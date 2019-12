Songül G. gibt sich mädchenhaft weich. Beim Prozessauftakt im August hatten bunte Teddybären und Herzchen den Deckel ihres Aktenordners geschmückt. Dieses Mal, am Tag der Urteilsverkündung, ist darauf Batman zu sehen. Eine Comicfigur.

Auch die Nachbarn in dem Mietshaus an der Kieler Straße, in dem die dreifache Mutter bis zu ihrer Verhaftung vor einem Jahr gewohnt hatte, beschreiben die 41-Jährige als eine zurückhaltende, freundliche Frau und liebevolle Mutter. Die Vorsitzende Richterin hingegen findet ganz andere Adjektive für diese zierliche Frau: berechnend, manipulativ, fanatisch und in ihrem Vorgehen hoch konspirativ. "Sie haben versucht, den Terror nach Deutschland zu holen", hält sie der Angeklagten vor, gleich zwei Mal sogar, so aufgebracht ist sie über diese Seite von Songül G. Die sei nicht wie behauptet eine naive und gutgläubige Frau, die der Meinungsmache des IS aufgegessen ist. "Sie waren sogar bereit, Ihren fanatischen Glauben über das Wohl Ihrer Kinder zu stellen."

Es ist ein außergewöhnlicher Prozess, der nun vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht sein Ende fand. Besonders war schon, dass Songül G. die erste Frau war, die in Hamburg wegen Unterstützung des IS angeklagt wurde. Vor ihr saßen immer nur Männer als IS-Terrorhelfer auf einer Hamburger Anklagebank. Und besonders ist auch die Höhe der verhängten Strafe: Die 41-Jährige kommt für fünf Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Nur ein IS-Angeklagter hat in Hamburg bislang eine höhere Strafe bekommen. Das war der Syrer Yamen A, der in Schwerin gelebt hatte und eine Autobombe zünden wollte. Er hatte in seiner Wohnung mit Sprengstoff experimentiert und dafür sechseinhalb Jahre Gefängnis bekommen. Das Urteil hat der Bundesgerichtshof inzwischen bestätigt. Songül G. indes hat keinen Terroranschlag vorbereitet. Sie hatte angeboten, einen Attentäter zu heiraten und bei sich aufzunehmen, damit der in Deutschland einen Anschlag vorbereiten kann. Bis heute, so die Richterin, halte sie an ihrer radikal-islamistischen Einstellung fest.

Die Hochzeitsanbahnung lief über eine Mittelsfrau. Die und Songül G. lernten sich 2015 in Norddeutschland kennen. Als Marcia M. kurz darauf nach Syrien ins sogenannte Kalifat des IS ausgereist war, blieben die beiden Frauen in Kontakt. Zunächst plante Songül G., hinterherzureisen. "Kann man da weiter Kindergeld aus Deutschland beziehen?" fragte sie Marcia M. Ende 2015 in einem Chat.

Das hat sie auch vor dem Oberlandesgericht eingeräumt. Sie habe von einem friedlichen Leben in einer gerechten Gesellschaft in Syrien geträumt, sagte sie. Erst jetzt sei ihr klargeworden, so Songül G. vor dem Gericht, dass sie der perfiden Propaganda des IS aufgesessen sei.

Ihre Mittelsfrau Marcia M. aber riet 2016 von der Ausreise nach Syrien ab, dies sei inzwischen zu gefährlich geworden. Doch sie hatte eine andere Idee für Songül G.: Sie könne ja den IS von Deutschland aus unterstützen. Dafür müsste sie nur einen Mann aus Syrien heiraten und bei sich aufnehmen. Dadurch würde sie ihn bei seiner Arbeit in Deutschland unterstützen, so lautete der Code. Ein Scherz, sagt Songül G. dazu. Glatte Lüge, sagt die Vorsitzende Richterin.

Auf die Schliche gekommen sind die Ermittler Songül G. letztlich über eine Frau, die als Informantin des Verfassungsschutzes tätig war. Auch die war zum Schein auf die Anfrage von Marcia M. nach heiratswilligen Glaubensschwestern eingegangen. Sie berichtete, dass es noch eine weitere Frau geben sollte. Laut dem hanseatischen Oberlandesgericht handelte es sich dabei um: Songül G.

Vor einem Jahr wurde die heute 41-Jährige verhaftet. Ihr Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Doch mit seinem Urteil über eine Haftstrafe von fast sechs Jahren ging der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts nun sogar noch über die Strafforderung der Staatsanwaltschaft hinaus.