gute Nachrichten, an die sich ein Nebensatz mit dem Wörtchen "aber" anschließt, sind bekanntlich meist alles andere als gut. So verhält es sich auch mit dem Ergebnis der neuesten Pisa-Studie. Sie erinnern sich: Alle drei Jahre prüft die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wie gut die Schülerinnen und Schüler ihrer 36 Mitgliedsstaaten lesen, rechnen und naturwissenschaftliche Zusammenhänge verstehen können. Nicht alle Schüler natürlich, nur die, die gerade 15 Jahre alt sind. Die Studie ist nicht unumstritten, die Resultate für Deutschland waren mal besser, mal schlechter, letztlich aber immer alarmierend. Und weil ich bei der allerersten Studie vor 20 Jahren selbst gerade Schüler war, nehme ich die Ergebnisse grundsätzlich extrem persönlich (die Schlagzeilen über meinen Jahrgang waren damals nämlich nicht so nett).



Das Ergebnis der aktuellen Studie, erhoben im vergangenen Jahr: Deutsche Schülerinnen und Schüler können überdurchschnittlich gut lesen. Und jetzt kommt das Aber: Sie tun es äußerst ungern – mehr als die Hälfte liest nur, wenn es unbedingt nötig ist. Und ein Fünftel der geprüften Schülerinnen und Schüler liegt in Sachen Lesekompetenz auch gar nicht über dem Durchschnitt, sondern weit darunter: Sie sind kaum in der Lage, den Sinn eines Texts überhaupt zu erfassen. Ein Fünftel, 20 Prozent also – hochgerechnet mehr als genug, um eine Partei zur größten Oppositionspartei zu machen, also: Für mich ist das durchaus alarmierend.

Eine der ersten, die sich gestern zu Wort meldeten, war die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien. Die in Hamburg auch deshalb gut bekannt ist, weil sie vor ihrer Berufung nach Kiel eine hoffnungsvolle Parteikarriere in der Hamburger CDU machte (so hoffnungsvoll, dass sie nun schon nicht mehr in Hamburg ist). Sie erklärte sinngemäß: So gehe das nicht weiter. Ich stimme da vorbehaltlos zu, schon aus beruflichem Interesse – wenn niemand mehr da ist, der den Sinn von Texten erfassen kann: Für wen sollten wir dann morgens aufstehen?

Wie schön aber, dass gerade Sie auch heute wieder dabei sind - ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

© Christian Charisius/​dpa

Hamburg setzt sich ehrgeizige Ziele mit Klimaschutz-Paket

Hamburg will seinen CO2-Ausstoß bis 2030 halbieren, gemessen am Wert von 1990. Aber wie? Um die Klimaschutzziele zu erreichen, verabschiedete der rot-grüne Senat gestern ein Paket mit mehr als 400 Maßnahmen. Insgesamt sollen bis 2030 7,1 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, bis 2050 soll Hamburg klimaneutral sein. Ein neues Klimaschutzgesetz, das als Entwurf ebenfalls verabschiedet wurde, verankert die Ziele und deren regelmäßige Überarbeitung rechtsverbindlich. Außerdem soll die Begrenzung der Erderwärmung künftig als Staatsziel in der Präambel der Landesverfassung stehen. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sprach vom "anspruchsvollsten und weitreichendsten Klimaschutzgesetz Deutschlands". Der CO2-Ausstoß soll in vier Sektoren gesenkt werden: Verkehr, Privathaushalte, Gewerbe und Industrie. Unter anderem soll jeder Neubau ab 2023 eine Solaranlage auf dem Dach haben, Ölheizungen hingegen sollen in Neubauten ab 2022 nicht mehr zulässig sein, vier Jahre später sollen sie auch in bestehenden Gebäuden nicht mehr ausgetauscht werden dürfen. Bei der Mobilität setzt der Senat vor allem auf den Ausbau des Nahverkehrs, unter anderem durch den Schnellbahnausbau, zusätzliche Haltestellen und Express-Busse. Autofreie Innenstadtzonen sollen den Reiz erhöhen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Unser Redakteur Frank Drieschner hat das Maßnahmenpaket unter die Lupe genommen. Seine Analyse mit dem Titel "Das Ende der wolkigen Phrasen" können Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen.

Nach der Diskussion um die umstrittene Spielmethode "Original Play", bei der es zu engem Körperkontakt zwischen Erwachsenen und Kindern kommt, fordert die FDP eine Negativliste für fragwürdige oder gar schädliche pädagogische Konzepte, an der sich Kitas orientieren können +++ Bei der gestrigen Veranstaltung "Kids save lives" haben Intensiv- und Notfallmediziner die Einführung von zwei Schulstunden Wiederbelebungstraining pro Jahr ab der siebten Klasse angemahnt +++ Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Vorfelds am Hamburger Flughafen sollen im nächsten Jahr abgeschlossen werden, laut Flughafen wurde die achte von zehn Etappen planmäßig beendet

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Die Speicherstadt-Barkassen werden tiefergelegt

Im Streit um die Sanierung der Kaimauern in der Speicherstadt haben sich die Barkassenschiffer und die Stadt auf eine Lösung geeinigt. Weil die Fleetsohle im Zuge der Sanierung um bis zu einen Meter angehoben werden soll, die Barkassen dadurch aber bei Hochwasser nicht mehr alle Brücken passieren können, zahlt die Stadt den Barkasseneignern innerhalb der nächsten zehn Jahre bis zu 60.000 Euro pro Schiff für die nötigen Umbauten. Das teilte die Finanzbehörde gestern mit. Im vergangenen Jahr hatten die Kleinunternehmer heftig protestiert, sie befürchteten massive Einnahmeverluste. Die geringere Durchfahrtshöhe unter den Brücken drohte ihre Fahrtzeit zu verkürzen. Mehr als ein Dutzend Barkassenfirmen fahren mit fast 100 Booten täglich durch die Kanäle. Durch Umbauten können die Eigner ihre Schiffe nun für längere Fahrtzeiten flott machen, etwa durch absenkbare Ruderhäuser oder durch Ballasttanks, die den Tiefgang vergrößern. Die Kaimauern der Speicherstadt (2,6 Kilometer) und des Zollkanals (1,6 Kilometer) sollen für rund 190 Millionen Euro von 2020 bis 2024 saniert werden. Ziel ist, die Standfestigkeit der Mauern für die nächsten 50 bis 80 Jahre zu sichern. Die Speicherstadt wurde zwischen 1885 und 1927 auf Tausenden Holzpfählen errichtet.

Im Hamburg Cruise Center am Chicagokai präsentiert die Behörde für Stadtentwicklung um 10.30 Uhr die Entwürfe der sechs für die Qualifizierungsphase zugelassenen Planungsbüros für den neuen Stadtteil Grasbrook +++ Das Archäologische Museum stellt am Domplatz sein Archäoskop vor: ein neues Multimedia-Gerät mit Animationstechnik, das ein Fernrohr in die Vergangenheit sein soll +++ Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) stellt die millionenschweren Pläne der Stadt für das Museum Elbinsel Wilhelmsburg vor und gibt den Startschuss für die Sanierung +++ Am Mittag treten die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft zur Sitzung zusammen

Alltagsreporter: Der Barkeeper in der Schanze

Am Tresen führt man mit den Gästen oft ähnliche Gespräche. Die Leute reißen Sprüche wie: "Ich will das und das, aber du kannst ruhig viel Alkohol reinmachen, am besten lässt du auch das Eis weg!" Das soll vielleicht lustig und sympathisch rüberkommen, aber in Wirklichkeit wollen sie für ihr Geld einfach nur möglichst viel Alkohol kriegen. Ich sage dann immer, dass wir schon genug reintun. Oft sind das genau die Leute, die am Ende keinen Cent Trinkgeld geben. Ich erwarte da gar nicht viel, ein bisschen sollte es aber schon sein. Man lebt ja als Barkeeper davon, das ist ein großer Teil des Verdienstes.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Félice Gritti

"Heute kann man auch noch um 23.05 Uhr einen Mitschüler beleidigen"



Ein Jahr lang haben rund 30 Hamburger Schulen ein Online-Programm gegen Mobbing getestet, nun soll es bundesweit an den Start gehen: "Gemeinsam Klasse sein", entwickelt von der Techniker Krankenkasse (TK) und der Hamburger Schulbehörde, soll Schülerinnen und Schüler, Lehrende sowie Eltern für das Problem sensibilisieren. Der gestern veröffentlichten Pisa-Studie 2018 zufolge werden 23 Prozent der 15-Jährigen von ihren Mitschülern drangsaliert, und zwar mindestens einmal im Monat – in der Pisa-Studie 2017 lag der Anteil noch bei 16 Prozent. "Gemeinsam Klasse sein" richtet sich vorbeugend an die Jahrgangsstufen fünf bis sieben, die teilnehmenden Schulen finden auf einer Online-Plattform Lehrmaterial für bis zu fünf Projekttage. In Rollenspielen und Gesprächen sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit Mobbing auseinandersetzen, dazu gibt es Filme und Erklärvideos. Der Sozialpädagoge Holger Hülsemann hat das Programm am Gymnasium Finkenwerder getestet, wir haben mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen.

Elbvertiefung: Herr Hülsemann, wird heute mehr gemobbt als früher?

Holger Hülsemann: Heute kann man auch noch um 23.05 Uhr einen Mitschüler beleidigen – von zu Hause, aus dem eigenen Bett heraus mit dem Handy. Meistens denken die Kinder, die so was abends tun, gar nicht an den nächsten Morgen. Die Entfernung macht es einem natürlich einfacher. Das ist schon eine andere Dimension, aber ob tatsächlich mehr gemobbt wird? Jedenfalls hat sich das Mobbing verändert.

EV: Sie haben jetzt ein Jahr lang mit "Gemeinsam Klasse sein" gearbeitet. Wie fällt ihr Fazit aus?

Hülsemann: Absolut positiv. Man kann immer wieder auf die Übungen zurückgreifen, etwa auf Rollenspiele, das Thema immer wieder aufgreifen. Die Schülerinnen und Schüler haben das genauso ernst genommen wie Deutsch, Englisch, Mathe.

EV: Wie genau kann man sich die Arbeit mit dem Programm vorstellen?

Hülsemann: Zunächst geht es darum, was eigentlich Mobbing ist – und wie es sich von einem normalen Konflikt unterscheidet. Mobbing spielt sich nicht nur zwischen Täter und betroffener Person ab: Drum herum gibt es eine Klasse, alle spielen eine Rolle, die einen schauen zu, die anderen weg, wieder andere feuern an oder nehmen in Schutz. Das zu klären ist wichtig – zum Beispiel in Form einer Klassenaufstellung.

EV: Und dann?

Hülsemann: Im nächsten Schritt geht es um Cyber-Mobbing, immer mit dem Gedanken: Was kann man tun, wo gibt es Unterstützung? Insgesamt gibt es fünf Bausteine, der letzte ist ein Elternnachmittag, da erklären die Kinder als Experten, was sie gelernt haben, um auch die Eltern zu sensibilisieren.

EV: Wofür haben sich die Schülerinnen und Schüler besonders interessiert?

Hülsemann: Für Cyber-Mobbing. Das Programm enthält auch sieben Tutorials einer Rechtsanwältin, die auf die rechtlichen Konsequenzen hinweist, die Cyber-Mobbing haben kann. Das Thema beschäftigt die Kinder – Mobbing übers Handy hört ja nie auf, das nimmt man mit nach Hause.

EV: Für wie wirksam halten Sie das Programm?

Hülsemann: Ich kann nur sagen: In dem fünften Jahrgang, mit dem wir das Programm durchgeführt haben, gab es zwei Fälle, die zu Mobbing hätten werden können. In beiden Fällen haben die Schülerinnen und Schüler die Gefahr schnell bemerkt und zur Sprache gebracht. Hilfe holen ist kein Petzen, sondern dient der Gerechtigkeit: Das ist so ein Satz, der sich durch das ganze Programm zieht – den haben die Kinder inzwischen wirklich eingeatmet.

Die Fragen stellte Félice Gritti

© Jan Burwick für DIE ZEIT

Der ZEIT:Hamburg-Schokoladentest: Zum Dahinschmelzen



Im Advent gibt es Schokolade en masse. Aber welche schmeckt wirklich? Marc Widmann und Bettina Tschaikowski aus der ZEIT:Hamburg-Redaktion haben die Produkte der wenigen echten Chocolatiers der Stadt getestet. Zwei Tage lang zogen sie sich immer wieder in einen unserer Konferenzräume zurück und probierten nacheinander Klassiker wie Nougat und Wildes wie das "Infernalische Isefeuer" mit Chili und Calvados. Ihre Empfehlungen finden Sie hier auf ZEIT ONLINE (kostenlos mit Z+).

Mittagstisch:

Für derben Hunger »Du bockst, Digga.« – »Du bist derbe der Augenschmaus.« Wer sich an solchen Rankumpeleien nicht stört und nicht vegan lebt, könnte einen Besuch im Brad Brat erwägen. »Bratwurst einfach anders« lautet der Slogan des Lokals, das nicht nur durch die Sprüche, sondern auch durch das Logo eines typischen Hipsterkopfs mit Vollbart und Undercut eine gezwungene Lockerheit und damit eine gewisse Neo-Spießigkeit ausstrahlt. Es gibt mit Wurstbrätscheiben und Garnitur belegte Brote aus Kartoffelmehl (fünf Varianten zu je 6,90 Euro) sowie Pappschüsseln (hier natürlich Bowls genannt), gefüllt mit Brot, Brät und Belag (je 7,90). Der Kunde wählt aus vier Wurstsorten – darunter auch eine vegetarische – und aus diversen Belägen, zum Beispiel Frischkäse/Zucchini/Basilikum/Rucola. Dazu gibt es für 2,90 Euro sehr gute Pommes mit diversen, ebenfalls gelungenen Soßen (hier Tunken genannt). Oder beides zusammen plus Getränk für 9,90 Euro. So krampfhaft kumpelig die ganze Ansprache, so angenehm leutselig die Bedienung. Das Essen ist durchaus in Ordnung, eher für den derberen Hunger und extrem sättigend. Altona, Brad Brat , Große Bergstraße 243 , ab 11.30 Uhr Thomas Worthmann

Platt feiern: "Wi wöllt jau in een gemütliche Runn bi een Tass Kaffee öder Tee winnerlich-wiehnachtliche Geschichen op Platt vörlesen", verkünden die Bücherhallen. Denn man tau! "Wiehnachten op Platt – Weihnachten auf Platt".

Zentralbibliothek, Veranstaltungsbereich, Ebene 1, Hühnerposten 1, heute, 17–18 Uhr, Eintritt frei

Meister der Kommissare: Der erste Roman mit Kommissar Jules Maigret, den Georges Simenon mit bürgerlichem Namen signierte, erschien 1931. Mittlerweile gilt der Ermittler als "epochal für die Geschichte der Kriminalliteratur"; Kritiker Tobias Gohlis spricht anlässlich der neuen Gesamtausgabe über den Meister, Katharina Joanowitsch liest ausgewählte Passagen. Werksgespräch 63: Krimis von Simenon.

KulturWerk Rahlstedt, Boizenburger Weg 7, heute, 19.30 Uhr, Spende erbeten

Elektro-Stube: Sie klängen wie eine "Version umarmender Electronica und melancholischer Popmusik", beschreiben Kritiker die Songs von "Odd Beholder". Das Projekt der in Zürich lebenden Künstlerin Daniela Weinmann tourt in verschiedenen Konstellationen durch China, Italien, die Schweiz; heute gibt es der guten Hamburger (Astra-)Stube die Ehre.

Astra Stube, Max-Brauer-Allee 200, heute, 20 Uhr, VVK ab 11,50 Euro

In unserer Montagsausgabe ist uns ein ärgerliches Versehen unterlaufen. Wir schrieben, dass der HSV am Freitagabend gegen den VfL Wolfsburg 1:2 verloren habe. Tatsächlich verlor er gegen den VfL Osnabrück. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Auf dem Weihnachtsmarkt. Vor dem Rathaus wird offensichtlich gerade ein 30. Geburtstag gefeiert, denn: »Guck mal, Opa, der muss fegen.« – Opa: »Ja, lass ihn mal fegen. Wenn der erst Familie hat, muss der noch ganz andere Aufgaben machen.« Gehört von Wiebke Neelsen

Sonne in der Nacht © Gitta von Ahsen

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

