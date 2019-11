Die "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi gehören zu den bekanntesten Werken im klassischen Repertoire. In den fast 300 Jahren, die seit der Komposition vergangen sind, hat sich das Klima allerdings merklich verändert. Das NDR Elbphilharmonie Orchester hat das Werk von Vivaldi darum mithilfe von Wetterdaten aktualisiert und führt es am Samstag, 16. November, in der Elbphilharmonie auf – um ein Zeichen für besseren Klimaschutz zu setzen. Wie klingen die neuen Jahreszeiten? Und gäbe es für ein weltweit gastierendes Orchester nicht viel wirkungsvollere Maßnahmen zum Schutz des Klimas? Ein Interview mit Chefdirigent Alan Gilbert und Posaunist Simone Candotto, von dem das Arrangement stammt

ZEIT ONLINE: Wie lässt sich mit einem Neuarrangement von Vivaldis Vier Jahreszeiten der Klimawandel bekämpfen?

Alan Gilbert: Bei dem Projekt handelt es sich natürlich nicht um eine konkrete Maßnahme. Es basiert aber auf dem aufrichtigen Wunsch, die Menschen zu erreichen und dadurch etwas zu verändern.

ZEIT ONLINE: Wie genau soll das gehen?

Gilbert: Die Idee ist, ein Musikstück, das viele Menschen kennen und lieben, so zu verändern, dass die Menschen durch die Musik erahnen, was mit dem Klima geschehen ist. Es mag nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber wir wollen unser Können, unsere Sprache – die Musik –, die Konzertbühne nutzen, um die Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen.

ZEIT ONLINE: Herr Candotto, Sie haben beim Arrangieren mit den meteorologischen Daten der vergangenen 200 Jahre gearbeitet. Wie entsteht aus Zahlen Musik?

Simone Candotto: Bei den Daten handelt es sich um Tabellen, Statistiken und Temperaturkurven, die wir zunächst mit der Musikagentur Klinklangklong aus Berlin ausgewertet und auf Auffälligkeiten hin untersucht haben. Dabei ist uns etwa ein deutlicher Anstieg der Höchsttemperaturen aufgefallen, eine wachsende Häufigkeit von Naturkatastrophen im Herbst und Winter, aber beispielsweise auch ein Niedergang der Vogelpopulation. Anschließend haben wir uns gefragt, wie wir diese Veränderungen in der Partitur von Vivaldi sichtbar machen können.

ZEIT ONLINE: Welche Lösung haben Sie gefunden?

Candotto: Bleiben wir vielleicht gleich bei der Vogelpopulation. In jedem Satz nutzt Vivaldi bestimmte Instrumente, um Tierstimmen zu imitieren. Er schreibt Triller in die Geigenstimmen. Da nun die Population der Vögel im Frühling von Jahr zu Jahr weniger wurde, haben wir uns entschieden, die Trillerfiguren zu kürzen.

ZEIT ONLINE: Wie klingt in Ihrer Fassung der Sommer?

Candotto: Da der Sommer heute viel früher beginnt als im Jahr der Uraufführung 1732, ertönt auch das musikalische Thema des Sommers in unserer Version sehr viel früher. Die Jahreszeiten verschieben sich immer mehr, also überlagern sich auch die einzelnen musikalischen Themen immer mehr. Gleichzeitig sind die Höchsttemperaturen immer weiter gestiegen, also brauchen wir mehr Stimmen, mehr Instrumente. Die Masse der Stimmgruppen wird üppiger, als Zeichen, dass es immer heißer wird. Die Jahreszeit, die nach unseren Beobachtungen am meisten verändert werden musste, war aber gar nicht der Sommer, sondern der Winter. Hier klingt alles sehr viel schräger als bei Vivaldi.