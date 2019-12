Der letzte Fang einer Meerforelle in der Alster liegt gut ein Jahrhundert zurück. Dass Frank Schlichting jetzt wieder ein solches Tier entdeckt hat, gilt nicht nur unter Anglern als Sensation: Meerforellen kehren zum Laichen an den Ort zurück, an dem sie selbst geschlüpft sind – das Tier muss also den Weg in die Nordsee und wieder zurück geschafft haben. Auf dem Weg muss der Fisch nicht nur die Fischtreppen am Mühlenwehr und Rathaus passieren, sondern auch zwei weitere Schleusen ohne Hilfe überspringen.

ZEIT ONLINE: Herr Schlichting, Sie haben jüngst die erste ausgewachsene Meerforelle seit 100 Jahren in der Alster gefangen. Haben Sie den Fisch verspeist?

Frank Schlichting: Nein, nein, nein! Wir haben nur eine Elektrokontrollbefischung durchgeführt.

ZEIT ONLINE: Eine was?

Schlichting: Elektrokontrollbefischung. Dabei wird mit einem Elektrofischereigerät das Wasser unter Strom gesetzt. Dadurch werden die Fische betäubt. Um so was machen zu dürfen, muss man aber einen einwöchigen Lehrgang absolvieren und eine behördliche Genehmigung haben.

ZEIT ONLINE: Und wozu macht man das?

Schlichting: Das machen wir mit unserem Angelverein, weil wir seit über zehn Jahren die Alster und die Nebenbäche mit kleinen Meerforellen besetzen. Die sind ungefähr einen Zentimeter lang. Ein bis zwei Jahre bleiben sie in der Alster, bis sie 20, 25 Zentimeter groß sind. Dann wandern sie ab, lassen sich die Schleusen runterfallen, schwimmen in die Nordsee, bleiben dort drei Jahre und kommen als laichbereite Fische wieder zurück. Wanderfische sind das. So wie Lachse. Sehen auch fast aus wie Lachse.

ZEIT ONLINE: Wie viele Meerforellen setzen sie denn jährlich aus?

Schlichting: Im Schnitt, würde ich sagen, 25.000. Wenn 25 von denen zurückkommen, dann ist das schon ein toller Erfolg.

ZEIT ONLINE: Oh. Das sind nicht viele.

Schlichting: Der größte Schwund ist im Jungstadium, die wenigsten wandern überhaupt ab. Und wenn sie dann zurückkommen, ist das mit der Alster alles ein bisschen schwieriger. Die Schleusen, die geringe Lockströmung. In der Außenalster ist ja fast keine Strömung. Die muss der Fisch aber finden, um in den Flusslauf zu kommen. Das ist nicht ganz einfach.

ZEIT ONLINE: Ihre Meerforelle hat es geschafft.

Schlichting: Richtig. Wir sind fest davon ausgegangen, dass wir schon seit mehreren Jahren wieder vereinzelt zurückgekehrte Meerforellen in der Alster haben. Nur ist es natürlich ziemlich schwer, so einen Fisch dann auch nachzuweisen, bei einer Flusslänge von 50 Kilometern.

ZEIT ONLINE: Darf die Alster jetzt wieder als intakter Lebensraum für Fische gelten?

Schlichting: Die Alster hat eine hervorragende Wasserqualität! Wir haben einen unwahrscheinlich guten Fischbestand in der Alster. Viele Kleinfischarten, die als Indikator für hervorragende Wasserqualität gelten. Die Mühlkoppe etwa.

ZEIT ONLINE: Die Mühl…?

Schlichting: Mühlkoppe. Ein Bodenfisch. Kommt eigentlich nur in glasklaren Forellenbächen vor, aber in der Alster haben wir schon seit 15 Jahren massenhaft Mühlkoppen. Dann haben wir das Bachneunauge in der Alster, auch die Bachschmerle. Die Alster hat braunes Wasser, aber nur weil sie in einem moorigen Gebiet entspringt. Viele Leute denken, oh, das muss dreckig sein. Nein! Die Alster hat eine sehr hohe Qualität.

ZEIT ONLINE: Wie viele Fischarten gibt es denn insgesamt?

Schlichting: Soll ich aufzählen?

ZEIT ONLINE: Nicht nötig. Über den Daumen gepeilt?

Schlichting: Ich würde sagen ungefähr 20.

ZEIT ONLINE: Waren das schon immer so viele?

Schlichting: Die Alster ist in den Siebzigerjahren mal begradigt worden, das hat seinerzeit den Fischbestand geschwächt. Inzwischen ist es aber so, dass die Alster einen sehr interessanten Fischbestand hat. Zum Beispiel die Quappe! Auch so ein Fisch. Den haben wir vom Angelverein vor zwanzig Jahren eingesetzt. Heute hat die Alster einen hervorragenden Quappenbestand. Die Alster hat Potenzial. Ein Fluss mit vielen interessanten Fischen!

ZEIT ONLINE: Ich nehme an, der Meerforellenfang war ein großer Erfolg?

Schlichting: Ja, was heißt denn Erfolg? Ich konnte eine Nacht nicht schlafen! Eine Sensation war das für mich. Letztes Jahr war der Wirtschaftssenator mal bei einer Kontrollbefischung dabei, da habe ich angekündigt: Wenn ich irgendwann mal eine zurückgekehrte Meerforelle in der Alster fangen sollte, dann wird man meinen Freudenschrei bis zum Rathaus hören.

ZEIT ONLINE: Und, hat der Senator sich schon bei Ihnen gemeldet?

Schlichting: Nee. Aber laut geschrien hab ich!