die einen fordern bessere Radwege, die anderen sehen das Problem eher bei unvorsichtigen Radfahrern: Wir haben einige Zuschriften erhalten, nachdem wir an dieser Stelle thematisierten, wie es in Hamburg um die Sicherheit für Radler steht. Manche von Ihnen scheinen sich vor allem eins zu wünschen: mehr Miteinander im Straßenverkehr. Ein Leser bat uns, "das Thema gegenseitige Rücksichtnahme aufzugreifen".

Das tun wir gern, denn als wollte die Welt da draußen unserem Leser recht geben, veröffentlichte die Hamburger Polizei wenige Stunden nach seiner Zuschrift einen Zeugenaufruf, den ich für einigermaßen bemerkenswert halte. Es geht darin um einen Mercedes-Fahrer und einen Radfahrer, die bereits Ende Oktober aneinandergerieten, an einer roten Ampel in Winterhude. Irgendwann stellte der Radfahrer sein Rad beiseite, und als er zurück zum Mercedes ging, stieg der Autofahrer aus – um offenbar sofort auf den Radler loszugehen. Gleich mehrere Male schlug er demnach auf ihn ein.

Gern würde ich wissen, was vorher passiert war. Ich gehöre zu den Menschen, denen es fast peinlich ist, die Hupe zu benutzen, daher bin ich vielleicht der Falsche, um zu begreifen, woher diese Aggressionen kommen, die sich auf der Straße zeigen. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe nur, dass Verkehrsbehinderungen die Lage nicht noch verschärfen – ab heute nämlich gibt es in der Innenstadt eine weitere Baustelle.

Nächste Baustelle: Ernst-Merck-Brücke teilweise gesperrt

Die Ernst-Merck-Brücke zwischen Hauptbahnhof und Kunsthalle wird ab heute instandgesetzt. Die Bauarbeiten beginnen um 12 Uhr und dauern voraussichtlich bis zum 27. November, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Zwar werde nur eine Spur pro Fahrtrichtung gesperrt, der Verkehr könne über die verbleibenden Spuren weiterfließen. Dennoch warnte die Behörde vor Beeinträchtigungen und empfahl Autofahrern, den Bereich während der gesamten Bauzeit weiträumig zu umfahren. Das Linksabbiegen vom nordwestlichen Parkplatz in Richtung Glockengießerwall sei während der Arbeiten nicht möglich. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle durch eine Einengung passieren. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer hatte bei einer Routineprüfung Schäden an der Brücke entdeckt, die St. Georg und die Innenstadt verbindet. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die Stadt ihre Baustellen plant und was daran so kompliziert ist, finden Sie hier ein Interview mit den städtischen Baustellenkoordinatoren.

Am gestrigen Volkstrauertag haben der Senat und die Bürgerschaft im Michel der Toten der beiden Weltkriege und der Opfer der NS-Gewaltherrschaft gedacht +++ Die Stadt will in Stadtteilen mit "besonders schlechter sozialer Lage" insgesamt sieben lokale Gesundheitszentren einrichten, die medizinische Versorgung und soziale Unterstützung verbinden +++ Einem Bericht des Straßenmagazins "Hinz&Kunzt" zufolge starben Ende der vorletzten Woche im Raum Hamburg drei Obdachlose binnen weniger Tage: zwei von ihnen in der Innenstadt, einer in Norderstedt +++ Die Zahl der Auszubildenden in den sozialpädagogischen Berufen ist laut Schulbehörde auf knapp 5800 gestiegen und damit auf einen neuen Höchststand, der Beruf Sozialpädagogische Assistenz ist mit mehr als 1100 Ausbildungsanfängerinnen demnach in diesem Jahr der beliebteste Ausbildungsberuf in Hamburg

Umstrittenes Labor: Tausende Menschen protestieren gegen Tierversuche

Nach den Berichten über misshandelte Tiere in einem Labor vor den Toren Hamburgs haben am Samstag Tausende Menschen für ein Ende von Tierversuchen demonstriert und die Schließung von Tierlaboren gefordert. Laut Polizei zogen 13.800 Teilnehmer durch die Innenstadt, die Veranstalter sprachen von etwa 15.000 Menschen und der bisher größten Tierschutzdemo in Deutschland. Die Proteste richteten sich vor allem gegen die Firma LPT, in deren Labor in Mienenbüttel im Kreis Harburg in Niedersachsen Hunde und Affen misshandelt worden sein sollen. Ein Aktivist hatte sich dort als Mitarbeiter eingeschlichen und Aufnahmen von schreienden Affen und blutverschmierten Hunden gemacht. Medienberichten zufolge wird das Labor Ende Februar 2020 schließen. Ein Landkreissprecher wollte das nicht mit Sicherheit bestätigen, sagte aber, es gebe Hinweise darauf. Auf der Demonstration am Samstag wurde die sofortige Schließung des Labors gefordert.

Im Gästehaus des Senats präsentieren Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Industrieverbandsvorsitzender Matthias Boxberger ihr "Bündnis für die Industrie der Zukunft" +++ An der Uni beginnt die Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz mit 250 Rektoren und einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier +++ Im Strafjustizgebäude am Sievekingplatz beginnt der Prozess gegen einen 44-Jährigen, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein einen Polizeibeamten angefahren haben soll

Synagogen-Neubau: Bund finanziert Machbarkeitsstudie

Der Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge am heutigen Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel erscheint immer wahrscheinlicher. Nachdem die Idee in der Hamburger Politik bereits breite Unterstützung gefunden hat, auch durch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), stellt nun das Bundesinnenministerium 600.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung. Die Hamburger Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU) hatten sich im Haushaltsausschuss für die Finanzierung eingesetzt. Die Synagoge war einst die größte Norddeutschlands. Bei den Novemberpogromen 1938 wurde sie verwüstet, 1939 dann abgerissen. Nach Ansicht des Landesrabbiners Shlomo Bistritzky sollte die wiederaufgebaute Synagoge ein Ort der Begegnung sein. Die Jüdische Gemeinde in Hamburg zählte im vergangenen Jahr rund 2400 Mitglieder, und laut Bistritzky werden es immer mehr. Dennoch brauche die Gemeinde nicht Platz für 1200 Gottesdienstbesucher, wie die Bornplatz-Synagoge ihn einst geboten habe. Ein Raum für 500 Gläubige würde reichen, das Gebäude könnte deshalb auch als "lebendiges Museum" fungieren und die 400-jährige Geschichte der Juden in Hamburg zeigen sowie ihre Gegenwart. Der Bundestagsabgeordnete Kahrs plädierte für eine originalgetreue Rekonstruktion der Außenhülle.

Alltagsreporter: Der Barkeeper in der Schanze

Ich denke, jeder, der sich beschwert, sollte mal einen Abend hinter der Bar verbringen und versuchen, alle gleichzeitig zu bedienen. Dann würden viele Leute, denen es schnell zu lange dauert, anders denken. Einmal stand ein Gast an einem Ende der Bar und ich am anderen, er lehnte sich rüber und brüllte: "Ey!" Ich solle sofort herkommen. So ein Befehlston geht gar nicht. Ich habe gesagt: "Rede normal mit mir." In dem Moment ging zufälligerweise die Musik aus, alle haben geguckt – und da war dem Gast sein Verhalten dann plötzlich peinlich. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute vergessen ihre Manieren, wenn sie abends angetrunken unterwegs sind oder möglichst schnell auf ihren Pegel kommen wollen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Beweislage unklar: Warum kaum Polizisten wegen G20 vor Gericht landen

Mit einer Verwarnung unter Strafvorbehalt ist der erste und bislang einzige Prozess gegen einen Polizeibeamten im G20-Einsatz zu Ende gegangen. Klaus M. aus Minden musste sich vor dem Amtsgericht in Harburg verantworten, weil er einen Hamburger Kollegen leicht verletzt hatte. Die Richterin verwarnte ihn wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung im Amt, wie die "taz" berichtete. Lässt er sich im kommenden Jahr etwas zuschulden kommen, muss er 3200 Euro Strafe zahlen. Die Akte ist damit geschlossen, eine der großen Fragen nach dem Gipfel bleibt aber offen: Haben tatsächlich alle Polizisten während der G20-Einsätze rechtlich einwandfrei gehandelt? Oder blieben womöglich Straftäter in Uniform unentdeckt, weil nicht gründlich genug ermittelt wurde? Zwei Drittel der Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte sind eingestellt mangels hinreichenden Tatverdachts. Woran das liegt und wieso die Hamburger keine Gewissheit bekommen werden, lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE. Einen Bericht vom Prozessauftakt gegen Klaus M. können Sie als Digitalabonnent hier lesen.

Annabel Trautwein

Linke kritisiert staatliche Grabpflege für KZ-Kommandanten

Zunächst war er Kommandant des Konzentrationslagers Dachau, dann des Lagers Sachsenhausen – und trotzdem zahlt der Bund für die Pflege jenes Grabes auf dem Ohlsdorfer Friedhof, in dem die Urne von Hermann Baranowski liegt. Wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bürgerschaftsabgeordneten Christiane Schneider hervorgeht, wurde der SS-Offizier nach seinem natürlichen Tod im Jahr 1940 eingeäschert und in einem Familiengrab bestattet. Später wurde seine Urne in ein Grab umgebettet, das nach dem Gräbergesetz als Kriegsgrab gilt und damit Anspruch auf staatliche Pflege hat. "Wir sind der Meinung, es darf keinen einzigen weiteren Cent Steuergeld für die Grabpflege dieses NS-Verbrechers geben", sagte Florian Kaiser, Fraktionssprecher der Linken. Eigentlich soll das Gräbergesetz dazu dienen, die Gräber der "Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft" zu erhalten – nicht die Gräber der Täter. Genau dieser Unterschied aber wurde bis in die Sechzigerjahre hinein nicht gemacht, erläuterte Friedhofsprecher Lutz Rehkopf. Darum gebe es in Ohlsdorf Kriegsgräber, in denen Soldaten und zivile Bombenopfer, aber auch SS-Leute und Gefangene aus dem KZ Neuengamme liegen. Eine nachträgliche Trennung der Toten sei praktisch nicht mehr möglich, weil Jahrzehnte später keine Überreste vorhanden seien. Eine Initiative, an der die Friedhofsverwaltung beteiligt ist, bemüht sich um die Aufarbeitung und plant Informationstafeln. Ein Flyer zu dem Thema wird auf dem Friedhof bereits angeboten.

Am Ende der HafenCity Noch beginnt die weitflächige Baustelle der HafenCity gleich nebenan, noch liegt das BaakenNest am Rande dieses entstehenden Stadtteils, versteckt im Erdgeschoss eines Gebäudes in schöner Lage am Baakenhafen. Die Läden in der Nachbarschaft sind noch leer und warten auf einen Vermieter. Und vielleicht ist es genau diesem Umstand geschuldet, dass sich in diesem kleinen Laden nicht nur Kiosk und Lottoladen, Paketshop und Café vereinen – Deli, Bar und Marketender beschreibt sich der Laden selbst. Während der Innenraum mit all seinen unterschiedlichen Angeboten überfrachtet wirkt, sitzt es sich vor der Tür in der Sonne in eine Decke gewickelt mit Blick auf das Wasser sehr schön an Holztischen und -bänken. Auf der Wochenkarte steht ein Grünkohleintopf (5,50 Euro) und Spinatknödel mit Tomatensugo und Salat (7,40 Euro). Suppe (mit Nachschlagmöglichkeit für 2,50 Euro) und Stullen gibt es immer. 20 Minuten muss man sich gedulden, dann stehen die Spinatknödel auf dem Tisch und überzeugen: Der Sugo ist aromatisch scharf, das Salatdressing gut abgeschmeckt, und die Knödel sind großartig. HafenCity, BaakenNest , Versmannstraße 18–24 ; täglich ab 12 Uhr Elisabeth Knoblauch

Herabschauender Warhol: Museen und Yoga verbinden und berühren gleichermaßen. Dieser Gedanke jedenfalls steht hinter "Kunst und Popup Yoga"; nach einer exklusiven Führung durch die Schau "Amerika! Disney, Rockwell, Pollock, Warhol" erdet eine Vinyasa Yoga Session im Lichthof die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Bucerius Kunst Forum, Lichthof, Alter Wall 12, heute, 18.20 Uhr, ausgebucht mit Warteliste; Di, 10.12., 18.20 Uhr, 25 Euro, Anmeldung online

Pöbelbuch: Wer vom "Volk" redet, muss dessen Vorzüge wie Abgründe nennen. Inklusion und Exklusion, "Wir sind das Volk!" und vermeintliche "Volksverräter". Michael Wildt liest aus "Die Ambivalenz des Volkes"; Vortrag, Buchvorstellung und Gespräch.

Buchladen in der Osterstraße, Osterstraße 171, heute, 20 Uhr, 7 Euro

Santa Hamburg: Bezeichnet ein (be)sinnlicher Treff zum Glühwein sich selbst als "geilsten Weihnachtsmarkt", muss er ganz schön was hermachen. Santa Pauli startet entsprechend frivol: Heiße Engel lassen im Strip-Zelt die Hüllen fallen, während das Winterdeck heiße Getränke zur Verkostung bietet. Etwas konventioneller geht es auf dem Weihnachtsmarkt am barocken Harburger Rathaus zu, der Donnerstag die Tore öffnet.

Santa Pauli, Spielbudenplatz, 18.11.–23.12.; Harburger Weihnachtsmarkt, Rathausplatz Harburg, 21.11.–29.12.

Gesundes Glück: Wie schafft man es, glücklich zu leben? Die Antwort auf die Frage aller Fragen setzt eines voraus: Gesundheit. Über zukünftige Grenzen und Herausforderungen in diesem Bereich debattieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Wochenende mit dem Hamburger Publikum. Konferenzreihe "Hamburger Horizonte: Grenzenlos gesund?"

Verschiedene Orte, 21.11.: Hamburger Rathaus, ab 19 Uhr; 22.11.: KörberForum, Kehrwieder 12, ab 9 Uhr; Anmeldung online

Zwei Väter, offenbar befreundet, mit ihren kleinen Söhnen in der Umkleidekabine des Holthusenbads. Der erste Vater zum Sohn des zweiten: "Wir haben coole Spiderman-Socken, willst du die mal anziehen?" Der zweite Vater ganz entspannt: "Nee, danke, wir haben Bob der Baumeister." Gehört von Marc Widmann

Finde den weißen Mini © Wibke Ritscher

