sind also so hamburgisch wie tirolerisch und ergo unvergleichlich: mit leicht süßer Note von der Birne, grünen Tupfern von den Bohnen, aber dem heimeligen Aroma von Selchspeck. Und so flaumig, wie Knödel sein müssen. (Mit Bratensaft und Rote-Bete-Salat; 9,50 Euro.) Vorher eine Kürbissuppe ohne viel Gschistigschasti (aber mit Kürbiskernen und Kernöl; 5,80 Euro), danach süß-salzige Franzbrötchenknödel mit brauner Butter (5,50 Euro) – und nicht nur ein Exil-Tiroler ist satt. Und glücklich. Herzgrün; Eimsbüttel, Heußweg 97 , geöffnet Mi bis Sa ab 11 Uhr Wolfgang Lechner

Was geht

Sieben Schritte Diktatur: Ist Populismus zur globalen Krankheit mutiert? Autorin Ece Temelkuran entdeckt auf der Suche nach einer Antwort sieben wiederkehrende Schritte, zu denen Möchtegern-Diktatoren weltweit greifen. Lesung: "Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist oder sieben Schritte in die Diktatur".

Lesesaal, Stadthausbrücke 6, heute, 19.30 Uhr, 12 Euro

Schwarz an der Bar: Die Gastgeberinnen und Gastgeber der Noir.Au Bar verabschieden sich vom Publikum. Ihr letzter Krimi-Talk folgt unter anderem der Geschichte von Garry Dishers Werk "Hitze", in dem ein uraltes, flämisches Gemälde im Haus eines Pädophilen auftaucht. Außerdem steht Hannelore Cayres "Die Alte" auf dem Prüfstand, Kritikern zufolge ein "Feuerwerk aus bösem Witz mit schamlosen Ausfällen".

Bar 439, Vereinsstraße 38, heute, 20.15 Uhr, Eintritt frei

Was bleibt

Shoppen ohne Netz: Schmuck aus Scherben klimpert neben griechischem Bergtee, es duftet nach Bienenwachs und Chiliöl. Besucherinnen und Besucher des "MARKKts der Kulturen und Künste" entdecken neben außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenken Menschen und Initiativen hinter den Waren. "Alles Gute nachhaltig!"

MARKK, Rothenbaumchaussee 64, 13.11., 18–22 Uhr, 14.–16.11.10–22 Uhr, 17.11., 10–18 Uhr, 8,50 Euro, unter 18 Jahren frei

Hamburger Schnack

In der S11. Der City-Tunnel ist wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Es gibt einige Durchsagen zur möglichen Streckenführung. Plötzlich ertönen durchdringende Pieptöne, die Durchsage wird abgebrochen. Kurz danach meldet sich der S-Bahnführer erneut: "Eben haben Sie ja sicher auch die Töne ›bujiiiip, bujiiiip‹ gehört, wie bei ›Star Wars‹ bei einem Angriff der Klingonen. Das war ein Notarztrufsignal aus einem ICE." Heiterkeit im Zug. Gehört von Petra Knieling

Meine Stadt

Es herrscht Windstille, vielleicht später noch ein wenig Karussell fahren. © Heinrich Stüven

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Olivia Jones eröffnet auf St. Pauli eine Bar nach der anderen. Zu ihrem 50. Geburtstag ist deshalb nicht jeder in Feierlaune. (Abo)

Der BUND legt ein "Geheimpapier" vor und sieht es als Beleg für zu viel Nähe zwischen Bürgermeister Tschentscher und der Industrie. Man kann es auch anders sehen.

Hamburgs Treibhausgase lassen pro Jahr etwa eine Packeisfläche von der Größe Eimsbüttels schmelzen, sagt Dirk Notz. Dennoch will der Forscher keine Forderungen stellen.