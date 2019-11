Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

fast alle unsere Recherchen beginnen damit, dass jemand sich wundert. Darüber, dass die Geschäftsführer vieler Hamburger Familienunternehmen keinen Nachfolger finden (die Titelgeschichte der aktuellen Hamburg-Ausgabe, die Sie mit Z+ hier lesen können). Oder darüber, dass ein Hamburger Museum eine wertvolle Marmortafel ersteigert, die sich als gestohlen herausstellt. Oder auch darüber, dass in Wilhelmsburg ein großer Nachhaltigkeitskongress mit namhaften Rednerinnen und Rednern stattfindet – und einer der Keynote-Speaker ausgerechnet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sein soll. Ein Mann, der bislang nicht den Eindruck machte, als fiele ihm zum Thema Nachhaltigkeit so viel ein, dass es für eine Keynote reicht – aber wer weiß.

Mein Kollege Christoph Twickel, der den Tipp von einem treuen Leser bekommen hatte, begann zu recherchieren. Beim "Future Sustainability Congress" waren mehr als 2000 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur eingeladen, über Klimawandel und Ressourcenverbrauch zu diskutieren. Der Veranstalter: die RENN Nord (was für "Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien" steht), der Geschäftsführer ist der Hamburger CDU-Abgeordnete Rüdiger Kruse. Eine gute Sache, so schien es. Aber könnte es sein, dass der Bundesverkehrsminister vor allem deshalb als Keynote-Speaker eingeladen wurde, weil Kruse und er der gleichen Partei angehören? Wenn nicht, warum dann? Würde Scheuer für die Rede ein Honorar kassieren? Mit welchen Kosten ist der Kongress überhaupt verbunden? Und wer trägt sie? Auf all diese Fragen bekamen wir leider keine Antwort.



Der Kongress fand gestern statt – Schlagzeilen machte vor allem Altbundespräsident Horst Köhler, der das Klimapaket der Bundesregierung als unzureichend kritisierte. Auch den Bundestagsabgeordneten müsse bei der Verabschiedung klar gewesen sein, dass dies "bei Weitem nicht ausreicht", sagte er.

Und Scheuer? Der sagte nichts, er kam gar nicht erst. Nach Angaben des Veranstalters sagte er sehr kurzfristig ab. Sein Flug nach Hamburg sei ausgefallen.

Eine bessere Pointe hätte wohl auch seine Klima-Rede nicht haben können.



Heute beginnt der erste Prozess in der Freikarten-Affäre



Die frühere Gesundheitsstaatsrätin Elke Badde (SPD) muss sich von heute an wegen Vorteilsnahme vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte Badde zwei vom regulären Verkauf ausgenommene Tribünenkarten für das Konzert der Rolling Stones 2017 im Stadtpark für 357,50 Euro günstiger erworben. Die Karten stammten aus einem Kontingent von 300 Kauf- und 100 Freikarten, die der ehemalige Leiter des Bezirksamts Nord, Harald Rösler (SPD), vom Konzertveranstalter eingefordert habe, um sie "Freunden des Hauses" anzubieten. Das Bezirksamt war für die Genehmigung des Konzerts zuständig. Laut Anklagebehörde ging Badde "ohne jegliche Nachfrage und Ausübung dienstlicher Kontrolle" auf die Offerte ein. Zudem habe sie Rösler den kostenlosen Besuch des Konzerts gemeinsam mit seiner Ehefrau genehmigt, ebenso wie die Weitergabe von vier Freikarten an Bekannte – die Genehmigung erfolgte nachträglich in einem zurückdatierten Schreiben. Deshalb lautet die Anklage auch auf Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat. Daraufhin war die 59-Jährige im Oktober 2018 in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Frank Drieschner hat den Fall für die Hamburg-Ausgabe der ZEIT damals umfassend aufgearbeitet – seinen Text aus dem Oktober 2018 lesen Sie hier.

Beim nächsten Klimastreik am 29. November will die Hamburger Band Deichkind auf dem Rödingsmarkt auftreten; die Demonstration beginnt um 12 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße und zieht dann durch die City +++ Zwei couragierte Männer haben in Hamburg-Eilbek mit ihren Autos das Fahrzeug eingekeilt, mit dem zwei mutmaßliche Diebe nach dem Überfall auf einen Friseursalon flüchten wollten – auf der Rückbank saß der vierjährige Sohn eines Täters +++ Der ehemalige Leiter der Soko "Rocker", Mirko Streiber, ist neuer Leiter des Landeskriminalamts



Bürgerschaftswahl: Wahlkabine auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz öffnet schon am 14. Januar



Zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar wird es erstmals eine zentrale Briefwahlstelle in der Hamburger Innenstadt geben. In einem Containerbau auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz an der Mönckebergstraße sollen vom 14. Januar an Wahlberechtigte aus allen Stadtteilen per Briefwahl ihre Stimme abgeben können, teilte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit mit. Die Wahlunterlagen erhalte man dort an einem der insgesamt zwölf Arbeitsplätze, erklärte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Es sei also möglich, unterwegs beim Einkaufen mal eben wählen zu gehen, sagte Veit. Abends würden die Wahlbriefe dann zum Wahlbezirksamt gebracht. Die zentrale Briefwahlstelle ist Teil einer groß angelegten Werbekampagne, mit der die Hamburgische Bürgerschaft diesmal mehr Menschen zur Wahl bewegen und Barrieren abbauen will. Über 100 Plakatmotive sollen außerdem im gesamten Stadtgebiet verteilt, Videos und Postings in sozialen Netzwerken verbreitet werden. Die Kosten der Kampagne belaufen sich auf 950.000 Euro. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 lag die Wahlbeteiligung bei nur 56,6 Prozent.



Im Hauptzollamt spricht der Verein Hafen Hamburg Marketing über die Auswirkungen des Brexits sowie über Strafzölle und Handelssanktionen und stellt Zahlen zum Seegüterumschlag im dritten Quartal vor +++ Das Amtsgericht Altona verhandelt ab heute den Fall eines 28-Jährigen, der bei den G20-Protesten eine Barrikade errichtet und dadurch einen Unfall verursacht haben soll +++ Zeitgleich muss sich ein Oberbrandmeister der Berufsfeuerwehr verantworten, der Ausrüstungsgegenstände im Wert von mehr als 12.000 Euro gestohlen haben soll +++ Um den Mönckebergbrunnen sammeln Hamburger Gymnasiasten Spenden beim Aktionstag "Straßenkind für einen Tag" +++ Die CDU stellt ihr Konzept einer Metro-Tram für Altona vor +++ Am Nachmittag trifft sich die Bürgerschaft +++ In der Elbphilharmonie verleiht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Abend den Deutschen Kurzfilmpreis



Alltagsreporter: Der Busfahrer

Die Leute vergessen viel im Bus: Mützen, Regenschirme, Handys. Immer mal wieder lässt auch jemand die Tüte mit dem Wocheneinkauf stehen. Einmal entdeckte ich bei der Pause einen großen Bohrmaschinenkoffer im Fußraum hinter dem Fahrersitz. Ich gab schnell der Leitstelle Bescheid. Der Handwerker, dem der Koffer gehörte, hatte sich auch schon gemeldet. Er hat seine Bohrmaschine noch während meiner Pause abgeholt – und konnte endlich mit der Arbeit beginnen.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Gegen den Fachkräftemangel: Die Handwerkerinnen

Den meisten Handwerksfirmen in Hamburg geht es ganz und gar nicht schlecht. Der Bauboom beschert ihnen volle Auftragsbücher, auch Handwerker aus anderen Branchen haben gut zu tun – das meldete Anfang der Woche der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Die größte Sorge des Handwerks ist eine andere: der Fachkräftemangel. Viele Betriebe suchen erfolglos nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der Oktober-Ausgabe der ZEIT:Hamburg haben wir eine junge Frau porträtiert, die beschlossen hat, diesem Trend entgegenzuwirken: Melina Anni Koch lässt sich bei einem Hamburger Sanitärbetrieb zur Klempnerin ausbilden. Aufgrund der großen Resonanz, die der Text bei unseren Leserinnen und Lesern hervorgerufen hat, haben wir Ausschau nach weiteren Hamburger Nachwuchshandwerkerinnen gehalten – und wurden fündig, auch in jenen Branchen, in denen Frauen noch immer eine Ausnahme sind. Die Porträts von Isabelle Schulenberg, Janina Harten und Susan Elmers können Sie bei ZEIT ONLINE lesen – mit Digitalabo kostenlos.



Hamburger Literaturpreis für "Herkunft" von Saša Stanišić



Im Oktober gewann Saša Stanišić mit seinem Roman "Herkunft" den Deutschen Buchpreis, nun hat der in Altona lebende Autor auch die Jury des Hamburger Literaturpreises überzeugt. "Herkunft" sei der Gewinner der neu geschaffenen Kategorie "Buch des Jahres", teilte die Hamburger Kulturbehörde mit. Der 41-Jährige erzählt in seinem Roman über seine Großmutter, die langsam das Gedächtnis verliert, über die Flucht der Familie während des Bosnienkriegs nach Deutschland und behandelt dabei die Frage, welche Rolle Herkunft spielt. Der Literaturkritiker Ijoma Mangold hat "Herkunft" im Feuilleton der ZEIT besprochen, seine Rezension können Sie hier nachlesen.

Ausgezeichnet werden unter anderem auch Tamar Baumgarten-Noort für "Ans Licht" und Katrin Seddig für "Eine deutsche Familie" als beste Romane, Sven Lenz für "Nebenrolle" und Julia Ditschke für "Mutter". Die Preise sind mit jeweils 6000 Euro dotiert und sollen am 2. Dezember im Literaturhaus Hamburg überreicht werden.



Pizza mit Leopardenmuster Leoparding nennt sich das Muster auf dem Rand der Pizza, es sind fast verkohlte Stellen im Hefeteig, die die neapolitanische Pizza auszeichnen. Denn sie wird in einem 485 Grad heißen Ofen gebacken – nur etwa eine Minute lang. Der hauchdünne Hefeteig ist in der Mitte dann fast noch nicht durchgebacken. Diese (wahrscheinliche) Urform der Pizza stammt aus Neapel, der drittgrößten Stadt Italiens im süditalienischen Kampanien, unweit des Vesuvs gelegen. Und man bekommt sie auch in der Hansestadt, seit einigen Jahren im Jill in der Schanze. Stylish-reduziert die Einrichtung, die Küche so offen, dass man den Pizzabäckern nicht nur beim Belegen der runden Hefeteige zuschauen, sondern auch ihrer fortwährenden Unterhaltung auf Italienisch lauschen kann. Die Margherita kommt mit herrlicher fruchtiger Tomatensoße, San-Marzano-Tomaten, Fior di Latte und Basilikum; der Teig ist knusprig und zugleich weich. Im Mittagstischangebot kostet sie inklusive eines Wassers 7,50 Euro. Köstlich auch die Tina-Tuna-Pizza mit hausgemachter Schmand-Creme, roten Zwiebeln, Fior di Latte, Alici-Di-Cetara-Thunfisch und Pistazien (10,50 Euro). Schanzenviertel, Jill – neapolitanische Pizza , Bartelsstraße 12 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Leinwand der DDR: Die Deutsche Film AG, kurz Defa, produzierte in der DDR zwischen 1946 und 1992 mehr als 6000 Streifen. Sie schuf damit ein politisch wie ästhetisch spannendes Erbe, das heute Entdeckungen zur Zeit- und Filmgeschichte erlaubt. Diskussion im Rahmen des Cinefests 2019: "Zwischen gestern und morgen – Das Film-Erbe der Defa und seine Zukunft".

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, heute, 13.30–15.30 Uhr, Eintritt frei

Trio mit fünf Büchern: "Jubilierend, polemisch, ungerecht und eventuell sogar brillant" soll es zugehen, wenn die Leiter des Literaturhauses die Autorin Gabriele von Arnim zu "März & Moritz & 1 Gast" einladen. Die drei debattieren fünf belletristische Neuerscheinungen, darunter Margaret Atwoods "Die Zeuginnen" und Jérôme Ferraris "Nach seinem Bilde".

Literaturhaus, Schwanenwik 38, heute, 19.30 Uhr, 12 Euro

Reggae-Loop: Ihm scheine die Sonne "derart taghell aus dem Arsch, dass seine Freude an Vibes auch dem letzten Miesepeter ein Lächeln aufs Gesicht" zwinge, schreiben Kritiker über Jahcoustix. Der gebürtige Bonner lebte bereits als Kind in Mexiko, Liberia und New York, später in Ägypten und Kenia. Dort entdeckte er Roots-Reggae und die Philosophie des Rastafari. Solo-Tour: "Looping my Religion".

Yoko Club, Valentinskamp 47, heute, 20 Uhr, VVK 14,70 Euro



Opi und der kleine Mensch (drei Jahre und drei Monate) sind mit Lesen und Erzählen vorm Einschlafen beschäftigt; und Opi ist guter Dinge, dass der kleine Mann gut in den Schlaf kommt, als der sagt: »Opi, nur meine Augen sind müde.« Gehört von Ulrike Langer

