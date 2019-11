Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Zuerst die gute: Im nächsten Jahr will der Landesbetrieb Verkehr in Rothenbaum vier große Anwohnerparkzonen einrichten. Fast 17.000 Menschen leben dort, zwei Drittel der Parkplätze aber sind zugeparkt von Menschen, die nicht dort leben. Das führt nun allseits zu Verdruss: Der Parkdruck (so lautet das Fachwort für die Nachfrage) ist extrem hoch, wer hier wohnt und parken will, verbringt sehr viel Zeit damit, in Schrittgeschwindigkeit durch Einbahnstraßen zu kurven. In der Tesdorpf- und der Heimhuder Straße sowie im Mittelweg stellen die Leute ihr Auto längst einfach illegal überallhin, lieber einen Strafzettel kassieren als weiter Benzin und kostbare Viertelstunden vergeuden. Künftig können Anwohner einen Parkausweis beantragen, die Jahresgebühr soll bei 25 bis 30 Euro liegen, alle anderen müssen einen Parkschein ziehen – man kann das Aufatmen der Menschen in Rothenbaum bis in die Redaktion hören.

(Von heute an führt der Landesbetrieb Verkehr dazu übrigens eine Online-Umfrage durch, bitte hier entlang).

Und nun die schlechte Nachricht, Sie ahnen es sicher schon: Der Landesbetrieb Verkehr will weite Teile des Viertels Rothenbaum, in dem man, wenn man nur rechtzeitig da ist, bisher einigermaßen bequem parken kann, in Anwohnerparkzonen umwandeln. Sollten Sie also an der Universität eingeschrieben oder angestellt sein oder in der Innenstadt arbeiten und Tag für Tag frühmorgens mit dem Auto aus dem Umland pendeln: So bequem wie bisher wird es nicht bleiben.

Es gibt viele Gründe, die neue Regelung für eine gute Idee zu halten – eine Lösung des Parkplatzproblems ist sie nicht, sie verlagert es nur. Für eine echte Lösung gibt es nur zwei Möglichkeiten: viel mehr Parkplätze. Oder viel weniger Autos. Von heute auf morgen ist beides nicht zu schaffen. Als Mittel, sich das Autofahren abzugewöhnen, ist die Parkplatzsuche aber ohnehin unübertroffen.

Ab heute ist die Krugkoppelbrücke wieder befahrbar



Die Krugkoppelbrücke an der Nordspitze der Außenalster, die Harvestehude und Winderhude verbindet, ist nach mehr als 14 Monaten ab heute Nachmittag wieder befahrbar. Wie die Verkehrsbehörde auf Nachfrage mitteilte, werden die Straßensperren ab 14 Uhr abgebaut. Zwei Jahre lang war die Brücke saniert worden, seit September 2018 war sie für den Verkehr gesperrt – eine Maßnahme, die inbesondere wegen wiederholter Verzögerungen bei den Anwohnern umstritten war (ein Interview aus unserem Archiv dazu finden Sie hier). Laut Verkehrsbehörde war die Sperrung nötig, um Schäden an der Brücke zu beheben, Ornamente zu reparieren und historische Klinker auszutauschen. Für die Brücke wurden 41.000 neue Ziegel eigens gebrannt. Seit März dieses Jahres wurde im Umfeld der Brücke außerdem ein weiterer Abschnitt der Alsterfahrradachsen vom Harvestehuder Weg über die Krugkoppel bis zur Fernsicht ausgebaut. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro und liegen trotz Verzögerungen im kalkulierten Rahmen. Mit den Bauarbeiten hatte sich ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Kilian Trotier detailliert befasst, seinen Text mit dem Titel "Warum dauert das so ewig?" können Sie mit Z+ hier nachlesen.

1000 E-Ladestationen für Autos gibt es laut Verkehrsbehörde inzwischen in Hamburg, die Stadt habe ihr selbst gestecktes Ziel für 2019 damit übertroffen +++ Wegen der hohen Lebenskosten in der Stadt fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen "Hamburg-Aufschlag" für Menschen in Altersarmut +++ Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Rissen sind zwei Frauen ums Leben gekommen +++ Mit 42 Millionen Euro fördert der Bund diverse Hamburger Bauprojekte, darunter ein Gesundheitshaus in Horn, Quartierszentren im Osten der Stadt und das Forschungszentrum DESY +++ Mit finanziellen Hilfen für Biobauern will Hamburg den Anteil des Öko-Obstanbaus im Alten Land auf ein Drittel steigern

Künftig nur noch Ansagen vom Band: Rote Doppeldecker schaffen Gästeführer ab

Ab Januar wollen einige Anbieter von Stadtrundfahrten mit Bussen durch Hamburg auf die persönliche Ansprache von Tourguides verzichten, meldet NDR 90,3. Beim Marktführer, den "Roten Doppeldeckern", sollen ab dem 6. Januar nur noch automatische Bandansagen zu hören sein. Grund ist ein Konflikt mit der Deutschen Rentenversicherung: Nach deren Auffassung müsste das Unternehmen die Tourguides anstellen und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen – bislang arbeiten die Gästeführer selbstständig auf Honorarbasis. Das Unternehmen rechnet jetzt damit, mehr als eine Million Euro Sozialabgaben nachzahlen zu müssen. Die Linke sieht nun die Stadt in der Pflicht. Für die nächste Ausschreibung der Rundfahrten solle diese "ortskundige Guides" in den Bussen zur Bedingung machen. Doch auf Nachfrage erklärte uns die zuständige Verkehrsbehörde, in dieser Frage nichts ausrichten zu können: Die Behörde genehmige die Fahrten auf Basis des Personenbeförderungsgesetzes und habe keinen Einfluss auf das Beschäftigungsverhältnis der Mitarbeiter. Eine entsprechende Bedingung aufzustellen sei rechtlich nicht zulässig.

Bürgermeister Peter Tschentscher empfängt heute neu eingebürgerte Hamburgerinnen und Hamburger im Großen Festsaal des Rathauses +++ Der IG-Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken, der zum 1. Dezember in den Ruhestand geht, gibt seinen Abschied, Nachfolger wird Daniel Friedrich, der bisherige Geschäftsführer der IG Metall Lübeck-Wismar +++ Der FC St. Pauli spielt heute gegen den FC Erzgebirge Aue +++ Der Hamburger SV spielt am Samstag gegen Dynamo Dresden +++ In den Messehallen findet ab Samstag das Festival Gamevention mit Themenschwerpunkt E-Sport statt

Alltagsreporter: Der Rohrreiniger

Neulich war ich bei einem Kunden, bei dem rund um die Regenleitung ein Teil Erdreich abgetragen werden musste. Dadurch entstand neben dem Haus eine Stufe von ein paar Zentimetern. Da begann der Hausherr, das Hügelchen mit Holzbrettern abzudecken. Auf meinen fragenden Blick hin erklärte er mir, dass er sich um seinen Hund Sorgen mache. Er wolle nicht riskieren, dass der über die unbekannte Kante stolpere. Der Hund schleiche besonders gern genau hier am Haus entlang – außerdem sei er steinalt und blind.

"Eine Synagoge wie ein Hochsicherheitstrakt wäre ein völlig falsches Signal"

Im Grindelviertel stand einst die größte Synagoge Norddeutschlands. Nach der Reichspogromnacht 1938 wurde das Gebäude auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen. Nun will Hamburg die Synagoge wieder aufbauen. Es wäre ein millionenschweres Bauprojekt mit Signalwirkung. Ein Schoah-Museum oder ein Hochsicherheitstrakt sollte aber keinesfalls entstehen, sagt Philipp Stricharz, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde. Obwohl die Stadt mehr für die Sicherheit der in Hamburg lebenden Juden tun sollte – zumal Anfeindungen zunehmen.



Elbvertiefung: Herr Stricharz, für eine Machbarkeitsstudie zum Wiederaufbau der Synagoge stellt der Bund 600.000 Euro zur Verfügung. Warum ist das so teuer?

Stricharz: Wir stehen ganz am Anfang. Welche Untersuchungen im Rahmen der Studie nötig sind, wird sich zeigen. Dies hängt auch davon ab, wie wir die freie Fläche im Grindelviertel konkret nutzen wollen.

EV: Welche Fragen müssen geklärt werden?

Stricharz: Erst einmal geht es um ganz praktische Aspekte: Kann die Synagoge wirklich an genau derselben Stelle wie früher stehen? Wo wären Parkmöglichkeiten, ließe sich eine Tiefgarage bauen, was spielt sich unterirdisch ab? Wo wären Zufahrtswege für Lieferanten? Die Machbarkeitsstudie soll die Optionen aufzeigen, die insoweit bestehen, und natürlich eine Kostenprognose beinhalten. Wer konkret die Studie in Auftrag gibt und wie das Verfahren abläuft, besprechen wir gerade mit dem Rathaus.

EV: Gibt es schon einen Zeitplan?

Stricharz: In einem Jahr wollen wir die Machbarkeitsstudie abschließen, binnen fünf Jahren sollte die Synagoge fertig gebaut sein. Das wäre unser Wunsch. Wie er sich realisieren lässt, wird die Machbarkeitsstudie zeigen.

EV: Die Synagoge soll dem neoromanischen Sakralbau von 1906 nachempfunden werden. Lässt der sich anhand von alten Fotos rekonstruieren?

Stricharz: Das müssen wir gar nicht! Die Baupläne der alten Synagoge galten bis vor Kurzem noch als verschollen, doch der Hamburger Historiker Jürgen Sielemann hat sie wieder ausfindig gemacht. Als Vorsitzender der Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogie hat er im Staatsarchiv Unterlagen für eine Computer-Rekonstruktion zusammengetragen, nachdem ihn die Landeszentrale für politische Bildung um einen Vortrag über das Thema gebeten hatte. Sicher wird man mit den heutigen Baumaterialien manches anders machen, doch die Grundrisse und wichtige Details liegen jetzt schwarz auf weiß vor. Das hilft uns sehr.

EV: Eine große Synagoge mitten in der Stadt – hat der Anschlagsversuch von Halle Einfluss auf die Pläne?

Stricharz: Von unserer Seite gibt es keine Sicherheitsbedenken. Ganz im Gegenteil, wir verstehen den Wiederaufbau als Ausdruck einer veränderten politischen Debatte, in der sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass jüdisches Leben einen Platz in der Mitte der deutschen Gesellschaft haben sollte. Sähe die Synagoge wie ein Hochsicherheitstrakt aus, wäre dies ein völlig falsches Signal. Ganz ohne Sicherheitsmaßnahmen wird es allerdings auch nicht gehen.

EV: Haben antisemitische Übergriffe in Hamburg zugenommen?

Stricharz: Antisemitismus ist in unserer Gemeinde nicht das bestimmende Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Judentum, nicht mit dem Antisemitismus. Ich selbst habe die Hamburger immer als eher tolerant wahrgenommen. Trotzdem hat jeder hier lebende Jude seine Erfahrungen gemacht, positive wie negative. Sprüche auf der Straße gegenüber erkennbaren Juden und konfrontative politische Diskussionen haben nach meinem Eindruck zugenommen.

Warum die Jüdische Gemeinde sich gleich mehrere neue Gebäude, aber kein jüdisches Museum wünscht – und warum die Stadt zu wenig für Ihre Sicherheit tue, lesen Sie in der ausführlichen Version des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Die Fragen stellte Annika Lasarzik

Hansa Varieté: Die Handstand-Manufaktur

Im Hansa Varieté standen schon Josephine Baker und Siegfried und Roy auf der Bühne. Längst vergangene Zeiten – aber das Theater am Steindamm profitiert von deren Charme noch immer. Doch auch heute kann sich das Programm auf dem Steindamm durchaus sehen lassen, findet unser Autor Moritz Herrmann. Gerade von der kunstvoll choreografierten Schwarzlichtpantomime hätte er gerne mehr gesehen. Viel mehr! Seinen Text aus der aktuellen Ausgabe der ZEIT:Hamburg können Sie hier lesen.

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Graphic Novel Mit wenig Text, aber umso ausdrucksvolleren grafischen Mitteln erzählt der Schweizer Nando von Arb seine Familiengeschichte. In abstrakten Darstellungen, die psychologisch tiefgehende und reflektierte Ebenen beinhalten, werden die Beziehung zur Mutter und den tatsächlich drei Vätern beschrieben. Ein sehr persönliches und berührendes Buch. Nando von Arb: Drei Väter, Edition Moderne, 39 Euro Sachbuch Mit Mitteln des Comics rekonstruieren die Autorinnen die Erlebnisse dreier Frauen in der Geschichte des NSU. Ergänzt werden die Bildgeschichten mit Interviews von Angehörigen und Fachleuten, die wenig bekannte Aspekte thematisieren und versuchen, ein Zeichen gegen einen Schlussstrich zu setzen. Anne König (Text) und Paula Bulling (Illustrationen): Bruchlinien. Drei Episoden zum NSU, Spector Books, 24 € Kindercomic Ein wunderbares Buch übers Dagegenhalten! Mit dem NEINhorn und seinen ebenso eigenwilligen Freundinnen und Freunden, die selbstbewusst ihre eigenen Wege gehen, können sich nicht nur Kinder identifizieren. Und die grandiosen Witze in Reimform hätten Fischmob einst auch nicht besser hinbekommen. Marc-Uwe Kling (Autor) und Astrid Henn (Illustration): Das NEINhorn, Carlsen, 13 Euro (ab 3 Jahren) ... ausgewählt von Hans Ebert; Strips & Stories - Buchladen für Graphic Novels ; St. Pauli

Auf Platte: Auf der Straße zu leben ist hart, als Frau jedoch ungleich härter. Susanne Groth vom Verein "Leben im Abseits" berichtet beim Hamburger Dialog über "Obdachlose Frauen – unauffällig und besonders gefährdet". Neben Fotografien und Erfahrungsberichten erklärt sie Hamburgs Hilfssystem und informiert über Möglichkeiten der zivilen Unterstützung.

Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 11–12, heute, 19 Uhr, Spenden erbeten

KunstHandDesign: Unikate aus Stoff, Metall, Papier, Keramik und Holz verlocken die Gäste – Weihnachtsgeschenke zu kaufen ist so schön-entspannt. So zumindest könnte eine Losung der "MKG Messe Kunst und Handwerk" lauten, die zugleich Nachwuchstalenten die Chance bietet, ihre Werke dem Publikum zu zeigen. In "Design-Talks" diskutiert MKG-Direktorin Tulga Beyerle außerdem aktuelle Fragen: Wo sind die Grenzen zwischen Kunst, Handwerk und Design? Gibt es sie überhaupt (noch)?

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, Messe: 22.11.–1.12.; Design-Talks: 24.11., 15/16/17 Uhr; Museumseintritt

Darkwave-Elbe: Sie kommen aus dem heutigen Stockholm, fangen aber den Achtzigerjahre-Klang Manchesters ein. Der Postpunk-Sound von "A Projection" klingt entsprechend düster und melancholisch, trotzdem ist er tanzbar. Erst recht, wenn unter ihm die Elbe schwappt.

MS Stubnitz, Baakenhafen, Kirchenpauerkai 29, Sa, 21 Uhr, VVK 9 Euro

Verdis Requiem: Als sein Kollege Gioachino Rossini 1868 starb, lud Giuseppe Verdi die zwölf bedeutendsten Komponisten Italiens ein. Mit ihnen wollte er eine würdige Totenmesse schreiben – zur Aufführung allerdings kam es nicht. Giuseppe Verdi übernahm daraufhin seinen Beitrag für die Komposition einer "Messa da Requiem"; am Sonntag vorgetragen vom Symphonischen Chor Hamburg.

Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, So, 18.30 Uhr, ab 15,20 Euro

In der U 3 Richtung Innenstadt. Eine Mutter unterhält sich mit ihrem etwa 15-jährigen Sohn. »Mama, wenn ich dich jetzt was frage, raste bitte nicht aus. Es ist wirklich nicht sooo schlimm. Also, bitte bleib ruhig.« »Um Himmels willen, was hast du jetzt wieder angestellt?« Der Sohn schweigt. »Nun sag schon. Ladendiebstahl, Mathearbeit verhauen, was? Sag jetzt sofort, was los ist.« »Ich weiß, es ist erst der 15. Aber kann ich mein Novembertaschengeld jetzt schon haben?« »Das war‘s? Ich war kurz vor dem Herzinfarkt.« »Mama, das war Psychologie.« Gehört von Evelyn Holst

Doppelte Dämmerung – aufgenommen am Mittelkanal in Borgfelde © Johannes Handschick

