Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf dem Platz vor der ZEIT-Redaktion steht seit einigen Tagen eine rosa Säule. Der Platz hat eine bewegte Geschichte – vom 13. Jahrhundert an stand hier der Mariendom, nach dessen Abriss dann das Johanneum, in dessen Räume alsbald die Staatsbibliothek einzog. Nachdem auch dieses Gebäude zerstört war, diente der Ort als Parkplatz. Bis er 2008 stillgelegt und begrünt wurde; nicht wenige Kolleginnen und Kollegen nutzen ihn im Sommer für die Mittagspause. Ich finde diese Geschichte vor allem deshalb so schön, weil sich daran so wunderbar die Prioritäten der alten Zeiten ablesen lassen: An die Stelle des Glaubens sind Aufklärung und Erziehung getreten, dann folgte der Pragmatismus, und wonach sehnen wir uns heute? Genau: nach ein wenig Platz zum Durchatmen.

Was in dieser großen Erzählung die rosa Säule zu bedeuten hatte, war uns nicht unbedingt klar. Bis sich gestern Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda und der Landesarchäologe Rainer-Maria Weiss daran zu schaffen machten und wenig später eine Pressemitteilung verschickten: Die Säule ist keine Säule, sondern ein Archäoskop – ein Fernrohr, durch das man in die Vergangenheit schauen kann. Bis zurück zu den Anfängen Hamburgs, als auf dem Domplatz noch kein Dom, sondern die Hammaburg stand (wer das bisher nicht schon wusste, fand vor Ort keinen Hinweis darauf, sondern musste annehmen, die ZEIT-Redaktion sei einfach immer schon da gewesen). Die 360-Grad-Rekonstruktionen sind mit neuester Animationstechnik hergestellt, man kann also durchaus sagen: Der Blick in die Vergangenheit ist, rein technisch, auch ein Blick in die Zukunft.

Auf dem Heimweg, nach einem Tag, der sich so lang anfühlte, als hätte ich mindestens den Dom-Abriss noch selbst beobachtet, wenn nicht sogar das Planfeststellungsverfahren noch miterlebt, wollte ich das Gerät dann selbst mal testen. Und nachsehen, was hier los war, als die ZEIT noch nicht begonnen hatte. Ging aber nicht: In Betrieb geht das Archäoskop erst in ein paar Tagen, zur offiziellen Einweihung war es noch gar nicht fertig – zwischen Vergangenheit und Zukunft ist es eben gar nicht so leicht, haargenau die Gegenwart zu erwischen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag im Hier und Jetzt!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Daniel Reinhardt/​dpa

Bürgerschaft kritisiert den Klimaplan des Senats

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat in der Bürgerschaft für den neuen Klimaplan der Stadt sowie für den Entwurf eines neuen Klimaschutzgesetzes geworben. "Maßnahmen zum Klimaschutz führen zu mehr Lebensqualität, zu sauberer Luft, zu weniger Lärm auf unseren Straßen", sagte Tschentscher in der gestrigen Sitzung, "und wenn wir es richtig anstellen, ist eine gute Klimaschutzstrategie zugleich eine erfolgreiche industriepolitische Strategie." In der mehrstündigen Aussprache der Bürgerschaft stießen die Pläne auf Kritik. CDU-Fraktionschef André Trepoll sagte, die kurze Zeit zwischen dem Beschluss des Senats und der Debatte in der Bürgerschaft habe nicht ausgereicht für eine breite Diskussion in der Stadt und eine gute Vorbereitung der Redebeiträge im Landesparlament. Ähnlich klang die Kritik der restlichen Opposition. Trepoll warf Rot-Grün zudem vor: "Sie setzen maßgeblich auf Zwang und Verbote." Der Klimaplan werde das Wohnen in Hamburg deutlich verteuern. AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann sagte, mit dem geplanten Ausbau des Nahverkehrs und der E-Mobilität sowie der Förderung des Radverkehrs plane der Senat "völlig am Bürger vorbei". Die Fraktionsvorsitzende der FDP, Anna von Treuenfels-Frowein, forderte "echte Lösungen, die technisch und wirtschaftlich funktionieren". Eine solche Lösung sei ein umfassender Zertifikatehandel. Der Klimaplan enthält rund 400 Maßnahmen zur Senkung des CO2-Ausstoßes um 55 Prozent bis 2030, gemessen am Wert von 1990. Unsere Analyse dazu können Sie hier noch einmal nachlesen.

In einem Satz

Der Kreuzungsbereich Max-Brauer-Allee/Holstenstraße ist wegen Bauarbeiten ab Freitag, 9 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, für alle Verkehrsteilnehmer aus und in Richtung Reeperbahn gesperrt und sollte weiträumig umfahren werden +++ Das Deutsche Kinderhilfswerk stellt Hamburg im Hinblick auf die Kinderrechte ein schlechtes Zeugnis aus: Im Vergleich der Bundesländer liege die Stadt im unteren Bereich, unter anderem sei das "Recht auf angemessenen Lebensstandard" nicht voll verwirklicht +++ Wie aus einem Mikrozensus der Statistischen Landesämter hervorgeht, müssen die Hamburger im Durchschnitt 30,4 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden, so viel wie in keiner anderen der untersuchten Regionen +++ Während der Kreuzfahrttourismus deutschlandweit gewachsen ist, sind die Passagierzahlen in Hamburg gesunken: Bis Ende des Jahres werden 210 Kreuzfahrtschiffe in der Stadt festgemacht haben und 810.000 Passagiere von und an Bord gegangen sein, beim Vorjahresrekord waren es 212 Anläufe mit 900.000 Passagieren +++ Anders als von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bei der Bauerndemo im November angedeutet, liegt die Nitratbelastung des Hamburger Grundwassers deutlich unter den EU-weiten Grenzwerten, wie eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion ergab

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Fast zehn Millionen Euro für Wilhelmsburger Flutmuseum

Das Museum Elbinsel Wilhelmsburg soll für fast zehn Millionen Euro umfassend saniert und zu Hamburgs erstem Flutmuseum umgebaut werden. Mit dem Geld von Stadt und Bund soll nicht nur das fast 300 Jahre alte Amtshaus komplett modernisiert werden. Zudem ist geplant, die Ausstellungsfläche des Museums zu erweitern. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bezeichnete das Projekt am Mittwoch als Gewinn für den Stadtteil Wilhelmsburg und Hamburg insgesamt. "Mit der Maßnahme leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der kulturellen Vielfalt an diesem für Hamburg wichtigen Ort. Die Flutkatastrophe von 1962 nimmt im kollektiven Gedächtnis der Stadt einen wichtigen Platz ein", erklärte Dressel. Das Museum sei aufgrund seiner geografischen Lage besonders dafür geeignet, Teile seiner Ausstellung diesem tragischen Ereignis zu widmen.

Der Umbau soll Museumsleiter Holger Blank zufolge Anfang 2020 starten. Das ehrenamtlich geführte Museum soll dann nicht nur neue Heizungen, Fenster sowie Strom- und Wasserleitungen bekommen. Es wird zudem vom Burgkeller bis zum Dach dank eines neuen Aufzugs barrierefrei zugänglich sein. Seit Ende Oktober ist das Museum, das sich bislang vor allem mit der Geschichte der Milch- und Gemüsewirtschaft auf der Elbinsel beschäftigt hat, geschlossen. Wiedereröffnet werden soll es im Jahr 2022.

Was heute auf der Agenda steht

Im stillgelegten Atomkraftwerk Krümmel bei Geesthacht wird in diesen Tagen der letzte Castorbehälter beladen; wie der NDR berichtet, soll die Rückbaugenehmigung im nächsten Jahr erteilt werden +++ Hamburgs Radverkehrskoordinatorin Kirsten Pfaue und Hochbahn-Chef Henrik Falk stellen am Vormittag im U-Bahnhof Schlump den nächsten Teil der Fahrradkampagne "Fahr ein schöneres Hamburg" vor +++ Cheforganisator Frank Thaleiser präsentiert am Morgen das Konzept des nächsten Hamburg-Marathons +++ Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks ehrt am Nachmittag verdiente Blut-, Knochenmark- und Stammzellenspenderinnen und -spender +++ Die Deutsche Wildtier Stiftung verleiht im Zoologischen Museum den mit bis zu 50.000 Euro dotierten Forschungspreis an die Wiener Verhaltensbiologin Carina Siutz +++ In der Deutschen Seemannsmission im Krayenkamp diskutieren am Abend Dominik Lorenzen (Grüne), in der Bürgerschaft zuständig für Hafen und Wirtschaft, und Jutta Ludwig, ehemalige Leiterin der Außenhandelskammer in China, über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

Einmal haben wir mit einer vierten Klasse einen Ausflug gemacht. Die Dame, die uns da herumgeführt hat, sagte zu den Kindern: "Ihr könnt während des Rundganges ruhig jederzeit alles fragen!" Ein Kind fragte dann: "Warum hast du keine Socken an?"

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Bettina Theuerkauf für das ZEIT Magazin Hamburg

Hausbesuch in der Villa von Roger Willemsen



Ob er das wirklich machen könne, ein so großes, schönes Haus kaufen, eine Villa, einfach nur für sich, hatte Roger Willemsen gefragt, als er die Nummer 10 besichtigt hatte. Und Annette Schiedeck, eine enge Freundin des Schriftstellers, Moderators und Universalgelehrten, hatte gesagt: Ja. Dann wurde er krank, Krebs, ließ sich behandeln, es war nichts mehr zu machen. Er zog trotzdem in die Villa in Wentorf um, 2015 war das, mit seinen Möbeln, seinen CDs, seiner Kunstsammlung, nur für ein paar Wochen, bis er starb. Eine Woche vor seinem Tod im Februar 2016 hatte er mit acht Freunden zusammengesessen und gesagt: Wie traurig, dass jetzt das Haus wegkommt. Und Nikolaus Gelpke, einer der Freunde, Inhaber des mare-Verlags, hatte gesagt: Wie wäre es, wenn wir aus dem Haus ein Künstlerhaus machten? Ein Refugium für Schreibende, für Bildhauer und Maler? Zurzeit leben dort der Theaterautor Necati Öziri, Isabella Kröger, Drehbuchautorin (Foto), Michael Disqué, Fotograf, sie sind Stipendiaten der Roger-Willemsen-Stiftung. Auch Annette Schiedeck wohnt hier. Die ZEITmagazin-Autorin Anna Mayr und die Fotografin Bettina Theuerkauf haben die vier in Willemsens Villa besucht. Ihr Text erscheint heute in der neuen Ausgabe des ZEITmagazins Hamburg, mit Z+ können Sie ihn hier lesen.

© SOS-Kinderdorf e.V./​Christina Körte

"Diese Gesellschaft lebt davon, dass die Menschen sich freiwillig engagieren"

Sie helfen in Vereinen, in der Feuerwehr, in der Kirche: Mehr als jeder dritte Hamburger engagiert sich ehrenamtlich. Das zumindest legt eine Online-Befragung unter 300 Menschen aus Hamburg und Umgebung nahe, die das SOS-Kinderdorf Hamburg in Auftrag gegeben hat. Anlass: der heutige Internationale Tag des Ehrenamts. Die Hamburger helfen demnach vor allem in Sportvereinen, dort ist fast ein Viertel der Ehrenamtlichen tätig. Mit fortschreitendem Alter allerdings scheint das Engagement zu sinken, und auch zwischen den Geschlechtern gibt es offenbar Unterschiede: Während sich 31 Prozent der befragten Frauen ehrenamtlich engagieren, sind es bei den Männern 41 Prozent – wobei Frauen eher in der Sozialarbeit, in der Schule oder in der Kirche helfen, Männer dagegen eher im Sportverein. Torsten Rebbe, Leiter des SOS-Kinderdorfs Hamburg, verantwortet mehrere Wohngruppen und Beratungsstellen in der Stadt sowie ein Familienzentrum in Dulsberg. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie wichtig die Ehrenamtlichen für den Betrieb sind – und für die Gesellschaft.

Elbvertiefung: Herr Rebbe, was täten Sie ohne Ehrenamtliche?

Torsten Rebbe: Da würde vieles wegbrechen. Wenn das fehlen würde, dann wäre unsere Arbeit ärmer.

EV: Aber sie wäre noch möglich?

Rebbe: Wir haben 35 hauptamtliche Mitarbeiter und acht ehrenamtliche, das ist schon ein großer Teil. Alle Ehrenamtlichen arbeiten im SOS-Familienzentrum Dulsberg. Da helfen sie im Familiencafé mit, sortieren Kleider für den Kinderkleiderladen oder bieten Hausaufgabenhilfe an. Fielen die alle weg, könnten wir zum Beispiel die Öffnungszeiten vom Café und Kinderkleiderladen nicht halten.

EV: Was für Menschen engagieren sich bei Ihnen?

Rebbe: Das ist bunt gemischt. Menschen, die gerade in einer Pause zwischen zwei Jobs stecken. Rentnerinnen, die von Grundsicherung leben, aber ihre Zeit spenden. Auch Berufstätige, Studenten, Schüler. Im groben Durchschnitt kommen die Ehrenamtlichen einmal pro Woche zu uns und dann für zwei Stunden.

EV: Zu ihrer Umfrage: Gab es Ergebnisse, die Sie überrascht haben?

Rebbe: Dass die meisten Ehrenamtlichen männlich sind. Wir haben bei uns überwiegend Frauen. Aber das Ehrenamt findet eben noch immer am häufigsten in Sportvereinen statt, dadurch ist das erklärbar. Auch die Erkenntnisse zum Alter fand ich interessant: Je älter die Leute, desto eher spenden sie Geld statt Zeit. Dabei würde man ja eigentlich denken, dass gerade die Älteren mehr Zeit haben.

EV: Engagieren sich Ihrer Erfahrung nach heute mehr oder weniger Ehrenamtliche als früher?

Rebbe: Ich glaube nicht, dass es da eine große Entwicklung gab: Die Bereitschaft zum Engagement ist insgesamt wahnsinnig hoch – wenn man die Leidenschaften und Fähigkeiten der Ehrenamtlichen erkennt und nutzt. Und die Menschen ernst nimmt.

EV: Sie sehen also nichts, was die Politik tun könnte, um das Ehrenamt weiter zu stärken?

Rebbe: Ich hadere mit dieser Haltung, dass der Staat alles richten muss. Diese Gesellschaft lebt davon, dass die Menschen sich freiwillig engagieren, am Ende ist Ehrenamt etwas, was aus den Menschen selbst kommen muss, eine Haltung: Ich möchte etwas für andere tun, etwas verändern, etwas Positives bewirken. Da würde ich den Staat gerne so weit wie möglich raushalten.

Die Fragen stellte Félice Gritti

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch:

Stylishe Asia-Tapas Bislang kannte man das Prinzip Tapas – viele Schälchen mit unterschiedlichem Inhalt – vorwiegend aus der spanischen Küche. Seit Mai 2019 gibt es mit dem Transit das erste Asia-Tapas-Restaurant in Hamburg. Für 3,90 Euro pro Schälchen kann man sich aus einer Liste von 25 Kleinigkeiten sein Essen zusammenstellen. Das Angebot reicht von Teigrollen über Suppen, Gemüse, Fleisch, Fisch bis zu Tofu in diversen mehr oder weniger bekannten südostasiatischen Zubereitungen. Ein Schälchen Reis oder Nudeln gibt es für 1 Euro noch dazu. Das Transit ist asiatisch-stylish eingerichtet, von der Decke hängt ein Meer von weißen Plastikblüten, an den Wänden leuchten jugendliche Sprüche wie »fucking lit« in Neonschrift. Der Empfehlung der Kellnerin folgend, werden pro Person drei Tapas bestellt, die alle vorzüglich munden. Inklusive der Nudeln ist man dann auch schon bei 12,70 Euro – für einen Mittagstisch recht üppig. Für den kleineren Hunger hätte es aber auch ein Süppchen plus Reis getan, was mit 4,90 wiederum günstig ist. Schanzenviertel, Transit , Schulterblatt 75, Mo–Fr ab 12, Sa/So ab 14 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Hanseatic Xmas: Am Altonaer Fischmarkt duftet es ab sofort nicht mehr nach Meer, sondern nach Mandeln. Mit seinem ersten Weihnachtsmarkt weiht Hanseatic Help den Platz hausgemachten Spezialitäten und nachhaltigen Geschenken aus Hamburg. Dazu gibt’s Livemusik und nachbarschaftlichen Weihnachtszauber.

Hanseatic Help, Sonnenterrasse, Große Elbstraße 264, Eröffnung mit Senatorin Melanie Leonhard heute, 16 Uhr, Markt bis zum 8.12., jeweils 14–20 Uhr

Buch to go: Hier geht es nicht nur um Lektüre, sondern ums große Ganze. Auf dem Programm des temporären Buchladens Booky McBookface stehen Diskussionen mit Extinction Rebellion, Themen wie feministische Perspektiven in Kinderliteratur und Live-Radiosendungen. Kids backen derweil Kekse und schmökern in Comics.

Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 12, 5.–8.12., heute ab 17 Uhr, Fr/Sa 14–22 Uhr, So ab 10 Uhr

Tipps für Kids

MiniMedi I: Weihnachten ohne Mehlschlacht geht gar nicht. Wer den Schlamassel in der heimischen Küche vermeiden will, weiche auf das Backschiff "Saselbek & Sielbek" aus: Kinder ab drei Jahren, eingetütet in Schürze und Bäckermütze, backen und verzieren hier Süßkram.

Binnenalster, Backkurse: Mo–Fr, 8.30, 10, 11.30, 13.30, 15 und 16.30 Uhr; Sa/So, 9, 10.30, 12, 14, 15.30 und 17 Uhr, 2 Euro; mehr Informationen unter 040/23 88 00 55

MiniMedi II: Kids wissen vielleicht nicht, wer Jackson Pollock war. Aber mit Farbe um sich werfen können sie schon lange; beim Action-Painting ist alles erlaubt! Mit Pinsel, Farbtopf und Konservendose probieren Talente ab sechs Jahren auf einer großen Papierrolle aus, was die wildbunte Welt ihnen zu sagen hat.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, So, 14–17 Uhr, 5 Euro

MiniMediMaxi: Das Paradies hat einen Namen: Ku-chen-buf-fet! Bei "Naschen gegen Spende" kosten kleine und große Gäste Selbstgebackenes der Bibliothekare und Bibliothekarinnen; die Erlöse gehen an den Verein Hoffnungsorte Hamburg, der sich für Wohnungslose einsetzt. Kurz vor Nikolaus verbreitet der Chor Music Rocks dazu weihnachtliche Klänge.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, heute, 12–19 Uhr, Chor ab 17.30 Uhr, Spende erbeten

Hamburger Schnack

In der Kassenschlange im Sportgeschäft. Draußen ist es sehr kalt, hinter mir stehen zwei Jungs, jeder hat eine Mütze in der Hand. Der eine: »Findest du die Mütze wirklich gut?« Der andere: »Ja, und voll warm.« Der eine: »Sieht das nicht komisch aus?« Der andere: »Nee.« Pause. Der eine: »Ich schau mir das jetzt noch einmal an, und wenn das doof aussieht, kauf ich die nicht.« (Er zieht sein Telefon aus der Tasche und betrachtet sich kritisch mithilfe der Frontkamera.) Der andere: »Hm.« Der eine: »Ja. Hm. Na ja. Mützen sehen ja bei jedem irgendwie komisch aus, wenn man sie aufhat.« Gehört von Alexander Hirschmann

Meine Stadt

© Christel Haberlandt

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Das Ende der wolkigen Phrasen: Hamburg will bis 2050 klimaneutral werden. Aber wie? Seit heute gibt es dafür ein konkretes Maßnahmenpaket. Am stärksten betroffen sind Privathaushalte. Macht das Sinn?

Die Villa, die der Autor Roger Willemsen kurz vor seinem Tod für sich kaufte, machten seine Freunde zu einem Künstlerhaus. Wie wohnen die Stipendiaten dort? Ein Hausbesuch