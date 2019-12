Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

fast jeden Tag haben meine Kolleginnen, Kollegen und ich das Vergnügen, bei Terminen auf Leserinnen und Leser zu treffen. Neulich, das kommt selten vor, gab sich auch mal jemand als Nicht-Mehr-Leser zu erkennen. Der Grund seiner Kündigung? Zu viele Öko-Themen, sagte er. Kann ich verstehen. Zuletzt verging ohne mindestens ein Öko-Thema ja kaum eine Woche. Aber das liegt nicht allein an uns: Eine ganze Reihe relevanter Aufgaben, Probleme und Konflikte, die wir voriges Jahr noch in Schubladen wie Wirtschaft, Verkehr, Wissenschaft und Stadtentwicklung einsortiert hätten, sind inzwischen zu Öko-Themen geworden. Und nicht wenige Branchen, die des übertriebenen Umweltschutzes bislang eher unverdächtig waren (Sie denken an die Reeder, ich an den Senat), müssen sich nun ständig danach fragen lassen. Viele Menschen sehen das als gutes Zeichen; dass aber jemand, der auf diese Themen absolut keine Lust hat, zuletzt auch an den Nachrichten eher wenig Freude hatte: das sehe ich ein.

Ich komme darauf, weil heute die "Fridays for Future"-Bewegung in Hamburg ihr einjähriges Jubiläum feiert – selbstredend mit einer Demonstration (ab 10 Uhr am Hansaplatz). "Vor genau einem Jahr standen wir das erste Mal hier", sagte die Hamburger Mitorganisatorin Nele Brebeck gestern der Deutschen Presseagentur. "Wir haben fünf Großdemonstrationen organisiert, Abgeordnete der Bürgerschaft getroffen und dem Umweltausschuss unsere Forderungen präsentiert." Politisch sei jedoch kaum etwas passiert. Das würde ich so nicht bestätigen. Klar, es wäre fatal, wenn die Aktivisten nun auf einmal anfingen, zufrieden zu sein. Aber an den Gesetzen der Physik kommt man auch hier nicht vorbei, etwa am Trägheitssatz: Jeder Körper beharrt in seinem Zustand, wenn er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, diesen zu ändern.

Und die Kräfte wirken. Und wie sie wirken. Lesen Sie gern noch einmal unsere Berichterstattung über die Anfänge der Bewegung nach, oder über den Termin der Aktivisten im Umweltausschuss – es ist kaum zu fassen, wie viel sich seither bewegt hat.

Diese Ausgabe des Newsletters ist meine letzte für dieses Jahr, am Montag begrüßt Sie hier Annika Lasarzik. Ich wünsche Ihnen schon einmal frohe Feiertage und hoffe, Sie im Januar wohlbehalten wieder zu sehen. Und zum Jahresende will ich mich auch bedanken: Sie haben mich dieses Jahr auf diesem Platz hier äußerst freundlich aufgenommen, das ist nicht selbstverständlich – und ich werde es Ihnen nicht vergessen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine gute Zeit!

Ihr

Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Aktuelles

© Christian Charisius/​dpa

Hamburgs modernste S-Bahn-Station geht in Betrieb

Mit einjähriger Verspätung hält die S-Bahn am Samstag erstmals an der Station "Elbbrücken". Die Haltestelle der Linie S3/S31, die zwischen den Stationen Hammerbrook und Veddel direkt an der Elbe liegt, soll am Samstagmittag um 12 Uhr symbolisch freigegeben werden. Tags darauf halten die Züge dort dann regelmäßig. An der ersten Fahrt zur Station nehmen neben Bürgermeister Peter Tschentscher auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, und DB-Konzernvorstand Ronald Pofalla teil. Die Deutsche Bahn betreibt die Hamburger S-Bahn mit ihren sechs Linien und 147 Kilometern Schienennetz.

Mietervereine starten Volksinitiativen für günstige Wohnungen

© Marcus Brandt/​dpa

Mit zwei Volksinitiativen wollen der "Mieterverein zu Hamburg" und der Verein "Mieter helfen Mietern" in Hamburg für mehr dauerhaft bezahlbaren Wohnraum sorgen. Die erste Initiative will den Verkauf von städtischen Grundstücken verbieten, stattdessen soll die Stadt sie nur noch über das Erbbaurecht verpachten dürfen. Für Neubauten auf diesen Grundstücken fordert die zweite Initiative einen unbefristeten Mietendeckel: Der Preis pro Quadratmeter soll nicht höher liegen als in Sozialwohnungen, also bei derzeit 6,60 Euro kalt, und jährlich maximal um zwei Prozent steigen. Das Neubauprogramm des Senats führe nicht zu mehr bezahlbaren Wohnungen, hieß es gestern bei der Vorstellung der beiden Initiativen. Zwar werde viel mehr gebaut, dennoch habe die Zahl der Sozialwohnungen in den vergangenen Jahren abgenommen. Kritik an den Initiativen kam unter anderem aus der Immobilienwirtschaft: Bei verpachteten Grundstücken seien die Kreditkonditionen schlechter, warnte etwa der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen. Zudem drohten soziale Brennpunkte in Vierteln mit zu vielen Sozialwohnungen. Die beiden Mietervereine wiesen die Kritik zurück: Man strebe auf den städtischen Grundstücken keineswegs nur Sozialwohnungen an, sondern Wohnungen mit deren Mietniveau, die allen Menschen offenstehen. Unter dem Titel "Keine Profite mit Boden & Miete" startet die Sammlung der zunächst 10.000 benötigten Unterschriften zum Jahresanfang.

Félice Gritti

In einem Satz

Der Kunsthistoriker Martin Warnke, der langjährig an der Universität Hamburg lehrte und forschte, ist mit 82 Jahren verstorben +++ Wie aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hervorgeht, ist fast jeder sechste Einwohner Hamburgs von Armut bedroht – damit liegt das Armutsrisiko im bundesweiten Durchschnitt +++ Die Finanzierung des östlichen Teilabschnitts der U5 ist gesichert: Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat eine Finanzierungszusage über 1,8 Milliarden Euro an die Hochbahn übergeben

UKE will mit neuer Professur ab Herbst 2020 Alternativen zu Tierversuchen erforschen

Zwei Monate nach dem Skandal um misshandelte Hunde und Affen im Hamburger Forschungslabor LPT will das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) eine Professur schaffen, mit deren Forschung Tierversuche langfristig überflüssig werden sollen. "Unser Ziel ist es, die Anzahl an Tierversuchen am UKE und in der Medizin insgesamt zu reduzieren und perspektivisch ganz abschaffen zu können", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, deren Behörde die neue Professur gemeinsam mit der Medizinischen Fakultät im UKE finanziert. Allerdings, räumte Fegebank ein, werde es bis zur vollständigen Abschaffung noch lange dauern. Die neue Professur ist laut Fegebank zwar keine direkte Reaktion auf die aktuelle Debatte um Tierversuche; schon seit einigen Monaten habe es entsprechende Pläne gegeben. Der Skandal habe die Entscheidung aber beschleunigt. Die neue Professur soll ab Herbst 2020 besetzt sein und sich dann vor allem dem sogenannten 3R-Verfahren (Refinement, Reduction, Replacement) widmen, also die Verfeinerung, Verringerung und Vermeidung von Tierversuchen erforschen. Jährlich verwendet das UKE für medizinische Versuche 30.000 bis 40.000 Tiere, zumeist Mäuse, von denen kaum eine überlebt. Zur Frage, ob Tierversuche wirklich sein müssen, hat unsere Autorin Nike Heinen in dieser Woche ein Interview mit einer Tiermedizinerin geführt, das Sie hier mit Z+ noch einmal nachlesen können.

Félice Gritti

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Bürgermeister Peter Tschentscher und Bildungssenator Ties Rabe (beide SPD) ehren am Morgen die Preisträger der insgesamt 79 Schülerwettbewerbe des vergangenen Jahres +++ Im Anschluss besucht Peter Tschentscher den Hamburger Musikkindergarten; am Nachmittag empfängt er im Bürgermeisterzimmer die Generalkonsulin von Peru, Ana Angélica Peña Doig +++ Katharina Fegebank (Grüne) stellt am Mittag das Konzept ihrer Partei für eine Neugestaltung des HVV-Preissystems vor +++ Der FC St. Pauli spielt am Samstag zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden; der HSV tritt am Sonntag auswärts gegen den SV Sandhausen an



Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Wir kommen bei einem Spaziergang an einer Kirche vorbei. Ich frage die Kinder: "Weiß einer von euch, was das ist?" Ein Mädchen antwortet prompt: "Das ist das Haus, wo jedes Jahr Jesus geboren wird." Der Satz wird mir immer im Gedächtnis bleiben.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

"Eine autofreie Innenstadt wird eine einzelhandelsfreie Innenstadt sein"

© Willing-Holtz für DIE ZEIT

Anjes Tjarks ist Fraktionschef der Grünen und findet: die Hamburger Innenstadt sollte möglichst autofrei sein. Ludwig Görtz leitete gut fünf Jahrzehnte die Schuhhandelskette Görtz, die sein Urgroßvater gegründet hat, und entgegnet: Das wäre für die Geschäfte fatal, die besten Kunden kommen mit dem Auto. Unsere Redakteure Marc Widmann und Frank Drieschner trafen die beiden zum Streitgespräch. Der Text ist in voller Länge im aktuellen Hamburg-Teil der ZEIT erschienen.

DIE ZEIT: Herr Tjarks, Sie planen eine weitgehend autofreie Kernstadt, überzeugen Sie doch mal Herrn Görtz von der Idee.

Anjes Tjarks: In Hamburg liegt die Innenstadt sehr reizvoll, zwischen Alster und Elbe. Trotzdem ist die Aufenthaltsqualität gering und die Zahl der Passanten nimmt ab, was für den Einzelhandel schlecht ist. Darum haben wir uns überall in Deutschland, aber auch in Wien umgeguckt. Viele Städte schaffen mehr Platz, mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger, Radfahrer, den öffentlichen Nahverkehr, indem sie den Autoverkehr reduzieren. Das wollen wir auch in Hamburg umsetzen.

Ludwig Görtz: Was Aufenthaltsqualität angeht, bin ich dabei. Was autofrei angeht, bin ich dagegen. Achtzig Prozent unserer Kunden kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zwanzig Prozent kommen mit dem Auto und sind auf das Auto angewiesen, weil sie von weither kommen, aus der Metropolregion oder aus skandinavischen Ländern. Auf die sind wir angewiesen. Die sind kaufkräftig, die kommen nicht hierher, um ein paar Socken zu kaufen, die geben viel Geld aus. Und denen müssen wir das so weit wie möglich erleichtern.

Tjarks: Wir sehen auch, dass es Menschen gibt, die mit dem Auto in die Innenstadt kommen wollen und auch zum Teil müssen. Wir wollen die Durchfahrt durch die traditionelle Kernstadt unterbinden, aber sehr wohl ermöglichen, dass alle Parkhäuser angefahren werden. Wir haben mit dem ADAC gesprochen. Der sagt, dass es an 365 Tagen im Jahr minus der vier Adventswochenenden in allen Parkhäusern freie Parkplätze gibt.

Görtz: Wir haben eine ganze Reihe von Parkhäusern, und sie sind bei Weitem nicht ausgelastet. Aber eine autofreie Innenstadt wird eine einzelhandelsfreie Innenstadt sein.

ZEIT: Etliche Untersuchungen belegen, dass die Umsätze des Einzelhandels eher steigen, wenn man die Autos draußen lässt.

Görtz: Da denke ich an Lübeck. Die haben das versucht, das war ein ganz großer Reinfall.

Tjarks: Aber es gibt ja nicht nur das Beispiel Lübeck. Man kann nach Leipzig oder Nürnberg fahren oder nach Wien. Man kann interessante Einkaufsstraßen haben, ohne dass da mobiler Individualverkehr durchfließt.

Görtz: Wissen Sie, zu einer lebendigen, urbanen Stadt gehört Leben. Und das ist auch Verkehr. Die Taxis müssen sowieso fahren, die Zubringer und die Lieferanten. Gucken Sie sich mal die 5th Avenue in New York an, was da an Verkehr ist! Das ist Teil der Urbanität, und ich würde das vermissen.

Die Fragen stellten Frank Drieschner und Marc Widmann

Auf welche Punkte sich Anjes Tjarks und Ludwig Görtz einigen können, ob der Burchardtplatz für die Pläne der Grünen ein eher positives oder negatives Beispiel ist und welche Rolle der Busverkehr künftig spielen soll, können Sie mit Z+ in der vollständigen Fassung des Gesprächs auf ZEIT ONLINE lesen.

"Mein Schlüssel zum Werk": Sandra Pisot, Hamburger Kunsthalle

© Francisco de Goya, Die Tabakzöllner, 1780, Madrid, Museo Nacional del Prado

Welches Objekt spricht Kuratorinnen und Kuratoren in ihrer Ausstellung am meisten an? Welches repräsentiert den Fokus der Schau? Sandra Pisot beschreibt ihren "Schlüssel zum Werk" aus der Ausstellung "Goya, Fragonard, Tiepolo. Die Freiheit der Malerei". Die Schau in der Kunsthalle zeigt rund 100 Gemälde und Graphiken der europäischen Kunst des 18. Jahrhunderts.

"Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828) trat vehement für künstlerische Freiheit ein. Er war ein genauer Beobachter der sozialen wie politischen Entwicklungen in Spanien. Mit dem Thema ›Tabakzöllner‹ prangerte er das Verlogene und Heuchlerische der Gesellschaft und vor allem der Justiz an. Im Grenzgebiet zwischen Andalusien und Kastilien kam es damals oft zu brutalen Übergriffen auf die Tabaktransporte. Nicht selten verbündeten sich die Schmuggler mit den Zöllnern, die eigentlich für Recht sorgen sollten. Und so zeigt Goya die Zöllner wenig vertrauenserweckend, in zerlumpter Kleidung und bewaffnet – und setzt sie mit den Räubern gleich."

Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5, Ausstellung vom 13.12.2019–13.4.2020

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende ... RomanDer packende Roman über das Wesen von Mensch und Tier und die Grenzen der Wissenschaft wurde 1896 zum ersten Mal veröffentlicht und hat bis heute nicht an Brisanz verloren. H.G. Wells: Die Insel des Dr. Moreau;übersetzt von Felix Paul Greve, Holzschnitte von Nicole Riegert, Kunstanstifter Verlag, 26 Euro Sachbuch Künstler, Komponisten, Publizisten, Dissidenten, Architekten, Sänger, Schriftsteller und Wissenschaftler hat die Hamburger Fotografin Ingrid von Kruse in den letzten Jahrzehnten porträtiert, u.a. Helmut Schmidt, Charles Aznavour, Zaha Hadid, Herta Müller und Seyran Ateş. Ingrid von Kruse: Begegnungen – Portraits und ihre Geschichte;Osburg Verlag, 25 Euro Kinderbuch Tanzen da Motten im Licht der Straßenlaterne? Siehst du die zartrosa Ackerwinde am Straßenrand? Bringen diese bauschigen Wolken Regen? Oft sind wir im Alltag so abgelenkt, dass wir sie gar nicht bemerken: die Natur. Dabei ist sie so erstaunlich, wenn man mehr über sie weiß. Lasst die Fantasie ins Freie wandern – man muss nur aufstehen und ihr folgen! Maria Ana Peixe Dias, Ines Teixeira do Rosário und Bernardo P. Carvalho: Die Natur - entdecke die Wildnis vor deiner Haustür; übersetzt von Claudia Stein, 22,95 Euro, ab 8 … ausgewählt von Stephanie Krawehl; Lesesaal Buchhandlung und Café; Neustadt

Was geht

Musik zwischen Büchern: Noch mal ein ganz neues Instrument erlernen, ja, das wäre was. Aber wo fängt man an? Die Zentralbibliothek lädt ein zur "Themen-Tour: Musik (ver-)führt". Gäste finden Noten, kostenlose Musik-Streams und Infos zu Schnupperstunden an Klavier und Co.

Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, heute, 16–17 Uhr, Eintritt frei

Italia poppt: Power-Pop trifft auf Bella Italia: Beim Late Night Concert der "Beat Degeneration" wärmt die Sonne inmitten der Nacht. Mit ihrem Mix aus Garage, Pop und Space Rock erinnern die Ragazzi um Guido Giorgi an Teenage Fanclub und Cake. Favoloso!

Molotow, Nobistor 14, heute, 23 Uhr, 6 Euro für alle Floors

Was kommt

Holy Shopping: Aus der Liebe zu Musik, Architektur und Weihnachten entstand 2004 eine Idee; es müsste einen Markt geben, der ungewöhnlich schöne Dinge vereint, die Besorgung aller Geschenke bei einem Besuch zulässt. "Holy Shit Shopping – Der etwas andere Weihnachtseinkauf" ist seither bekannt für junge Kunst und zeitgenössisches Design rund um Schmuck, Kulinarik, Spiele und mehr.

Messe Hamburg, Halle B1, Karolinenstraße gegenüber Messeplatz 1, Sa/So, je 12–20 Uhr, 5 Euro, Eintritt frei für Kinder unter 14 Jahren

Schönheit liegt im Auge des Museums: Wieso zieht Schönheit Menschen an? Seit der antiken Ästhetik streiten Philosophie, Wissenschaft, Psychologie und nicht zuletzt Kunst kontrovers darüber. Die Ausstellung "Beauty" von Stefan Sagmeister und Jessica Walsh stellt ein ganz persönliches, visuelles Plädoyer für die Lust am Schönen vor. Installationen aus Produktdesign, Stadtplanung, Architektur und Grafik animieren Gäste zum Sehen, Riechen, Fühlen.

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 15.12.2019–26.4.2020

Hamburger Schnack

Im Aufzug eines schwedischen Möbelhauses in Altona, fünfzehn Minuten vor Ladenschluss. Sie: Wie lange hat das Parkhaus auf? Er: Keine Ahnung. Sie: Weißt du noch, in welchem Geschoss wir geparkt haben? Er: Nee. Sie: Ich glaube, im zweiten. Er: Nicht im dritten? Pause. Er: Wohin fahren wir denn jetzt? Sie: Erst ins zweite Geschoss, dann ins dritte. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Er: Ja, ich habe ein total gutes Gefühl. Gehört von Alexander Hirschmann

Meine Stadt

Advent am Michel © Christiane Mekhchoun

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Sie meinen es ernst – Wer glaubt, dass die Bewegung "Fridays for Future" bald wieder weg ist, liegt falsch. Denn ihr liegt eine neue Lust am Streit zugrunde, gerade in Hamburg. Das zeigt ein Blick in die Schülerszene der Stadt.

Aufbruch mit Gegenwind - Was geschieht, wenn Klimaaktivisten auf routinierte Politiker treffen? In Hamburg ist genau das jetzt passiert. Aber die Profis wollen keine Hausaufgaben von der Jugend.

"Wenn Sie an gestressten Tieren forschen, sind Ihre Daten verzerrt": Nach dem Skandal im Forschungslabor LPT stellt sich die Frage: Müssen Tierversuche wirklich sein? Ja, sagt die Tiermedizinerin Bettina Bert.

Sollen Autos raus aus der Innenstadt? – Die City wäre dann viel attraktiver, sagt Anjes Tjarks von den Grünen. Unsere besten Kunden kommen aber mit dem eigenen Wagen, entgegnet der Schuhunternehmer Ludwig Görtz.