Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie hatten ein entspanntes Adventswochenende – wir müssen diese Woche, die für viele Hamburgerinnen und Hamburger die letzte Arbeitswoche vor den Feiertagen ist, leider mit wenig besinnlichen Gedanken einleiten. Sie haben es sicher mitbekommen: Am Freitagmorgen wurde ein Anschlag auf Innensenator Andy Grote (SPD) verübt. Er war auf dem Weg zur Arbeit, als Unbekannte sein Auto in der Hein-Hoyer-Straße auf St. Pauli mit Steinen und Farbflaschen bewarfen. Mit im Wagen saß Grotes zweijähriger Sohn. Verletzt wurde niemand, und das ist nichts als Glück, denn wie gesagt: Es flogen Steine.

Am Samstag tauchte dann ein anonymes Bekennerschreiben im Netz auf, darin wird an die "Parkbankcrew" erinnert: drei Personen, die in einem Hamburger Park festgenommen worden waren, weil sie einen Brandanschlag zum zweijährigen G20-Jahrestag geplant haben sollen. Weiter heißt es in dem Schreiben, Grotes Politik habe das Leben von Obdachlosen und "people of color" auf St. Pauli verschlechtert, kritisiert wird auch das neue Polizeigesetz und die juristische Aufarbeitung nach G20. Dass Grotes Sohn ihm Auto saß, sei aber nur ein "tragischer Zufall" gewesen, ihm habe der Anschlag "selbstverständlich" nicht gegolten.

Was sagt man dazu? All das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte – dann aber offenbar doch immer wieder gesagt werden muss: dass Gewalt keine Argumente ersetzt und durch nichts zu rechtfertigen ist, egal, welches Ansinnen dahintersteht. Dass die Tat nicht nur moralisch verwerflich ist, sondern – wenn wir uns schon auf dieser argumentativen Ebene bewegen wollen – auch politisch dämlich: Die Debatte dreht sich ja nun nicht um die Zustände auf St. Pauli, sondern um die Sicherheit von Politikern. Das wiederum ist verständlich, in einer Zeit, in der Abgeordnete nicht nur tätlichen Angriffen ausgesetzt sind, sondern auch Hass-Mails und Morddrohungen bekommen. Und in einer Stadt mit einem Teilzeitparlament, in der viele Politikerinnen und Politiker nebenher anderen Berufen nachgehen, ein Privatleben haben und sicher nicht permanent von Personenschützern begleitet werden können und wollen.

Die Ermittlungen zu dem Angriff dauern an, wir halten Sie auf dem Laufenden. Und nun, trotz alledem: Kommen Sie gut durch die Woche!

Ihre Annika Lasarzik

Aktuelles

Könnte ein Tunnel den Hauptbahnhof entlasten?

Hunderte Menschen an den Gleisen und Züge, die im Stau stehen – der Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten. Eine Idee zur Entlastung hat das Bundesverkehrsministerium bei der Eröffnungsfeier der neuen S-Bahn-Station Elbbrücken verkündet: ein neuer S-Bahn-Tunnel unter dem Hauptbahnhof, zusätzlich zur geplanten S4 nach Bad Oldesloe. Der Tunnel könne von Süden kommend unterhalb des Hauptbahnhofs bis nach Altona verlaufen, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann. Frei werdende S-Bahn-Gleise könnten für den Regional- und Fernverkehr genutzt werden. Ferlemann kündigte eine Machbarkeitsstudie an. Auch Bahnvorstand Ronald Pofalla zeigte sich bereit, den Vorschlag zu prüfen, und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßte die Idee zwar, mahnte aber: "Wir haben an der Elbphilharmonie gelernt: Wenn man zu Anfang besser plant und klarer weiß, wohin es gehen soll, wird es erstens günstiger und geht am Ende auch schneller." Warum ein Ausbau des Hauptbahnhofs so schwierig ist, hat Kollege Stefan Schirmer vergangenes Jahr übrigens recherchiert, seinen Text dazu lesen Sie mit Z+ hier.



Grüne: HVV soll für Familien günstiger werden

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Wie könnte der öffentliche Nahverkehr günstiger, schneller, bequemer, schlicht: besser werden? Diese Frage zieht sich durch den Bürgerschaftswahlkampf. Nachdem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vergangene Woche seine Ideen präsentierte, zogen die Grünen nach – und gaben sich betont sozial: Mit einem neuen HVV-Preissystem sollen vor allem Familien entlastet werden, nach dem Motto "Mehr Köpfe, weniger Kosten". Vater, Mutter und ein Kind ab zehn Jahre sollen zusammen monatlich 150 Euro für ein Abonnementticket zahlen, derzeit sind es noch gut 220. Bei drei oder mehr Kindern sollen es insgesamt 190 Euro sein – aktuell sind es 290. Auch junge Erwachsene bis 30 Jahre sollen künftig weniger zahlen, nämlich 60 Euro pro Ticket (statt derzeit 90 Euro). Warum nach diesem Plan gerade junge Menschen begünstigt werden: Der Führerschein, das erste selbst verdiente Geld oder die Gründung einer Familie seien die häufigsten Gründe für die Anschaffung eines Autos, sagen die Grünen. Für Schüler und Azubis gäbe es ein 360-Euro-Jahresticket, für Senioren bliebe der Preis gleich – dafür könnten sie ohne Einschränkung ganztags fahren.

In einem Satz

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge spielte der Hamburger SV am Samstag 1:1 gegen den SV Sandhausen +++ Nach acht sieglosen Spielen gewann der FC St. Pauli am Samstag 3:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden +++ Drei neue politische Parteien hat der Landeswahlausschuss für die kommende Bürgerschaftswahl anerkannt: "Volt Hamburg", die "Friedenspartei" und "Tierschutz hier! Hamburg" +++ Vergleichsweise wenig Demonstrierende kamen am Freitag zur Jubiläumskundgebung von "Fridays for Future" in Hamburg: Laut Polizei fanden sich rund 80 Menschen auf dem Hansaplatz in St. Georg ein +++ Hamburgs Feuerwehrleute machten zwischen November 2018 und Ende Oktober 2019 98.000 Überstunden – dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum, ergab eine Anfrage der CDU

Was heute auf der Agenda steht

Der Verein Ärzte gegen Tierversuche überreicht Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) 32.000 Unterschriften gegen das UKE-Tierversuchslabor LPT +++ Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellt das "Hamburger Klassenhaus" vor, ein Konzept für die Erweiterung von Schulen +++ Im Hotel Atlantic wird der Hamburger des Jahres gekürt

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Der Verkäufer auf dem Fischmarkt

Als meine Kinder klein waren, standen wir noch regelmäßig auf Hamburger Weihnachtsmärkten. Da haben wir mal den ganzen Kindergarten eingeladen. Die Kleinen bekamen an jeder Bude etwas zugesteckt: ein Lebkuchenherz, ein Würstchen, eine Fischfrikadelle. Das Karussell öffnete nur für die Kita. Das gab strahlende Augen!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

Was wurde aus … dem Alstermord?

Ihr Sohn wurde ermordet, als er mit seiner Freundin an der Alster saß. Ein Unbekannter näherte sich ihnen von hinten, stach mit einem Messer auf ihn ein und floh. Es war der 16. Oktober 2016, der Véronique Ellings Seele ins Dunkel riss. Im Februar dieses Jahres schrieb Kilian Trotier ihre Geschichte auf. Sie hatten sich zehnmal getroffen, Elling hatte ihm von der Ohnmacht, dem Unglauben, dem Schmerz und von Erinnerungen an ihren Sohn erzählt. Der Täter ist auch heute noch unbekannt, daran hat sich nichts geändert. Geändert hat sich aber etwas in Véronique Ellings Leben. Sie hat aus ihren Erlebnissen und Gefühlen Musik gemacht. Das erste Lied ist gerade rausgekommen, es heißt "Le garçon tendre", sie singt auf Französisch, ihrer Muttersprache, über Victor, den zärtlichen Jungen. Im Mai wird das Album mit zwölf Liedern erscheinen, am 26., Victors 20. Geburtstag. "Es ging immer nur um die Gewalt, die ihm angetan wurde. Dabei hat er so viel Licht in unser Leben gebracht. Das möchte ich mit den Liedern ausdrücken", sagt die Sängerin über ihren verlorenen Sohn.

In unserer Reihe "Was wurde aus …?" spüren wir Geschichten nach, die 2019 wichtig waren und über die wir in der ZEIT:Hamburg berichtet haben. Skandale, Missstände, rätselhafte Kriminalfälle – wie ist der aktuelle Stand?

Herzlichen Glückwunsch, Esther Bejarano!

© Maurizio Gambarini/​dpa

Eine ganz besondere Hamburgerin hatte am Sonntag Geburtstag: Esther Bejarano wurde 95 Jahre alt. Als junges jüdisches Mädchen entkam Bejarano nur knapp dem Holocaust, seit Jahrzehnten tut sie nun, was sie nur kann, um an die Grausamkeiten der NS-Zeit zu erinnern und vor einem Wiedererstarken des Rechtsextremismus in Deutschland zu warnen: Sie schreibt Bücher, hält Vorträge, gibt Interviews, besucht Talkshows, tourt durch Schulen und steht auch mal mit Rappern auf der Bühne. Sie ist keine, die sich davor scheuen würde, das Wort zu erheben – und forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kürzlich erst dazu auf, gegen die umstrittene Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die "Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes" vorzugehen (die Antwort steht noch aus). Mehr über Esther Bejarano und ihre bewegte Vergangenheit und ihr Engagement lesen Sie mit Z+ in diesem Porträt von Sarah Levy.

Was Sie heute erleben können

Mittagstisch

Königliche Bowl-Speise Man hat vergessen, das Bio-Ei (1,50 Euro) zusätzlich zu bestellen. Ein Fehler, denn ohne Ei lassen sich die Zutaten in der Schüssel nicht ganz so gut vermengen. Heute würde man Bibimbap womöglich als Bowl-Speise bezeichnen – aber es ist ein Gericht, das tief verwurzelt ist in der kulinarischen Geschichte Koreas. Schon im traditionellen Korea wurde es von allen Schichten der Gesellschaft gegessen. Bedienstete am Hof nannten das Gericht Goldongban – was so viel bedeutet wie "Reis gemischt mit verschiedenen Beilagen". Dem König und seinen Gästen wurde es vorwiegend zum Mittagessen serviert. Auf der Lunchkarte des koreanischen Restaurants kini stehen fünf verschiedene Bibimbap zur Auswahl (darunter auch vegetarische und vegane Varianten). Vorweg kommt eine Miso-Suppe, die etwas trüb und recht salzig ist. Das Bibimbap Bulgogi (8,90 Euro) überzeugt jedoch: Es ist ein großartiges Zusammenspiel aus Reis, warmem und kaltem Gemüse und mariniertem Rindfleisch, ergänzt mit einer herrlich sämigen, hausgemachten Sesam-Sake-Sauce. Der süße Pflaumen-Honig-Tee (2,90 Euro) passt hervorragend dazu. kini; Sternschanze, Susannenstraße 15, Mittagstisch Mo–Fr 12–16 Uhr, Sa 12.30–16 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Scharfer Wein: Weihnachten ist nicht nur ein Braten-, sondern auch ein Weinfest. Die besten Tropfen für dieses Jahr empfiehlt bei "Scharfgestellt St. Pauli" Sommelier Carsten Laade. Dazu gibt es wie immer Schnack und Drinks mit Promis, Gastgeberin Astrid Peter und ihrem Kollegen Peter G. Dirmeier.

kukuun, Klubhaus Sankt Pauli, Spielbudenplatz 21–22, heute, 19 Uhr, 16 Euro

Der Engelein Chor: Die Lichtkönigin schreitet in den Michel, begleitet von dänischen, schwedischen und deutschen Stimmen. Beim Nordischen Weihnachtskonzert St. Michaelis verbinden sich Benediktekirken, Dansk Sømandskirke und Michel im Gedanken an das heilige Fest. All jenen, die selbst stimmgewaltig jubilieren wollen, bietet die Kirche Donnerstag ein Weihnachtskonzert mit Wunschliedersingen.

Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, Nordisches Konzert: heute, 14/17/19.30 Uhr, VVK ab 11 Euro;

Wunschliedersingen: Do, 19.30 Uhr, 23 Euro

Was kommt

Lautes Gebet: Dänemark rockt. D-A-D kehren nach acht Jahren Pause zurück, um es herauszuschreien: "A Prayer for the Loud" heißt ihr neues Album, entsprechend "wild und ungezügelt" soll es klingen. Skål!

Docks, Spielbudenplatz 19, Mi, 20 Uhr, VVK 28 Euro

Wild im Archiv: Wie entsteht ein lebendiger Dialog zwischen Requisiten und Videos, Körpern von Künstlerinnen und Zuschauern? Im #Wild Archive // Lab #Hunt(er) untersucht Ursina Tossi die Jagd als Ritual im Kapitalismus. Offene Probe.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, Do, 18–20 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter ursine@gmx.de

ॐ: Gerade zu Weihnachten beschert die Zeit mit der Familie oft Stress und Streit. Der Mönch Bhante Seelawansa erläutert in seinem Vortrag den sanften Weg des Buddha, dem zu entkommen: "Buddhas Methode zur Überwindung von Streitigkeiten, Ärger, Aversion".

Buddhistische Gesellschaft, Beisserstraße 23, Fr, 19–21 Uhr, Spenden erbeten, Anmeldung unter buddhismus@bghh.de

Hamburger Schnack

Maria-Regina, zweieinhalb Jahre alt, hat ein Portemonnaie geschenkt bekommen. Sie marschiert aus dem Häuschen in der Berliner Straße 65 zur Bushaltestelle und steigt ein. Bei der Endhaltestelle fragt der Busfahrer: "Wo willst du denn hin?" – "Weiterfahren!" Gehört von Claudia Schrader

Meine Stadt

Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Oder doch der zukünftigen? © Norbert Fliether

