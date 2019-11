Annika Lasarzik © Melina Mörsdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt Romane, die hallen lange nach. Ich weiß noch genau, wie ich das Buch "Ich ganz cool" von Kirsten Boie in der Schulbücherei entdeckte. Wie ich mich zu Hause aufs Bett warf, zu lesen begann und über Stunden nicht mehr aufstand. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, in derber Umgangssprache geschrieben. Sie handelt von einem Heranwachsenden, der in armen, harten Verhältnissen lebt. Der nach außen "cool" sein möchte und sich innen drin nach Zuwendung sehnt. Ein Junge, dessen Welt ganz anders war als meine. Dessen Gedanken ich nicht immer teilte, aber verstehen lernte. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber: Dieses Buch hat mich, behütet wie ich war, geprägt.

Daher freut es mich sehr, dass der Senat die Schriftstellerin Kirsten Boie zur Ehrenbürgerin ernennen möchte. Zumal Boie nicht nur großartige Kinder- und Jugendbücher schreibt, in denen sie wichtige gesellschaftliche Themen aufgreift. Sie engagiert sich seit vielen Jahren sozial, liest zum Beispiel Kindern in Brennpunktschulen vor. Was sie dabei erlebt, hat sie hier für DIE ZEIT aufgeschrieben. Und wenn Sie mehr über Boie erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen dieses lesenswerte Porträt zu ihrem 65. Geburtstag von meiner Kollegin Katrin Hörnlein.

Unter den nun 36 Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern Hamburgs wären übrigens fünf Frauen. Ich finde: da geht noch was. Und bin gespannt auf all die tollen Frauen, die noch hinzukommen.

Ach, und vielen Dank für Ihre Mails zur "Paketflut"! Ich komme darauf zurück ­– und wünsche Ihnen nun erst mal einen schönen Tag.

Ihre Annika Lasarzik

Aktuelles

Hamburger Mieten steigen ein bisschen langsamer

Die Mieten steigen – aber nicht mehr so stark wie zuvor. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete hat sich in den vergangenen zwei Jahren um 22 Cent auf 8,66 Euro pro Quadratmeter verteuert. Das geht aus dem aktuellen Mietenspiegel hervor, den Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) vorgestellt hat. Die Steigerung lag demnach bei 2,6 Prozent. Im Mietenspiegel von 2017 lag sie noch bei 5,2 Prozent. Altbauten und Mietwohnungen in guter Lage wurden allerdings teurer. Und die Zahl der Neuvertragsmieten ist laut Stadtentwicklungsbehörde zurückgegangen. Damit Sie bei all den Zahlen nun nicht den Überblick verlieren, hat unser Autor Christoph Twickel die wichtigsten Daten und Reaktionen zum aktuellen Mietenspiegel auf ZEIT ONLINE zusammengefasst. Der Bericht trägt den Titel "Lieber nicht ausziehen!" – ein Ratschlag, den einige Mieterinnen und Mieter offenbar schon beherzigen, wie im Text zu lesen ist.

Wegen Pyrotechnik: Rekordstrafen für HSV und FC St. Pauli

Das Hamburger Stadtderby im September wird für den HSV und den FC St. Pauli wohl ein teures Nachspiel haben: Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes (DFB) hat hohe Strafen für beide Vereine beantragt, weil deren Fans Feuerwerk und Pyrotechnik gezündet hatten. 250.000 Euro soll der HSV zahlen, 180.000 Euro der FC St. Pauli. Strafen in dieser Höhe seien noch nie verhängt worden, meldet die "Bild"-Zeitung, die zuerst berichtete. Laut DFB liegen beiden Clubs die Strafanträge vor. Diesen könnten die Vereine nun innerhalb einer gestellten Frist zustimmen oder Einspruch einlegen – im letzteren Fall müsste das Sportgericht entscheiden. Bereits das Stadtderby im März war wegen Rauchschwaden und Raketen mehrmals unterbrochen worden. Anschließend musste der HSV 150.000 Euro und der FC St. Pauli 100.000 Euro Strafe zahlen. Unser Autor Moritz Herrmann, selbst St.Pauli-Fan, war beim Derby im Frühjahr dabei. Was er dort erlebte, "rührte an den Grundfesten des Fanseins", schrieb er auf ZEIT ONLINE, nachzulesen hier.

Kathrin Fromm

Aus Liebe zum IS

Eine Familie aus Neumünster steht heute vor Gericht – Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Sie haben ihre jüngste Tochter finanziell unterstützt. Was wie eine Lappalie klingt, ist hochbrisant: Die Tochter zog 2016 ins syrische Rakka, ins Herrschaftsgebiet des "Islamischen Staates". Mit ihrem Geld, sagt die Generalstaatsanwaltschaft, hätten die Angehörigen deshalb selbst die Terrororganisation unterstützt. Heute soll das Urteil fallen, wir berichten. Es ist nicht der einzige Fall dieser Art, der in Hamburg verhandelt wird. Das Besondere: Erstmals sind Frauen wegen ihrer Verbindung zum IS angeklagt. Weil sie Geld sammelten, sich um den Haushalt von Kämpfern kümmerten – oder Terroristen heirateten. Wo beginnt Liebe, kriminell zu werden?, fragt Elke Spanner in der Novemberausgabe der ZEIT:Hamburg. Mit Z+ können Sie ihren Report über die Hintergründe des Falls hier lesen.



In einem Satz

Bis zum 13. Dezember kontrolliert die Hamburger Polizei verstärkt Licht und Bremsen bei Radfahrern vor Schulen +++ Der mit 10.000 Euro dotierte Wilhelm Busch-Preis wurde an die Hamburger Comiczeichnerin Isabel Kreitz verliehen +++ Die Volksinitiative "Schuldenbremse streichen" hat 10.000 Unterschriften im Rathaus eingereicht, bis Ende Februar muss sich nun die Bürgerschaft mit dem Anliegen befassen +++ Die ehemaligen Handelskammer-Rebellen wehren sich gegen ihren Ausschluss bei der nächsten Plenumswahl; laut eines Rechtsgutachtens, das die Gruppe selbst in Auftrag gab, sollte die Wahl verschoben werden



Was heute auf der Agenda steht

Der Campus Steilshoop wird eröffnet; er umfasst eine Stadtteilschule und ein Quartierszentrum +++ Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und Kultursenator Carsten Brosda (SPD) feiern das Richtfest des Theaterzentrums Wiesendamm, das ab 2020 unter anderem das Junge SchauSpielHaus beheimaten wird

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Mitarbeiter der Sperrmüllabfuhr

Einer wollte mal eine elektrische Kaffeemühle über den Sperrmüll entsorgen. Und dafür stehst du dann mit dem großen Presswagen mit 20 Tonnen und fünf Mann vor der Tür. Keine Ahnung, wieso unsere Sperrmüll-Dispo diesen Auftrag angenommen hat.



An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Die Freiheit der Kunst steht auf dem Spiel"

Museen, Theater, Musikfestivals, Kinos und andere kreative Organisationen kämpfen seit einem Jahr im Netzwerk Die Vielen gemeinsam für Vielfalt, Toleranz und Solidarität – und positionieren sich damit gegen Rechtspopulismus. Heute Abend ziehen die Kulturschaffenden Bilanz und tauschen ihre Erfahrungen aus. Auf dem Podium sitzt unter anderem der Künstler und Autor Michel Abdollahi. Was hinter dem Bündnis steckt, erklärt Anne Sonnenfroh. Sie ist Referentin der Intendanz am Ernst Deutsch Theater, leitet dort das Künstlerische Betriebsbüro und engagiert sich bei den Vielen.

Elbvertiefung: Wie merken Sie als Kulturschaffende in Hamburg den wachsenden Einfluss von rechts?

Anne Sonnenfroh: Museen, Theater und Kulturzentren erhalten Hassmails, zum Teil sogar mit Morddrohungen. Die AfD stellt Anfragen in der Bürgerschaft, bei denen man merkt, dass sie auf bestimmte Themen abzielen. Da geht es zum Beispiel um die Förderung der interkulturellen Kunstszene oder um die Frage, warum bestimmte Bücher von rechtspopulistischen Autoren nicht mehr im Bestand der Bücherhallen sind. Das sind nur zwei Beispiele.

EV: Was tun Sie bei den Vielen gegen diese Stimmung?

Sonnenfroh: Erst einmal geht es darum, dass wir eben zeigen, dass wir viele sind und an einem Strang gegen rechts ziehen. Das Netzwerk gibt es inzwischen in mehr als 30 Städten und Regionen in Deutschland. In Hamburg haben 257 Kulturinstitutionen und Einzelpersonen eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Damit wollen wir ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Solidarität setzen.

EV: Ist so ein Manifest nicht vor allem Symbolpolitik?

Sonnenfroh: Die einzelnen Punkte der Erklärung sind vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber man vergisst sie im Alltag leicht. Wenn man so einen Text formuliert und aufschreibt, bewirkt das eine Reflektion. Wir machen unsere Motive sichtbar – nach innen und nach außen. Die Freiheit der Kunst war lange selbstverständlich, jetzt steht sie auf dem Spiel. Das verdeutlicht so ein Manifest.

EV: Heute Abend feiert das Netzwerk sein einjähriges Bestehen. Was steht dabei im Fokus?

Sonnenfroh: Es geht um den Austausch untereinander, aber auch darum, die Problematik sichtbar zu machen. Die Veranstaltung ist – wie übrigens auch alle unsere Netzwerktreffen – öffentlich. Der Kultursenator Carsten Brosda hält eine Ansprache, und wir haben eine Podiumsveranstaltung, bei der Kulturschaffende aus allen Sparten über ihre persönlichen Erfahrungen berichten, zum Beispiel Dan Thy Nguyen, Kurator am Eidelstedter Bürgerhaus. Er wird darüber sprechen, wie es ist, als Person angegriffen zu werden. Es stärkt einem den Rücken, wenn man weiß, dass man in so einer Situation nicht allein ist. Auch dafür ist ein Netzwerk gut.

Wie die Arbeit der Vielen in Hamburg konkret aussieht und warum es in jeder Stadt eine eigene Erklärung gibt, erklärt Anne Sonnenfroh im kompletten Interview auf ZEIT ONLINE.

Der Abend unter dem Motto "Zusammen:Haltung – ein Jahr Die Vielen Hamburg" findet heute, ab 19 Uhr, in der Aula der HFBK, Lerchenfeld 2, statt.

Die Fragen stellte Kathrin Fromm

"Mein Schlüssel zum Werk"

© Christian Warlich

Welches Objekt spricht Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Ole Wittmann beschreibt seinen "Schlüssel zum Werk" aus der Schau "Tattoo-Legenden. Christian Warlich auf St. Pauli". Die Ausstellung zeigt Objekte der Tätowiergeschichte Deutschlands, unter anderem einen Nachbau von Warlichs Atelier, Porträts tätowierter Strafgefangener und die "Bibel" des Meisters – sein Vorlagealbum.

"Das Vorlagealbum von Christian Warlich (1891–1964) ist das wohl bekannteste Dokument der deutschen Tattoo-Geschichte. Bis heute ist das Hauptwerk des ›Königs der Tätowierer‹ eine Inspiration für Gleichgesinnte auf der ganzen Welt – täglich werden Motive daraus gestochen. Warlichs Arbeiten gehören zu den eindrucksvollsten Vorlagen für westlich-traditionelle Tätowierungen. Aufgrund ihres malerischen Charakters unterscheiden sie sich von denen seiner Zeitgenossen. 1981 wurde Warlichs Album erstmals als Buch herausgegeben. Nun ist es neu und erstmals in Originalgröße erschienen. In der Ausstellung ›Tattoo-Legenden‹ wird jede Woche eine andere Doppelseite dieses bedeutenden Referenzwerkes zu sehen sein."

Museum für Hamburgische Geschichte, Holstenwall 24, 27.11.2019–25.5.2020

Aufgezeichnet von Anna Heidelberg-Stein

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Aus zwei mach eins Einst bestand dieses Restaurant aus zwei Läden – und wer genau hinschaut, kann die Spuren bis heute erkennen: die beiden Eingangstüren, die unterschiedlich gefliesten Fußböden, die beiden Abgänge in das Untergeschoss. Das Caffè 57½ wurde im Juli eröffnet, es bietet neben Frühstück und Stullen (mit Brot der Bäckerei Gaues, belegt mit Rote-Bete-Frischkäsecreme, Schinken oder Avocado, zwischen 6,90 und 10,90 Euro) auch einen Mittagstisch an. Am Tag des Besuchs stehen Tomatensuppe mit Grissini (5,90 Euro), bunter Wintersalat mit geflämmtem Ziegenkäse (8,90 Euro) und Flammkuchen Elsässer Art mit Frischkäse, roten Zwiebeln und Speck (7,90 Euro) auf der Karte. Der Flammkuchen wird auf einem Holzbrett serviert, er ist riesig, knusprig und höchst lecker. Im Hintergrund erklingt Funkmusik. Mit den vielen Lampen, Tischen, Bildern und Topfpflanzen ähnelt die Gesamtkomposition des Raumes dem eines Stücks, bei dem noch nicht ausgemacht ist, wer das Solo spielen wird. Caffè 57½; Eimsbüttel, Eppendorfer Weg 57 , Mittagstisch Di–Fr, 11.30–15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

"Sucht mein Angesicht": Wie vereint ein Buch die Geschichte der amerikanischen Kunst Mitte des 20. Jahrhunderts, zentrale Fragen des Lebens und den Kampf zweier Frauen? John Updike lieferte 2002 mit "Seek My Face" die Antwort. Literaturabend: "John Updikes amerikanische Kunstgeschichte" mit Barbara Nüsse (Lesung) und Hanjo Kesting (Kommentierung).

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20 Uhr, 10 Euro



Afrika flimmert: Der Junge Mfalme lebt mit einem Schamanen im Wald, bis Unbekannte ihn entführen. Im Palast von Airegin soll er dem sterbenden König Obankosi als Thronfolger dienen. Dafür muss er aber zunächst eine gefährliche Reise wagen. Nollywood Kinoabend: "The Legacy of Rubins", afrikanischer Kurzfilm mit deutschen Untertiteln.

Kulturschloss Wandsbek, Königsreihe 4, heute, 19 und 20 Uhr, 7 Euro

Schlafende Leinwand: "The Big Sleep" gilt als Werk der "Schwarzen Serie" Hollywoods. Der Streifen versprüht ein Klima der allgegenwärtigen Bedrohung und Amoralität: Willkommen im Amerika der 1940er-Jahre. Der britische Regisseur Michael Winner versuchte sich 30 Jahre später an einer Neuverfilmung, verlegte die Handlung aber nach England; englisches Remake von 1978.

Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10, heute, 21.15 Uhr, 7,50 Euro

Hamburger Schnack

Vor einer Eppendorfer Boutique sind zwei Kinder "geparkt" – eine ungefähr Dreijährige in einer Kinderkarre und ein vielleicht Sechsjähriger mit einem Roller. Das Mädchen: "Hihi, du hast einen Rollator..." – "Gar nicht, das heißt Roller! Du hast ja auch einen Buggy und keinen Rollstuhl!" Welch Sprachkompetenz! Gehört von Sybille Ekrut

Meine Stadt

Am regnerischen Montagabend setzen orange Strahler über der Alster Leuchtzeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zum Internationalen Tag gegen Gewalt (eine Aktion der Zonta Clubs). Und auch das Atlantic erstrahlt in Orange. © Gesa Tornow

