Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,



wir sind die Größten. Und beinahe die Leichtesten. Wir verdienen deutlich besser als die Menschen in anderen Bundesländern. Der Wert unserer Importe liegt dreifach über dem bundesweiten Durchschnitt. Und ja, wir verbrauchen mehr Wasser als alle anderen, 17 Liter mehr pro Tag. Aber was soll man tun: Wir leben in Hamburg, natürlich brauchen wir viel Wasser.

Das alles klingt wie ein zu Recht ausgemusterter Vorschlag für die nächste Kampagne der Hamburg Marketing GmbH. In Wahrheit sind es Fakten, die nüchterner nicht sein könnten – sie stammen aus dem druckfrischen Jahrbuch des Statistischen Bundesamts für 2019. Ein beeindruckendes Konvolut, 715 Seiten dick. Die präziseste Momentaufnahme von Deutschland, die man sich vorstellen kann.

Das Jahrbuch ist ausdrücklich nicht als Ranking konzipiert. Dennoch schneidet Hamburg alles andere als schlecht ab. Der durchschnittliche Hamburger (sowie die durchschnittliche Hamburgerin) ist 1,73 groß und wiegt 75,9 Kilogramm, jeder zweite hier – eine bundesweite Ausnahme – hat Normalgewicht. (Wenn Sie in Schleswig-Holstein wohnen, sind Sie 1,9 Kilogramm schwerer, in Niedersachsen sogar 2,2 Kilogramm, aber ehrlich, man sieht es nicht!) Der durchschnittliche Bruttostundenlohn liegt in Hamburg um 2,21 Euro höher als im Rest des Landes, gleichzeitig müssen wir für unsere durchschnittlichen 40 Quadratmeter Wohnraum pro Kopf einen weitaus größeren Anteil unseres Gehalts ausgeben.

Und da ist noch eine Zahl: Jede siebte Hamburgerin und jeder siebte Hamburger raucht mehr als eine Schachtel Zigaretten am Tag. Bundesweit ist es nur jede(r) elfte. Das ist die einzige Zahl, an der ich zweifle. Ich glaube: Wir rauchen gar nicht mehr als andere.

Wir sind nur ehrlicher.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker



Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© Hendrik Schmidt/​zb/​dpa

Telekom beginnt mit Aufrüstung des Hamburger Mobilfunknetzes

Bis Jahresende will die Deutsche Telekom in Hamburg mehr als 40 5G-Antennen in Betrieb nehmen. Bereits am Montag seien die ersten 18 Funksender installiert worden, teilte das Unternehmen mit. Hamburg ist nach Berlin, Bonn, Darmstadt, Köln und München die sechste Stadt, in der die Telekom 5G anbietet. Mit dem Standard können Datenübertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde erreicht werden – allerdings sind dazu entsprechende Endgeräte nötig. Zunächst soll das Netz am Messegelände, dem Hauptbahnhof und touristischen Hotspots wie dem Schanzenviertel, der Reeperbahn und in der Altstadt zur Verfügung stehen, außerdem im Kuhwerder Hafen, im nächsten Jahr sollen die Innenstadt und die Viertel Rotherbaum, Altona und Ottensen folgen. Der Telekom-Mitbewerber Vodafone hatte bereits im Juli drei 5G-Stationen in Altona, Billstedt und Schnelsen-Süd in Betrieb genommen.

In einem Satz

Der Dienstwagen von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) verbraucht im Vergleich mit der übrigen Flotte des Hamburger Senats am meisten CO2; ingesamt sind die Autos der Hamburger Senatorinnen und Senatoren vergleichsweise schadstoffarm, meldet die Deutsche Umwelthilfe +++ Der Starttermin des Musicals "Die Eiskönigin" nach dem Kino-Welterfolg steht fest: Ab Frühjahr 2021 soll die Show in Hamburg zu sehen sein +++ Für seinen Debütroman "Gelenke des Lichts" erhält Emanuel Maeß den Mara-Cassens-Preis 2019; der Preis wird am 7. Januar im Literaturhaus Hamburg verliehen +++ Die Polizei sucht nach der Mutter eines in Stade ausgesetzten Neugeborenen – das kleine Mädchen war am Freitagabend von einem aufmerksamen Paar auf dem Parkplatz des Veranstaltungszentrums Stadeum entdeckt worden

Prozess gegen KZ-Wachmann dauert mindestens bis Februar

© Christian Charisius/​dpa

Das Verfahren gegen einen früheren Wachmann im KZ Stutthof bei Danzig zieht sich in die Länge. Ursprünglich hatte das Landgericht Termine bis kurz vor Weihnachten angesetzt, nun sind zehn weitere Prozesstage geplant, bis zum 26. Februar. Der 93-jährige Bruno D. aus Hamburg ist wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt. Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes tagt die Kammer maximal zwei Stunden lang am Stück und nur zweimal in der Woche. Bislang wurde er von der Vorsitzenden Richterin befragt, soll aber auch noch Staatsanwälten und Verteidigern der Nebenklage zur Verfügung stehen. Ein weiterer Nebenkläger, ein in Frankreich lebender Stutthof-Überlebender, wurde jüngst im Verfahren zugelassen. Er will für eine Aussage nach Hamburg kommen. Heute wurde ein Zeuge aus Israel gehört, der von Gräueltaten der SS im KZ Stutthof berichtete.

Jüdischer Weltkongress begrüßt Wiederaufbau der Synagoge

© Daniel Bockwoldt/​dpa Pool/​dpa

Der Jüdische Weltkongress (WJC) begrüßt die Initiative zum Wiederaufbau der Hamburger Bornplatzsynagoge. Damit setzten die Stadt und die Bundesrepublik Deutschland ein wichtiges Signal, dass die Hamburger Juden in die Mitte der Stadt gehören, teilte die Organisation am Montag mit. Außerdem werde so deutlich, dass Plätze jüdischen Lebens, gerade angesichts des Wiederaufblühens in der Hansestadt, nicht leer bleiben müssten, nur weil die Nazis es so wollten, hieß es weiter. "Stimmen, die fordern, dass der Bornplatz leer bleiben müsse, um zu zeigen, was der Jüdischen Gemeinde angetan wurde, erteilen wir eine klare Absage", sagte Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses. Der historische Sakralbau im neoromanischen Stil galt als Wahrzeichen jüdischen Lebens in Hamburg und war die größte Synagoge Norddeutschlands mit Platz für 1200 Gläubige. Im Zuge der Pogrome des 9. November 1938 wurde sie von NS-Schergen verwüstet und schwer beschädigt. Bis heute erinnert ein großer leerer Platz an die einstige Synagoge im Grindelviertel. Der Hamburger Landesrabbiner Shlomo Bistritzky (Foto) hatte sich für einen Wiederaufbau ausgesprochen. Sein Vorschlag stieß auf einhellige Zustimmung. Der Bund stellte 600.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung. Ein Interview über die Details und die Hintergründe der Initiative mit Philipp Stricharz, dem Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Hamburgs, lesen Sie hier.



Was heute auf der Agenda steht

Der Hamburger Senat und das Kabinett des Landes Schleswig-Holstein treffen sich am Vormittag zu einer gemeinsamen Sitzung in Hamburg +++ Am Nachmittag diskutieren Unternehmerinnen und Unternehmer in der Handelskammer die Auswirkungen des in der vergangenen Woche verabschiedeten Klimaplans auf die Wirtschaft



Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Buchhändlerin

Wir haben eine sehr große Kinderbuchabteilung. Doch immer wieder bin ich erschüttert, wie wenig Verständnis Eltern und Großeltern für ihre Kinder und Enkel haben. Das muss immer nach Schema F gehen und am besten nur Bücher, die den Erwachsenen gefallen. Einmal waren Eltern mit ihrer etwa zehnjährigen Tochter hier. Die hatte sich ganz begeistert einen Kinderkrimi ausgesucht. Bekam sie aber nicht, der Vater sagte: "Sonst schläft sie schlecht." Als ob Kinder nicht am besten wüssten, wann es ihnen zu gruselig wird! Sie haben dann überhaupt kein Buch gekauft.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Wenn Sie an gestressten Tieren forschen, sind Ihre Daten verzerrt"

Das Hamburger Forschungslabor LPT soll in seiner Niederlassung im niedersächsischen Mienenbüttel Hunde, Katzen und Affen grausam gequält haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aufnahmen, die Tierschützer heimlich drehten, zeigten unter anderem, wie ein Mitarbeiter einen an einem Metallgerüst bewegungslos fixierten Affen absichtlich mit dem Kopf gegen einen Türrahmen knallt. Bestärkt von Vorfällen wie diesem wollen die Hamburger Grünen im Falle eines Wahlsieges die Hamburger Universitäten "tierversuchsfrei" machen. Aber geht das überhaupt? Die Affen wurden für die gesetzlich vorgeschriebenen Giftigkeitstests zukünftiger Arzneimittel eingesetzt, dabei ist zum Beispiel auch festgelegt, an welcher Tierart getestet werden muss. Im Gespräch mit ZEIT ONLINE erklärt Bettina Bert, Pharmakologin und Privatdozentin für Tiermedizin, wie schlecht behandelte Versuchstiere den medizinischen Fortschritt in Gefahr bringen – und was man dagegen unternehmen kann.

Elbvertiefung: Sie arbeiten am Bundesinstitut für Risikobewertung und dort in einer Einrichtung, die 2015 für den "bestmöglichen Schutz von Versuchstieren" ins Leben gerufen wurde. Wie sieht dieser Schutz aus?

Bettina Bert: Wir setzen auf verschiedene Bausteine. Zunächst einmal wollen wir verhindern, dass mehr Versuchstiere als nötig eingesetzt werden. Es ist etwa heute schon möglich, Verträglichkeitstests von Kosmetika an dreidimensionalen Hautmodellen zu machen, die in Kulturgefäßen wachsen. Langfristig können solche Ersatzorgane viele Versuche an lebenden Tieren überflüssig machen.

Elbvertiefung: Sie sagen "langfristig" – dann ist es jetzt noch nicht so weit?

Bert: Nein, leider. Flächendeckend können wir Tierversuche noch nicht ersetzen. Zellen oder Organe, die in Kultur gehalten werden, funktionieren nicht unbedingt so wie der Körper als Ganzes. Das muss noch genauer untersucht werden.

Elbvertiefung: Und bis dahin bleibt in den Tierkäfigen alles beim Alten?

Bert: Auf keinen Fall! Vor allem müssen die Haltungsbedingungen der Tiere weiter verbessert werden. Da hat sich schon viel getan: Vor 20 Jahren wurden Mäuse, nach wie vor die häufigsten Versuchstiere, in schmucklosen Käfigen gehalten, in der Regel nur mit Futter, Wasser, Einstreu ausgestattet. Übliche Praxis war es auch, Mäuse am Schwanz hochzunehmen. Für die Tiere ist das aber sehr unangenehm.

Elbvertiefung: Und jetzt?

Bert: Ist das schon ganz anders. Die Tiere haben artgerechtere Käfige, mit Nistmaterial und Häuschen zum Verstecken. Die Mitarbeiter gewöhnen sie erst an ihre Hand, nehmen sie dann vorsichtig von unten. Sind Versuchsapparaturen im Spiel, zum Beispiel für Verhaltenstests, dann setzt man sie dort nicht einfach ab. Einige Arbeitsgruppen trainieren sie sogar, freiwillig den Käfig zu wechseln, zum Beispiel mit Leckerlis. Das wird aber eher selten angewendet.

Elbvertiefung: Das klingt ja eher nach Haustier als nach Testobjekt. Warum machen die Forscher das? Zum Zeitvertreib? Um sich besser zu fühlen?

Bert: Das ist ein ethisch korrekterer Umgang mit den Tieren. Aber es gibt auch einen ganz nüchternen Grund: Ich selbst habe mich in meiner Zeit an der Universität mit Hirnforschung beschäftigt, Lernen und Gedächtnis, Depression und Angstverhalten. Bei diesem Thema war es ganz logisch, dass wir unsere Mäuse möglichst gut behandeln. Wenn Sie an verängstigten, gestressten Tieren zum Gefühlsleben forschen, dann werden Ihre Daten immer verzerrt sein. Sie verderben sich so Ihre eigenen Ergebnisse.

Die Fragen stellte Nike Heinen

Welche Folgen diese Erkenntnis etwa für Medikamente hat, die schon auf dem Markt sind, und warum eine bessere Fehlerkultur in der Wissenschaft auch den Versuchstieren hilft, lesen Sie mit Z+ in der vollständigen Version des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Im Scheinwerferlicht: Michael Prelle, St. Pauli Theater

© Hanna Glück/​St. Pauli Theater

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was geschieht kurz vor der Aufführung hinter dem Vorhang? Michael Prelle spielt in "Monsieur Claude und seine Töchter" einen Vater, dessen Mädchen sich mit "unliebsamen" Herren verheiraten. Fortan gerät jedes Familienfest zu einem interkulturellen Minenfeld.

"Die Geschichte von Monsieur Claude gab es vor rund sechs Jahren schon mal als französischen Kinofilm. Ich habe ihn angesehen, fand ihn aber nicht wahnsinnig toll. Was mich allerdings sofort ansprach, war die Figur des Monsieur Claude. Er kann überhaupt nicht mit unterschiedlichen Kulturen umgehen, empfindet etwa die Beschneidung seines jüdischen Enkels als "Gemetzel". Seine Töchter heiraten trotzdem Angehörige aller Minderheiten von Paris: einen Araber, einen Chinesen, einen Juden und zuletzt auch noch einen Schwarzen. Ich konnte mich in diesen mit Ressentiments beladenen Mann guten Gewissens einfühlen, weil ich wusste, dass sich letzten Endes alles in Glück auflöst. Nicht zuletzt mit der Hilfe von viel gutem Rotwein und Birnenschnaps. Das läuft insgesamt politisch überhaupt nicht korrekt ab, entpuppt sich aber als wunderschönes Märchen. Genau darauf hatte ich nach Jahrzehnten an Regietheatern wie dem Schauspielhaus Lust: etwas erfrischend anderes zu machen, nicht so zergrübelt. Das Publikum schenkt uns im Boulevardtheater immer unmittelbare Reaktionen und lacht viel.

Die größte Herausforderung war für mich, glaubhaft als Franzose über die Rampe zu kommen. Man muss viel mehr mit den Händen sprechen, sinnlichere Dialoge wählen. Aus Tradition ziehe ich außerdem vor jeder Aufführung den rechten Schuh zuerst an. Wieso, weiß ich nicht so genau, abergläubisch bin ich natürlich nicht – aber das sagen alle abergläubischen Leute."

Aufgezeichnet von Anna Heidelberg-Stein

St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, Premiere der Wiederaufnahme am 10.12., 20 Uhr, ab 19,90 Euro

Was Sie heute erleben können

Kaffeepause

Frankreich in Blankenese Möglicherweise ist das Chez Wilma manchen Blankenesern ein wenig zu französisch. Eng stehen die Tische, sodass man den Gesprächen am Nachbartisch lauschen kann, und die Bedienung scheint bisweilen, schenkt man Internetportalen Glauben, gar zu unfreundlich-arrogant zu sein. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, der kann in dem kleinen, in besonderem Blau gestrichenen Café, zwischen einer Bäckerei und einer Apotheke an der Blankeneser Bahnhofstraße gelegen, eine angenehme Zeit verbringen. Die Tarte Citrone (3,50 Euro) – süß, saftig und zitronig – ist ebenso hervorragend wie der Kaffee mit Bohnen von Elbgold (als Cappuccino 3,20 Euro), die französische Chansonmusik zaubert Gänsehaut auf die Arme, und die eng stehenden Tische kann man auch als gemütlich empfinden. Und auf dem Boden döst der wuschelige Namensgeber des Wilma: ein Hund. Köstlich ist auch der Mandelkuchen (2,40 Euro), die Schokotarte (3,50 Euro) tendiert ein wenig zu sehr ins Süßliche – dafür ist der Kuchen selbst gebacken, großteils nach Rezepten der Urgroßmutter der Besitzerin. Erfrischend unprätentiös. Chez Wilma; Blankenese, Blankeneser Bahnhofstraße 31 , Mo–Fr 8.30–18 Uhr, Sa 9–15/16 Uhr, So 12–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Vinylarchäologie: Im Archiv brummt der Beat. Coco Maria und Booty Carell bearbeiten die Platten-Bestände des Markk und legen unerwartete musikalische Geschichten auf. Gäste entdecken so neue Perspektiven auf die Sammlung, schweifen ab und aus. Get together: "Ich markk Vinyl".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 19 Uhr, Eintritt frei

Skandinavisch lauschen: Manch nordisches Brauchtum unterm Tannenbaum ist hierzulande unbekannt. Wussten Sie etwa, dass das dänische Weihnachtsbuffet "Julefrokost" schon im November stattfindet und zu einem guten Teil aus Hochprozentigem besteht? Die Hamburger Übersetzerinnen Gabriele Haefs und Christel Hildebrandt kennen solche Traditionen und stellen sie eingebettet in skandinavische Festtagsgeschichten vor: "Weihnachtliches aus Norwegen".

Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, heute, 16.30–18 Uhr, Eintritt frei

Feiern, schenken, schmökern: Bücher machen sich immer gut unterm Weihnachtsbaum. Aber bitte keinen literarischen Ramsch eintüten – dann lieber Tipps von Profis wie Buchhändler Stephan Samtleben und seinen Gastgebern annehmen: "Gemischtes Doppel: Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz stellen Neuerscheinungen vor".

Literaturhaus, Schwanenwik 38, heute, 19.30 Uhr, 12 Euro

Hamburger Schnack

Im Pilates-Kurs. Zum Abschluss der Stunde dehnen wir uns und rollen bäuchlings über spezielle Gymnastikbälle. Trainerin: "Seid bisschen vorsichtig, wenn ihr dabei Schmerzen habt, zum Beispiel bei großer Oberweite." Eine Teilnehmerin, scherzhaft: "Meine Implantate platzen." Alle lachen. Trainerin: "Augen auf bei der Chirurgen-Wahl." Gehört von Wiebke Neelsen

Meine Stadt

Kleine Erinnerung an goldene Herbsttage © Horst-Dieter Martinkus

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Die Stadt Hamburg will ihre 1938 zerstörte Synagoge im Grindelviertel wieder aufbauen. Ohne Sicherheitsmaßnahmen wird das nicht gehen, warnt die Jüdische Gemeinde.

Nach dem Skandal im Forschungslabor LPT stellt sich die Frage: Müssen Tierversuche wirklich sein? Ja, sagt die Tiermedizinerin Bettina Bert.