Liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal lässt sich ein großes Problem mit kleinen Mitteln lösen, etwa mit den richtigen Toiletten. Die nämlich kann man durchaus als mitverantwortlich dafür bezeichnen, dass es in Hamburg seit Kurzem ein bisschen mehr bezahlbaren Wohnraum gibt.

Der Architekt Heiner Limbrock hat in Neugraben-Fischbek zwei Häuser mit 44 Wohnungen gebaut, und die Miete in den Neubauten beträgt nur acht Euro pro Quadratmeter – es ist nicht lange her, dass einige Fachleute das für unmöglich hielten angesichts der gestiegenen Baukosten. Dass es in Neugraben-Fischbek nun doch klappte, hat laut Limbrock mit einer "Summe von Banalitäten" zu tun. Zum Beispiel mit den Toiletten, denn wer sagt eigentlich, dass die an der Wand hängen müssen, wenn das eine teure Installation erfordert? Man kann sie auch einfach auf den Boden stellen.

In der ZEIT:Hamburg haben wir Heiner Limbrock zu unserem "Menschen des Monats" gekürt. Ich persönlich halte das für eine gute Wahl, schon weil ich mich immer sehr freue, wenn manches eben doch einfacher ist als gedacht – und weil in Limbrocks Geschichte womöglich wirklich etwas steckt, was die Wohnungsnot zumindest ein bisschen verringern könnte. Vielleicht mögen Sie ja heute das Porträt lesen, das mein Kollege Frank Drieschner über Heiner Limbrock geschrieben hat. Sie finden es hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Félice Gritti

Aktuelles

Lucke-Vorlesung: Uni-Präsident sah keine Hinweise auf Störungen

Der Wissenschaftsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hat sich mit den Tumulten rund um die Vorlesung von Bernd Lucke befasst. "Universitäten sind kein politikfreier Raum. Aber sie müssen frei von Parteipolitik sein", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Die Hochschulen müssten Forschung und Lehre sicherstellen. Niederschreien und Gewalt in Uni-Veranstaltungen seien auf das Schärfste zu verurteilen. Die Störungen bei den ersten beiden Vorlesungen des AfD-Mitbegründers Lucke hatten eine bundesweite Debatte über Meinungsfreiheit ausgelöst. Der Präsident der Universität Hamburg, Dieter Lenzen, machte vor dem Ausschuss deutlich, dass vor Luckes Antritt im Oktober Gespräche mit der Polizei stattgefunden hätten, auch Sitzungen des Krisenstabs. "Das ist ein Irrsinnsaufwand gewesen." Es habe keine Hinweise auf "Vorkommnisse in diesem Ausmaße" gegeben. Auch von der Studentenvertretung Asta habe er sich versichern lassen, dass eine geplante Demonstration vor dem Gebäude stattfinden sollte. Karim Kuropka vom Asta bestätigte dies und distanzierte sich erneut von den Tumulten. Ein Streitgespräch zwischen Bernd Lucke und Katharina Fegebank können Sie als Digitalabonnent hier lesen.

In einem Satz

Drei Monate vor der Bürgerschaftswahl liegen Grüne und SPD laut einer Meinungsumfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung in der Wählergunst fast gleichauf, die Grünen haben mit 26 Prozent einen Prozentpunkt Vorsprung +++ Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlichen Umsatzzuwachs, vor allem wegen eines Anstiegs im Containertransport +++ Zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren sind tot aus einem gestohlenen Mietwagen geborgen worden, der in einem Regenrückhaltebecken in Altenwerder gefunden wurde +++ Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano (94) und die Autorin und Schauspielerin Peggy Parnass (92) werden für ihren Einsatz für Toleranz und Demokratie mit der Ehrengedenkmünze in Gold geehrt, nach der Ehrenbürgerwürde die zweithöchste Auszeichnung des Senats +++ Ein neuer Mietvertrag unter Beteiligung der Hamburg Kreativ Gesellschaft sichert den Verbleib des Programmkinos 3001 im Schanzenviertel



Klotz mit Kiezflair: Ärger ums "Paulihaus"

© bloomimages.de

Auf St. Pauli formiert sich der nächste Protest gegen ein Immobilienprojekt, diesmal gegen den an der Rindermarkthalle geplanten Bürokomplex "Paulihaus". Heute diskutieren Politiker von SPD, Grünen und Linken mit Betroffenen und Aktivisten über die Planungen. Der Büro-Neubau soll an der Ecke Neuer Kamp/Budapester Straße entstehen. Der Backsteinbau, der derzeit noch an dieser Stelle steht, soll abgerissen werden. Kritiker werfen den Investoren vor, sie würden mit dem Projekt alteingesessene Betriebe verdrängen, darunter auch den "Kiez-Inder", ein seit 22 Jahren im Stadtteil ansässiges Restaurant. Die Investoren fühlen sich missverstanden: Man habe den Betrieben, darunter auch dem Restaurant, eine Abfindung und eine Rückkehr in den Neubau angeboten. Zudem wolle man im Erdgeschoss Kleingewerbe ansiedeln. Die Diskussionsveranstaltung beginnt um 19 Uhr im Ballsaal des FC St. Pauli im Millerntor-Stadion. Unser Autor Christoph Twickel hat mit Investoren, Aktivisten und verdrängungsgefährdeten Betrieben gesprochen. Seinen Bericht Seinen Bericht können Sie als Digitalabonnent hier lesen.

Was heute auf der Agenda steht

Senator Jens Kerstan (Grüne) empfängt die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sowie seine Amtskollegen zur Umweltministerkonferenz, wegen Demonstrationen von Landwirten aus ganz Deutschland ist mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen +++ Im Strafjustizgebäude beginnt der Prozess gegen einen Lkw-Fahrer, der beim Abbiegen einen tödlichen Unfall verursacht haben soll, bei dem eine 38-jährige Radfahrerin starb +++ Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eröffnet in der HafenCity den "Henning-Voscherau-Platz" +++ Die Uni Hamburg legt den Grundstein für neue Gebäude der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften +++ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) feiert im Beisein von Bürgermeister Peter Tschentscher und Bürgerschaftsvizepräsidentin Christiane Schneider (Linke) sein 70-jähriges Bestehen

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Am Tag meiner Referendariatsprüfung traf ich einen Jungen aus meiner Klasse auf dem Schulhof. Er sprach noch kaum Deutsch und kannte nur kleine Phrasen. Er rannte mir entgegen und fragte: "Wie war? Wie war?" Daraufhin ich: "Das war richtig toll, ihr habt im Unterricht so gut mitgemacht!" Der Junge grinste nur und sagte: "Läuft bei dir, Frau Lehrerin!" Das war einer von vielleicht drei Sätzen, die er schon gelernt hatte.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Affordable Art Fair" startet: Kunst zu kleinen Preisen

© Nicolas Doering

Unter dem Motto "Kunst für alle" startet morgen die Kunstmesse "Affordable Art Fair" auf dem Messegelände. Bis einschließlich Sonntag können die Besucher dort erschwingliche Kunst anschauen und erwerben, wobei "erschwinglich" einen Preisrahmen von 100 bis 7500 Euro pro Werk meint. Erstmalige Kunstkäufer wolle die Messe ebenso ansprechen wie erfahrene Kunstsammler, teilten die Veranstalter mit. Bis Sonntag rechnen sie mit etwa 20.000 Besuchern in der Halle A3. 80 Galerien aus zwölf Ländern stellen aus. "Wir zeigen auch in diesem Jahr Malerei, Grafik, Fotografien und Skulpturen internationaler Künstler, um die Vielseitigkeit des Kunstmarkts abzubilden", sagte Messedirektor Oliver Lähndorf. Die Sonderschau "Emerging Artists" stellt drei Absolventen der Hochschule für bildende Künste (HfbK) vor: Emilia Kubacki, Malte Stienen und Asana Fujikawa zeigen Acrylglaswandarbeiten, Radierungen, Skulpturen und Videoinstallationen zum Thema Mensch vs. Natur. Auch etablierte Künstler wie Gerhard Richter oder Stephan Balkenhol sind mit Werken vertreten.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Maritimes vom Chinesen Einer der zahlreich am Altonaer Fischmarkt ansässigen Großhändler ist die auf Thunfisch und exotische Fische spezialisierte Firma Yin Seafoods. In diesem Jahr haben die Chinesen an ihrem Standort auch ein Restaurant eröffnet. Angesichts der Tatsache, dass es hier abends eine reichhaltige und interessante Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten gibt, ist der Blick auf die Mittagskarte eher enttäuschend. Von den neun Gerichten sind nur vier maritim. Den Rest bildet das gewöhnliche kantonesische Sortiment aus Hähnchen/Ente/Rind in Sauce sowie Bratnudeln/-reis (6,90–8,90 Euro). Der gewählte ganze Wolfsbarsch in süß-saurer Sauce (9,90 Euro) ist allerdings eine feine Sache und wird ungewöhnlich dargeboten: Der Fisch liegt auf dem Bauch, die Seiten sind in mundgerechte Stücke aufgeschnitten. Die Knusperpanade ist pikant-salzig gewürzt, und die Sauce hebt sich wohltuend vom üblichen Einheitsgeschmack ab. Rührend sorgt sich die Bedienung um den Gast, der Grätenprobleme befürchtet hatte, und fragt während der Mahlzeit, sanft ihre Hand auf seine Schulter legend: "Alles okay mit den Gräten?" Ja, alles gut. Yin Seafood; Altona, Große Elbstraße 133, täglich 12–15 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Kultur in der Krypta: Hamburgs Gängeviertel, um 1900 einer der größten Slums Europas, war ihr Zuhause und Sprungbrett – Rosita Warry startete von hier aus ihre Karriere als Operettensängerin. Bis nach Indonesien führte die Reise der jungen Frau, doch dann brach der Erste Weltkrieg aus. Lesung mit Corinna Tonner: "Das Jahrhundert von Rosita".

Mahnmal St. Nikolai, Willy-Brandt-Straße 60, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Slowakisch reisen: Mallorca, Amrum, Normandie; Menschen urlauben gern in gewohnter Umgebung. Die Slowakei aber ist ein noch weitgehend unbekanntes Reiseziel. Es besticht durch Winzerstädte, urwüchsige Donau-Auen, Karstschluchten und Burgen. Bildervortrag: "Slowakei – Land zwischen Donau und Tatra".

Gut Karlshöhe, Seminarraum Stallgebäude, Karlshöhe 60 d, heute, 19.30 Uhr, 5 Euro, Anmeldung online

Tipps für Kids

MiniMedi: Forscherinnen und Forscher ab sechs Jahren entdecken im "Mini-DINGStitut" Unbekanntes aus dem Alltag: Nach Arbeitsmethoden der Zeichnerinnen, die Anfang des letzten Jahrhunderts für das Museum arbeiteten, nähern sie sich skurrilen bis gewöhnlichen Dingen auf künstlerisch-forschende Weise.

MARKK, Rothenbaumchaussee 64, Sa/So, 11–15 Uhr, Eintritt frei

MediMaxi: Auf Hawaii ist die Ukulele zu Hause, als ideale Liedbegleiterin am Strand, am Lagerfeuer oder zu Hause kommt sie nun in Hamburg an: Ukulele-Workshop zum Ausprobieren für alle ab neun Jahren; die Instrumente werden gestellt.

Haus Flachsland, Bramfelder Straße 9, Sa, 23.11., 10–12.30 Uhr und Sülldorfer Landstraße 196, ehem. Haspa-Raum, 15–17.30 Uhr, Teilnahme für Kinder 10 Euro, für Erwachsene 20 Euro, Anmeldung online

MiniMediMaxi: Sein Motto lautet "music in motion", folgerichtig setzt sich das Show-Musikkorps Ahoy-Hamburg immer mal wieder bei Laternenumzügen in Bewegung. Zu seinen Klängen leuchten in den nächsten Tagen Lichter am HSV Kids Club, in der Bonhoefferstraße und an der Kita Hafenstraße.

Verschiedene Orte, Fr, 15.11., 18 Uhr: Bonhoefferstraße; So, 17.11., 17 Uhr: HSV Kids Club; Mo, 18.11., 17.30 Uhr: DRK Kita Hafenstraße

Hamburger Schnack

Frühmorgens beim Bäcker in Winsen an der Luhe: "Ich hätte gern drei Brötchen – ein Mohn-, ein Sesam- und ein Bauernbrötchen." Während die Verkäuferin die Brötchen eintütet, fragt sie: "Das macht?" Ich, schnell rechnend: "Einsfünfundsechzig!" Sie: "Stimmt, warum soll man sich das Leben schwerer machen, als es schon ist?" Gehört von Bernd Egert

Meine Stadt

Merke: Nach der Strandkorb-Saison ist vor der nächsten Strandkorb-Saison. © Norbert Fliether

