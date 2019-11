Der Klimawissenschaftler Dirk Notz forscht an der Uni Hamburg zu Meereis, am Donnerstag spricht er auf dem Zukunftsfestival "Könnt‘ ja gut werden" im Oberhafen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Bürgerschaftsfraktion der Hamburger SPD. Im Interview erklärt Notz, wie sich ein fortschreitender Klimawandel auf Hamburg auswirken könnte, wo er den größten Handlungsbedarf in der Stadt sieht – und warum es wichtig ist, dass anders als bislang über Klimaschutz gesprochen wird.

ZEIT ONLINE: Sie sprechen zum Thema "Hamburg klimaneutral 2050". Ist es 2050 nicht schon zu spät?

Dirk Notz: Die Überschrift des Vortrags stammt nicht von mir, die war vorgegeben. Ich möchte auch als Wissenschaftler keine Ziele oder Forderungen formulieren. Meiner Meinung nach ist es nicht die Rolle der Wissenschaft, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Deshalb finde ich es schwierig zu sagen: Ab einem bestimmten Datum ist es zu spät. Ich kann nur unterschiedliche Szenarien schildern: Bei einer globalen Klimaneutralität bis 2035 könnten wir das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, noch schaffen. Wäre die Welt 2050 klimaneutral, würde es nur für das Zwei-Grad-Ziel reichen.

Professor Dirk Notz ist Klimawissenschaftler und Leiter der Forschungsgruppe "Meereis im Erdsystem" am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. © Arved Fuchs Expeditionen

ZEIT ONLINE: Wie sähe die Welt im einen und im anderen Fall aus?

Notz: Ein Beispiel aus meinem Forschungsfeld: Bei einer Welt mit 1,5 Grad Erwärmung gehen wir davon aus, dass das Packeis die Arktis ganzjährig bedecken würde. Bei zwei Grad Erwärmung dürfte das Nordpolarmeer im Sommer ein Meer sein wie jedes andere, ohne Eisschollen, ohne Robben. Die Eisbären müssten dann den Sommer an Land überstehen. Auch das Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes ließe sich bei 1,5 Grad Erwärmung noch stoppen, bei zwei Grad aber nicht mehr – auch nicht, wenn es gelänge, CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuholen und das Klima wieder abzukühlen.

ZEIT ONLINE: Ist es für Sie als Wissenschaftler nicht frustrierend, wenn solche Szenarien sehenden Auges in Kauf genommen werden?

Notz: Wir Wissenschaftler sagen seit 30 Jahren das Gleiche und bisher ist fast nichts passiert. Da wird es immer weniger realistisch, Ziele für die 2030er oder 2040er Jahre zu erreichen. Wichtiger als die Festlegung, welches Ziel oder welches Datum wir schaffen müssen, finde ich die Frage: Wie kann die Gesellschaft in einer Demokratie dazu gebracht werden, sich schneller zu verändern? Da sehe ich persönlich noch keine Antwort.

ZEIT ONLINE: Wie sähe Hamburg 2050 aus, wenn das Meereis weiter schmelzen würde wie bisher?

Notz: Zurzeit lassen die Treibhausgase, die Hamburg ausstößt, jedes Jahr in der Arktis eine Packeisfläche abschmelzen, die so groß ist wie der Bezirk Eimsbüttel. Ich vermute aber, dass Hamburg unter gleichbleibenden Voraussetzungen 2050 immer noch aussehen würde wie Hamburg. Der Klimawandel wird sich hier eher in Wetterextremen auswirken: Hitze, Dürre und starke Niederschläge etwa. Nach unseren Simulationen wäre – bei Erreichen des Zwei-Grad-Ziels – jeder zweite Sommer in Hamburg heißer als alles, was wir jemals erlebt haben. Auch für die Landwirtschaft würde es dann sehr viel schwieriger werden. Grundsätzlich sind aber solche regionalen Feinheiten noch sehr schwer zu berechnen.

ZEIT ONLINE: Zurzeit werden im ganzen Stadtgebiet die Deiche erhöht. Reicht das langfristig aus? Oder brauchen wir über kurz oder lang ein Elbesperrwerk?

Notz: Der Anstieg der Meeresspiegel ist ein extrem langsamer Prozess, der sich lange im Voraus ankündigt. In Hamburg spielen daneben aber noch weitere Faktoren eine Rolle. Es geht nicht nur um die Frage, wie viel Wasser im Ozean ist, sondern auch: Wie entwickeln sich Stürme? Wie viel Wasser wird in die Elbe gedrückt? Für diese lokalen Szenarien bin ich kein Experte, unsere Simulationen sind nicht so kleinteilig. Nach meiner Einschätzung werden die Schutzmaßnahmen im Hamburger Hafen aber bis 2050 ausreichen. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass die Stadt in 30 Jahren überflutet sein wird.