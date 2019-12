Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

bevor der Winter so richtig beginnt, muss ich nochmals auf den Sommer zurückkommen. Genauer: auf den 25. Juli. Wissen Sie noch, was Sie an diesem Tag gemacht haben? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes wissen es noch genau: Sie haben in der niedersächsischen Stadt Lingen, 250 Kilometer südöstlich von Hamburg, die höchste Temperatur registriert, die jemals in einer Stadt in Deutschland gemessen wurde. 42,6 Grad.

Ich rufe Ihnen dies keineswegs in Erinnerung, um jene Klimapanik zu schüren, die uns Journalisten gern unterstellt wird, wenn wir über solche Themen berichten. Nein: Ich will Sie nur auf ein ziemlich interessantes Projekt hinweisen, das meine Kolleginnen und Kollegen bei ZEIT ONLINE nach langer Arbeit gerade fertig gestellt haben.



Der Deutsche Wetterdienst errechnet seit 1881 die jährliche Durchschnittstemperatur – und zwar, was ich nicht wusste, aufgeschlüsselt für jeden Quadratkilometer Deutschlands. Mit diesen Daten haben die Kollegen einen Computer gefüttert – und nun können Sie für jeden Ort Deutschlands die Entwicklung seit 1881 abfragen.

Das kälteste Jahr in Hamburg war demnach 1940 mit durchschnittlich 6,7 Grad, das wärmste war 2014 mit 10,9 Grad, die Durchschnittstemperatur ist seit 1881 um 1,5 Grad gestiegen. Das klingt lächerlich wenig, gerade dann, wenn der Wind eisig durch die Mönckebergstraße pfeift. Aber wenn Sie sich erinnern, wie es Ihnen mit 38,5 Grad Körpertemperatur geht im Vergleich zu 37 Grad, dann wissen Sie: So wenig ist das gar nicht.



Und eigentlich wäre das nun der richtige Moment, um die Frage "Wie sieht’s aus mit weißen Weihnachten?" abzuhandeln. Glücklicherweise hat dazu aber mein Kollege Mark Spörrle im vergangenen Jahr schon alles gesagt – seinen Text mit der definitiven Antwort zum Thema können Sie hier noch einmal nachlesen.

Und damit zum Tagesgeschäft, ich hoffe, Sie befinden sich in einem Raum, dessen Temperatur Sie in Ihrem Sinne beeinflussen können.



Aktuelles

© Daniel Reinhardt/​dpa

Zahl der Verkehrstoten ist rückläufig

Bundesweit könnte die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland im laufenden Jahr einen neuen Tiefststand erreichen. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis von Daten für den Zeitraum von Januar bis September errechnet hat, dürfte die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr auf etwa 3090 zurückgehen – das wäre der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. Auch bei der Zahl der Verletzten sei im Jahr 2019 ein Rückgang zu erwarten, und zwar um etwa drei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf etwa 383.000. Dennoch bedeute dies weiterhin täglich durchschnittlich acht Todesopfer und mehr als 1000 Verletzte im Straßenverkehr. Wie eine Nachfrage der ZEIT bei der zuständigen Sachbearbeiterin im Statistischen Bundesamt ergab, ist eine Hochrechnung für Hamburg auf Basis der vorliegenden Daten nicht möglich, da schon ein einzelner Unfall erhebliche Auswirkungen auf die Werte haben könne. Auch die vorliegenden Zahlen sind jedoch rückläufig: Von Januar bis September verunglückten in Hamburg 7067 Menschen, 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr. An den Unfallfolgen starben 20 Menschen, vier weniger als im Vorjahreszeitraum.

In einem Satz

Um Flughäfen besser vor Drohnen zu schützen, testet das Bundesverkehrsministerium am Hamburg Airport ein System namens "Falke" zum Aufspüren und Abfangen der Flugobjekte +++ Die CDU fordert für Hamburgs Polizisten eine Metropolenzulage – viele Beamte müssten einer Nebentätigkeit nachgehen, um sich das Leben in der Stadt noch leisten zu können, sagte der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Karl-Heinz Warnholz +++ Der Preis der Werner Otto Stiftung zur Förderung der medizinischen Forschung geht in diesem Jahr an den Neurobiologen Dr. Benjamin Schattling und den angehenden Urologen Dr. Malte Vetterlein vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE); ihre Forschung dient der Behandlung von Multipler Sklerose und Erkrankungen der Harnröhre

Neue Schadstoffgrenzen bringen für Hamburgs Reedereien Kosten in Milliardenhöhe

© BILD Hamburg

Das Jahr 2020 ist ohne Zweifel dasjenige mit den größten Veränderungen in der Geschichte der Handelsschifffahrt – diese Einschätzung stammt von einem Manager der zweitgrößten Reederei der Welt, MSC. Der Verband Deutscher Reeder spricht von einer "Zeitenwende", andere vergleichen den bevorstehenden Schritt mit der Umstellung von der Segel- auf die Dampfschifffahrt: Ab 1. Januar dürfen Reeder auf der ganzen Welt höchstens noch ein halbes Prozent Schwefel in ihrem Schiffstreibstoff haben. Der bisher erlaubte Grenzwert ist siebenmal so hoch. Was also passiert nach dem 1. Januar? Das fragt man sich vor allem in Hamburg, Deutschlands wichtigstem Handels- und Schifffahrtsstandort, Sitz von über 100 Reedereien. Grob formuliert ist IMO2020, wie die Vorschrift genannt wird, gut für die Umwelt und schlecht für die Wirtschaft. "IMO2020 zählt zu den für die Branche teuersten Vorschriften, die die Industrie je umsetzen musste", sagt der Chef des Reederverbands Ralf Nagel. Die Rede ist von 60 Milliarden Dollar in der Schiffsindustrie, mehr als eine Billion Dollar für die gesamte Weltwirtschaft. Unsere Redakteurin Hanna Grabbe hat sich mit den Ursachen, den Dimensionen und den absehbaren Folgen der neuen Vorschrift ausführlich auseinandergesetzt und sie in der Dezember-Ausgabe der ZEIT:Hamburg aufgeschrieben – Ihren Text können Sie mit Z+ hier lesen.

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Busfahrer

An einer Haltestelle war eine hochbetagte Dame gestürzt. Die Erstversorgung war abgeschlossen, also habe ich sie mitgenommen. Wir haben uns unterhalten. Ich wollte wissen: "Geht es Ihnen gut? Wissen Sie, wie alt Sie sind?" Sie antwortete mir. Nur auf die Frage, wohin sie fahren will, kam nichts. Stille. Sie wollte nicht, dass ich einen Arzt rufe. Also ist die Frau einfach mitgefahren bis zur Endhaltestelle und blieb auch während der Pause bei mir im Bus. Irgendwann fiel es ihr dann wieder ein: Sie wollte eine Spazierfahrt machen! "Na, das haben wir ja hingekriegt", sagte ich, und sie fuhr noch mit bis zu der Haltestelle, an der sie eingestiegen war.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst"

Bis zu dreimal so schnell wie bislang sollen die Hamburger künftig im mobilen Netz surfen können – das zumindest verspricht die Telekom, die den Ausbau des 5G-Netzes in der Stadt vorantreibt. Langfristig soll sich die Surfgeschwindigkeit dem Konzern zufolge sogar verzehnfachen. Am Montag gingen die ersten 18 Antennen in Betrieb, bis Jahresende sollen 22 weitere dazukommen. Zunächst deckt die Telekom das Messegelände ab, das Schanzenviertel, die Reeperbahn, die historische Altstadt und den Kuhwerder Hafen. Im nächsten Jahr soll die Innenstadt dazukommen sowie Rotherbaum, Altona und Ottensen. Pia Habel ist als Pressesprecherin der Telekom zuständig für alle Fragen rund um den 5G-Ausbau. Wir haben sie gefragt, ob auch Gebiete außerhalb des Zentrums abgedeckt werden, was die Telekom von der steigenden Strahlenbelastung hält und ob in Hamburg auch Technik des chinesischen Konzerns Huawei zum Einsatz kommt.

Elbvertiefung: Frau Habel, das 5G-Netz verspricht deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Wer wird die nutzen können?

Pia Habel: Alle Leute, die in jenen Gebieten unterwegs sind, die das 5G-Netz abdeckt – und die ein 5G-fähiges Smartphone haben sowie einen entsprechenden Tarif.

Elbvertiefung: Bislang trifft das aber nicht auf besonders viele Menschen zu, oder?

Habel: Derzeit haben wir deutschlandweit ein paar Tausend entsprechende Kunden. 500.000 Kunden haben bereits unser 5G-fähiges Tarif-Portfolio gebucht. Die 5G-Frequenzen sind erst im Spätsommer vergeben worden. Zur IFA im September haben wir dann unser 5G-Netz in Betrieb genommen und die ersten 5G-fähigen Geräte auf den Markt gebracht. Mit der wachsenden Netzabdeckung werden es immer mehr werden.

Elbvertiefung: In Hamburg deckt die Telekom zuerst die Touristen-Hotspots ab, dann Bereiche wie Rotherbaum oder Altona. Von Billstedt oder Horn war bislang nicht die Rede. Kann es sein, dass 5G ein Luxus für Gegenden ist, denen es ohnehin schon gut geht?

Habel: Nein. Die allerersten Standorte waren im Hafen, dort haben wir bereits im letzten Jahr ein Testnetz in Betrieb genommen und erfolgreich Industrieanwendungen getestet. Die Standorte wurden danach ausgewählt, wo die meisten Leute unterwegs sind, wo die Datennutzung hoch ist. Da bauen wir zuerst aus, das haben wir mit LTE genauso gemacht. Schritt für Schritt wird das erweitert.

Elbvertiefung: Manche Menschen befürchten Gesundheitsrisiken durch die steigende Strahlenbelastung, die 5G mit sich bringt. Macht auch die Telekom sich solche Sorgen?

Habel: Wir nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Und wir können sagen: Wir halten uns an alle Richtwerte. Die Deutsche Telekom ist davon überzeugt, dass bei Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards und Grenzwerte eine sichere Nutzung des Mobilfunks gewährleistet ist. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt und erklärt, dass es nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht von negativen gesundheitlichen Auswirkungen ausgeht.

Elbvertiefung: Immer wieder wird auch über die Sicherheit des 5G-Netzes diskutiert, über Möglichkeiten der Ausspähung – nicht zuletzt durch den chinesischen Konzern Huawei, der sich als Dienstleister beim Netzausbau anbietet. Von wem stammt die in Hamburg installierte Technik?

Habel: Wir halten uns an eine sogenannte Multi-Vendor-Strategie. Das heißt, wir bauen mit verschiedenen Anbietern aus. Das sind Ericsson und Nokia, aber auch Huawei.

Elbvertiefung: Das heißt, sie verwenden in Hamburg Technik von Huawei?

Habel: Wir testen derzeit Technik von allen Ausrüstern, um entsprechende Erfahrungen mit der neuen Technik im Realbetrieb zu sammeln. Angesichts der unklaren politischen Lage gehen wir aktuell keine Verträge zu 5G ein, mit keinem Hersteller. Wir hoffen aber, dass wir baldmöglichst politische Klarheit für den 5G-Ausbau in Deutschland bekommen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Elbvertiefung: Teilen Sie die Sicherheitsbedenken gegenüber der chinesischen Technik?

Habel: Für uns hat Sicherheit oberste Priorität. Jede Komponente in unserem Netz muss eine Reihe von strengen Sicherheitstests bestehen, egal aus welchem Land sie kommt.

Die Fragen stellte Félice Gritti

Wie Hamburg als Serien-Drehort attraktiver werden will

© dpa-Bildfunk

Das Portfolio der Stadt Hamburg als Schauplatz für Filme und Fernsehserien kann sich durchaus sehen lassen. Man denke nur an den James-Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" (Foto), an die Produktionen "A Most Wanted Man", "Only Lovers Left Alive", "Drei Engel für Charlie" und die Filme des Hamburgers Fatih Akin. Und an die Serien "Großstadtrevier" und "Der Tatort-Reiniger". Insbesondere als Serienschauplatz könnte Hamburg nach dem Willen der rot-grünen Koalition noch eine deutlich bessere Figur machen. Damit die Stadt als Drehort hochwertiger Produktionen vor allem für Streaming-Dienste interessanter wird, soll Hamburg seine Zuschüsse für die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) – derzeit rund acht Millionen Euro – um weitere zwei Millionen Euro aufstocken. Das sieht ein Antrag der Regierungsfraktionen vor, über den in der kommenden Woche in der Bürgerschaft abgestimmt werden soll. Noch im Oktober hatten Hamburger Filmemacher, darunter auch Fatih Akin, mehr Geld für Serien aus der Hansestadt gefordert. Ohne spezielle Serienförderung fürchteten die Produzenten eine Abwanderung nach Berlin, München oder Nordrhein-Westfalen, wo es eine derartige Förderung bereits gibt. Als Beispiel dafür nannten die Filmemacher die international sehr erfolgreiche Serie "Bad Banks", die Studio Hamburg entwickelt habe, die jedoch in Luxemburg, Frankfurt und Berlin gedreht wurde. 2018 hatte die FFHSH rund 12,5 Millionen Euro für regionale Filmprojekte ausgegeben, nur rund 600.000 Euro flossen in die Serienproduktion. Mit der ZEIT:Hamburg hatte Fatih Akin bereits Anfang des Jahres über sein noch unverwirklichtes Hamburger Serien-Herzensprojekt gesprochen – mit Z+ können Sie den Text hier noch einmal nachlesen.

Was Sie heute erleben können

