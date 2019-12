Das Hamburger Forschungslabor LPT soll in seiner Niederlassung im niedersächsischen Mienenbüttel Hunde, Katzen und Affen grausam gequält haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aufnahmen, die Tierschützer heimlich drehten, zeigten unter anderem, wie ein Mitarbeiter einen an einem Metallgerüst bewegungslos fixierten Affen absichtlich mit dem Kopf gegen einen Türrahmen knallt. Bestärkt von Vorfällen wie diesem wollen die Hamburger Grünen im Falle eines Wahlsieges die Hamburger Universitäten "tierversuchsfrei" machen. Aber geht das überhaupt? Die Affen wurden für die gesetzlich vorgeschrieben Giftigkeitstests zukünftiger Arzneimittel eingesetzt, dabei ist zum Beispiel auch vorgeschrieben, an welcher Tierart getestet werden muss. Im Gespräch mit ZEIT ONLINE erklärt Bettina Bert, Pharmakologin und Privatdozentin für Tiermedizin, wie schlecht behandelte Versuchstiere den medizinischen Fortschritt in Gefahr bringen – und was man dagegen unternehmen kann.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden