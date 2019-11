Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute muss es schnell gehen. Denn heute beginnt die Vorweihnachtszeit, in anderen Worten: der Endspurt. Das Jahr dauert (einschließlich heute) nur noch 37 Tage, bis Weihnachten bleiben ganze 21 Werktage, und was in dieser Zeit noch alles fertig werden und über die Bühne gehen muss, wissen Sie viel besser als ich. Die Tage sind kurz und werden noch kürzer, und sie sind voll und werden immerzu voller.



Natürlich ist klar, wie sich das Tohuwabohu ergeben hat (Wintersonnenwende, christliche Liturgie, Finanzamtsfristen). Aber unter uns: So richtig gut organisiert ist die Vorweihnachtszeit nicht. Muss die Jahreszeit mit der meisten Arbeit zwingend zusammenfallen mit den Wochen, in denen die Tage am kürzesten sind? Wäre die Hektik nicht halb so schlimm, käme man nicht mehrmals am Tag an einem Weihnachtsmarkt vorbei, der einem vorwurfsvoll klarmacht, dass man jetzt eigentlich in Vorweihnachtsstimmung sein sollte, aber offenbar nicht ist? Und warum müssen dann, wenn man denn mal Zeit hat, ein paar Dinge zu besorgen, alle anderen Hamburgerinnen und Hamburger auch gerade Zeit haben, von den Touristen ganz zu schweigen? Ließe sich das alles nicht ein wenig entzerren?



Vermutlich ist das nicht so leicht, zu viele Interessenträger würden mitreden wollen, da geht es Weihnachten nicht anders als den Klimagesetzen. Heute jedenfalls eröffnen die meisten Hamburger Weihnachtmärkte – um 10 Uhr am Alsteranleger, um 11 Uhr vor dem Rathaus und am Gänsemarkt, wo ein Märchendorf aus Lebkuchenhäuschen aufgebaut ist, gegen Mittag dann vor St. Petri (hier steht ein Winterwald aus 250 Tannen), auf der Fleetinsel gibt es einen Weihnachtsmarkt mit historischen Segelschiffen, nach St. Georg lockt der schwul-lesbische "Winter Pride"-Markt, in der HafenCity wird heute eigens eine Eisbahn angelegt. Alle Orte und Termine finden Sie hier.

Lassen Sie sich nicht verrückt machen. Halten Sie gut durch. Zusammen können wir’s schaffen, ganz bestimmt.



Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© Sven Hoppe/​dpa

Fast alle Grundschüler in Hamburg haben erst ab 16 Uhr frei

In Hamburg gehen fast 85 Prozent aller Grundschulkinder bis 16 Uhr in die Schule. Das geht aus dem dritten Bericht über das Ganztagsschulangebot in Hamburg hervor, den Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Sonntag vorlegte. "Fast 85 Prozent aller Grundschüler bleiben nachmittags in der Schule. Damit ist Hamburg bundesweit Spitzenreiter", sagte Rabe. Bis zum Schuljahr 2011/12 waren lediglich 53 der 204 staatlichen Hamburger Grundschulen Ganztagsschulen. In nur drei Jahren wurden bis zum Schuljahr 2014/15 alle weiteren Grundschulen ausgebaut. Auffällig seien die sehr unterschiedlichen Konzepte für die Hausaufgaben. Zwar könnten die Kinder an mehr als 90 Prozent aller Schulen nachmittags Hausaufgaben erledigen. Fest organisierte Angebote mit pädagogisch betreuten Zeiten gibt es jedoch noch nicht an allen Schulen. "Am besten ist es, wenn in allen Schulen die Schulaufgaben nachmittags im Ganztag erledigt werden können. Hier gibt es noch Handlungsbedarf", sagte Rabe. Auch die Kantinensituation konnte bei den meisten Grundschulen weiter verbessert werden – an vielen Standorten müssten die Kinder jedoch in drei Schichten essen.

In einem Satz

Die Hockey-Männer des Uhlenhorster HC haben das Hallen-Turnier um den Meßmer Cup in Hamburg gewonnen +++ Weil ein Jogger am Sonntagmorgen eine Robbe für einen toten Menschen gehalten hatte, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus, darunter mehrere Boote, ein Hubschrauber und Taucher +++ An der U-Bahn-Station Klein Borstel ist am frühen Sonntagmorgen ein vermutlich alkoholisierter Mann von einer einfahrenden U-Bahn überrollt und getötet worden +++ Der Hamburger SV gewann am Samstag im Volksparkstadion mit 2:1 gegen Dynamo Dresden

Hamburg hat das Thema "künstliche Intelligenz" für sich entdeckt

© Axel Heimken/​dpa

Künstliche Intelligenz? Wer mehr als einen Science-Fiction-Film gesehen hat, denkt nun vielleicht an eine dunkle Bedrohung, an Maschinen, die irgendwann die Kontrolle übernehmen. Wie künstliche Intelligenzen schon heute im Alltag eingesetzt werden, war am Wochenende auf dem Digitalcampus Hammerbrooklyn zu erleben. Beim "Speeddating mit Robotern" konnten die Besucher mit einem Pflegeroboter tanzen, beim Roboterfußball zuschauen und den Entwicklern allerlei Fragen stellen. Dass die hoch entwickelten Maschinen gerade jetzt ausgestellt wurden, ist kein Zufall: Hamburg hat das Thema "künstliche Intelligenz" für sich entdeckt, will mit Innovationen glänzen und nicht den Anschluss an wichtige IT-Standorte wie Berlin oder München verlieren. An allen Ecken der Stadt wird gerade experimentiert – und dabei steht die Forschung noch ganz am Anfang. Unsere Redakteurin Annika Lasarzik hat in Hammerbrooklyn in die digitale Zukunft geblickt. Ihren Text über Hamburgs KI-Offensive lesen Sie bei ZEIT ONLINE.

Was heute auf der Agenda steht

Die Bürgerschaftsfraktion der Hamburger Linken stellt um 11 Uhr ihren Entwurf eines inklusiven Schulgesetzes vor +++ Zur gleichen Zeit eröffnet die Asklepios Klinik Nord die erweiterte psychiatrische Notaufnahme +++ Um 17 Uhr wird bei Ketterer Kunst am Holstenwall eine Bibel aus der Druckpresse von Johannes Gutenberg versteigert, der Wert des Buchs liegt bei 1 Million Euro +++ Im Bürgerhaus Bornheide findet um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion der Initiative gegen Fluglärm mit Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) statt +++ Gleichfalls um 19 Uhr beginnt in der Elbphilharmonie ein Festakt anlässlich des 50. Bestehens des Musikzuges am Albert-Schweitzer-Gymnasium

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Buchhändlerin

Wenn jemand ein Buch als Geschenk möchte, fragen wir nach, in welche Richtung es gehen soll. Oft kommt dann nichts. "Liest die Freundin lieber Romane oder Sachbücher?" – "Das weiß ich gar nicht." – "Was macht sie denn beruflich?" – "Irgendwas im Vertrieb." – "Reist sie denn gern?" – "Nö, eher nicht so." Meistens sagen wir zwar: "Da finden wir schon etwas", aber in solchen Fällen wird es dann einfach nur ein Notizbuch. Das geht immer.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Dir wird nichts mehr zugetraut"

Seit einigen Wochen steht der Text mit dem Titel "Mehr Mütter für die Kunst" schon im Netz – und kursiert mit großer Resonanz in den sozialen Netzwerken. "Bekommt eine berufstätige Frau Kinder, so hat dies, allen Beteuerungen zum Trotz (...), in der Regel relevante Konsequenzen für ihr weiteres Berufsleben", heißt es darin. Und weiter: "Bekommt eine Künstlerin Kinder, so führt sie das in eine Situation, die einen Fortlauf der künstlerischen Karriere beinahe gänzlich unmöglich macht." Geschrieben hat dies Marcia Breuer, Jahrgang 1978, Künstlerin, Fotografin und Mutter zweier Kinder, die in Hamburg lebt und arbeitet. Warum enden künstlerische Karrieren für Frauen oft, wenn sie Kinder bekommen? Und was lässt sich dagegen tun?

Elbvertiefung: Frau Breuer, Was hat Sie veranlasst, den Text zu schreiben?

Marcia Breuer: Ach, der lag schon eine Weile auf der Festplatte. Aber ich habe ziemlich lange gebraucht, ihn öffentlich zu machen. Ich hab ihn geschrieben, weil ich festgestellt habe, dass es nicht nur mein persönliches Problem ist, die Kinder und die Kunst unter einen Hut zu bekommen. Es gibt da ein strukturelles Problem. Wenn Künstlerinnen Mutter werden, heißt es sofort: Ach, die kann ja nicht mehr so viel machen. Dir wird nichts mehr zugetraut.

Elbvertiefung: Was wollen Sie mit "Mehr Mütter für die Kunst" erreichen?

Breuer: Erst mal Aufmerksamkeit erzeugen. Und Frauen Mut machen, offensiver mit dem Thema umzugehen. Künstlerinnen kehren ihr Muttersein gerne unter den Tisch, weil es als Makel wahrgenommen wird. Männer müssen sich nie fragen lassen, wie sie Kinder und Beruf zusammenbringen.

Elbvertiefung: Das Problem existiert aber doch branchenübergreifend. Braucht es einen extra Künstlerinnenfeminismus?

Breuer: Kunst- und Kulturschaffende brauchen oft einen Nebenjob, um überleben zu können. Künstlerinnen mit Kind haben also keine Doppel-, sondern eine Dreifachbelastung. Und die Fördermöglichkeiten und Stipendien sind oft sehr mager und für Frauen mit Kindern nicht zu machen. Mir hat gerade eine Künstlerin aus Paris geschrieben, wo sie ein Atelierstipendium hat und ihr zweijähriges Kind mitgenommen hat. Es gibt dort keine Kinderbetreuung, und sie kommt wenig zum Arbeiten. Das ist typisch.

Elbvertiefung: Bekommen Sie viele Reaktionen auf "Mehr Mütter für die Kunst"?

Breuer: Ja, ich bin extrem geflasht. Der Run auf das Manifest hat mich echt überrascht, mich aber auch darin bestätigt, dass da wirklich ein Missstand vorliegt. Mir schreiben unter anderem junge Künstlerinnen mit Kind, die total erleichtert sind, dass so was gestartet wird – weil sie sich durch das Manifest ernst genommen fühlen. Ich glaube, früher hatten Frauen eher das Gefühl, sie müssten sich entscheiden zwischen Kind und Kunst. Viele Künstlerinnen meiner Generation haben Kinder bekommen und stören sich nun an den schlechten Bedingungen.

Die Fragen stellte Christoph Twickel

Welche konkreten Ideen Marcia Breuer formuliert, um das Problem zu entschärfen, was sie von Quotenregelungen hält und was der Vater ihrer Kinder zu Breuers Forderungen sagt, lesen Sie in der vollständigen Fassung des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Weinbars in Hamburg: Eine reife Wahl

© chuttersnap/​Unsplash

Die Weinlese ist vorbei. Nun wird es Zeit, den neuesten Jahrgang zu testen. Aber wo am besten? Unser Restaurantkritiker Michael Allmaier stellt fünf Hamburger Lokale vor, in denen die Auswahl besonders gut ist – und in deren Regalen natürlich weit mehr als 2019er Flaschen lagern. Seine Empfehlungen aus der November-Ausgabe der ZEIT:Hamburg können Sie mit Z+ hier online lesen.

Verlosung

Lassen Sie mich mal machen: Wie oft wohl Heide Sommer diesen Satz in den fünf Jahrzehnten gesagt hat, in denen Sie die Sekretärin von Rudolf Augstein, Carl Zuckmayer, Theo Sommer, Fritz J. Raddatz und Helmut Schmidt war? Ihre Erinnerungen an ihre Zeit in den damals noch zigarettenverrauchten Chefetagen der ZEIT und des "Spiegels" hat sie – größtenteils unter Wahrung der gebotenen Diskretion selbstverständlich – vor wenigen Jahren in einem Buch gesammelt. Der Titel: "Lassen Sie mich mal machen". Am Mittwoch um 18 Uhr liest Heide Sommer im Abaton-Kino aus ihren Erinnerungen. Wir verlosen fünfmal zwei Karten. Senden Sie uns bis morgen 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Heide Sommer" an hamburg@zeit.de – und dann lassen Sie uns mal machen. Viel Glück!

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Falafel und Pide in Barmbek Irgendetwas scheint mit der Abluft nicht zu stimmen. Schon beim Betreten des Morgenlands schlägt dem Gast ein unangenehmer Geruch von Fett in die Nase – dagegen kommt auch der auf Hochtouren – laut brummend – laufende Ventilator nicht an. Schade, ist es doch äußerst gemütlich in dem kleinen Restaurant mit zwei Räumen, einer im Erdgeschoss gelegen, der andere im Souterrain mit hübschen Accessoires wie bunten Lampen oder einem Mosaiktisch. Und auch das Essen überzeugt – und deckt eine Spannbreite von Falafel über Pide bis hin zu Kumpir ab. Bei der äußerst netten Servicekraft werden der Falafelteller (8,90 Euro) und die Auberginen-Pide (7,90 Euro) bestellt und stehen kurze Zeit später auf dem Tisch. Riesige Portionen, ausgestattet mit Salat und zusätzlichen, hausgemachten Sößchen. Während man der Pide ein wenig mehr Orient gewünscht hätte (sie ist recht käselastig), begeistern die Falafel überaus. Knusprig außen, fein und aromatisch innen und schön heiß, schmecken sie großartig zu fluffigem Reis, knackigem Salat mit ungewöhnlichem Honigdressing und sämigem Hummus. Morgenland; Barmbek Nord, Pestalozzistraße 19 , Mo–Fr ab 11.45 Uhr, Sa, So ab 13 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Konzert der Hoffnung: An "Hoffnungsorten" entdecken Menschen in Hamburg ihre Stärken, erfahren, was Bildung und Anerkennung bedeuten können. Zur Unterstützung der gleichnamigen Stiftung klingt das Benefizkonzert "Winterträume" durch St. Jacobi.

Hauptkirche St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, heute, 19 Uhr

Zoff am Tresen: Jahrzehnte nach dem Mauerfall streben populistische Parteien an die Macht, Risse ziehen sich durch das "vereinte" Deutschland. Die Streit.Bar fragt sich: "30 Jahre später – was war die DDR, wie konnte das passieren?" Es diskutieren unter anderen Miriam Rürup (Institut für die Geschichte der deutschen Juden) und Hilal Sezgin (Freie Journalistin und Buchautorin).

Nachtasyl, Alstertor 2, heute, 20 Uhr, 8 Euro

Was kommt

Kulinarisch kriminell: Duft, Rosen, Mord. So könnte die Quintessenz aus Sophie Bonnets aktuellem Krimi "Provenzalischer Rosenkrieg" lauten. Die Beweislage ist schwierig, Ermittler Pierre Durand muss eine besonders gute Nase beweisen. Lesung, Wein und Buffet mit Leckereien aus dem Kochbuch "Provenzalischer Genuss".

Bücherhalle Dehnhaide, Wohldorfer Straße 30, Do, 19.30–22 Uhr, 20 Euro (keine Abendkasse), Infos unter 040 / 29 55 10

Käsewald: Zwischen den Bäumen duftet es nach Harzer. Funken fliegen, sanft pendelt ein gusseiserner Kessel. Unter freiem Himmel angeln Hungrige mit extra langen Fonduegabeln nach Baguettestückchen – wer sie verliert, muss zu den Galliern. "Käsefondue unter freiem Himmel".

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, Sa, 18–21 Uhr, 32 Euro, Buchungsanfragen unter info@waldfondue.de

Hamburger Schnack

Montagmorgen. Ich treffe einen Nachbarn am Bus. Er hustet. Ich: "Oh, du bist aber ziemlich erkältet?" Er: "Eigentlich bin ich nicht mehr erkältet. Das sind nur noch die Nachwehen. Oder mein Körper reagiert allergisch darauf, dass ich zur Arbeit fahre." Gehört von Wiebke Neelsen

Meine Stadt

Morgengruß im Stadtpark © Klaus-Peter Otto

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Damit Start-ups nicht länger nach Berlin und München ziehen, präsentiert sich Hamburg als Zentrum für künstliche Intelligenz – und lädt zum Speeddating mit Robotern.

"Dir wird nichts mehr zugetraut" – Warum enden künstlerische Karrieren für Frauen oft, wenn sie Kinder bekommen? Die Fotografin Marcia Breuer hat konkrete Vorschläge, wie sich das schnell ändern ließe.



Eine reife Wahl – Die Weinlese ist vorbei. Nun wird es Zeit, welchen zu trinken. Aber wo? Fünf Tipps aus Hamburg.