Annika Lasarzik © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

wurde Ihnen schon mal ein Rad geklaut? Gut, das klingt jetzt wie eine rhetorische Frage, bei immerhin fast 14.000 gestohlenen Fahrrädern im Jahr. Ich selbst hatte immer Glück – was daran liegen könnte, dass meine Räder meistens aussahen wie die letzten Klapperkisten. Wie dem auch sei, als die Polizei vor über zwei Jahren mehr als 1.500 Räder in einem Lager in der Billstraße beschlagnahmte, war das eine echte Sensation. Der bürokratische Aufwand, der folgte, war immens: All diese Fahrräder wurden auf etwaige Codierungen oder Seriennummern hin untersucht, fein säuberlich katalogisiert, in Hallen ausgestellt, abfotografiert und die Fotos ins Netz gestellt. Gestern standen die beiden Betreiber jenes Lagers vor Gericht. Die Anklage: Hehlerei – in 47 Fällen, wie der NDR berichtet. Nicht mehr. Denn für die restlichen Räder konnten keine früheren Eigentümer ausfindig gemacht, der Diebstahl also gar nicht nachgewiesen werden. Und nun? Sollen die weit über 1000 Räder an die beiden Angeklagten zurückgehen. Damit hätte der grandiose Fahndungserfolg dann allerdings ein absurdes Ende gefunden – und es sieht nicht danach aus, als hätten sich die Ermittler keine Mühe gegeben.

Diese Elbvertiefung ist auch schon die letzte für dieses Jahr, wir legen eine Weihnachtspause ein. Ich wünsche Ihnen daher schon mal schöne Feiertage und eine entspannte Zeit zwischen den Jahren – ach, und vielen Dank auch für all Ihre netten Wünsche! Ab dem 6. Januar lesen Sie uns wieder.

Bis bald!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir berichten sollten? Dann schreiben Sie uns: hamburg@zeit.de.

Aktuelles

© Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Neues Sozialmonitoring: Hamburg bleibt stabil

Die soziale Spaltung zwischen den Hamburger Stadtteilen hat sich nicht verstärkt – das ist die wesentliche Erkenntnis des neuen Sozialmonitorings der Stadtentwicklungsbehörde. Hamburg wird darin (wie oben zu sehen) in Bereiche mit hohem (grün), mittlerem (blau), niedrigem (orange) und sehr niedrigem (rot) Sozialstatus eingeteilt. Die Zahl der Gebiete mit mittlerem Status ist angestiegen, die Zahl der Gebiete mit hohem Status hat leicht abgenommen. Es gibt etwas weniger Gebiete mit niedrigem Status, während die Zahl der Gebiete mit sehr niedrigem Status konstant geblieben ist. Verbesserungen und Verschlechterungen halten sich also in etwa die Waage. Die Analyse funktioniert wie ein Frühwarnsystem für die Entwicklung der Quartiere und soll der Stadt dabei helfen, bedarfsgerecht Fördergebiete für das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung auszuwählen. Dafür werden soziale Indikatoren herangezogen, etwa die Anzahl der Sozialhilfeempfänger, Langzeitarbeitslosen und Alleinerziehenden. Insgesamt zählt Hamburg 37 Fördergebiete, neu hinzugekommen ist gestern Wilstorf-Reeseberg im Bezirk Harburg.

Letzte Tierversuche in Forschungslabor LPT beendet

Nach dem Skandal um misshandelte Tiere im Forschungslabor LPT bei Neugraben dürfen dort keine Tierversuche mehr durchgeführt werden. Eine letzte Testreihe an Hunden wurde am Donnerstag beendet, teilte Andres Wulfes, Sprecher des Landkreises Harburg, auf Nachfrage mit. Nun dürften keine bereits genehmigten Versuche mehr durchgeführt werden, die Genehmigung für Versuche mit Affen hatte das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz bereits entzogen. Aktuell prüfe der Landkreis, ob dem Labor die Betriebszulassung entzogen werden könne – eine Entscheidung soll zu Beginn des kommenden Jahres fallen. Die Frist für eine Stellungnahme seitens des Unternehmens laufe am 23. Dezember ab. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt, nachdem ein eingeschleuster Tierschutzaktivist vor knapp drei Monaten Bilder gequälter Tiere Medien zugespielt hatte. Die letzten Versuchstiere werden derzeit aus dem Labor abtransportiert.

In einem Satz

Die grün-schwarze Koalition in Eimsbüttel ist gestern Abend auch im zweiten Anlauf mit dem Versuch gescheitert, Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD) durch die Grüne Katja Husen zu ersetzen; Husen verfehlte knapp die Stimmenmehrheit +++ Die Hamburger Finanzämter wollen die Tradition des Weihnachtsfriedens wahren und während der Feiertage keine Vollstreckungsmaßnahmen und Betriebsprüfungen durchführen +++ Als Konsequenz aus dem rechtsextremistischen Angriff auf eine Synagoge in Halle hat die Bürgerschaft ein Maßnahmenpaket zur Antisemitismusprävention beschlossen; dies sieht einen "Runden Tisch gegen Antisemitismus" und den Posten eines Antisemitismusbeauftragten vor

Was heute und am Wochenende auf der Agenda steht

Zum Start der Weihnachtsferien ziehen Fridays for Future ab 17 Uhr vom Hachmannplatz ausgehend mit einem Laternenumzug durch die Stadt +++ Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) und HADAG-Chef Tobias Haack stellen ein Konzept für die Hafenfähren 2030 vor, mit dem die wachsenden Fahrtgastzahlen bewältigt werden sollen +++ Startenor Florian Vogt wird vom Senat zum Hamburger Kammersänger ernannt +++ Am Millerntor trifft der FC St. Pauli am Samstag auf Arminia Bielefeld +++ Der HSV spielt ebenfalls am Samstag auswärts gegen Darmstadt 98 +++

Was Sie interessieren könnte

Alltagsreporter: Die Kita-Erzieherin

Ich frage, wo der Weihnachtsmann wohnt. Ein Kind meint: "Bei den Planeten." Das nächste ist der Ansicht, dass der Weihnachtsmann im Haus vom Nikolaus wohnt – der Weihnachtsmann oben, der Nikolaus unten. Viele sagen einfach: "Im Himmel." Das greift ein Kind auf und erklärt: "Der Weihnachtsmann wohnt im Himmel, wo es kalt ist und man sich immer die Nase putzen muss."

An dieser Stelle finden Sie täglich unsere Alltagsreporter. Hier schreiben Hamburgerinnen und Hamburger, die wir gebeten haben, uns regelmäßig zu berichten, was sie in ihren Jobs erleben. Sie bleiben anonym, damit ihnen beruflich keine Konsequenzen drohen.

© dpa

Wilhelmsburg: Was tun, wenn die Flut kommt?

Die Sturmflut 1962 war eine der größten Naturkatastrophen in der Hamburgischen Geschichte. Heute, in Zeiten steigender Meeresspiegel, ist das Thema wieder aktuell. Auch deshalb investiert die Stadt in ein Flutmuseum: Unter dem Dach des Museums Elbinsel Wilhelmsburg soll eine neue Dauerausstellung an die Katastrophe erinnern. Fast 10 Millionen Euro sollen fließen, um das Museum zu sanieren und dem Thema einen würdigen Rahmen zu geben. Die ehrenamtlichen Betreiber nehmen diese Herausforderung an – einige haben die Flut selbst erlebt und wollen nachfolgende Generationen für die Thematik sensibilisieren. Doch die Neuausrichtung ihres Hauses rührt auch an persönliche Geschichten, die weit zurückreichen. Seit mehr als 100 Jahren hegen und pflegen Ehrenamtliche die heimatkundliche Sammlung, auch Erbstücke aus den eigenen Familien sind darunter. Welche Ängste die Professionalisierung des kleinen Museums hervorruft, lesen Sie hier mit Z+ auf ZEIT ONLINE.

© Paul Andresen

Im Scheinwerferlicht: Love Newkirk, Kammerspiele

Hamburgs Bühnen sind bekannt für Musicals und Sprechtheater, Travestie und Opern. Unsere Serie "Im Scheinwerferlicht" stellt ihre Darstellerinnen und Darsteller in den Mittelpunkt: Wie bereiten sie sich auf ihre Rolle vor, was tun sie kurz vor der Aufführung? Love Newkirk spielt in "Männerbeschaffungsmaßnahmen" die Anwältin Angela Roughmann, eine erfolgreiche, aber einsame Frau.

Angela ist genau so, wie ihr Nachname klingt: eine extreme Feministin und harte Lady. Sie trägt immer perfekte Anzüge und hat jene Männer satt, die Superfrauen erwarten, die waschen, kochen und supersexy zugleich sein sollen. Angela hat überhaupt keine Lust auf dieses Hausfrauenbild. Für mich ist es eine Herausforderung, in ihre Rolle zu schlüpfen – ich bin privat nämlich gar nicht wie sie. Zurzeit bin ich total verliebt in meinen Verlobten, ich würde alles für ihn tun. Natürlich teilen wir uns die Hausarbeit, aber es macht mir zum Beispiel nichts aus, für ihn ein schönes Zuhause zu erschaffen. Trotzdem finde ich den Charakter von Angela nicht unangenehm oder traurig. Das Stück ist vielmehr lustig und hoffnungsvoll: Letzten Endes zeigt es, dass jeder in einer Partnerschaft glücklich werden kann, wenn er nur an sich arbeitet.

Kurz vor Beginn der Show ziehe ich mich zurück und bete in meiner Garderobe: "Lieber Schöpfer, ich bin dankbar für diese Rolle und die Möglichkeit, als Entertainerin zu arbeiten. Gib mir die Kraft und Kreativität, eine super Performance zu liefern!" Dann geht es los.

Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, Wiederaufnahme am 27.12.2019, 20 Uhr, ab 32 Euro; weitere Termine online

Aufgezeichnet von Anna Heidelberg-Stein

Was wurde aus… dem Ärger um die Baustelle im Feldstraßenbunker?

Wasser, das durch Wände rinnt, versperrte Zugänge und dröhnender Lärm: Planer und Politiker hatten eine grüne Oase auf dem Dach des ehemaligen Flakbunkers in St. Pauli versprochen, doch schon die Betonsanierung im Frühjahr 2019 brachte die Betriebe im Inneren in Existenznot. Umsätze gingen zurück, Räume wurden unbrauchbar, gemietete Flächen gingen verloren.

Wie ist die Lage heute? "Wir haben oft Anrufe von Leuten, die fragen: Gibt’s euch noch?", sagt Giselher Bertram vom Musikgeschäft Just Music. Immerhin habe die Hausverwaltung einen Pförtner engagiert, der den Zugang zum Bunker regele, guter Wille sei also erkennbar. "Der Vermieter verhält sich sehr kooperativ", sagt Helge Zumdieck, Direktor der Hamburg School of Music. In einige Unterrichtsräume fließe weiterhin Wasser hinein, doch bei der Sanierung könne er auf die Hilfe der Hausverwaltung zählen. Auch der Lärm habe nachgelassen. Weiter angespannt ist die Situation des Terrace Hill. "Wir kämpfen um unsere wirtschaftliche Existenz", erklärt ein Team-Mitglied des Clubs. Die Dachterrasse könne nicht genutzt werden, die Umsätze stagnierten, entlassene Mitarbeiter konnten weder neu eingestellt noch ersetzt werden. Sorge macht einigen Mietern zudem der Anbau der Rampe, die um den Bunker herum aufs Dach führen soll. Auch dafür wird wieder gebohrt werden müssen. Wann, kann die Hausverwaltung EHP noch nicht sagen. Mitte 2021 soll die Aufstockung beendet sein.

Annabel Trautwein

Was Sie heute erleben können

Lesevertiefung

Drei Buchempfehlungen fürs Wochenende … Roman Der packende Roman über das Wesen von Mensch und Tier und die Grenzen der Wissenschaft wurde 1896 zum ersten Mal veröffentlicht und hat bis heute nicht an Brisanz verloren. H. G. Wells: Die Insel des Dr. Moreau, übersetzt von Felix Paul Greve, Holzschnitte von Nicole Riegert, Kunstanstifter Verlag, 26 Euro Sachbuch Künstler, Komponisten, Publizisten, Dissidenten, Architekten, Sänger, Schriftsteller und Wissenschaftler hat die Hamburger Fotografin Ingrid von Kruse in den letzten Jahrzehnten porträtiert, u. a. Helmut Schmidt, Charles Aznavour, Zaha Hadid, Herta Müller und Seyran Ateş. Ingrid von Kruse: Begegnungen - Portraits und ihre Geschichte, Osburg Verlag, 25 Euro Kinderbuch Tanzen da Motten im Licht der Straßenlaterne? Siehst du die zartrosa Ackerwinde am Straßenrand? Bringen diese bauschigen Wolken Regen? Oft sind wir im Alltag so abgelenkt, dass wir sie gar nicht bemerken: die Natur. Dabei ist sie so erstaunlich, wenn man mehr über sie weiß. Lasst die Fantasie ins Freie wandern – man muss nur aufstehen und ihr folgen! Maria Ana Peixe Dias, Ines Teixeira do Rosário und Bernardo P. Carvalho: Die Natur – entdecke die Wildnis vor deiner Haustür, übersetzt von Claudia Stein, 22,95 Euro, ab 8 … ausgewählt von Stephanie Krawehl, Lesesaal Buchhandlung & Café , Neustadt

Was kommt an Weihnachten?

Kirchenfest: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; das "Heiligabendteuer" lädt Kinder am 24. Dezember zum Mitspielen im Gottesdienst ein, in der Matthäuskirche trifft Jesus auf "Jazz-mas(s)". Der Mariendom hält es traditioneller: Zum Hochfest der Geburt des Herrn feiern Erzbischof Stefan Heße und der Domchor das Pontifikalamt.

Heiligabendteuer: Heilandskirche, Winterhuder Weg 132, 24.12., 15 Uhr;

Jazz-mas(s): Matthäuskirche, Gottschedstraße 17, 24.12., 23 Uhr;

Pontifikalamt: Mariendom, Am Mariendom 1, 25.12., 10 Uhr

Heiliges Schippern: Dem Last-Minute-Geschenke-Wahnsinn davonschwimmen – das klingt wie ein Weihnachtssegen. Dampfer gondeln bei der "Winterlichen Alsterrundfahrt" an Heilig Abend und den Feiertagen einmal um die Außenalster, erden Gäste mithilfe von Glühwein und heißer Schokolade.

ATG Alster-Touristik, Anleger Jungfernstieg, 24./25./26.12., 11/12.30/14.30/15/16/16.30 Uhr, Erwachsene 16 Euro, Kinder 8 Euro

Harley-luja: Ihre Götter heißen AC/DC und Johnny Cash, ihr Handwerkszeug sind Mundharmonika, Flaschenhals-Gitarre und heiserer Gesang. "Ohrenfeindt" stürmen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit deutschem Vollgasrock die Bühne. Die St. Pauli-Originale bringen neben der Kulthymne "Harley-luja" Geschichten vom Hinfallen und Wiederaufstehen mit, von der Ehe und Brüsten aus Silikon. Tanz Nackt Tour 2019.

Grünspan, Große Freiheit 58, 26.12., 19 Uhr, ab 23 Euro

Was kommt an Silvester?

Stolper-Tiger: Jedes Jahr aufs Neue prosten, torkeln, lallen Miss Sophie und Butler James über die Bildschirme. Was aber, wenn sie in vertauschten Rollen ihre Drinks kippen? "Unser Dinner for One – Die beschwipste Musicalkomödie" mit dem Duo "Pajette".

First Stage Theater, Thedestraße 15, 28.–31.12.2019, Uhrzeiten online, ab 23 Euro

Beethovens Brüder: Das Jahresende ist wie Beethovens "Neunte": Der Komponist bündelte in seiner letzten, größten Sinfonie all sein Schaffen. Der Mensch wiederum hält zum Jahresende inne, betrachtet das Erreichte – und hofft: Alle Menschen werden Brüder. Silvesterkonzert: "Die Neunte" mit Hamburgs Symphonikern unter Dirigent Guillermo García Calvo.

Laeiszhalle, Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, 31.12.2019, 16 Uhr, ab 19,80 Euro

Neujahr mit Soul: Am Neujahrsabend sollte der Kater sich so weit verzogen haben, dass Gospel, Soul und Jazz 2020 einläuten dürfen. Das Altonaer Live-Konzert "The Spirit of Love" verspricht "die gesamte Klaviatur der Greatest Hits, die die Seele berühren"; passend zum Titel moderiert den Abend Gastgeberin Love Newkirk.

Altonaer Theater, Museumstraße 17, 1.1.2020, 18 Uhr, 29 Euro

Hamburger Schnack

Auf dem Weihnachtsmarkt beim Rathaus vor einem Stand mit handgeschnitzten Holztieren. Sagt die Frau zum Mann: »Da haben wir doch letztes Jahr deiner Mutter was gekauft.« Mann zu Frau: »Ja, eine Kuh.« Nachdenkliche Pause. Sagt die Frau: »Hat sie ja leider persönlich genommen.« Gehört von Christiane Handke-Schuller

Meine Stadt

Winterimpressionen – Es gibt sie in Hamburg, wenn man weiß, wo man suchen muss. © Gerrit Vorjans

Die heutige Ausgabe zum vertieften Lesen

Seit gut 100 Jahren hegen und pflegen Ehrenamtliche das Museum Elbinsel Wilhelmsburg. Nun soll es sich als Flutmuseum professionalisieren. Ein Umbruch, der Ängste schürt.