Das Ende des glamourösen Konzertes hört sich kläglich an. "Ich leide sehr unter den Anklagevorwürfen", sagt Elke Badde und rückt schnell ein Stückchen vom Mikrofon weg. Für einen kurzen Moment scheint es, als bleibe ihr die Stimme weg. Die Ex-Staatsrätin bemüht sich, Haltung zu wahren und durch ein selbstsicheres Auftreten zu zeigen, dass sie sich nichts vorzuwerfen habe. Sie hält den Kopf aufrecht, als sie durch das Spalier der Fotografen und Kameraleute in den Gerichtssaal schreitet. Auf der Anklagebank spricht sie betont klar ins Mikrofon. Und doch gibt es immer wieder diese kleinen Momente, in denen die Fassade zu bröckeln droht.



An diesem Tag geht es für die Ex-Staatsrätin um sehr viel. Doch den Kampf um ihr aufrechtes Selbstbild wird Elke Badde verlieren: Das Amtsgericht verurteilt die 59-Jährige zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 170 Euro, also zu insgesamt 20.400 Euro. Badde, so der Richter, habe sich der Vorteilsannahme und Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat schuldig gemacht.



Dass sie ihr Amt als Staatsrätin aufgeben musste, ist bereits eine Folge der Vorwürfe, für die sie nun verurteilt wurde. Sie wurde in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Vor dem Konzert der Rolling Stones im Hamburger Stadtpark vor zwei Jahren hatte sie zwei vergünstigte Karten bei Harald Rösler bestellt, dem früheren Leiter des Bezirksamtes Nord. Tragischerweise war sie dann aber gar nicht bei jenem Konzert – die Eintrittskarten kamen nie bei ihr an.



Den Septemberabend verbrachte Badde mit ihrem Mann und den drei Söhnen einfach zu Hause. Strafbar habe sie sich dennoch gemacht, sagt der Amtsrichter: Als Disziplinarvorgesetzte von Rösler habe sie gewusst, dass der mit dem Konzertveranstalter ein Kontingent an Freikarten und Vorzugskarten ausgehandelt hatte. "Da hätten Sie einschreiten müssen", sagt der Richter. Doch Badde schritt nicht ein – und bestellte stattdessen Karten für sich selbst.



Es gibt noch sieben weitere Anklagen

Die zierliche, kleine Frau sitzt in Saal 300 des Hamburger Landgerichts. Sie ist nur vor dem Amtsgericht angeklagt, in dem es in der Regel weniger herrschaftlich zugeht als in diesem stuckverzierten Saal mit breiter Fensterfront und Blick über die Dächer der Stadt. Aber wegen des großen Presseandrangs muss sie nun hier Platz nehmen, in einem Raum, der eigentlich für mehrere Dutzend Prozessbeteiligte vorgesehen ist. Badde sitzt mit ihrem Verteidiger Otmar Kury am äußersten linken Rand, die Plätze vor ihr sind alle leer. Einsam sieht das aus.