"wir haben kein Problem mit der Meinungsfreiheit. Wir haben ein Problem mit unserer Streitkultur." Diese beiden Sätze sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern zur Eröffnung der Hochschulrektorenkonferenz an der Universität Hamburg. Selbstredend gilt die Meinungsfreiheit auch für den Bundespräsidenten, jedoch: An genau dieser Uni zu diesem Anlass nicht über die Meinungsfreiheit zu sprechen, das wäre wohl tatsächlich nicht gegangen. Wie gut, dass er es tat – denn seit Bernd Luckes niedergebrüllter Antrittsvorlesung gab es zwar viele Äußerungen zu diesem Thema. Doch nur wenige waren so präzise und pointiert wie die eingangs zitierten Sätze Steinmeiers.

Er erinnerte daran, dass Meinungsfreiheit nicht den Anspruch einschließt, unwidersprochen zu bleiben (das kann man nun wirklich nicht oft genug sagen). Zudem seien Universitäten der Streitkultur besonders verpflichtet – Zitat: "Weil die Universität seit Jahrhunderten der Ort ist, an dem eine Gesellschaft das Streiten lernt, so darf die Universität – gerade heute – ihre Streitkultur auf keinen Fall verlernen!" Gute Reden eines Bundespräsidenten erkennt man ja daran, dass man jedem Satz vorbehaltlos zustimmt und überzeugt ist, man sei gleichfalls schon immer dieser Ansicht gewesen. Den Hochschulrektorinnen und -rektoren im Publikum dürfte es da nicht anders gegangen sein. Über den Satz mit der Streitkultur freue ich mich aber gleich doppelt. Denn während meines Studiums (nicht in Hamburg, aber gar nicht so weit entfernt), ging es allzu oft weniger um die Schärfung von Argumenten als um mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, Bildung und geistige Reife in Leistungspunkte umzurechnen. Und die wirklich guten Momente waren die, in denen ich begriffen habe, dass noch nicht jeder lose herumliegende Gedanke schon eine Meinung ist.

Bahnhof Altona: Stadt sticht Investor aus

Für die Eigentümerin des Shoppingcenters am Bahnhof Altona schien die Sache schon erledigt: Bereits im September hatte sie sich mit einem deutschen Investor verständigt, die Immobilie sowie das angrenzende Parkhaus für insgesamt 91 Millionen Euro zu verkaufen. Wenige Tage vor dem Ende der Frist machte die Stadt nun aber von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch. "Damit schaffen wir die notwendige Voraussetzung, um das Areal rund um den bestehenden Bahnhof Altona im Sinne der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln", erklärte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Montag. So könne man "an herausragender Stelle ein Stück Stadtreparatur vornehmen". Am Mittwoch wäre die Frist für das Vorkaufsrecht abgelaufen. Nach Plänen der Bahn sollen Fern- und Regionalzüge künftig statt in Altona am zwei Kilometer nördlich gelegenen S-Bahnhof Diebsteich halten. Auf den bisherigen Gleisflächen in Altona sollen Wohnungen entstehen. Der Bahnhof selbst soll als S-Bahn- und Bus-Station bestehen bleiben.

Keven Lass, Lehrer an der Beruflichen Schule St. Pauli, wurde mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet +++ Das Haushaltsjahr endete mit einem Plus von 33 Millionen Euro, der Schuldenstand stieg auf 1,5 Milliarden – nach Einschätzung des Rechnungshofs wird Hamburg die Schuldenbremse ab 2020 dennoch einhalten +++ Knapp zweieinhalb Jahre nach ihrer Zerstörung während des G20-Gipfels wird die Filiale der Hamburger Sparkasse im Schanzenviertel Ende der Woche wiedereröffnet +++ Hamburg will mehr Tempo-30-Zonen einrichten und dafür die Verkehrsregeln auf rund 200 Straßenabschnitten untersuchen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD)

Bündnis für Industrie: Kleiner Schritt in die richtige Richtung

Mit einem "Bündnis für die Industrie der Zukunft" will Hamburg die Zusammenarbeit mit der Industrie stärken und Unternehmen bei der Umstellung auf nachhaltige Produktionsprozesse unterstützen. Nach monatelangen Verhandlungen unterzeichneten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Matthias Boxberger, Vorstandschef des Industrieverbandes Hamburg (IVH), gestern ein Maßnahmenpaket. Doch kann das neue Bündnis Hamburg bei der Erreichung seiner Klimaziele helfen? Unser Politikredakteur Frank Drieschner ist skeptisch: "Die einzige geplante Maßnahme ist ein Demonstrationszentrum zur Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff. Laut der Deutschen Energieagentur kommt Wasserstoff in der Industrie voraussichtlich erst ab 2040 in großem Stil zum Einsatz, was vor allem an den jahrzehntelangen Investitions- und Innovationszyklen der Branche liegt. So gesehen ist es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, den die Stadt nun plant. Allerdings ist kaum damit zu rechnen, dass sie damit binnen zehn Jahren ihren Zielen wesentlich näher kommt."

In Wilhelmsburg treffen sich um 9 Uhr Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur zum Future Sustainability Congress, darunter Bundespräsident a. D. Horst Köhler, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) +++ Die Alsterschwäne ziehen ab 11 Uhr in ihr Winterquartier um +++ Die Stiftung Maritim Herrmann und Milena Ebel zeichnet am Abend auf Kampnagel drei nachhaltige Bildungs- und Kulturprojekte mit dem Kinder- und Jugendkulturpreis KIJU aus

Alltagsreporter: Die Stadtführerin

Am Hauptbahnhof holte ich eine Schulklasse aus dem Sauerland ab, um sie zum Hotel Generator zu begleiten. Nur 100 Meter. Uns kamen Gläubige nach ihrem Freitagsgebet in den Moscheen entgegen, ein verschrobenes Duo bot am Steintorplatz den "Wachtturm" an, Trommeln tönten von der Mahnwache der Lampedusa-Flüchtlinge herüber, und dann tauchte berittene Polizei in Gestalt zweier lächelnder Amazonen auf. Ich sah das Erstaunen der Schüler und meinte, hier sei vielleicht einiges anders als in ihrem Heimatort. Einiges? Alles!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Alle unsere Gebäude stehen auf dem Prüfstand, auch die Kirchen"

Die katholische Kirche im Norden will einen Teil ihrer Immobilien verkaufen, um Kosten zu sparen. Auch die aktuelle Jahresbilanz des Erzbistums Hamburg, wonach sich dessen Schulden von 82,6 auf 79,3 Millionen verringert haben, ändert nichts an dem Plan. Gibt es bald weniger Kirchen in Hamburg? Wir haben Manfred Nielen gefragt, den Sprecher des Erzbistums.

Elbvertiefung: Herr Nielen, von welchen Gebäuden reden wir eigentlich?

Manfred Nielen: Die katholische Kirche besitzt rund 250 Immobilien in Hamburg, darunter 40 Kirchen. Dazu kommen Gemeindezentren, Pfarrhäuser, Kitas, Schulen, soziale Einrichtungen und einige wenige Verwaltungsgebäude.

EV: Werden Kirchen schließen?

Nielen: Alle unsere Gebäude stehen auf dem Prüfstand, auch die Kirchen. Eine Arbeitsgruppe aus Priestern, Gemeindemitgliedern und Verwaltungsfachleuten entwickelt gerade ein Verfahren, mit dem wir ermitteln wollen, welche Gebäude eine Gemeinde für die Seelsorge braucht und welche nicht. Das ist die zentrale Frage, die Antwort kann von Ort zu Ort unterschiedlich ausfallen.

EV: Die Zahl der Kirchgänger oder der Grundstückspreis spielen doch sicher eine Rolle.

Nielen: Nein, nicht so pauschal. In Hamburg mag die Größe der Gottesdienste ein Faktor sein, da andere Kirchen durch die gute Infrastruktur gut erreichbar sind und Gläubige ausweichen können. In ländlichen Regionen sieht es da wieder ganz anders aus. Aber das Bistum schreibt hier keine Kriterien vor. Darum haben wir ja die AG gegründet. Die Stimmen und Einschätzungen aus den Gemeinden nehmen wir ernst.

EV: Und falls Kirchen schließen – wohin mit den Gläubigen?

Nielen: Auch das Gemeindezentrum kann ein Ort sein, an dem Gottesdienst gefeiert wird. Und mit der evangelischen Kirche könnten wir über eine ökumenische Nutzung von Gotteshäusern reden. In Hamburg wäre das Modell neu, in Schleswig-Holstein gibt es schon Vorbilder: Die Marienkirche in Ahrensbök wird seit Jahren von der katholischen Gemeinde mitgenutzt, in Kiel-Mettenhof teilen sich katholische und evangelische Gemeinde Kirche und Gemeindehaus. Denkbar wäre auch, Gebäude abzureißen und für eine Mischnutzung neu zu bauen.

EV: Was soll das bringen?

Nielen: Ein Beispiel: Beim Neubau einer Kita in Eimsbüttel haben wir eine Tiefgarage und Wohnungen im Obergeschoss integriert. Die Erträge aus Garage und Wohnungen helfen, den Neubau der Kita zu finanzieren.

EV: Wann stehen die ersten Gebäude zum Verkauf? Bei den Schulschließungen ging ja alles sehr schnell, viele Eltern reagierten verstört.

Nielen: Ja, auch wegen der steigenden Pensionsverpflichtungen mussten wir schnell handeln. Angesichts unserer Finanzlage werden wir auch jetzt nicht allzu lange warten, aber wir haben keine fixen Fristen gesetzt. Wichtiger ist uns, diesmal auf mehr Transparenz und Mitsprache zu setzen, da haben wir dazugelernt. In der Debatte um die Schulen sind wir ja scharf kritisiert worden. Die Ideen unserer Arbeitsgruppe werden auf unserer Website veröffentlicht, es gibt einen Dialog mit den Gemeinden.

Die Fragen stellte Annika Lasarzik

Neue Vorwürfe gegen Hagenbeck wegen Menschenzoo



Menschen ausstellen wie Tiere – im 19. Jahrhundert war das extrem beliebt in der europäischen Bevölkerung. Gruppen von "Eskimos" und "Buschmännern" tourten durch die Lande und machten die Organisatoren reich. Einer von ihnen: der Hamburger Tierparkgründer Carl Hagenbeck. Im Jahr 1874 gründete der am Neuen Pferdemarkt "Hagenbeck’s Thierpark" und zeigte dort schon ein Jahr später die ersten "Fremden": sechs "Lappländer" mit Kindern und Rentieren. Ein französischer Historiker erhebt jetzt neue schwere Vorwürfe gegen den Hamburger und seinen Umgang mit den Menschen aus der Fremde. Eine deutsche Expertin widerspricht. Unsere Autorin Nike Heinen hat mit beiden gesprochen und einiges über das Geschäft mit der Faszination des Exotischen herausgefunden. Ihren Text aus der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe können Sie mit Z+ hier lesen.

Feiner Kaffee im ehemaligen Milchladen Auf keinem der Tische steht Kuchen, vielleicht nicht überraschend, sieht dieser doch aus irgendeinem Grund wenig einladend aus. Von einer "französischen Firma" stamme er, lautet die Auskunft, näher will man sich dazu nicht äußern. Wenn vielleicht der Kuchen kein Grund ist, im Milch einmal vorbeizuschauen, so ist es der Kaffee, der seit 2015 in dem kleinen Geschäft trommelgeröstet wird, allemal. Er schmeckt als Cappuccino, Latte macchiato, Espresso oder Cortado Leche y Leche einfach fantastisch: von leicht herbem Aroma mit nussigen und schokoladigen Nuancen. Irgendwo in dem Raum spielt Musik, von der man nur den Bass ahnt, das Café, ein ehemaliger Milchladen, ist reduziert-schick eingerichtet, mit stimmigen Details wie der holländischen Kaffeemaschine Spirit Duette in außergewöhnlichem Design, dem erhaltenen Ofen in der Ecke und der verspielten Goldkugel an der Decke. Gebrochen wird das schöne Ambiente von einer Malerei an einer Wand: Zwei vielleicht dreijährige Zwillingsmädchen sind darauf zu sehen, mit gekämmten Haar und großen Augen, die eine trägt ein Gewehr in der Hand. Neustadt, Milch Ditmar-Koel-Straße 22 , Di–Fr, 8.30–18 Uhr, Sa, So 10–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Legendärer Großsegler: Karl Peter Kahl erlebte die "Peking" 1928 als Schiffsjunge auf hoher See. Viele Jahrzehnte später erzählt sein Sohn Mathias Kahl die Geschichte der Viermastbark, die im kommenden Jahr frisch restauriert die Hansestadt ansteuert. Vortrag: "Viermastbark Peking nach über 100 Jahren zurück in Hamburg".

Adolph-Woermann-Haus, Palmaille 29 a, heute, 18 Uhr

Alternder Killer: Das englische Wort "Deadlock" bezeichnet ein Türschloss, das sich nur von einer Seite öffnen lässt. Der gleichnamige Western von 1970 spielt hinter einem solchen Riegel, es gibt kein Entrinnen. Mario Adorf spielt darin einen Pechvogel, Anthony Dawson einen alternden Killer. Bei der Vorstellung des psychedelischen Kultfilms wird Regisseur Roland Klick anwesend sein.

Zeise Kino, Friedensallee 7–9, heute, 19.30 Uhr, 9 Euro

Schrecklich anziehend: Seine fantastische Kunst ist besonders dunkel und abgründig, in seinen frühen Arbeiten entwirft er eine eigene Ästhetik des Schreckens. Jacques Henri Roger (1942–2012) zeichnete derart schreckliche Spukgestalten, dass seine Kritiker beim Betrachten noch heute "einer rätselhaften Anziehungskraft" erliegen. Ausstellung: "Jacques Henri Roger: Pandämonium – Eine Ästhetik des Schreckens".

Galerie beim Schlump, Beim Schlump 10, Ausstellung bis zum 21.12., Mi/Do/Fr 11–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr

Eine Dame und ein junger Mann im Gespräch. Plötzlich kommentiert sie ihre eigenen Worte: "Ach, ich erzähle wieder Quatsch, das kennen Sie ja schon!" – "Nein", erwidert er, "Quatsch!" Gehört von Jochen Waibel

Segeln in der Herbstsonne © Helga Schug

