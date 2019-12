Mit einer gelben Akte schützt Bruno D. sein Gesicht vor dem Fotografen. Nur ein Mann mit Kamera ist gekommen – das mediale Interesse an dem Prozess gegen den früheren SS-Wachmann am Landgericht Hamburg hat merklich nachgelassen. "Heute Morgen wird nur fotografiert, nicht gefilmt. Das ist ja was!", sagt die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring überrascht. Dann wird das Verfahren fortgesetzt – in gemäßigtem Tempo.

Heute befragt die Richterin wieder Bruno D. selbst, nachdem in den vergangenen Wochen einige Zeugen das Wort bekamen. Darunter ein Mann, der zur Tatzeit gerade erst geboren worden war. Er umarmte den Angeklagten und verzieh ihm. Zu den konkreten Taten, die Bruno D. selbst begangen hatte, konnte jener Mann aber genauso wenig sagen wie zuvor schon einige andere Zeugen. Doch für die Richter, die Ankläger und die Nebenkläger geht es in diesem Verfahren nicht nur darum, einen früheren SS-Mann zu einer hohen Strafe zu bringen: Den KZ-Opfern soll die Möglichkeit gegeben werden, öffentlich über ihr Leiden zu sprechen.

Bruno D. hat bereits gestanden, als SS-Wachmann auf dem Wachturm gestanden zu haben. Er habe beobachtet, wie Menschen in die Gaskammer gebracht wurden. Er bestreitet allerdings, jemals selbst geschossen oder Gewalt gegen Gefangene verübt zu haben. "Auf dem Turm ging es darum, den Zaun zu bewachen, es ging um die Sicherheit des Lagers", sagt er. Der Angeklagte beruft sich auf den Befehlsnotstand­, behauptet aber, dass er sich einer verbrecherischen Order, jemanden zu erschießen, schlicht verweigert hätte.



An diesem Montag befragt die Richterin Bruno D. zu seinen Kontakten zu seiner Familie, zu den Freizeitbeschäftigungen der SS-Männer, zu Freundschaften. "Herr D., Weihnachten ist ja bald. Erinnern Sie sich noch an das Weihnachtsfest 1944 in Stutthof?", will die Juristin wissen. "Nein", antwortet der Angeklagte. Und erklärt auf Nachfrage: "Ich habe keine Feier in Stutthof mitgemacht." Die Richterin daraufhin: "Wir haben einen Kommandanturbefehl in der Akte, dass eine Jul-Feier stattgefunden hat." Doch Bruno D. erinnert sich nicht an ein solches Fest. Nur einmal sei er im Kino gewesen, mit Kameraden.

"Mein Vater hat mich einmal besucht, dort im Lager", sagt er. Wenige Stunden seien sie spazieren gewesen, außerhalb des Lagers. Ansonsten habe er keinen persönlichen Kontakt zur Familie gehabt. Das hatte er bereits zu Beginn des Verfahrens erklärt, im Oktober. Seither sind einige Wochen vergangen – aber viele neue Erkenntnisse über die Zeit von Bruno D. in Stutthof hat das Verfahren nicht gebracht.

"Ich war vom Herzen aus kein SS-Mann", sagt D. "Ich bin übernommen worden, ohne gefragt worden zu sein." Auch das hatte Bruno D. zuvor bereits einmal erklärt. Die Richterin wiegelt ab: "Ich weiß, ich weiß."

Die Befragung ist noch lange nicht vorbei

Der Prozess wegen Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen kommt kaum voran. Ursprünglich waren Termine bis zum Dienstag vom Gericht angesetzt worden. Ein Urteil wäre demnach am 18. Dezember gefallen. Ein Zeitplan, der sich schon bald als sehr optimistisch erwies: Mittlerweile sind zehn weitere Verhandlungstage bis Ende Februar angesetzt. Weitere Zeugen und Nebenkläger sowie ein historischer Sachverständiger sollen bis dahin angehört werden. Auch die Befragung von Bruno D. ist lange noch nicht vorbei.

"Wie fanden Sie es, SS-Mann zu sein? Fanden Sie das nicht auch schick?", fragt die Richterin.

Der Angeklagte lacht verächtlich, ruft: "Nee."



Die Richterin: "Das hat Ihnen nichts bedeutet?" Bruno D.s Antwort: "Nein."

Eine halbe Stunde ist zu diesem Zeitpunkt bereits vergangen. Länger als zwei Stunden tagt die Kammer nie, um den Angeklagten nicht zu sehr zu belasten. Immer gibt es Pausen, nie sind mehr als zwei Verhandlungstage pro Woche angesetzt. Wegen seines hohen Alters und seines schlechten Gesundheitsstandes könnte es jederzeit passieren, dass Bruno D. plötzlich nicht mehr verhandlungsfähig ist. Andere Prozesse gegen frühere SS-Männer mussten aus diesem Grund bereits eingestellt werden.