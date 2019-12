Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

bevor wir uns den Themen des heutigen Tages widmen, muss ich noch rasch meine Schulden begleichen. Denn ich schulde Ihnen noch eine Erklärung, in einer Angelegenheit, die uns Mitte der Woche beschäftigt hat. Nein, nicht zur Pisa-Studie – wobei ein gewisses Talent für das Verständnis naturwissenschaftlicher Zusammenhänge bei dem, was jetzt kommt, sicher nicht schaden kann.

Es geht um die Speicherstadt-Barkassen. Sie erinnern sich: Nach langem Ringen hat die Stadt eingewilligt, die Barkassen-Eigner beim Umrüsten ihrer Boote zu unterstützen – mit bis zu 60.000 Euro pro Barkasse. Denn ab nächstem Jahr werden in der Speicherstadt die Kaimauern saniert, und weil die Fleete künftig nicht mehr so tief sind, bekommen die Kapitäne Probleme mit den Brücken. Das haben wir gemeldet – und haben daraufhin sehr viel Post bekommen, in allen Mails stand dieselbe sehr gute Frage: Warum? Ändert sich der Wasserstand nicht ständig – weil dafür doch Ebbe und Flut entscheidend sind, und nicht so sehr die Frage, wie tief die Fleete gründen?

Tja. Kennen Sie dieses Gefühl, wenn man glaubte, etwas verstanden zu haben, und erst, wenn man es erklären soll, bemerkt man, dass man sich da offenbar ziemlich hart getäuscht hat? Und je mehr man dann nachdenkt, desto verwirrender wird die Sache? Wir haben daraufhin einige Telefonate geführt. Und dabei durchaus auch Fragen gestellt, für die wir uns schon im Physikunterricht der Mittelstufe heimlich geschämt hätten. Dabei ist es ganz einfach: Natürlich sind die Fleete nicht voller als vorher. Aber weil weniger Platz ist, werden die Zeitfenster kleiner, in denen die Schiffe unter den Brücken genug Luft nach oben und unten genug Wasser unter dem Kiel haben. Jetzt sind es vier Stunden, künftig wären es – ohne die Schiffsumbauten – nur noch zwei.

Da sieht man‘s mal wieder. Die Zeit wird knapp und immer knapper, alles muss schneller gehen und immer schneller. Irgendwie war mir die ganze Zeit klar, dass das das wahre Problem ist. Wie schön, dass wenigstens die Barkassenschiffer ein Mittel dagegen gefunden haben.

Aktuelles

© Wolfgang Zabel/​dpa

Hamburg verbietet Silvesterfeuerwerk an der Binnenalster

Am Jungfernstieg werden in diesem Jahr zu Silvester keine Böller knallen und keine Raketen leuchten: Die Polizei hat rund um die Binnenalster ein Feuerwerksverbot ausgesprochen. Innensenator Andy Grote (SPD) begründet dies mit einer "ziemlich problematischen Entwicklung": Das Risiko durch verantwortungslosen Umgang mit Feuerwerkskörpern sei zuletzt "einfach zu groß" gewesen. 10.000 Menschen standen laut Polizei im vergangenen Jahr an der Binnenalster, teilweise dicht gedrängt, darunter auch viele Familien mit Kindern. Fünf Polizisten, ein siebenjähriges Kind und ein 16-Jähriger, die teils gezielt mit Böllern beworfen wurden, seien verletzt worden. Die Polizei stellte 41 illegale Böller sicher, 15 Schreckschusswaffen und knapp 700 Schuss Munition. Das nun erlassene Verbot umfasst alle pyrotechnischen Gegenstände bis auf Wunderkerzen oder Knallerbsen. Wer mit Feuerwerk erwischt wird, darf die Verbotszone verlassen oder die Knallkörper vor Ort entsorgen, bei Uneinsichtigkeit drohen jedoch Platzverweise und Bußgelder. Ähnliche Verbote gibt es bereits in Städten wie Hannover und Lüneburg.

In einem Satz

Bund und Stadt investieren 120 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung der Kulturfabrik Kampnagel, gestern stellte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) die ersten Pläne vor +++ Von heute Nacht bis Montagmorgen ist die A7 zwischen Schnelsen-Nord und dem Dreieck Hamburg-Nordwest voll gesperrt, danach werden nach fünfjähriger Bauzeit beide Röhren des Schnelsener Lärmschutztunnels für den Verkehr geöffnet +++ 38 Prozent aller Alleinerziehenden in Hamburg bezogen im vergangenen Jahr Hartz-IV-Leistungen, wie eine Kleine Anfrage der Linksfraktion ergab +++ Nach Ansicht von Marcus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU für die Bürgerschaftswahl, würde seine Partei in Hamburg von einem Ende der großen Koalition in Berlin profitieren, "weil wir dann mit einer gewissen Befreiung auch wieder bürgerlich traditionelle CDU-Politik machen können"

Staatsanwaltschaft: Keine Hinweise auf Rassismus bei Todesfall am UKE



Mehr als sieben Monate nach dem Tod des Psychiatriepatienten William Tonou-Mbobda am UKE sieht die Staatsanwaltschaft bislang keine Hinweise auf einen rassistischen Hintergrund. Alle Zeugen seien vernommen worden, die Ermittlungen aber noch nicht abgeschlossen, sagte Oberstaatsanwalt Lars Mahnke vor dem Wissenschaftsausschuss, der sich in seiner gestrigen Sitzung mit dem Fall befasste. Tonou-Mbobda war am 26. April auf der Intensivstation des UKE verstorben. Einige Tage zuvor, am Ostermontag, hatten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den 34-Jährigen Kameruner fixiert. Laut Staatsanwaltschaft läuft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge gegen drei Sicherheitsleute und eine Ärztin, bislang aber habe sich keine der vier Personen geäußert. Warum die Sicherheitsleute den Mann fixierten, ist nach wie vor nicht geklärt und laut Staatsanwalt Mahnke eine der zentralen Fragen. Einigen Zeugen zufolge saß Tonou-Mbobda zum Zeitpunkt des Vorfalls ruhig auf einer Bank des Klinikgeländes. Jürgen Gallinat, Leiter der Psychiatrieklinik, sagte in der Ausschusssitzung hingegen, es gehe in diesem Fall nicht darum, dass jemand einfach nur auf einer Bank gesessen habe. Laut Staatsanwaltschaft starb Tonou-Mbobda an einem Kollaps der Vitalfunktionen, verursacht durch die Zwangsmaßnahmen der Sicherheitskräfte. Allerdings habe der Verstorbene eine massive Herzvorerkrankung gehabt, die seinen Tod höchstwahrscheinlich begünstigt habe. Auch die Untersuchungen der Rechtsmedizin aber seien noch nicht abgeschlossen, der Fall sei medizinisch kompliziert. Ein Interview mit dem ehemaligen UKE-Psychologen Thomas Bock, in dem es unter anderem um den Tod William Tonou-Mbobdas geht, finden Sie hier.

Félice Gritti

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Urteil des Oberverwaltungsgerichts: Hamburg muss für bessere Luftqualität sorgen

In zwei Straßen in Hamburg-Altona gelten seit 31. Mai 2018 Durchfahrtsbeschränkungen für Lastwagen: in der Stresemannstraße für Lastwagen, in der Max-Brauer-Allee zusätzlich für Autos mit Dieselantrieb, die die Euro-Schadstoffnorm 6 nicht erfüllen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fordert weitere Durchfahrtsverbote – und hatte dazu vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt. Mit Erfolg: Das Gericht forderte gestern den Senat auf, zur Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte seinen Luftreinhalteplan zu überarbeiten. Die bisher vorgesehenen Maßnahmen erachtet das Gericht für nicht ausreichend. Was die Stadt nun genau tun muss, ist noch offen; die Urteilsbegründung steht noch aus. Der derzeit gültige Luftreinhalteplan geht davon aus, dass der zulässige EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft in diesen Straßen spätestens im Jahr 2025 eingehalten wird. Der BUND fordert weitere Durchfahrtsverbote an der Habichtstraße in Barmbek-Nord und im Bereich Högerdamm, Spalding- und Nordkanalstraße in Hammerbrook. Einen aktuellen Kommentar von ZEIT-Hamburg-Redakteur Frank Drieschner zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts können Sie hier auf ZEIT ONLINE lesen.

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Am Mittag erhalten die Schiffe im Hafen traditionell ihre Weihnachtsbäume, um den Seeleuten, die Weihnachten fern der Heimat verbringen, eine Freude zu machen +++ Am Sonntag zeichnet die Körber-Stiftung den Thalia-Schauspieler Merlin Sandmeyer mit dem Boy-Gobert-Preis aus

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Verkäufer auf dem Fischmarkt

Hamburgs Wochenmarkt-Kultur ist führend in ganz Deutschland. Bei uns gibt’s rund 60 Märkte, so viele wie nirgends! Nach dem Krieg hat mein Vater das alles wieder mit aufgebaut. Deshalb verkaufe ich in Hamburg besonders gerne Fisch. Aber die Abwechslung in anderen Städten mit ihren Märkten ist auch schön: Seit 32 Jahren zum Beispiel bin ich in jedem Sommer in Stuttgart. Da haben wir ein wahnsinnig großes Stammpublikum.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Robin Giesler/​Frank Schlichting/​dpa

"Die Alster hat eine hervorragende Wasserqualität!"

Erstmals seit über hundert Jahren haben Angler in der Alster eine ausgewachsene Meerforelle gefangen. Das gilt nicht nur unter Anglern als Sensation: Meerforellen kehren zum Laichen an den Ort zurück, an dem sie selbst geschlüpft sind – das Tier muss also den Weg in die Nordsee und wieder zurück geschafft haben. Auf dem Weg muss der Fisch nicht nur die seit zwei Jahren etablierten Fischtreppen am Mühlenwehr und Rathaus passieren, sondern auch zwei weitere Schleusen ohne Hilfe überspringen. Der Mann, der die Meerforelle fing, heißt Frank Schlichting.

Elbvertiefung: Herr Schlichting, Sie haben die erste ausgewachsene Meerforelle seit mehr als hundert Jahren in der Alster gefangen. Haben Sie den Fisch verspeist?

Frank Schlichting: Nein, nein, nein! Wir haben nur eine Elektrokontrollbefischung durchgeführt.

EV: Eine was?

Schlichting: Elektrokontrollbefischung. Dabei wird mit einem Elektrofischereigerät das Wasser unter Strom gesetzt. Dadurch werden die Fische betäubt. Um so was machen zu dürfen, muss man aber einen einwöchigen Lehrgang absolvieren und eine behördliche Genehmigung haben.

EV: Und wozu macht man das?

Schlichting: Das machen wir mit unserem Angelverein, weil wir seit über zehn Jahren die Alster und die Nebenbäche mit kleinen Meerforellen besetzen. Die sind ungefähr einen Zentimeter lang. Ein bis zwei Jahre bleiben sie in der Alster, bis sie 20, 25 Zentimeter groß sind. Dann wandern sie ab, lassen sich die Schleusen runterfallen, schwimmen in die Nordsee, bleiben dort drei Jahre und kommen als laichbereite Fische wieder zurück. Wanderfische sind das. So wie Lachse. Sehen auch fast aus wie Lachse.

EV: Wie viele Meerforellen setzen sie denn jährlich aus?

Schlichting: Im Schnitt, würde ich sagen, 25.000. Wenn 25 von denen zurückkommen, dann ist das schon ein toller Erfolg.

EV: Darf die Alster jetzt wieder als intakter Lebensraum für Fische gelten?

Schlichting: Die Alster hat eine hervorragende Wasserqualität! Wir haben einen unwahrscheinlich guten Fischbestand in der Alster. Darunter viele Kleinfischarten, die Mühlkoppe etwa.

EV: Die Mühl…?

Schlichting: Mühlkoppe. Ein Bodenfisch. Kommt eigentlich nur in glasklaren Forellenbächen vor, aber in der Alster haben wir schon seit 15 Jahren massenhaft Mühlkoppen. Dann haben wir das Bachneunauge in der Alster, auch die Bachschmerle. Die Alster hat braunes Wasser, aber nur, weil sie in einem moorigen Gebiet entspringt. Viele Leute denken, oh, das muss dreckig sein. Nein!

Die Fragen stellte Félice Gritti

Wie viele Fischarten in der Alster leben und wie Frank Schlichting auf den Fang reagiert hat, lesen Sie in der ausführlichen Version des Interviews auf ZEIT ONLINE.

© Wilhelm Weimar/​Museum für Kunst und Gewerbe

"Mein Schlüssel zum Werk": Sarah Kreiseler, Museum für Kunst und Gewerbe

Welches Werk spricht Kuratorinnen und Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches steht stellvertretend für den Fokus der Schau? Ihren "Schlüssel zum Werk" beschreibt Sarah Kreiseler, Kuratorin von "Das zweite Original. Fotografie neu ordnen: Reproduktionen".

"Die Keramikfliese auf dem Bild stammt aus Buchara, einer jahrtausendealten Stadt an der Seidenstraße. Sie ist über einen Meter lang und zierte ursprünglich das Mausoleum des Buyan Kuli Chan. Der König, ein Nachfolger des Dschingis Khan, wurde im Jahr 1358 ermordet. Wilhelm Weimar fotografierte die Baukeramik kurz nach ihrer Ankunft im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG), das war im Jahr 1904. Weimar, der erste Fotograf am MKG, dokumentierte von 1897 bis 1915 die Sammlung auf großformatigen Glasnegativen. Die feinen, in sich verschlungenen Arabesken regen mich zum Träumen an. Mein Blick fällt zugleich auf den unruhigen Hintergrund, den einfachen Holzrahmen und die Nummerierung am Rand. Diese nüchternen Bildelemente geben uns heute Hinweise zum fotografischen Handwerk um 1900 und legen die damalige Unwissenheit um die Objektherkunft offen: Weimar nahm das Werk waagerecht auf, am Mausoleum war es aber senkrecht angebracht"

Aufgezeichnet von Anna Heidelberg-Stein

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, die Ausstellung läuft bis 2. Juni 2020

Was Sie heute erleben können

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Roman Es ist wieder Weihnachten, und wie jedes Jahr weckt das Elternhaus für die eintreffenden erwachsenen Kinder die Hoffnung auf ein besinnliches Fest. Doch auf die drei Geschwister, die mit Kind und Kegel kommen, wartet in diesem Jahr nicht nur eine Veränderung, sondern auch eine Überraschung. Alexa Henning von Lange: Die Weihnachtsgeschwister, DuMont Verlag, 18 Euro Sachbuch Was hilft über den Weihnachtsstress hinweg? Humor! Und davon gibt es in diesem kurzweiligen Buch mit Anekdoten aus früheren Programmen von Torsten Sträter mehr als genug. Einfach eine Einladung zum Lachen. Torsten Sträter: Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein, Ullstein Verlag, 16 Euro Kinderbuch Ein urkomisches Bilderbuch, das ohne Worte auskommt und trotzdem alles sagt und wunderbar liebevoll gestaltet ist. Es ist die Geschichte eines kleinen Künstlers, der bei einem Schulausflug auf den Mond von seiner Klasse vergessen wird und den Spaß seines Lebens erlebt. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen! John Hare: Ausflug zum Mond, Moritz Verlag, 14 Euro … ausgewählt von Britta Maschek; Tolle Geschichten – Bücher in Klein-Borstel , Klein-Borstel

Was geht

Weiße Leinwand: Jedes Jahr dasselbe – kurz vor und an Weihnachten gibt es in Hamburg keinen Schnee. Beim Vortrag "Blaues Grönland" darf das Auge immerhin auf unendlichem Weiß ruhen: Ingrid und Björn Klaassen beschreiben multimedial die Welt der Inuit zwischen Eisbergen und Fjorden.

Bootshaus Blankenese, Falkensteiner Ufer 2–4, heute, 19.30 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten

Was bleibt

ZEIT für den Nikolaus: Am heutigen Nikolaustag freuen sich Geschenkpapier-Muffel über unerwarteten Service: Der ZEIT-Salon packt ihre Präsente in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs in Zeitungspapier ein, während Sie Zeit haben, einen Kaffee zu trinken. Nachhaltig, praktisch, gut.

Wandelhalle, Press & Books Store, 6./14./21.12., Eintritt frei

Was kommt

Bunkerkunst: Wie stellen Komponisten und Klaviervirtuosen Kunst aus? Die BunkerhillGalerie liefert anlässlich ihres dreijährigen Bestehens eine Antwort: Sie verbindet das Werk von Musikern mit dem von Kunststudierenden und etablierten Kolleginnen und Kollegen. Klänge schweben durch Räume, Tastenläufe wandern auf Splitscreens. Eine "Installation zum Selbstinstallieren" entsteht durch aktive Gäste, unterhalb der Wasseroberfläche schimmert "Fußballsportfotografie". Ausstellung: "Drei Jahre BunkerhillGalerie".

BunkerhillGalerie, 5. Stock, Feldstraße 66, Vernissage Sa, 18 Uhr, Ausstellung bis zum 19.12., Mi–So, 17–20 Uhr

Fair feiern: Weihnachten macht am meisten Spaß, wenn der Braten von glücklichen Tieren und die Geschenke von zufriedenen Menschen stammen. Mit seinem "Ökologischen Adventsmarkt" will das Gut Karlshöhe dem so nahe wie möglich kommen; es bietet regionale Produkte, Informationen rund um Nachhaltigkeit, Kunsthandwerk und Design direkt vom Produzenten.

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60d, Sa/So, je 10–18 Uhr, 4 Euro, Kids bis 15 Jahren frei

Hamburger Schnack

Neulich im Spielzeugladen. Ein Vierjähriger hat sich mit seinem Vater nach langem Überlegen gerade auf den Kauf einer Feuerwehr geeinigt. Der Vater: »Du kriegst die aber nicht nur deshalb, weil du heute freiwillig mit beim Friseur warst.« Gehört von Michael Seufert

Meine Stadt

Der Himmel über Hamburg © Andreas Brandstetter

