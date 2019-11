Ist es ein Skandal, wenn Behörden und Wirtschaftsvertreter miteinander sprechen? Wenn sie versuchen, Hindernisse in komplizierten Genehmigungsverfahren auszuräumen? Wenn sie ein Wechselspiel aus Bauanträgen der Unternehmen, Ablehnungen seitens der Genehmigungsbehörden und dann neuen, in Kenntnis der Probleme veränderten Anträgen verhindern möchten?

Seit gestern hat Hamburg einen vermeintlichen Skandal dieser Art. Dem BUND ist ein "Geheimpapier" in die Hände gefallen, aus dem angeblich hervorgeht, dass Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) "noch vor der Wahl Tatsachen zu Gunsten der Industrie schaffen" wolle. Tatsächlich handelt es sich um ein Ergebnisprotokoll einer ersten Gesprächsrunde zwischen Senats- und Industrievertretern über die Art der zukünftigen Zusammenarbeit, das offenbar in eine durchaus öffentliche Erklärung münden soll. Noch im Dezember soll der Senat dem Protokoll zufolge einen "Industriekoordinator" benennen. Das spricht eher gegen die Vermutung, der Inhalt der Vereinbarung sei auf Geheimhaltung angelegt.

Worauf also wollen sich Senat und Industrie verständigen? Industriebetrieben sollen nicht ohne ihr Einverständnis zusätzliche Lärm- und Abgasvorschriften auferlegt werden, wenn in ihrer Nachbarschaft Wohngebiete entstehen. Anders gesagt: Die Spielregeln werden nicht einseitig zulasten der Unternehmen geändert. Ist das nicht selbstverständlich?



Man kann die Gespräche auch als Schritt nach vorn deuten

Heikler ist schon die neue Jobbeschreibung des Wirtschaftsstaatsrats: Er soll in Zukunft eine "Wirk-Richtung" haben, nämlich als "Anwalt der Industrie". In Umweltkonflikten, wie sie den BUND gewöhnlich beschäftigen, wäre das keine große Änderung, schließlich gibt es auch eine Umweltbehörde, mit der sich der Industrieanwalt in Zukunft so auseinandersetzen muss, wie es bislang der Wirtschaftsstaatsrat tut. Aber wenn der Staatsrat zum Industrieanwalt mutiert, wer vertritt dann die Interessen von Handel, Gewerbe und Dienstleistungswirtschaft?



Besonders stört sich der BUND daran, dass das Land der Vereinbarung zufolge eine Bundesinitiative für eine Novelle des Verbandsklagerechts mittragen soll. Vertreter des grünen Regierungspartners waren an den Gesprächen nicht beteiligt, in diesem Punkt werden sie möglicherweise Bedenken anmelden. Andererseits müssen Umweltverbände wie der BUND sich fragen, ob ihr eigener Umgang mit dem Verbandsklagerecht nicht die Notwendigkeit einer Novelle offensichtlich gemacht hat.



Der Hamburger Streit um die Elbvertiefung ist dafür ein Beispiel. Es gab am Ende ja einen evidenten Gegensatz zwischen den tatsächlichen Zielen der Umweltverbände, nämlich ein von ihnen abgelehntes Vorhaben so lange wie möglich aufzuhalten, und dem, was sie vor Gericht geltend machten. Allein die Verbandsklagen zum Umgang mit einer Pflanze namens Schierlingswasserfenchel haben das Vorhaben um zwei Jahre verzögert. Auch Umweltschützer gehen selten so weit zu behaupten, ein solches Resultat sei angesichts der ökologischen Bedeutung dieser Pflanze angemessen.



Sind die angeblichen Geheimgespräche also ein Skandal? Man kann sie auch als Schritt nach vorn deuten, hin zu einer demokratischen Normalität. Wer sich vor Augen führt, wie selbstverständlich eine konservativ geführte Bundesregierung Anliegen der Autoindustrie zu ihren eigenen macht, der wird es als Fortschritt empfinden, dass Wirtschaftsvertreter überhaupt in die Verlegenheit kommen, die Wahrnehmung ihrer Interessen durch Vereinbarungen mit Regierungsbehörden absichern zu müssen. Die Umweltverbände tun das übrigens auch.