Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

während draußen ein wenig unentschlossen der Donnerstagmorgen herandämmert, müssen wir nochmal kurz auf den gestrigen Mittwoch zu sprechen kommen – meine Güte, was für ein Tag!

In Stellingen standen mehrere Personen auf einem Dach. In Horn versuchten vier Männer, ein Auto hochzuheben, in Farmsen brannte ein Papierkorb. Wie Sie wissen, halten wir uns mit solchen Vorfällen eigentlich nicht auf, für gewöhnlich meldet sie nicht einmal die Polizei selbst. Gestern aber schon: Vier Beamte informierten zwölf Stunden lang via Twitter über jeden einzelnen Einsatz. Und so wissen wir nun nicht nur sehr genau, wie die Hamburger Polizei gestern den Tag verbrachte, sondern auch, was wir hier im Elbvertiefungsbüro machten: Wir haben mitgelesen.

Am Anfang war es noch zäh – in der Neustadt roch es nach Feuer, in Stellingen wollte sich eine stark alkoholisierte Frau mit Kreislaufbeschwerden nicht vom Sanitätsauto transportieren lassen, in Sasel wurde eingebrochen, in Wellingsbüttel auch. Aber dann konnten wir gar nicht genug bekommen: In Wilhelmsburg fand jemand eine Geldbörse, in Heimfeld verlief sich eine Frau im Wald, in Ottensen mochte ein Gast seine Zeche nicht zahlen, in Harvestehude hörte ein Nachbar nicht auf, gegen seines Nachbars Wohnungstür zu hämmern, im Containerhafen stritten sich zwei Lastwagenfahrer, in Rothenburgsort schwamm ein Tresor im Wasser. Und schließlich wurden wir richtiggehend süchtig: In Hoheluft wurde ein älterer Herr von einer Prostituierten betrogen, in Fuhlsbüttel stritt sich eine 15-jährige Tochter mit ihren Eltern um ein Handy, in Wandsbek war ein Laubbläser zu laut, in Ottensen ein Straßenmusiker, in Eppendorf saß ein Maler auf einem Hubwagen fest, in Bramfeld stand eine Wohnungstür offen – wie lautet doch der Spruch, der fälschlicherweise dem russischen Dichter Anton Tschechow zugeschrieben wird: Jeder Idiot kann eine Krise meistern, es ist der Alltag, der uns fertigmacht. Und damit genug von gestern, es ist schließlich schon fast hell.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag – und falls Sie heute abgeschleppt werden, auf einem Hubwagen festsitzen oder Polizist sind: Lassen Sie sich nicht unterkriegen!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Axel Heimken/​dpa

Erstes Urteil zu Freikartenaffäre: Frühere Staatsrätin soll 20.400 Euro zahlen

Das erste Urteil in der Freikartenaffäre um das Rolling-Stones-Konzert 2017 im Stadtpark ist gefallen: Die ehemalige Staatsrätin Elke Badde (SPD) muss eine Geldstrafe von 20.400 Euro zahlen. Sie habe sich der Vorteilsannahme schuldig gemacht und Kollegen zu einer Straftat verleitet, so das Amtsgericht. Nach dessen Überzeugung hatte Badde vor dem Konzert zwei vergünstigte Tribünenkarten bei dem ehemaligen Leiter des Bezirks Nord, Harald Rösler, bestellt. Da sie als Disziplinarvorgesetzte somit gewusst habe, dass dieser Konzertkarten an Kollegen verteilte, hätte sie einschreiten müssen. Reporterin Elke Spanner war bei der Urteilsverkündung dabei. Sie erlebte eine Frau, die sich keiner Schuld bewusst war und eine tragische Figur abgab – denn Badde war gar nicht beim Stones-Konzert. Warum nicht, lesen Sie bei ZEIT ONLINE. Und die Hintergründe des größten politischen Skandals der vergangenen Jahre in Hamburg können Sie hier und hier nachlesen.

In einem Satz

Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin war der nachträgliche Entzug der Akkreditierungen zweier Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg rechtswidrig; insgesamt war über 30 Journalisten die Akkreditierung entzogen worden +++ Mehr als zehn Tonnen Kokain stellten Drogenfahnder 2019 sicher, das ist Rekord; zwei Drittel der beschlagnahmten Drogen wurden in Hamburg abgefangen +++ Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat am Sievekingdamm in Hamm einen "Platz der Kinderrechte" eingeweiht +++ Der Verkehrsausschuss hat den Senatsplänen zum Schnellbahnausbau im Westen der Stadt zugestimmt, die neue U5 soll demnach bis zum Volksparkstadion und zur Barclaycard Arena verlaufen, die S32 bis zum Osdorfer Born +++ Der Senat will bei Großbauprojekten wie in Oberbillwerder oder auf dem Grasbrook künftig 20 Prozent der Grundstücke an Baugemeinschaften vergeben

© CDU Hamburg

CDU konkretisiert Pläne für Straßenbahn durch Altona

Drei Monate vor der Bürgerschaftswahl hat CDU-Spitzenkandiat Marcus Weinberg seine Pläne für ein ehrgeiziges Verkehrsprojekt im Hamburger Westen präsentiert. Im Falle eines Wahlsiegs der CDU könnten bald zwei Straßenbahnlinien durch den Bezirk Altona führen. "Die Menschen wollen nicht mehr zwanzig Jahre auf eine S-Bahn für Lurup, Osdorf, Bahrenfeld oder Altona warten", sagte Weinberg. Die Linie 1 soll vom Stadtzentrum Schenefeld über den Eckhoffplatz, das Desy und die Trabrennbahnen Bahrenfeld zum Bahnhof Altona führen. Die Linie 2 führt vom Stadtzentrum Schenefeld über Achtern Born, das Elbe Einkaufszentrum und den Ottenser Marktplatz zum Bahnhof Altona. Vor nicht ganz zehn Jahren hatte Weinbergs Parteifreund, der damalige Erste Bürgermeister Christoph Ahlhaus, Pläne für eine Stadtbahn gestoppt. Weinberg bemühte sich entsprechend, sein Projekt nicht als spätes Eingeständnis zu präsentieren: "Wir wollen keine Diskussion über eine flächendeckende Einführung einer Stadtbahn, erkennen aber die Chancen und Perspektiven der regionalen Linienführung einer Metrotram." Die Kosten werden auf rund 520 Millionen Euro geschätzt, die CDU will dafür auf Bundesmittel zugreifen. Für die ZEIT:Hamburg hat sich Frank Drieschner Anfang des Jahres mit dem politischen Für und Wider einer Stadtbahn befasst – seinen Text können Sie mit Z+ hier nachlesen.

Was heute auf der Agenda steht

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks und Schulsenator Ties Rabe (beide SPD) stellen das Projekt "Gesundheitsfachkräfte an Schulen" vor +++ Hamburg verlängert seine Mobilitätspartnerschaft mit Volkswagen, die unter anderem automatisiertes Fahren und den Sharing-Dienst Moia umfasst +++ In der Hammerbrooklyn.Box beginnt eine Veranstaltungswoche zum Thema künstliche Intelligenz

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Vor meiner Referendariatsprüfung habe ich die Kinder natürlich ein wenig darauf vorbereitet. Ich sagte ihnen, dass es ein ganz wichtiger Test für mich sei und sie im Unterricht gut mitmachen müssten. Ich hatte sieben Leute in der Prüfung sitzen: die Prüfer, zwei Referendare, die Schulleiter und zwei Lehrer, die mich während der Zeit begleitet haben. Die Kinder waren sehr aufgeregt. Schon nach etwa zehn Minuten Arbeitszeit stand eines auf, kam zu mir nach vorn und fragte ganz laut: "Und, Frau Lehrerin, ist der Test jetzt vorbei?"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Sophie Allerding

Olivia Jones: Die Kiezgröße feiert Geburtstag



Würde man eine deutschlandweite Umfrage machen, wer bekannter ist, Hamburgs Erster Bürgermeister oder Olivia Jones: Es wäre absehbar, wer gewönne. In den vergangenen Jahren hat kaum jemand sonst so viel für die Popularität Hamburgs und insbesondere der Reeperbahn getan wie die Dragqueen. Heute wird der Mann im Olivia-Jones-Kostüm 50 Jahre alt: Oliver Knöbel lebt seit 1989 in Hamburg, trat schon bald im "Pulverfass" und im Schmidt-Theater als Olivia Jones auf. Die ist für St. Pauli längst mehr als nur Galionsfigur – nämlich auch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin mit mehr als 100 Mitarbeitern. "Man findet viele, die Olivia Jones feiern", schreibt Autor Moritz Herrmann, der sie für die November-Ausgabe der ZEIT:Hamburg porträtiert hat. "Für ihre Schrillheit, ihr politisches Engagement, ihren Reporterjob auf dem NPD-Parteitag, wo sie den hohlen Hass der stramm rechten Funktionäre vorführte." Dafür, dass sie 2004 gegen den Rechtspopulisten Ronald Schill kampfkandidiert und 2017 bei der Bundespräsidentenwahl abgestimmt habe, als Abgesandte der Grünen (Foto). Kritiker und Konkurrenten gibt es allerdings auch – und davon nicht wenige, wie Sie hier mit Z+ im Text von Moritz Herrmann noch einmal nachlesen können.

© Kay Nietfeld/​dpa

"Es geht mehr, als einen Druck der Speicherstadt ins Büro zu hängen"

Siebzehn Hamburger Unternehmen öffnen heute ihre Türen für die "Add Art" – ein Ausstellungswochenende für Kunst, die nicht in Museen und Galerien, sondern in Konferenzräumen, Korridoren und Büros von Firmen hängt. Normalerweise sind diese Räume nicht öffentlich zugänglich, Besucher müssen sich vorher unter addart.de anmelden (und können dort auch Führungen buchen). Einige Unternehmen zeigen Werke aus eigener Sammlung, andere bieten jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. Und bereits zum zweiten Mal haben die Organisatoren einen Förderpreis ausgelobt. Die Gewinnerin: die Fotografin Sophie Allerding (Foto). Der "Add Art"-Organisator Hubertus von Barby erklärt im Interview, was die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Elbvertiefung: Herr von Barby, welches Hamburger Unternehmen muss man aufsuchen, um die Fotografien von Sophie Allerding zu sehen?

Hubertus von Barby: Ihre Bilder hängen bei K. D. Feddersen, ein weltweit agierender Kunststoffhandel in Hammerbrook. Wir haben im Sommer die Mappen aller beteiligten Künstlerinnen und Künstler in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften ausgelegt, die Unternehmen hatten freie Auswahl. Einige Firmen haben aber auch eine Kunstsammlung und zeigen eigene Werke.

Elbvertiefung: Einige Bilder sind nicht unbedingt dekorativ, manche wirken sogar verstörend – gibt es da keine Vorbehalte?

Barby: Es gehört zum Wesen guter Kunst, beim Betrachter etwas auszulösen. Die Bilder stehen ja nicht nur für sich selbst; es gehört zu unserem Anspruch, dass die Künstlerinnen und Künstler über ihre Arbeit sprechen und in ihr Werk einführen. Und was die Unternehmen angeht, lautet meine Philosophie ohnehin: Es geht mehr, als sich einen Druck der Speicherstadt ins Büro zu hängen.

Elbvertiefung: Wie lange bleiben die Werke in den Unternehmen?

Barby: Ich empfehle den Unternehmen immer, dass die Bilder nach der "Add Art" noch eine Weile hängen bleiben. Wenn die Künstler sie dann wieder abholen, sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Firmen oft: Ach, schade. Die Werke verändern den Charakter der Räume und hinterlassen nun eine Leerstelle.

Elbvertiefung: Sie sagen, einige Firmen stellen Werke aus der eigenen Sammlung aus – welche Entdeckungen haben Sie hier gemacht?

Barby: Im Hotel Grand Elysée hängt zum Beispiel auf allen Zimmern Kunst aus der Sammlung der Familie Block. In der Kanzlei Buse Herberer Fromm hat einer der Partner früher dem Künstler Dieter Roth ein Atelier eingerichtet, nun hängt dort unter anderem das Bild "Sonnenuntergang", das aus einer Salamischeibe und Orangensaft besteht – das erwartet man in einer Kanzlei nicht unbedingt. Und der Inhaber der Firma Tallence hat die Räume ein Wochenende lang dem Pop-Art-Künstler Jim Avignon überlassen. Er hat die Wände bemalt und überall kleine Botschaften hinterlassen – das war für die Mitarbeiter dann auch eine spannende Überraschung.

Elbvertiefung: Gibt es eine Tür, die besonders schwer zu knacken war?

Barby: Bisher ist es uns nicht gelungen, Google zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, das könnte gut passen, weil man dort sehr offen ist für eine kreative Raumgestaltung. Und insbesondere Banken öffnen nicht so gern ihre Türen, schon aus Sicherheitsgründen. Bislang ist aber noch nie etwas passiert.

Die Fragen stellte Florian Zinnecker

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Neue indische Küche in St. Georg Ob der rote Teppich vor der Tür liegen bleibt, ist noch unklar. Seit ein paar Tagen jedenfalls lädt er Gäste ein, das neu eröffnete Mehndi zu betreten. Innen leuchtet es weiß, an der Decke finden sich Stuckelemente mit goldenen und silbernen Verzierungen und ein riesiger Kronleuchter; vor dem Fenster baumeln lange bunte Girlanden. In der City Nord und in Wandsbek gibt es bereits zwei Filialen dieser Restaurantkette, nun also auch in der Langen Reihe. Auf der Karte steht ayurvedische Küche, in der Eröffnungswoche werden drei Gerichte à 6 Euro angeboten – mit Hühnchen oder vegetarisch als Thali (das bedeutet, dass das Essen auf dem typischen silbernen Tablett serviert wird). Neben Reis und einem schön scharfen vegetarischen Curry mit Möhren, Paprika, Zucchini, Champignons und Erbsen findet sich dort ein herrlich sämiges, mit Kardamom gewürztes Bohnen-Linsen-Gemisch, dazu Joghurtsoße. Nur die Salatbeilage überzeugt weniger. Irritierend ist die Klimaanlage, die auf 30 Grad eingestellt ist und in einem fort heiße Luft in den Raum bläst. St. Georg, Mehndi Restaurant & Bar (Website nur für City Nord), Lange Reihe 47 , Mo–Sa ab 11 Uhr geöffnet Elisabeth Knoblauch

Was geht

Tagalog-Flimmern: In Hamburg leben über 1500 Menschen von den Philippinen. Insofern erzählt der Film "Transit" auch ihre Geschichten; sein Fokus liegt auf Philippinern in Tel Aviv, deren Kinder von Abschiebung bedroht sind. Vorführung im Rahmen der Filmreihe "Umstrittene Realitäten" in Originalsprachen (Tagalog, Hebräisch, Englisch) mit englischen Untertiteln.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 17 Uhr, Eintritt frei

Seiten des Lichts: Paris in den Dreißigern. "Ich würde lieber ein Bild machen, als eines zu sein", erkennt Lee Miller und wechselt vom Model-Leben zur Fotografie. Inmitten der Künstlerwelt verliebt sie sich in Man Ray, der mit ihr, Picasso und Cocteau die Nächte durchtanzt. Lee jedoch kämpft darum, neben den männlichen Genies ernst genommen zu werden. Lesung aus Whitney Scharers "Die Zeit des Lichts".

Lesesaal, Stadthausbrücke 6, heute, 19.30 Uhr, 12 Euro

Tipps für Kids

MiniMedi: Vor dem Boot taucht Alsternixe Ilayda ab, während Weihnachtshexe Adventa den Tannenbaum auf der "Bredenbek" verzaubert. Zwischen Feen und Fabelwesen schunkeln die Hamburger Märchenschiffe auf die Feiertage zu.

Alster, 25.11.–23.12., Theaterschiff "Bredenbek": Mo–Fr je 10/11/12/13/15/16/17 Uhr, Sa/So ab 11 Uhr zu jeder vollen Stunde, Eintritt frei; Programm aller Schiffe und Tickets online

Medi: Hinter dem Regal des "Insbürogehers" hat sich König Dezember II. versteckt. Seit er herausgehüpft ist, stellt er das Leben des Schreiberlings auf den Kopf. Das Besondere am König: Seine Kindheit liegt am Ende des Lebens. Ob das gut ist? Die Antwort darauf sucht der "Insbürogeher" in dieser Geschichte für Kinder ab zehn Jahren. Theater Drahtzieher: "Der kleine König Dezember".

Goldbekhaus, Bühne zum Hof, Moorfuhrtweg 9, 27.–29.11., je 20 Uhr, 15 Euro

MiniMediMaxi: Mit Karre schiebt es sich meist schlecht über Weihnachtsmärkte in der Innenstadt. "Sierichs Winterzauber" gilt als familienfreundliche Alternative: Im Stadtpark bietet der Biergarten in der kalten Jahreszeit neben Glühwein und Co. ein Kinderprogramm mit Backstube, Kinderschminken und Eisstockbahn.

Sierichs Biergarten, Südring 5b, 23.11.–23.12., Fr ab 15 Uhr, Sa/So ab 12 Uhr

Hamburger Schnack

Ich besuchte meine 85-jährige Schwiegermutter anlässlich ihrer Karpaltunnelsyndrom-Operation, wir sprachen über Schmerzmittel. Mein Schwager, der seit Jahren Medikamente benötigt, berichtete über seine Erfahrung mit Opiumpflastern: »Der Schmerz war zwar nicht weniger schlimm, aber er war mir egal.« Gehört von Gisbert Vokrap

Meine Stadt



Die drei Vierer vom Leinpfad © Horst-Dieter Martinkus

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Erstes Urteil in der Freikartenaffäre nach dem Rolling-Stones-Konzert: Die frühere Staatsrätin Elke Badde muss über 20.000 Euro Strafe zahlen.

Fehlt Hamburg eine Straßenbahn? Der Senat will eine neue U-Bahn-Linie bauen – für viele Milliarden Euro. Die gigantischen Kosten machen eine überirdische Alternative wieder interessant.

Die Kiezgröße – Olivia Jones eröffnet auf St. Pauli eine Bar nach der anderen. Zu ihrem 50. Geburtstag ist deshalb nicht jeder in Feierlaune (Abo).