Marylyn Addo leitet die Infektiologie am UKE. Würde in Hamburg ein Fall der neuen Coronavirus-Infektion auftreten, dann wäre sie zuständig. In Ihrer Abteilung können die Patienten fachgerecht isoliert und behandelt werden. Die Viren sind für sie alte Bekannte: Die Professorin hält in ihrem Labor das nah verwandte Coronavirus, das die gefährliche Lungeninfektion Mers auslöst – weil sie an einer Impfung arbeitet.

ZEIT ONLINE: Sie sind auf hochansteckende und gefährliche Erreger spezialisiert, haben zusammen mit ihren Kollegen auch schon mal einen Ebola-Patienten betreut. Macht ihnen das neue Virus aus Wuhan Angst?

Marylyn Addo: Nein, tut es nicht. Wir kennen noch nicht alle Daten. Aber was wir haben, sieht nicht allzu besorgniserregend aus. Wir bekommen ja jeden Abend die neuen Zahlen aus China und den anderen Ländern berichtet. Bei 2019nCoV, wie wir den Erreger nennen, sind im Moment 16 Prozent der Fälle ernst, 2,3 Prozent sterben. Das ist milde im Vergleich zu den bisherigen Coronaviren-Pandemien.

Prof. Dr. med. Marylyn Addo ist Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. © UKE

ZEIT ONLINE: Wie war es denn bei den anderen?

Addo: Bei Sars, die Infektion, die 2002 in Guangzhou und Hongkong begann, waren nahezu alle Infizierten auch schwer krank – und jeder Zehnte starb. Mers, die Lungeninfektion, die vor allem auf der arabischen Halbinsel immer wieder vorkommt, ist sogar in jedem dritten Fall tödlich.

ZEIT ONLINE: Aber das sind Daten, die jetzt, viele Jahre später, vorliegen. Und aus China, so klagen etliche Forscher, wird nicht lückenlos gemeldet. Oder zumindest sind keine Rückfragen möglich, wenn etwas nicht ganz logisch erscheint.

Addo: Die Kollegen dort leiten uns wichtige Informationen weiter. Aber sie haben eben auch alle Hände voll zu tun, müssen gerade einen großen Ausbruch eindämmen. Was uns ein wenig beruhigt, das sind die Erscheinungsbilder der Infektion, die wir bei den bisherigen Patienten hier in Europa gesehen haben. Den Infizierten ging es gut, vergleichbar mit einer normalen Erkältung. Viele stehen schon wieder als geheilt in den Registern.

ZEIT ONLINE: Also alles kein Problem? Kann man das ruhig zu Hause auskurieren?

Addo: Aus reiner Vorsicht: Nein. Es handelt sich trotzdem um einen neuen Erreger, mit einem gewissen Potenzial, und deswegen haben die Zuständigen entschieden, dass Patienten isoliert werden müssen – momentan noch. Wir müssen die Situation weiter engmaschig beobachten.

ZEIT ONLINE: Wer ist "wir"?

Addo: Beim Robert Koch-Institut, der deutschen "Seuchenbehörde", gibt es einen Arbeitskreis, in dem alle Kliniken organisiert sind, die hochpathogene Erreger handhaben können. Dort entscheiden wir an einem runden Tisch, wenn ein neues Pathogen auftaucht, was sinnvoll und unerlässlich ist.

ZEIT ONLINE: Und was ist bei dem Wuhan-Virus sinnvoll?

Addo: Das Virus scheint sehr ansteckend …

ZEIT ONLINE: … wie ansteckend, das zeigt der Fall aus Bayern, bei dem eine einzige Besucherin aus China vier Kollegen angesteckt hat …

Addo: Genau. Deswegen sollen die Kranken isoliert werden.

ZEIT ONLINE: Dort, wo der Ebola-Patient war, in der Sonderisolierstation? Auf die man nur in einem Spezialanzug und durch Desinfektionsschleusen kommt? Dort gibt es ja nur sechs Plätze!

Addo: Bei Sars war das so empfohlen. Aus unserer Sicht reicht jetzt eine Isolierung, wie wir sie täglich bei hochansteckenden Atemwegserkrankungen machen, zum Beispiel bei Menschen mit Grippe oder einer offenen Tuberkulose. Wir haben auf der Intensivstation und auf unserer Infektionsstation dazu spezielle Zimmer. In diesen herrscht Unterdruck, so wird saubere Luft angesaugt, und die Luft aus dem Zimmer kann nicht nach draußen.

ZEIT ONLINE: Wie wird das Wuhan-Virus denn genau übertragen?

Addo: Wahrscheinlich infektiöse Aerosole. Wenn die Kranken husten, kommen kleine Tröpfchen in die Luft, in denen sind die Viren enthalten.

ZEIT ONLINE: Welche Einrichtungen sind denn die richtigen?

Addo: Gute Anlaufstellen sind das Bernhard-Nocht-Institut und unsere Notaufnahme. Alles Weitere müsste die Gesundheitsbehörde bekannt geben.

ZEIT ONLINE: Und wann soll ich mich sicherheitshalber einliefern? Wenn ich mich erkältet fühle?

Addo: So verbreitet ist der Erreger noch nicht, sie müssen nur unter bestimmten Umständen damit rechnen, dass Sie sich angesteckt haben: dann, wenn Sie gerade in China waren oder jemanden getroffen haben, der von dort kam. Außerdem ist der Krankheitsverlauf ein bisschen anders als bei einer Standarderkältung: Dieses Coronavirus lässt den Teil mit Halsweh und Schnupfen aus, es geht gleich los mit Fieber und Husten.