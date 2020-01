Liebe Leserin, lieber Leser,

ZytoService, der Name sagte mir bislang nichts – bis Dienstagmorgen. Bis Hunderte Polizisten Arztpraxen, Apotheken, ein Krankenhaus und mehrere Firmensitze durchsuchten. Es war die größte Razzia, die in Hamburg je in einer Wirtschaftsstrafsache angeordnet wurde, es ging um Korruption und Betrug in Millionenhöhe. Diese ersten Informationsfetzen klangen schon wie der (na ja, grobe) Drehbuchentwurf für einen Wirtschaftsthriller. Und je mehr zu dem Fall bekannt wurde, umso kurioser klang das alles: Der marktführende Hersteller von Infusionen für Krebstherapien – genau, ZytoService – soll Ärzte bestochen haben, damit die Medikamente bei ihm bestellen. Mehr noch, etliche Mediziner wurden offenbar legal gekauft, eine Gesetzeslücke machte es möglich. Das alles nährt nun den Verdacht, dass wirtschaftliche Interessen über das Patientenwohl gestellt wurden.

Kommen Sie noch mit? Wenn es um so einen Betrug im ganz großen Stil geht, der meistens mit verworrenen Geschäftsbeziehungen einhergeht, ist man ja schnell geneigt, gedanklich abzuschalten. Die Sache ist nur: Das Geschäft mit dem Krebs ist lukrativ, und es wächst. Viel Geld lockt Kriminelle an. Ob Wegschauen da eine ratsame Option ist? Eben. Wenn Sie also verstehen möchten, was in Hamburg (und nicht nur hier) vor sich ging, lesen Sie doch die Recherche der Kollegen von ZEIT ONLINE und dem NDR-Magazin Panorama.

Und wir hätten dann natürlich auch noch ein paar Themen. Weiter unten finden Sie zum Beispiel ein Interview mit Grünen-Politikerin Christiane Blömeke, die uns erzählt hat, wie Hamburgs Labore tierversuchsfrei werden könnten – und es ging auch um das umstrittene Tierversuchslabor LPT.

Bürgerschaft ehrt Kirsten Boie

Kinderbuchautorin Kirsten Boie wurde gestern in der Bürgerschaftssitzung offiziell zur Hamburger Ehrenbürgerin ernannt. Verdient machte sich die frühere Lehrerin auch durch ihr soziales Engagement. "Bereits Anfang der Achtzigerjahre hat Frau Boie sich auf eigenen Wunsch vom Gymnasium Oldenfelde an die Gesamtschule Mümmelmannsberg versetzen lassen, um diejenigen Kinder zu erreichen, die es am schwersten haben", erklärte der Fraktionsvorsitzende der Grünen Anjes Tjarks. Boie ist auch Mitinitiatorin der Initiative "Jedes Kind muss lesen lernen". Neben der Ehrenbürgerinnenwürde beschloss das Parlament gestern unter anderem eine Aufstockung der Fördergelder für Serien, die etwa für Streamingdienste produziert werden. Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein soll dafür zwei Millionen Euro mehr bekommen. Und: Seit der gestrigen Sitzung ist nun auch der Erbpachtvertrag zwischen der Stadt und der Gängeviertel Genossenschaft gültig, der die Selbstverwaltung des Viertels für mindestens 75 Jahre garantiert. In der Aktuellen Stunde debattierten die Abgeordneten vor allem über die Verkehrspolitik des Senats.

Annabel Trautwein

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Klimaschutz I: Hamburgs Reeder zahlen für saubere Technologien

Um zu erforschen, wie sie weniger CO2 ausstoßen könnte, will die globale Schifffahrtsindustrie über zehn Jahre einen fünf Milliarden Dollar schweren Entwicklungsfonds aufbauen. Weltweit sollen Reedereien zwei US-Dollar pro Tonne getankten Brennstoff einzahlen, das gab der Verband Deutscher Reeder (VDR) mit Sitz in Hamburg bekannt. Die Branche ist für zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und hat sich verpflichtet, die globalen Emissionen bis 2050 mindestens zu halbieren. Ohne saubere Technologien wird das nicht gehen. Mit dem Geld sollen nun unter anderem Schiffe ohne Treibhausgasemissionen, synthetische Kraftstoffe oder Batterieantriebe entwickelt werden. Die Verbände fordern die International Maritime Organization (IMO) auf, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen – damit alle Unternehmen einzahlen müssen und keine Wettbewerbsnachteile entstehen.

Klimaschutz II: Der Flughafen wäre gern grüner

Auch der Flughafen kommt um das Thema nicht herum und ist bemüht, sich in Zeiten der Klimakrise ein grünes Image zu verpassen. Reisende sollen künftig direkt am Airport an Umweltprojekte spenden können, im Sinne einer "CO2-Kompensation" für Flüge. Dafür arbeitet der Airport mit drei lokalen Partnern zusammen – der Loki Schmidt Stiftung, der Ida-Ehre-Schule und Citizens Forests aus Pinneberg. Alle drei haben Projekte angestoßen, mit denen in und um Hamburg Bäume gepflanzt werden. Feste Summen werden nicht vorgegeben, aber es gibt Empfehlungen: Für einen Flug nach München wären demnach 15 Euro, für einen Trip nach New York bis zu 100 Euro angebracht. Wie CO2-Kompensationen funktionieren und ob sie etwas bringen, können Sie hier nachlesen.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft zieht um; statt an vier verschiedenen Standorten soll sie ab 2022 zentral im Michaelisquartier untergebracht werden +++ In Bergedorf haben sich SPD, Grüne und FDP auf eine Koalition geeinigt, wie der NDR berichtet +++ Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge muss die Stadt künftig berücksichtigen, ob ein Mindestlohn von 12 Euro gezahlt wird – so hat es die Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen +++ Das Kohlekraftwerk Moorburg wird nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen; der städtische Energieversorger Wärme Hamburg zog den Bauantrag zurück



Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) stellt das neue Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) vor +++ Hochbahn und VHH erhalten im Beisein von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zwei neue E-Busse +++ Vor dem kommenden Auswärtsspiel gegen Darmstadt 98 gibt der Hamburger SV eine Pressekonferenz +++ Das Projekt NEW 4.0 präsentiert Zwischenergebnisse zur Energiewende in Norddeutschland, Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) nimmt teil +++ CDU und Grüne in Eimsbüttel wollen Katja Husen (Grüne) zur neuen Bezirksamtsleiterin wählen, ein erster Anlauf war Ende November gescheitert

Alltagsreporter: Der Busfahrer

Ich bin der gelassene Typ. Das hilft, wenn man mal Verspätung hat und man vom ein oder anderen Fahrgast etwas unfreundlich begrüßt wird, zum Beispiel mit den Worten: "Warum hat das denn so gedauert?" Ich antworte darauf gerne so etwas wie: "Ja, ich habe auch lange auf Sie gewartet." Dazu ein Lächeln. Das macht viel aus. Und hinterher kann ich immer noch erklären, wo ich im Stau stand.

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© Christophe Gateau/​dpa

Was wurde aus … der Freikartenaffäre?

Der Stones-Skandal, der größte Skandal der rot-grünen Regierungszeit: Zumindest das scheint sicher. Das Bezirksamt Nord hat Mitarbeitern, Bezirkspolitikern und Personen, denen die Amtsspitze gewogen war, vor gut zwei Jahren wertvolle Karten für ein Konzert der Rolling Stones im Stadtpark zu Vorzugsbedingungen verschafft oder sie ihnen geschenkt. Mit dem Beamtenrecht ist das kaum vereinbar.

Vorteilsnahme, Verleitung zu Straftaten, womöglich Bestechlichkeit – es geht um schwere Vorwürfe. Inzwischen gibt es ein Gerichtsurteil, das aber angefochten wird. Mehrere Begünstigte haben Strafbefehle erhalten und akzeptiert, wollen dies aber ausdrücklich nicht als Schuldeingeständnis verstanden wissen. Einige Strafverfahren wurden eingestellt. Das Verfahren gegen den damaligen Bezirksamtsleiter Harald Rösler ist bis heute nicht eröffnet. Seine Dienstvorgesetzte hat sich als Angeklagte vor Gericht von Rösler distanziert, auch das Bezirksamt will die damalige Praxis nicht mehr rechtfertigen. Rösler und sein unmittelbares Umfeld schweigen bis heute, was angesichts der Schwere der Vorwürfe wohl auch ratsam ist. Doch solange nicht beide Seiten ihre Sicht der Dinge schildern, bleibt die Darstellung der Ereignisse zwangsläufig einseitig.

So viel immerhin lässt sich feststellen: Es gibt viele Indizien für den Verdacht, die Bezirksverwaltung Nord habe in der Freikartenaffäre gewohnheitsmäßig gehandelt. Und im Fall des Stones-Konzerts spricht viel dafür, dass die Veranstalter unter Druck gesetzt wurden. Die Verdächtigen aber waren sich vermutlich keiner Schuld bewusst.

Frank Drieschner

© Grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg;

"Wir bauen an Hamburgs tierversuchsfreier Zukunft"

Vor einer Woche berichteten wir über die Pläne der Grünen, die Hamburger Universitäten tierversuchsfrei zu machen, und interviewten eine Pharmakologin dazu. Dann meldeten sich die Grünen, die mit der Darstellung ihrer Pläne nicht einverstanden waren. Also haben wir uns mit Christiane Blömeke, tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen in der Bürgerschaft, zu einem Gespräch verabredet.. Hier erklärt sie, wie Hamburg den Ausstieg aus Tierversuchen aus ihrer Sicht schaffen könnte – und warum die Untersuchung des Forschungslabors LPT, in dem sogar Studiendaten gefälscht worden sein sollen, so schleppend vorankommt.

Elbvertiefung: Frau Blömeke, als wir vor einer Woche schrieben, "die Grünen wollen im Falle eines Wahlsieges die Hamburger Universitäten ›tierversuchsfrei‹ machen", waren Sie damit nicht einverstanden. Warum?

Christiane Blömeke: Weil sich das so liest, als ob wir jetzt erst damit angefangen hätten! Aber das stimmt nicht. Wir bauen schon lange an Hamburgs tierversuchsfreier Zukunft.

EV: Womit zum Beispiel?

Blömeke: Da wäre unter anderem die neue Tierschutz-Professur am UKE, die schon seit Längerem geplant und jetzt von Katharina Fegebank (Anm. der Redaktion: Wissenschaftssenatorin Fegebank ist Vorsitzende im UKE-Kuratorium, dem Aufsichtsrat der Klinik) noch schneller auf den Weg gebracht wurde. Dort soll jemand berufen werden, der an Verfahren arbeitet, die Tierversuche in der Forschung ersetzen können. Und vor allem: Zumindest die Lehre an der Hamburger Universität ist bereits tierversuchsfrei. Am 4. Dezember hat die Bürgerschaft beschlossen, das Hamburger Hochschulgesetz entsprechend zu ändern. Alle Studienfächer – das betrifft insbesondere das Fach Biologie – können jetzt in Hamburg ohne Tierversuche studiert werden.

EV: Hamburgs vollständigen Ausstieg aus Tierversuchen halten Sie für machbar?

Blömeke: Wenn wir die richtigen politischen Rahmenbedingungen schaffen, dann wird das auch die richtigen Ideen in Gang bringen. Ich stelle mir einen runden Tisch vor, mit Wissenschaft, Industrie, Genehmigungsbehörden und Tierschutzverbänden, die zusammen diesen Plan entwickeln. Forscher, wie der, den wir gerade fürs UKE suchen, haben jetzt schon gute Ideen für Testverfahren, die ohne Tiere funktionieren.

EV: Wie künstliche menschliche Organe?

Blömeke: Ja. Oder Computersimulationen. Die Tiermodelle werden ja verwendet, obwohl sie nicht besonders sinnvoll sind, die Ergebnisse sind nur mit großen Einschränkungen auf Menschen übertragbar. Mit menschlichen Zellkulturen gibt es weniger unvorhergesehene Effekte – weil die Zellen menschlich sind.

EV: Forscher, die sich mit synthetischer Biologie beschäftigen, geben aber eine ganz andere Einschätzung. Sie sagen, es gebe viel mehr Probleme bei der Übertragung.

Blömeke: Ist das so?

EV: Ja. Ihr Argument: Gewebe, die in Petrischalen wachsen, haben nicht mal eine eigene Blutversorgung, müssen also ohne Immunsystem auskommen. Das schafft einen künstlichen, nur sehr begrenzt mit einem ganzen Körper vergleichbaren Zustand. Die Forscher sagen auch, dass man damit in den nächsten Dekaden Tierversuche nicht vollständig ersetzen können wird, nur ergänzen und verfeinern.

Blömeke: Und deswegen sollen wir es gar nicht erst versuchen? Ich finde das falsch. So war es auch beim Atomausstieg: Am Anfang sagten alle: "Das geht nicht!" Aber es ging.

Die Fragen stellte Nike Heinen

Was antwortete Christiane Blömeke noch auf die letzte Frage? Ist die Hamburger Uni wirklich so "tierversuchsfrei", wie sie meint? Warum spricht Blömeke von "skandalösen Vorgängen", wenn es um die Kontrollen des Forschungslabors LPT geht? Unsere Autorin hat die Grünen-Politikerin mit diesen und vielen weiteren Fragen konfrontiert – nicht alle wollte Blömeke beantworten. Welche das sind, lesen Sie mit Z+ in der langen Fassung des Interviews auf ZEIT ONLINE.

Die Grünen wollen Tierversuche in allen Hamburger Laboren abschaffen – und werfen den Behörden vor, die Untersuchungen zum umstrittenen Versuchslabor LPT zu verschleppen