wenn ich auf das Jahr zurückblicke, muss ich daran denken, wie es ist, in einem sehr schnell fahrenden Zug zu sitzen: All die Felder, Häuser und Bäume ringsum rauschen vorbei, bis sie zu einem großen Ganzen verschwimmen. Das Auge versucht noch, sich an einzelnen Punkten festzuhalten, aber dann hat es schon den nächsten Punkt entdeckt, und den nächsten, und den nächsten. Denn der Zug, der rollt immer weiter.

Ähnlich verhält es sich mit den Erinnerungen – ein paar Momente ragen hervor, andere sind längst vergessen. Was bleibt, ist der Eindruck, dass das alles ganz schön viel war ­und auch ganz schön schnell vorbeiging. Im Nachrichtengeschäft ist das manchmal nicht viel anders. Bei alledem, was so in der Stadt passiert, kommen wir Journalistinnen und Journalisten zuweilen ja kaum hinterher, auch wenn wir uns Mühe geben. Dabei gibt es viele Themen, über die sich immer wieder mal berichten lässt, bei denen man nachhaken kann – und sollte. Genau das haben wir uns für diese Woche vorgenommen: Wir spüren den Geschichten nach, die Sie und uns im Hamburg-Ressort besonders bewegt haben. Gestern haben wir damit angefangen, da ging es um die neuesten Entwicklungen zum sogenannten Alstermord. Für heute hat meine Kollegin Hanna Grabbe recherchiert, was sich seit ihren Berichten über den Personalmangel in den Hamburger Krankenhäusern und die besorgniserregenden Zustände auf der Geburtshilfestation einer Harburger Klinik getan hat. Und so geht es die ganze Woche über weiter, jeden Tag eine kleine Rückschau.



Gegen das Gefühl, dass die Zeit dahinrast, hilft so ein Jahresrückblick zwar nicht. Trotzdem tut es ja manchmal ja ganz gut, innezuhalten. Und dann geht’s weiter.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihre Annika Lasarzik

© SBH/​Götz

Wie Hamburg den Schulbau beschleunigen will

Wohin mit Hamburgs wachsender Schülerschar? Mit sogenannten Klassenhäusern in Modulbauweise will die Schulbehörde dem Platzmangel entgegenwirken. Die Grundrisse der geplanten zwei- bis dreigeschossigen Bauten sollen flexibel gestaltbar sein, sodass je nach Bedarf der Schule offene oder geschlossene Räume entstehen. "Auch die Erweiterung von Sport- oder Mensaflächen ist mit dem Konzept realisierbar", teilte die Behörde mit. Je nach Typ könnten die Klassenhäuser demnach 900, 1350 oder 1800 Quadratmeter an zusätzlicher Fläche bieten. Von außen sollen sie mit Putz-, Klinker- oder Holzfassaden sowie begrünten Dächern versehen werden. Die Schulbehörde rechnet damit, dass die Gebäude auch im laufenden Schulbetrieb innerhalb eines knappen halben Jahres errichtet werden können und mindestens 80 Jahre halten. Vom kommenden Jahr an sollen die ersten Bauaufträge erteilt werden, ein Prototyp steht bereits auf dem Gelände der Grundschule Eckerkoppel in Farmsen-Berne (im Bild oben zu sehen). Kritik an dem Konzept äußerte die CDU, die die Klassenhäuser als "Notlösungen" bezeichnet und die architektonische Qualität infrage stellt. Die Linke befürchtet zudem schrumpfende Schulhöfe und Pausenflächen.

Annabel Trautwein

Fünf Jahre Haft für IS-Unterstützerin

Weil sie die Terrormiliz IS unterstützte, ist eine 41-Jährige zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Hamburg sah es als erwiesen an, dass die Frau in die konkrete Planung von Anschlägen eingebunden war. Die dreifache Mutter aus Stellingen habe den Plan verfolgt, einen IS-Anhänger zu heiraten und bei sich zu beherbergen – damit der einen Terroranschlag in Deutschland verüben kann. Nicht nur im Hinblick auf das hohe Strafmaß sei dieser Fall besonders, schreibt Reporterin Elke Spanner: Songül G. ist die erste Frau, die in Hamburg wegen Unterstützung des IS angeklagt wurde. Vor ihr saßen immer nur Männer auf der Anklagebank. Die Hintergründe des Falls können Sie hier bei ZEIT ONLINE nachlesen.

© Axel Heimken/​dpa

Bruno D.: "Ich war vom Herzen aus kein SS-Mann"

Der Prozess gegen Bruno D., den ehemaligen SS-Wachmann aus dem KZ Stutthof, zieht sich weiter in die Länge. Anders als anfangs geplant, ist am 18. Dezember kein Urteil zu erwarten, dies soll voraussichtlich erst Ende Februar ergehen. Nachdem in den vergangenen Wochen einige Zeugen ausgesagt hatten, kam nun wieder Bruno D. selbst zu Wort. Doch auch die zunehmend energischen Nachfragen der Vorsitzenden Richterin änderten nichts an seiner Haltung: Der Angeklagte ist sich keiner Schuld bewusst. Zwar fielen dessen Antworten immer knapper und aggressiver aus, klarer wurden sie nicht. Das Risiko, dass der Prozess abgebrochen werden muss, steigt nun mit jedem Tag – denn unklar ist, wie lang der gesundheitlich angeschlagene 93-Jährige noch daran teilnehmen kann. Unser Reporter Hauke Friederichs, der den Fall von Anfang an begleitet und auch das ehemalige KZ Stutthof besucht hat, war gestern im Gerichtssaal dabei. Welche Erkenntnisse der Prozess bislang ans Licht brachte und welche Fragen noch offen sind, lesen Sie in seinem Bericht zur gestrigen Verhandlung.

Der Hamburger Senat hat dem Tenor Klaus Florian Vogt den Ehrentitel "Hamburger Kammersänger" verliehen +++ Der in Hamburg produzierte Strom stammt nach Angaben des Statistikamts Nord fast ausschließlich aus fossilen Energieträgern, der Anteil der erneuerbaren Energien liegt bei 5,6 Prozent +++ Mit durchschnittlich 1,61 Leihautos pro 1000 Einwohner belegt Hamburg im deutschlandweiten Städtevergleich des Bundesverbands CarSharing den dritten Platz hinter München (2,13 Autos) und Karlsruhe (3,23 Autos) +++ Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Uni Hamburg zählt in ihrer Jahresbilanz 27 Kriege und bewaffnete Konflikte weltweit – ein Konflikt weniger als im Jahr 2018 +++ Das Studierendenwerk Hamburg hat eine nicht mehr benötigte Unterkunft für junge Geflüchtete in Neuwiedenthal als Wohnanlage in Betrieb genommen

Die Polizei vergibt den Ian-Karan-Preis für Zivilcourage an eine Frau und einen Mann, die zwei Trickdiebinnen an der Flucht gehindert haben +++ Das Nachhaltigkeits-Netzwerk N Klub spricht in der St. Pauli Kirche mit Grünen-Chef Robert Habeck und Vertretern der Hamburger Bürgerschaftsfraktion über die Zukunftsfähigkeit großer Unternehmen +++ Das christliche Kinder- und Jugendwerk Arche in Jenfeld und Billstedt wird von der Yagmur-Gedächtnisstiftung mit dem Preis für Zivilcourage im Kinderschutz geehrt

Alltagsreporter: Die Buchhändlerin

Es gibt leider immer mehr Menschen, die überhaupt kein Benehmen haben. Die biegen Taschenbücher beim Ansehen einfach auseinander oder nehmen ganze Stapel mit in unser Café. Die Bücher würden sie dort gern direkt neben dem Kuchen durcharbeiten. Oder ein Buch fällt ihnen hinunter, und sie stellen es mit angeditschter Ecke zurück ins Regal. Wir unabhängigen Buchhändler können nicht zu jedem Werk ein Ansichtsexemplar anbieten, ich muss all diese Bücher erst einmal selbst kaufen. Deshalb muss ich immer gucken, wie die Leute mit den Büchern umgehen. Dabei bin ich hier doch keine Babysitterin!

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© David Maupilé für DIE ZEIT

Wienke Reynolds entwickelt Sonnenschutz ohne Mikroplastik

Es ist ein gewaltiges Problem, dessen sich wohl nur wenige Menschen bewusst sind – schon gar nicht jetzt im Winter: 14.000 Tonnen Sonnencreme landen laut Schätzungen in den Weltmeeren, oft sind sie versetzt mit umweltschädlichem Mikroplastik. Wienke Reynolds ist das bewusst – und sie tut etwas dagegen. Mit ihrer Firma LignoPure hat sie eine Lösung für das Problem entwickelt. Mitte November präsentierte sie mit ihren Kollegen den weltweit ersten Sonnenschutz, der statt Mikroplastik Lignin-Teilchen enthält. Grund genug für uns, Wienke Reynolds zur "Hamburgerin des Monats" zu ernennen – und sich von ihr mal erklären zu lassen, wofür Lignin sonst noch alles gut sein kann. Das Porträt von Marc Widmann lesen Sie mit Z+ gleich hier.

© Jens Büttner/​dpa

Was wurde aus … dem Skandal rund um die Harburger Mariahilf Klinik?

Man könne den eigenen Ansprüchen an die medizinische Versorgung nicht mehr gerecht werden, schrieb Maike Manz Ende 2018 in einem Abschiedsbrief an die Mitarbeiter der Helios Mariahilf Klinik. Die Chefärztin der Geburtsabteilung und fünf von sieben Oberärzten hatten gekündigt – ohne Aussicht auf etwas anderes. Arbeitslosigkeit erschien den Medizinern besser als die Bedingungen in der Harburger Klinik. In einem Interview mit der ZEIT prangerte Manz das System der Geburtshilfe in Deutschland an und löste damit eine bundesweite Debatte aus. Kurz darauf wurde bekannt, dass eine Mutter während der Entbindung im Mariahilf gestorben war. Verunsicherte Schwangere meldeten sich nun lieber in anderen Kliniken an: Im April 2019 kamen im Mariahilf nur noch 90 Babys zur Welt, im Oktober des Vorjahres waren es noch 180 gewesen.

Beim Klinikkonzern Helios gab es rasch Konsequenzen: Der Geschäftsführer des Harburger Krankenhauses verließ den Konzern "auf eigenen Wunsch", wie es hieß. Der übergeordnete Regionalgeschäftsführer Marc Baenkler räumte in Bezug auf die Kündigungswelle im Gespräch mit der ZEIT ein: "An der Stelle haben wir sicher nicht alles richtig gemacht. Wir haben Unzufriedenheiten zu spät erkannt und waren nicht offen genug für Gespräche." Seit dem 1. Juni hat die Harburger Geburtsabteilung nun einen neuen Chefarzt, die Geburtenzahlen steigen wieder. Bis Anfang 2020 sollen laut Klinik alle Posten nachbesetzt sein. Die frühere Chefärztin Maike Manz dagegen ist noch immer auf "der Suche nach einem Ort und einer Funktion, an der qualitativ gute, versorgungssichere Geburtshilfe vertreten werden kann". Wie es um die Arbeitsbedingungen in den Hamburger Kliniken bestellt ist, können Sie hier noch einmal nachlesen.

Hanna Grabbe

Kaffeepause

Echte französische Konditorenkunst Was haben die nur mit diesem Cheesecake gemacht? Der Mann am Tresen lacht, das Geheimnis des Kuchens kann er nicht verraten – wohl aber, dass er nach einem Familienrezept seiner aus Südfrankreich stammenden Mutter gebacken wurde, an dem man noch ein Weilchen weitergetüftelt habe. Der Käsekuchen ist ein wahres Gedicht: cremig und fein mit knusprigem Boden und einem Hauch von Himbeere obenauf. Er reiht sich ein in eine Vielzahl von süßen (und herzhaften) Tartes, Croissants und Kuchenkreationen, die man im nonchalanten Café par ici bekommen kann. Jetzt vor Weihnachten gibt es eine ganz besondere Schöpfung zu entdecken: den "Bûche de Noël", den traditionellen französischen Weihnachtskuchen, auch Weihnachtsbaumstamm genannt. Die raffinierte Biskuitrolle gibt es in verschiedenen Sorten, etwa mit Kaffee oder Mousse au Chocolat. Das Gebäck soll an die Tradition des Weihnachtsscheits erinnern, der zufolge man zu Weihnachten einen geweihten Holzklotz in den Kamin legte. Köstlich! Winterhude, Café par ici , Maria-Louisen-Straße 1 , Mo–Sa, 9.30–18, So, 10–18 Uhr Elisabeth Knoblauch

Verlosung

Was geht

Reiches Leben: In seinem Fall ist die Geschichte vom Tellerwäscher, der zum Millionär avanciert, wörtlich zu nehmen; Ian Kiru Karan wuchs als Vollwaise in Sri Lanka auf, kam 1970 nach Hamburg, wusch zunächst Geschirr. In der Logistikbranche wurde er später als Containerkönig und Förderer sozialer Projekte reich und berühmt. Gespräch im Park: "AltersBilder mit Ian Karan".

Bergedorfer Haus im Park, Gräpelweg 8, heute, 19 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung unter 040/72 57 020 oder hip@koerber-stiftung.de

Nazareth flimmert: Architekt Shadi war lange nicht mehr in seiner Heimat Nazareth. Zur Hochzeit der Schwester kehrt er zurück, überbringt nach palästinensischer Tradition mit Vater Abu die Hochzeitseinladungen. Im alten Volvo tuckern sie die Hügel von Nazareth rauf und runter und besuchen Gäste. Doch die unterschiedlichen Lebensgewohnheiten irritieren, alte Wunden reißen wieder auf. Kulturwoche Mittlerer Osten: "Wajib", Originalstreifen aus Israel mit Untertiteln.

Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10, heute, 19 Uhr, 7,50 Euro

Adventsnachmittag mit Margot Käßmann: Im Rahmen der Reihe "Was glauben SIE denn?" ist die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Margot Käßmann, am Donnerstag in Hamburgs Hauptkirche St. Petri zu Gast. Dreißig Jahre lang hielt Käßmann an den Weihnachtstagen Gottesdienste, nun ist die frühere Bischöfin im Ruhestand – und frei, nach Gutdünken zu feiern. Aber wie? Gastgeber sind Evelyn Finger, Leiterin des ZEIT-Ressorts Glauben & Zweifeln, Hauptpastor Jens-Martin Kruse und Constantin Schreiber, Nachrichtenjournalist und Moderator der "Tagesschau". Freikarten sind erhältlich unter Heike.Kneese@zeit.de oder für "Freunde der ZEIT" unter verlag.zeit.de/freunde.

Hauptkirche St. Petri, Bei der Sankt Petri Kirche 2, Do, 14 bis 16 Uhr

Zwei Frauen stehen mit einer Stadtkarte an der Haltestelle Lattenkamp und gucken verdutzt auf die U-Bahn-Linien. Eine flüstert zur anderen: "Uff, die Station ist weg. Die hat uns jemand geklaut." Gehört von: Carina Hinsch

Crazy Dorffest in Moorburg © Veli Aydogan

Gestern schrieben wir, dass der Verein Ärzte gegen Tierversuche 32.000 Unterschriften gegen das UKE-Tierversuchslabor LPT überreiche – das ist falsch, es handelt sich um das UKE-Tierversuchslabor, eine Verbindung zum Unternehmen LPT besteht nicht.

