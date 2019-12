Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

was würde wohl passieren, wenn die Hamburger Verkehrsbetriebe von heute auf morgen ihre Fahrkartenautomaten und -kontrolleure abschafften und alle Fahrgäste kostenlos mitnähmen? Wären alsbald nicht mehr die Straßen verstopft, sondern die Bahnsteige? Oder gingen dem HVV und der Stadt schon vorher das Geld aus?

Die Verkehrsbetriebe Hannover haben das Szenario am Wochenende getestet. Man sollte nun nicht den Fehler machen, Hamburg und Hannover zu vergleichen (wenn ich in meiner kurzen Zeit hier im Elbvertiefungsbüro eines gelernt habe, dann ... ach, schon gut). Von Freitagnacht bis Sonntagmorgen jedenfalls war in den Bussen und Bahnen in Hannover der Eintritt frei. Und? Genaue Zahlen liegen noch nicht vor; Schätzungen zufolge nutzten gut 60 Prozent mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr als an den anderen Herbstsamstagen. Für die Verkehrsbetriebe war die ganze Sache natürlich alles andere als kostenlos, der freie Samstag schlug mit annähernd 600.000 Euro zu Buche (einschließlich Sonderfahrten und Kosten fürs Marketing). Und die Fahrgäste? Die hatten dem Vernehmen nach gute Laune und wollen wiederkommen.

Hier in Hamburg macht unterdessen eine Meldung des Verbraucherportals testberichte.de die Runde. Die Kollegen haben die Angebote der Verkehrsbetriebe aller Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern verglichen: Hamburg ist am teuersten – sowohl bei Einzelfahrten als auch bei den Monatstickets. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Thering, beeilte sich sogleich, eine Pressemitteilung zu verschicken: "Kein Wunder, dass der Zuwachs an Fahrgastzahlen im Jahr 2018 auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren gefallen ist. So kann es nicht weitergehen, denn Busse und Bahnen sind das Rückgrat der Mobilität." Busse und Bahnen, das Rückgrat der Mobilität. Ja, Sie haben richtig gelesen: Es war tatsächlich ein Mitglied der CDU, das diesen Satz versandte.

So, den Schluss aus diesen Meldungen zu ziehen überlasse ich heute mal Ihnen. Kommen Sie gut zur Arbeit, hoffentlich stehen Sie nicht zu lange im Stau.

Aktuelles

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Hafen soll bis 2040 klimaneutral werden

Der Hamburger Hafenkonzern HHLA will bis 2040 klimaneutral werden. Schon bis 2030 werde die HHLA die CO2-Emissionen des Unternehmens gegenüber dem Jahr 2018 halbieren, kündigte die Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath an. Das wären rund 100.000 Tonnen CO2 jährlich, die der Konzern einsparen müsste. Laut Titzrath hat die HHLA im vergangenen Jahr vorzeitig das selbst gesteckte Ziel erreicht, den spezifischen CO2-Ausstoß je Container um 30 Prozent zu senken. Dazu beigetragen haben die Elektrifizierung von Terminals, mehr Öko-Strom und ein vermehrter Einsatz der Bahn beim Container-Transport. Das Container-Terminal Altenwerder ist laut HHLA bereits klimaneutral. Getestet werden nun unter anderem Elektro-Zugmaschinen sowie autonom fahrende Lastwagen. Innerhalb des Hafens würden nur noch rund 100.000 bis 150.000 Container im Jahr per Lkw hin und her transportiert, sagte Titzrath – der Großteil dieser Transporte werde per Schiff erledigt. Dem widersprach der HHLA-Kritiker und Hafenexperte Ulrich Malchow. Er verwies auf ein internes Papier der Hafenbehörde HPA von 2016, wonach 1,1 Millionen Standardcontainer innerhalb des Hafens transportiert werden. Davon könnten theoretisch mehr als 400.000 auf das Wasser verlagert werden.

In einem Satz

Angesichts sinkender Temperaturen fordert die Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft, Cansu Özdemir, erneut die ganztägige Öffnung des Winternotprogramms für alle Obdachlosen +++ Knapp zehn Wochen nach ihrer Wahl durch die Bezirksversammlung ist Grünen-Politikerin Stefanie von Berg nun offiziell Leiterin des Bezirksamts Hamburg-Altona

© Bernd Dittrich/​Unsplash

Lebenslang im Erbschleicher-Prozess

Fast wäre der Mord an der Rentnerin Ellen Christine L. unentdeckt geblieben. Die 91-Jährige war schwer dement. Sie saß im Rollstuhl; ihre Wohnung in der Rissener Landstraße hatte sie seit Jahren nicht mehr verlassen. Auch ihr Hausarzt hatte die Seniorin lange nicht gesehen. Am Morgen des 7. September 2017 rief ein älterer Herr in der Praxis des Hausarztes an. Karsten G., so der Name des Anrufers, stellte sich als alter Bekannter von Ellen Christine L. vor. Er kümmere sich um die Seniorin und besuche sie regelmäßig, sagte er. Gerade habe er eine traurige Entdeckung gemacht: Die alte Dame sei tot. Er habe sie zusammengesackt im Rollstuhl an ihrem Esstisch vorgefunden. Ob der Arzt kommen und den Tod bescheinigen könne? Eine Stunde später war der Hausarzt da – und gab den Leichnam zur Bestattung frei. Hirntod, schrieb er in den Totenschein, ohne Untersuchung. Die Sache schien klar – hätte nicht eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes Verdacht geschöpft, wäre der Leichnam wenige Tage später verbrannt worden. So aber konnte eine Obduktion stattfinden. Gestern schließlich wurde Karsten G. vor dem Landgericht Hamburg zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt: wegen Mordes. Welches Motiv er hatte, wie er überführt werden konnte und warum die Pflegedienst-Mitarbeiterin überhaupt Verdacht schöpfte, lesen Sie im Gerichtsreport unserer Autorin Elke Spanner auf ZEIT ONLINE.

Was heute auf der Agenda steht

Die Schulbehörde und die Techniker Krankenkasse starten ihre Online-Plattform "Gemeinsam Klasse sein" gegen Mobbing +++ Zum Internationalen Tag des Ehrenamts findet um 16 Uhr ein Senatsempfang statt +++ Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen wird der Fernsehturm illuminiert +++ In der Fischauktionshalle findet um 18 Uhr die Weihnachtsfeier "Mehr als eine warme Mahlzeit" für Hamburgs Bedürftige statt, zu den Helfern gehört eine Reihe Hamburger Prominenter +++ Im Monsun-Theater in der Friedensallee diskutiert die Bundesbeauftragte für Migration, Aydan Özoğuz, mit Gästen darüber, wie Rechtspopulisten über Einwanderung sprechen

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Buchhändlerin

Manchmal kommen Kunden zu uns und wollen das Buch, "das Sie vor drei Wochen links unten im Schaufenster hatten". Sie können sich weder an das Thema oder auch nur an die Cover-Farbe erinnern, sie wissen nur noch, dass sie es interessant fanden. Das ist dann natürlich schwierig. Oft will jemand ein Buch, von dem er gerade im Radio gehört hat. Das kriegen wir aber meistens hin.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Georg Wendt/​dpa

"Ich bin mir sicher, dass sich weitere Städte anschließen werden"

Die Evangelische Kirche ist dabei, Ärzte ohne Grenzen, die Deutsche Seemannsmission und mehr als 30 andere Partner: Das Bündnis "United4Rescue" will ein eigenes Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer schicken und startet heute in Hamburg eine Spendenkampagne, um das nötige Geld zu sammeln. Ein geeignetes Schiff koste mehr als eine Million Euro, dazu kämen Kosten für die Umrüstung, so das Bündnis. Wenn alles klappt, könnte die Mission bereits im nächsten Frühjahr starten, ausgeführt von den Seenotrettern von Sea-Watch. Auch die Stadt Palermo hat sich "United4Rescu" angeschlossen, der Bürgermeister Leoluca Orlando ist für den heutigen Termin eigens nach Hamburg gereist. Vorab haben wir mit ihm darüber gesprochen, was er sich von dem Bündnis erhofft, wie die Situation vor Siziliens Küsten aussieht und was er von der EU jetzt erwartet.

Elbvertiefung: Herr Orlando, warum hat die Stadt Palermo sich "United4Rescue" angeschlossen? Sie sind derzeit der einzige Partner aus dem Ausland.

Leoluca Orlando: Weil dieses Bündnis meine Vision vertritt und die Vision meiner Stadt. Migranten sind Menschen, ihre Menschenrechte müssen wir respektieren, ihr Recht auf Leben schützen - das wollen wir mit diesem Bündnis sagen, und das ist auch unsere Mission als Stadt. Ich bin mir sicher, dass sich weitere Städte anschließen werden. Wir besprechen das gerade im Globalen Bürgermeister-Parlament in Den Haag.

EV: "United4Rescue" will ein eigenes Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer schicken, heute startet die Spendenkampagne dafür.

Orlando: Ja, und das kann ich nur voll und ganz befürworten. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dafür zu sorgen, dass möglichst viele Spenden gesammelt werden. Und natürlich werden wir das Vorhaben als Stadt unterstützen, auch wirtschaftlich. In Palermo wird das Schiff jederzeit einen sicheren Hafen haben, es wird willkommen sein.

EV: Als Bürgermeister von Palermo erleben Sie hautnah, wie sich die europäische Asyl- und Migrationspolitik auswirkt. Wie sieht die derzeitige Situation aus?

Orlando: Die derzeitige Situation sieht so aus: Zu wenige Migranten erreichen die Küste Europas, die Küste Siziliens. Libyen hat sich in ein Freiluftgefängnis verwandelt, die Migranten leben dort als Gefangene unter fürchterlichen Bedingungen – und in den Händen von Organisationen, die Geld von europäischen Staaten erhalten. Die Migranten kommen dort kaum noch weg.

EV: Was muss geschehen?



Orlando: Die Europäische Union muss endlich aufwachen – und aufhören, ihre Augen, ihre Ohren und ihren Mund zu verschließen, wenn Menschen an ihrer Haustür sterben. Die EU ist eine der wichtigsten und revolutionärsten Institutionen in der Geschichte der Menschheit: Eine Gruppe von Staaten, die zusammensteht, Grenzen abgebaut hat und den Anspruch verfolgt, die Menschenrechte zu schützen. Derzeit aber klafft eine große Lücke zwischen diesem Anspruch und der Wirklichkeit.

Die Fragen stellte Félice Gritti

Heute um 14 Uhr spricht Leoluca Orlando in der Flussschifferkirche: Gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und dem Ratsvorsitzenden der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, informiert er über "United4Rescue" und die Ziele des Bündnisses. Ein Doppelinterview mit Orlando und Bedford-Strohm finden Sie hier. Als Digitalabonnent können Sie hier zudem ein Gespräch zwischen zwei evangelischen Christen lesen, die darüber streiten, wie aktivistisch ihre Kirche sein darf.

© Jakob Boerner für DIE ZEIT

Hamburger Dom: Immer muss sich alles um dich drehen

Kirmes kann hart sein. Brutal hart. Das hat unser Autor Moritz Herrmann am eigenen Leib erfahren. Für seine Kolumne "Ausprobiert" ist er auf den Hamburger Dom gegangen und hat ein neues Fahrgeschäft getestet: "Pacific Rim", ein sogenanntes Überkopffahrgeschäft, das sich vor- und rückwärts, vertikal und diagonal dreht. Wie er das überstanden hat, erzählt er auf der letzten Seite der aktuellen ZEIT-Hamburg-Ausgabe – seinen Text können Sie mit Z+ hier lesen.

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause:



Fröhliches kleines Café in St. Georg Grell pinke Wände, grüne Kakteen auf den Regalen und ein bunter Ara als Logo – es tut sich ein gewisser Gegensatz auf zwischen dem farbenfrohen Café und seinem Namen: Blanco. »Dein Barista steht vor dir auf und macht dir Kaffee«, steht außen auf einem Schild auf Englisch angeschrieben, und tatsächlich ist es sehr angenehm, hier schon morgens auf einen Kaffee herzuradeln, sich nicht nur diesen, sondern auch eine Portion Fröhlichkeit abzuholen, um dann am Nachmittag noch einmal in dem kleinen Café vorbeizukommen und sich einen weiteren Cappuccino (2,70 Euro) zu genehmigen, mit fruchtiger Note und cremiger regionaler Biomilch, oder eines der süßen Teilchen wie Franzbrötchen oder Käsekuchen (von Mutterland und aus Eigenherstellung). Der Kaffee wird in einer Rösterei in Hamburg extra für das Blanco geröstet, langfristig will man noch mehr selbst herstellen. »Kaffee ist Medizin gegen die Traurigkeit und Heilmittel für die Seele«, sagt ein arabisches Sprichwort. Im Blanco hat man das ganze Café damit in Einklang gebracht. St. Georg, Café Blanco , Lange Reihe 87 , Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Arabisch schnacken: "It’s a bring-in, not a take-away!", stellt Kampnagel fest und meint damit: Integration ist keine Einbahnstraße. Deshalb lädt Migrantpolitan-Kurator Anas Aboura gemeinsam mit Salam Hawarneh zum Arabisch-Kurs ein. "Arabian Acid"; auch für Anfänger und Anfängerinnen geeignet.

Kampnagel, Jarrestraße 20, heute, 17 Uhr, Eintritt frei

Menschenrecht Wohnen: Gibt es ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum? Die Frage stellt sich mittlerweile in allen großen Städten, etwa Berlin, München, Hamburg. Öffentliche Vorlesung von Karen Holzinger (Berliner Stadtmission): "Wohnen als Menschenrecht! Housing First in Berlin".

Hauptgebäude Universität Hamburg, Hörsaal ESA O 221, Ostflügel, heute, 18–20 Uhr

Global flimmern: Guil Ann verlässt ihr Heimatdorf auf den Philippinen und folgt ihrer Mutter nach Zypern. Nach Jahren der Trennung sind sie endlich wieder vereint – und doch "Together Apart". Der gleichnamige Film zeigt die Herausforderungen, die ein transnationales Familienleben mit sich bringt. Nach der Vorstellung stellt Filmemacherin Maren Wickwire sich den Fragen des Publikums.

Lichtmess Kino, Gaußstraße 25, heute, 20 Uhr, Spenden willkommen

Hamburger Schnack

Neulich in einem kleinen Park irgendwo in Altona: Ein Mann kommt mir aufgeregt entgegen. Ich höre, wie er laut telefoniert: »Schatz, aber kaufe keine Verzierungen mehr! Wir haben genug Verzierungen zu Hause.« Gehört von Martina Maßmann

Meine Stadt

Wilder Besuch im Hamburger Hafen © Wiebke R

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

