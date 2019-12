Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

das muss er sein, der Wahlkampf. Innerhalb weniger Tage hat sich die SPD nun schon zum zweiten Mal aus der Deckung gewagt und öffentlich erklärt, an welchen Versprechen sie sich messen lassen möchte. Diesmal ist es – wenig überraschend – die Generalsanierung des öffentlichen Nahverkehrs. Ein kluger Schachzug insofern, als dass es hier beinahe egal ist, in welche Richtung man sich bewegt, es kann nur besser werden.

Der Masterplan, den Bürgermeister Peter Tschentscher gestern präsentierte, soll aber nicht nur die allfälligen Probleme flicken. Tschentscher will den Nahverkehr so attraktiv machen, dass überzeugte Autofahrer ihr Auto stehen lassen und umsteigen, dauerhaft und freiwillig. Wie das gehen soll? Nach der Rechnung der SPD mit 600 neuen Haltestellen, bis zu 50 Prozent mehr Bussen, vier nagelneuen Fähren und bis zu 2500 zusätzlichen Fahrerinnen und Fahrern (die Busbeschleunigungsstreifen aus dem vorigen Wahlkampf sind zum Glück ja auch da). Sowie natürlich mit den beiden neu zu bauenden Linien: die U5, die von der City Nord über die Innenstadt bis nach Stellingen fährt, und die S4 zwischen Altona und Bad Oldesloe. Die neue U-Bahn soll 100.000, die S-Bahn sogar 250.000 Menschen an das Schnellbahnnetz anbinden. Eine Million Tonnen CO2 pro Jahr will Tschentscher mit seinem Maßnahmenpaket einsparen. Die Kosten: mehrere Hundert Millionen Euro, die erforderlichen Bundesmittel noch nicht mitgerechnet.

In zehn Jahren soll keine Hamburgerin und kein Hamburger länger als fünf Minuten bis zur nächsten Haltestelle unterwegs sein – das ist das Ziel. Zehn Jahre, das sind zwei Legislaturperioden. Viel zu lange, kritisiert die CDU, und schlägt vor, im Sinne der Attraktivitätssteigerung doch lieber erstmal die Fahrpreise zu senken.

Aber die SPD setzt lieber auf einen eher protestantischen Weg: Der Weg aus dem Elend erfordert weitere Jahre der Entbehrung, mit einer Steigerung der Mühsal durch zusätzliche Baustellen, alles im Sinn einer fernen, dann aber dauerhaften (Er-)Lösung. Klingt nicht schön, aber vernünftig. In Hamburg ist das nicht die schlechteste Idee.

"Es wird schrittweise besser werden", versprach Peter Tschentscher gestern. Der emotionale Höhepunkt des Wahlkampfs dürfte damit bald erreicht sein.

Aktuelles

© Felix Heyder/​dpa

Mehr Leseförderung an Hamburgs Grundschule

Hamburgs Kinder sollen besser lesen lernen: In einem Modellprojekt mit insgesamt 50 Grundschulen wird die Leseförderung nach einem neuen Konzept ausgebaut. "Das Lesen ist eine der Grundvoraussetzungen, um in der Schule Erfolg zu haben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) bei der Vorstellung des Projekts. Erst vergangene Woche hatte die aktuelle PISA-Studie gezeigt, dass ein Fünftel der deutschen Schüler kaum fähig ist, den Sinn eines Textes zu erfassen. Die Hamburger Schüler hätten in den vergangenen Jahren ihren Rückstand beim Lesen zwar aufgeholt und lägen nun bundesweit im Durchschnitt, so Rabe. "Aber wir wollen noch besser werden." Sechs Hamburger Grundschulen erproben das neue Konzept bereits seit 2015. Laut Schulbehörde erzielten die Schüler seitdem deutliche Leistungssteigerungen, besonders Kinder aus bildungsfernen Familien profitieren demnach. Sollten sich die guten Erfahrungen nun bestätigen, werde die Behörde das Konzept auf alle 200 Hamburger Grundschulen ausweiten. An den teilnehmenden Schulen verbringen die Schüler mindestens dreimal pro Woche 20 Minuten mit gemeinsamen Leseübungen, zusätzlich zum regulären Deutschunterricht. Vor allem unterschiedliche Lautleseverfahren sollen die Leseflüssigkeit und -motivation steigern, die Methoden stammen aus der Bund-Länder-Initiative BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift).

Félice Gritti

In einem Satz

Hamburg bietet ab dem kommenden Jahr allen Achtzigjährigen einen Hausbesuch mit einer Beratung für ein selbstbestimmtes Altern an und weitet den 2018 als Pilotprojekt gestarteten "Hamburger Hausbesuch" damit ein Jahr früher als geplant auf die ganze Stadt aus +++ Die Golferin Esther Henseleit, der Ruderer Torben Johannesen und das Basketballteam Hamburg Towers wurden gestern Abend als Hamburgs Sportler des Jahres 2019 ausgezeichnet +++ Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg hat wegen ihrer Verwicklung in Cum-Ex-Steuergeschäfte angekündigt, Geld an den Fiskus zu zahlen +++ 31 Prozent der Hamburgerinnen zwischen 45 und 49 Jahren hatte im Jahr 2018 keine Kinder, in keinem anderen Bundesland lag die Quote der Kinderlosen höher

Wie der HSV das Problem mit zündelnden Fans in den Griff bekommen will

© Christian Charisius/​dpa

Mehr als eine halbe Million Euro Strafe musste der Hamburger SV in den beiden zurückliegenden Saisons zahlen, weil seine Fans trotz Verbot im Stadion Pyrotechnik abbrannten. Um das Problem langfristig zu lösen, will der HSV den Ultras jetzt entgegenkommen. Bei Heimspielen möchte der Verein künftig "kalte Pyro" kontrolliert zünden, die nur etwa 200 statt 2000 Grad Celsius heiß wird. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde die Technik bereits getestet, nach dem Willen des HSV soll sie Anfang Februar erstmals offiziell zum Einsatz kommen, beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ob die Deutsche Fußball Liga und der DFB bei dem Termin mitspielen, ist allerdings fraglich. Umstritten ist auch, ob die "kalte Pyro" die mächtige Ultra-Szene wirklich vom Zündeln abhält. Manch einer in den Reihen des HSV sieht in der vermeintlichen Lösung nicht mehr als einen Kniefall vor den Ultras. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann wolle damit nur seine Macht sichern, heißt es. Daniel Jovanov hat den Konflikt für ZEIT ONLINE analysiert.



Was heute auf der Agenda steht

Amnesty International veranstaltet im Mahnmal St. Nikolai eine musikalische Lesung der Menschenrechte und der Martin-Luther-King-Rede "I have a dream", Anlass ist der zwei Tage zurückliegende Tag der Menschenrechte +++ Beim "Hamburger MeeresDialog" im Tropen-Aquarium Hagenbeck geht es um die Bedeutung und den aktuellen Zustand von Korallenriffen +++ Als erstes deutsches Frauenteam wollen vier Hamburgerinnen bei einem der härtesten Ruderrennen der Welt den Atlantik überqueren: Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Blicker starten heute von der Kanareninsel La Gomera

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Grundschullehrerin

"Frau Lehrerin, bist du auch schwanger?" Ich: "Nein, warum? Habe ich so einen dicken Bauch?" Darauf ein anderes Kind: "Nee, hast du nicht, aber vielleicht ist es ja noch eine Erbse." Es wusste wahrscheinlich von den Eltern, dass Kinder am Anfang so klein wie eine Erbse sind.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Euer Egoismus ist unerträglich" – Warum eine Hamburger Mutter Falschparker denunziert

Unsere Autorin Anja Haegele hatte genug. Immer wieder sah sie, wie Eltern ihr Auto in der Feuerwehreinfahrt der Schule parkten und ihre Kinder zum Gebäude brachten. "Fast jeden Tag erlebe ich einen meiner ganz persönlichen ›Dr. Jekyll and Mr. Hyde‹-Momente, wenn ich mit meinem Erstklässler an der Hand in die Straße einbiege, in der seine Grundschule liegt", schreibt sie in ihrem Text für die ZEIT:Hamburg. "Dann verwandle ich mich von der zugewandten Mutter, die mit ihrem Sohn über die anstehende Sportstunde spricht oder über das Lego, das er sich zu Weihnachten wünscht, in eine fauchende Furie. Denn da steht schon wieder jemand in der Feuerwehreinfahrt! Und wenn ich schreibe ›steht‹, dann meine ich nicht, dass da jemand schnell an die Seite gefahren ist, um ein Kind aussteigen zu lassen, sondern ich meine, dass jemand skrupellos einen Rettungsweg blockiert, um sein Kind ins Schulhaus zu bringen oder es nachmittags wieder abzuholen." Jetzt hat sie sich zum Handeln entschlossen: Sie macht ein Foto des Autos und lädt es in die App Wegeheld hoch. Dadurch kommt es zum Ordnungsamt, und Haegele hofft, dass es ordentlich teuer wird für die Verkehrssünder. "Euer Egoismus ist unerträglich!", ist der Text überschrieben, den Haegele geschrieben hat. Es ist ein Wutausbruch einer Mutter, die die Schnauze voll hat. Sie können ihn mit Z+ hier nachlesen.

"Ich wäre gerne auch außerhalb des Wassers eine normale junge Frau"

© Jens Kaesemann für das ZEIT Magazin Hamburg

Die Hamburger Schwimmerin Yusra Mardini, 21, floh im Jahr 2015 aus Syrien. Heute ist sie Botschafterin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen und nahm 2016 als Mitglied des Refugee Olympic Team an den Olympischen Sommerspielen teil. Für die Rubrik "Ich habe einen Traum" im ZEITmagazin Hamburg hat Mardini mit dem Autor Jörg Böckem über ihre Träume gesprochen. "Nach meiner Flucht hatte ich intensive Träume von Syrien und dem Krieg", erzählt sie in dem Beitrag, den Sie auf ZEIT ONLINE nachlesen können. "In einem wiederkehrenden Traum suche ich zusammen mit meiner Mutter in einem Gebäude Schutz vor den Bomben. Alles bricht zusammen, die Mauern und Teile des Daches stürzen herab, Menschen sterben unter den Trümmern." Im Wasser hingegen fühle sie sich sicher. "Wasser ist mein Element, dort fühle ich mich wohl, in meinen Träumen und in der Realität." Beim Schwimmen könne sie alles hinter sich lassen – "dann bin ich nur Yusra, die versucht, das Beste aus sich herauszuholen. All die Aufmerksamkeit, die Erwartungen, Verpflichtungen und auch Anfeindungen, mit denen ich aufgrund meines öffentlichen Engagements konfrontiert werde, fallen von mir ab. Oft stoße ich aber auch an meine Grenzen und bin kurz davor, aufzugeben. In solchen Momenten träume ich davon, auch außerhalb des Wassers einfach nur eine normale junge Frau sein zu können." Im Beitrag auf ZEIT ONLINE verrät Mardini auch, ob sie davon träumt, eines Tages nach Syrien zurückzukehren.



Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Fettig und lustlos Wenn man nicht wüsste, dass die portugiesische Küche auch hochwertig sein kann, würde man sie im O Pescador verleidet bekommen. Das seit 1985 existierende Restaurant ist ein typischer Vertreter der Gastronomie im sogenannten Portugiesenviertel in der Nähe der Landungsbrücken. Mittags gibt es acht ausgewählte Fisch- und Fleischgerichte, darunter die übliche und bei jedem Portugiesen zu Mittag bestellbare Fischplatte: mehrere Stücke gegrilltes Fischfilet beziehungsweise Meeresfrüchte, am Testtag waren das Lachs, Steinbeißer, ein Kalmar sowie Butterfisch. Das Ganze kommt mit Kartoffeln, Gemüse und vorweg Brot mit Aioli und ist mit einem Preis von 8,50 Euro ziemlich günstig. Jedoch: Sowohl das Gemüse wie auch der Fisch triefen vor Fett, die Kartoffeln sind nicht gar und sehr trocken, Sauce gibt es nicht. Das Gericht wird serviert von einem lustlosen Kellner in einem dämmrigen und wenig besuchten Lokal – man kann seine Mittagspause angenehmer verbringen. O Pescador; Neustadt/Portugiesenviertel, Ditmar-Koel-Straße 17, Mittagstisch Mo–Fr, 12–15 Uhr Thomas Worthmann

Was geht

Erleuchteter Schalk: Wer soll denn da noch arbeiten?! Erst mal gilt es zu evaluieren. Ins Meeting zu hechten und zum Teambuilding. Kerim Pamuk fühlt sich ausreichend "Erleuchtet und verstrahlt", um seine Gäste in Sachen Work-Life-Balance auf den Pott zu setzen, klärt auf über Gott und andere Katastrophen. Kabarett Oriental.

Goldbekhaus, Bühne zum Hof, Moorfuhrtweg 9, heute, 20 Uhr, 16 Euro

Bücher-Hafen: Sie lesen sich auf Arabisch, Russisch, Tschechisch und Deutsch hinein in den Literaturwinter: "Aufregende Autor/innen aus überall" seien bei der Hafen Lesung dabei, versprechen die Veranstalter – etwa die Schweizerin Ariane von Graffenried, Rasha Habbal mit syrischer Dichtkunst und Dagrun Hintze sowie Oskar Sodux aus Hamburg.

Nachtasyl, Alstertor 1, heute, 20 Uhr, 5 Euro

Tipps für Kids

MiniMedi: Tischler Andersen liebt Weihnachten und verkleidet sich jedes Jahr, um seine Familie zu überraschen. Dieses Mal aber ist etwas anders: Andersen stolpert über einen vollgepackten Schlitten und macht alle Geschenke darin kaputt. Dann taucht auch noch der echte Weihnachtsmann auf. "Plötzlich Santa", Kino für Kinder ab fünf Jahren.

Stadtteilhaus Neuwiedenthal, Stubbenhof 15, Sa, 15 Uhr

MediMaxi: 4300 Quadratmeter Eis glitzern mitten in Hamburg. Als eine der größten Eisbahnen Europas lädt die Open-Air-Arena in Planten un Blomen nicht nur zum Schlittern ein, sondern auch zum Popowackeln: Sonnabend vibriert die Bahn unter "Zumba on Ice", gefolgt von Partymucke mit "Two and a good jam" und DJ Plattenbote.

Planten un Blomen, Eisarena, Holstenwall 30, Sa: Zumba 11 Uhr, Jam 19 Uhr, Plattenbote 19.45 Uhr



Hamburger Schnack

Zur Weihnachtszeit in einer Buchhandlung in Eppendorf: Eine Dame bittet die Buchhändlerin um Unterstützung, in diesem Jahr soll ihr 20-jähriger Neffe ein schönes Buch bekommen. Bloß welches? Das sei ja immer so schwierig. Also schildert sie ausgiebig, was der Neffe studiert, wo er zuletzt in Urlaub war, warum er nicht so gerne kocht … Die Buchhändlerin hört sich alles geduldig an und präsentiert dann ihre Empfehlungen. Als sie fertig ist, antwortet die Kundin: "Wissen Sie was, der bekommt einfach einen Schal." Gehört von Nina Faecke

Meine Stadt

Wassermeditation © Christoph Schrade

