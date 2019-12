Annika Lasarzik © Maria Feck

es gibt Tage, an die wird man nicht gern erinnert – aber manchmal ist es wichtig, dass es doch jemand tut. Heute vor sechs Jahren starb die dreijährige Yagmur aus Billstedt, nachdem sie lange misshandelt worden war. Der Fall legte ein kollektives Versagen der Behörden offen, es folgte eine große Debatte, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, eine Kinderschutzkommission – denn Yagmur war eines in einer ganzen Reihe von Kindern, die durch Vernachlässigung und Missbrauch starben. Heute ist da immer noch dieser Name, der wie eine Mahnung durch Hamburg hallt. Aber, und das ist etwas Gutes, es gibt inzwischen den Yagmur-Erinnerungspreis: Die Yagmur-Gedächtnisstiftung vergibt ihn an Menschen, die sich besonders für den Kinderschutz einsetzen. Gestern Abend bekam ihn die Arche, ein christliches Jugendwerk, das Kinderhäuser in Jenfeld und Billstedt betreibt. Dort gibt es viele Freizeitangebote, eine Hausaufgabenhilfe, kostenlose Mahlzeiten, Familienausflüge, eine Elternberatung, kurz: so viel, dass man sich fragt, wie die das alles hinbekommen.

So ein Preis ist eine feine Sache. Er lenkt den Blick auf die vielen Engagierten dieser Stadt, er schärft das Bewusstsein für Kinderrechte. Aber ein Preis, warme Worte und Schulterklopfer im Rathaus reichen nicht. All das gönne ich den Sozialarbeitern, Pädagoginnen und Ehrenamtlichen von Herzen, doch ihre tägliche Arbeit wird damit sicher nicht leichter. Der Preisträger jedenfalls bat die Stadt gestern um mehr Unterstützung – bisher gebe es für die pädagogische Arbeit in Jenfeld keine öffentlichen Mittel, die Arche in Billstedt bekomme einen kleinen Zuschuss für ein Jahr. "Unsere Kinder benötigen aber langfristig Hilfe, damit sie eine Chance auf eine gesunde Entwicklung haben", hieß es in der Dankesrede. Wer wollte da widersprechen?

Wahlumfrage: Rot und Grün in Hamburg fast gleichauf

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Wählergunst geht weiter: Laut einer neuen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR liegen SPD und Grüne nahezu gleichauf: Mit 28 Prozent stehen die Sozialdemokraten an der Spitze, dicht gefolgt vom kleinen Koalitionspartner mit 26 Prozent. Weniger Zuspruch erhält die grüne Spitzenkandidatin Katharina Fegebank – mit ihrer Arbeit zeigten sich 39 Prozent der Befragten zufrieden, der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dagegen gewann 56 Prozent für sich. Insgesamt stellen die Werte für die SPD im Vergleich zur Bürgerschaftswahl 2015 einen deutlichen Verlust dar, während die Grünen ihre Stimmenzahl mehr als verdoppeln könnten, wenn schon am kommenden Sonntag gewählt würde. Gewinnen würden laut Umfrage auch die CDU (um 1,1 Prozentpunkte), die Linke (um 2,5 Prozentpunkte) und die AfD (um 0,9 Prozentpunkte). Die FDP würde 1,4 Prozentpunkte einbüßen.

© Christian Charisius/​dpa

Betrugsverdacht gegen Ärzte, Apotheken und Pharmahersteller

"Pharmagold" – so werden die Rezepte für teure Medikamente genannt, die sich die Hamburger Firma ZytoService durch Bestechung und Betrug gesichert haben soll. Stimmt der Verdacht, dem die Staatsanwaltschaft nachgeht und über die ZEIT ONLINE und das ARD-Magazin "Panorama" exklusiv berichteten, dann haben Krebsärzte mehr als 500.000 Euro, Luxusgüter und Praxiseinrichtungen von der Firma angenommen. Im Gegenzug sollen sie Infusionen verschrieben und die Rezepte über eine konzernnahe Apotheke der Firma zugespielt haben. Den Hauptverdächtigen wird LAUT STAATSANWALTSCHAFT "Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen und Betrug" vorgeworfen, Manager des Medikamentenherstellers sollen "jeweils gewerbsmäßig und als Mitglied einer Bande gehandelt" haben. Beweise suchten mehr als 400 Polizisten bei einer Großrazzia in Villen, Apotheken, Arztpraxen, einem Krankenhaus und mehreren Firmensitzen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Wie hoch der mögliche Schaden ist, konnte die Staatsanwaltschaft bislang nicht beziffern, sie geht von mehreren Millionen aus. Allein der Techniker Krankenkasse soll seit Januar 2017 ein Betrugsschaden von 8,6 Millionen Euro entstanden sein. Die Kasse selbst äußert sich nach Rückfrage bislang nicht dazu, ZytoService war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Ermittlungen dauern an, wir halten Sie auf dem Laufenden.

Annabel Trautwein

© Hochbahn

UKE bekommt U5-Haltestelle

Es gibt Neues zur U5: Die geplante U-Bahn-Linie soll laut Verkehrsbehörde eine Haltestelle am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) bekommen. Die Bahn soll aber nicht am Haupteingang des UKE, sondern auf dem nördlichen Teil des Klinikgeländes halten und von dort in einem Bogen am Siemersplatz entlang zum S-Bahnhof Stellingen verlaufen. Enden wird die Linie dann an den Sport-Arenen im Westen der Stadt. Der Anschluss des UKE ans Schnellbahnnetz hängt mit dem steigenden Bedarf zusammen: Rund 13.000 Patienten, Mitarbeiter und Studierende verkehren bereits heute täglich an der Uni-Klinik. Nach Prognosen des Senats wären bis 2040 etwa 32.000 Menschen dort unterwegs. Die neue Haltestelle wäre eine der am stärksten genutzten der ganzen Linie. Aufgrund der voraussichtlich hohen Auslastung wäre der Bau wirtschaftlich, heißt es. Zu den genauen Kosten äußerte sich der Senat aber nicht. Der erste Abschnitt der U5 führt von Bramfeld über Steilshoop und Barmbek-Nord in die City Nord. Danach verläuft die Bahn in Richtung Innenstadt – und von dort künftig zum UKE. Baubeginn ist voraussichtlich 2021.

Kein Oscar für "Systemsprenger": Der Film der Hamburger Regisseurin Nora Fingscheidt kam in der Vorauswahl für den "besten fremdsprachigen Film" nicht weiter +++ Der Senat stockt die Mittel für den Schutz und den Erhalt von Grünflächen um 17,5 Millionen Euro auf; mit dem Geld sollen ab 2021 53 neue Mitarbeiter bezahlt werden, darunter zehn weitere Naturschutz-Ranger und ein "Grün-Koordinator" +++ Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vergab den Ian-Karan-Preis für Zivilcourage an eine 60-Jährige und einen 39-Jährigen; sie hatten Trickdiebe an der Flucht gehindert, indem sie deren Fluchtwagen nach einem Diebstahl in Eilbek mit ihren Autos umstellten +++ Das Helmut-Schmidt-Forum in der Innenstadt plant eine neue Dauerausstellung mit Erinnerungsstücken aus Schmidts Nachlass, die am 10. November 2020 – seinem 5. Todestag – eröffnen soll



Jugendbuchautorin Kirsten Boie wird im Rahmen der Bürgerschaftssitzung als Ehrenbürgerin Hamburgs ausgezeichnet +++ Die Hamburger Kunsthalle gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr

Alltagsreporter: Der Boxtrainer

Vorletzte Woche trödelte eine meiner jugendlichen Trainingsgruppen in der Umkleidekabine, schlurfte danach träge in die Halle. "Ihr seid zu spät!", rief ich ihnen zu. "Trainer, nur sieben Minuten", kam es zurück. Ich sagte nichts, aber schickte die Bande direkt in eine Ausdauerübung: Sie mussten unentwegt auf einen Sandsack einschlagen. Gut trainierte Erwachsene schaffen das im Schnitt vier Minuten lang. "Trainer, wie lange noch?", keuchten die Kids nach kurzer Zeit. "Nur sieben Minuten", antwortete ich trocken. Großartig, diese entsetzten Gesichter! Beim nächsten Training kamen alle zu früh.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Wikipedia Kontor Hamburg

Wikipedia in Hamburg: Was machen die da?

Seit fünf Jahren gibt es ein Wikipedia-Büro in Hamburg, mitten im Herzen der Stadt, unweit des Michels. Doch nur wenige wissen davon. Fragt sich: Was machen die da? Autor Christoph Gunkel ist hingefahren und hat Gnom, Pauli-Pirat und Wikipeter-HH über die Schulter geschaut. Wobei das natürlich nur die Usernamen der "Wikipedianer" sind. Ihr Engagement für die freie Online-Enzyklopädie könnte man schnell für einen verrückten Spleen halten, doch es ist auch eine Menge Arbeit – von der wir alle profitieren. Oder wie oft am Tag lesen Sie etwas auf Wikipedia nach? Eben. Wenn Sie wissen möchten, wem Sie zum Beispiel den tollen Wikipedia-Artikel über diese eine denkmalgeschützte Rokoko-Fassade in der Altstadt zu verdanken haben – lesen Sie doch mal Gunkels Reportage auf ZEIT ONLINE.

Was wurde aus … der achtjährigen Aaliya, die zum IS verschleppt wurde?

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass Danisch Farooqis kleine Tochter Aaliya von der Mutter zum IS verschleppt wurde. "Im Moment gibt es nichts, was man noch machen könnte, außer zu klagen", sagt der Familienvater aus Billstedt heute. Seit Ende 2017 sitzen Mutter und Tochter in einem kurdischen Lager in Nordostsyrien fest, bislang hat die Bundesregierung keine Rückführung organisiert. Als wir im Sommer über den Fall berichteten, hatte Danisch Farooqi bereits mehr als 40 E-Mails mit dem Auswärtigen Amt ausgetauscht. Nun, sagt er, habe ein Anwalt das Mandat der Mutter übernommen, er wolle ihre und die Rückführung ihrer Kinder per Verwaltungsklage erzwingen. Aaliya ist nicht das einzige Kind von Danisch Farooqis Ex-Frau, mit ihr sitzt ein zweites im Lager, von einem mutmaßlichen IS-Kämpfer.

Für eine Rückführung, sagt Danisch Farooqi, sieht das Auswärtige Amt rechtliche Hürden: Da die Mutter nicht das alleinige Sorgerecht für die Kinder habe, sei die Einverständniserklärung beider Väter nötig. Ob der mutmaßliche IS-Kämpfer die erteilen kann, ist fraglich, er sitzt offenbar in einem kurdischen Gefängnis. Zur Frage, ob die Mutter aus Nordostsyrien heraus das alleinige Sorgerecht vor einem deutschen Familiengericht beantragen könnte, sagt das Auswärtige Amt: "Wenn bei Minderjährigen die Zustimmung eines Sorgeberechtigten zur Ausreise nicht vorliegt, kann eine gerichtliche Entscheidung zum Sorge- bzw. Aufenthaltsbestimmungsrecht erwirkt werden." Die Behörde arbeite weiter mit Hochdruck daran, die Ausreise deutscher Kinder aus Syrien zu ermöglichen. "Meine Hoffnung ist gering", sagt Danisch Farooqi. Die Hintergründe zu dem Fall und zur Frage, wie Hamburg mit IS-Rückkehrern umgeht, lesen Sie mit Z+ hier.

Félice Gritti

Mittags ist nicht abends Japanisch, thailändisch, vietnamesisch – eine beliebte Gastro-Kombination, von der es in Ottensen mit dem Ginkoi nun einen weiteren Anbieter gibt (in den Räumen des ehemaligen Opposti). Links und rechts des Eingangs kann man auf den Speisekarten studieren, was es abends gibt: viele interessante Sushi-, Fisch- und Meeresfrüchtekreationen. Mittags indes ist das Angebot anders. Sushi gibt es ebenfalls, wenn auch in ausgedünnter Vielfalt, ansonsten stehen japanische und südostasiatische Suppen, Nudelgerichte sowie ein gutes Dutzend Fisch-, Fleisch- und vier vegane Gerichte auf der Karte. Der gegrillte Lachs mit Reisnudeln und Salat (8,50 Euro) ist frisch, die dazu gereichte Limetten-Fischsauce spritzig. Die Bratnudeln mit Knusperhuhn (7,90 Euro) können allerdings nicht ganz überzeugen: Das Fleisch ist okay, die Nudeln zu fad. Der 4,20 teure Ingwertee hat seinen Namen leider nicht verdient: Die wenigen darin enthaltenen Ingwerbröckchen haben gegen die Minze keine Chance. Und Vorsicht: Das Stück Chilischote, das vielen Gerichten beiliegt, sollten nur Hartgesottene verzehren. Seine Schärfe zerstört für lange Zeit jegliches Geschmacksempfinden. Ottensen, Ginkoi , Bahrenfelder Straße 67 , Mittagstisch Mo–Fr, 12–17 Uhr Thomas Worthmann

Poesie des Alterns: Gedichte galten lange als vorrangige Kunstform der chinesischen Gelehrtenkultur. Gudula Linck stellt in ihrem Buch die "Seufzerlyrik" der Frauen dem "Dennoch" der Männer gegenüber. "Poesie des Alterns: Chinesische Philosophie und Lebenskunst"; Lesung samt Geschichten aus dem Buch Zhuangzi und dazugehörigen Übungen des Qigong.

Bücherhalle Wandsbek, Wandsbeker Allee 64, heute, 18 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Terror auf Leinwand: Ist der Kampf gegen Rassismus verloren? Die Dokumentation "Der zweite Anschlag" beleuchtet Terrorakte in Deutschland aus der Sicht Überlebender. Osman Taşköprü, Ibrahim Arslan und Mai-Phương Kollath erzählen von den rassistischen Morden in Hamburg (2001), Mölln (1992) und Rostock-Lichtenhagen (1992). Zu Gast ist Ibrahim Arslan. Film auf Deutsch und Türkisch mit englischen Untertiteln.

3001 Kino, Schanzenstraße 75, heute, 19 Uhr, 9 Euro

Es weihnachtet mehr: In Bahrenfeld präsentiert sich Weihnachten als reinstes Winterspektakel – inklusive Candy-Shop und Craft-Bier, Jahrmarkt, Eislaufbahn und Akrobatik.

Trabrennbahn Bahrenfeld, Luruper Chaussee 30, 18.12.2019–5.1.2020, Spektakel jeweils 12.30–21 Uhr, Vorstellungen um 14.30/18.30 Uhr, ab 9,90 Euro

Seit fünf Jahren gibt es im Herzen von Hamburg ein Wikipedia-Büro. Doch kaum einer bekommt das mit. Warum eigentlich? Und was machen die da? Ein Besuch

Die achtjährige Aaliya aus Hamburg wurde von der Mutter zum IS entführt – jetzt sitzt sie in Gefangenschaft. Ihr Vater Danisch Farooqi kämpft für ihre Heimkehr. Dahinter steht die große Frage: Wie umgehen mit dem Erbe der Terrormiliz?