Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

hier sind wir wieder, ich hoffe, Sie haben die Zeit zwischen den Jahren gut verbracht. Als Erstes darf ich Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Kollegen im ZEIT:Hamburg-Ressort noch rasch ein frohes neues Jahr wünschen – in der Hoffnung, dass die Zahl der guten Nachrichten die der schlechten für Sie deutlich übersteigen möge.



Während das Leben in Hamburg so langsam wieder auf Betriebstemperatur kommt, haben wir für Sie ein wenig aufgeräumt und durchgelüftet. Auf den Tag genau ein Jahr ist vergangen, seit wir Ihnen eine rundum erneuerte Elbvertiefung präsentiert haben. Ihre Reaktionen darauf ließen sich, alles in allem, in zwei Kategorien einteilen: Bitte nicht so ausführlich! Und: Bitte gern noch viel ausführlicher! Und da wir diesen Newsletter ja einzig und allein für Sie herstellen, haben wir versucht, beiden gerecht zu werden: mit einer Elbvertiefung, die zugleich prägnanter und ausführlicher ist.

Dazu haben wir den Nachrichtenteil und den Veranstaltungskalender ein wenig umorganisiert – hier wollen wir weniger Worte machen als bisher, um Sie gebündelt und präzise zu informieren. Außerdem führen wir zwei neue Rubriken ein: das "Thema des Tages" – hier finden Sie täglich eine aktuelle Recherche, ein Interview oder eine Analyse, in der heutigen Ausgabe etwa Frank Drieschners Realitäts-Check des ehrgeizigen Hamburger Klimaplans (und passt der Text, wie heute, nicht komplett in den Newsletter, zeigen wir Ihnen, wo Sie weiterlesen können). Für die zweite neue Rubrik "Der Satz" wählen wir für Sie täglich ein Zitat aus unserer aktuellen Berichterstattung aus, das schon für Aufsehen gesorgt hat oder noch sorgen wird – das heutige stammt von Innensenator Andy Grote, selbstredend versehen mit einem erläuternden Absatz mit den Hintergründen.



Das ist schon alles. Unsere beiden beliebtesten Rubriken, der "Schnack" und die Fotoserie "Meine Stadt", finden Sie am gewohnten Platz, und wenn Sie heute die "Alltagsreporter" und den "Mittagstisch" vermissen, so liegt das nur daran, dass wir beides noch eine kleine Weile länger in der Winterpause belassen.

Was halten Sie von den Neuerungen? Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben!

Und spätestens jetzt beginnt das Jahr 2020 endgültig.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Georg Wendt/​dpa

Hunderte Hamburgerinnen und Hamburger haben sich am Wochenende in das Kondolenzbuch für den Schauspieler Jan Fedder eingetragen, das seit Samstag in der Davidwache aufliegt. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer haben einen Gruß hinterlassen. Fedder ("Ein Mann im Strom", "Großstadtrevier") war am 30. Dezember tot in seiner Wohnung gefunden worden, im Michel soll am 14. Januar eine Trauerfeier stattfinden.

Im Jahr 2018 saßen in Hamburg mindestens 64 Häftlinge unschuldig hinter Gittern, 16 mehr als im Vorjahr. Nach Angaben der Justizbehörde zahlte die Stadt dafür Entschädigungen in Höhe von 118.000 Euro, das entspricht 25 Euro pro Tag und Häftling. Betroffen sind zumeist Untersuchungsgefangene, die vom Gericht freigesprochen werden.

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat die Pläne des rot-grünen Senats zum "Hamburg-Takt" im öffentlichen Nahverkehr als unseriös kritisiert, nachdem der Senat noch keine fundierte Kostenschätzung vorlegen konnte. Die Pläne sehen vor, dass jede Hamburgerin und jeder Hamburger ab dem Jahr 2030 binnen fünf Minuten eine Bus- oder Bahnhaltestelle erreichen kann.

In aller Kürze

Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich heute Mittag zu einer Klausurtagung in Hamburg # Polizisten haben einen mutmaßlichen Trickbetrüger festgenommen, der sich als Wasserwerker ausgegeben und einen 80-jährigen Mann in Altona bestohlen haben soll # Bei einem Konzert des Jazzpianisten Joja Wendt in der Elbphilharmonie verblüffte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mit einem fehlerfreien Vortrag des C-Dur-Präludiums aus dem "Wohltemperierten Klavier" von Johann Sebastian Bach # Nach dem FC St. Pauli beginnt heute um 10 Uhr auch der HSV mit dem Training für die zweite Saisonhälfte # Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher empfangen um 14 Uhr die Sternsinger im Rathaus

THEMA DES TAGES

Das wird noch richtig heiß

Während der Bürgerschafts-Wahlkampf allmählich auf Touren kommt, dreht sich eine wesentliche Debatte in der Stadt um ein Thema, das in seiner Bedeutung weit darüber hinausgeht. Der Senat hat vor der Weihnachtspause den kühnsten Klimaschutzplan von ganz Deutschland beschlossen. Doch es ist zweifelhaft, ob er funktioniert – das haben die Recherchen unseres Redakteurs Frank Drieschner ergeben.

Mit einigem Recht kann man sagen: Es geht um die wichtigste Frage der Welt. Lässt sich der Klimawandel noch aufhalten? Wenn das reiche, rot-grün regierte Hamburg seine Ziele nicht erreicht, wer in Deutschland soll es dann schaffen? Und wenn Deutschland auch sein nächstes Klimaziel wieder verfehlt, was wird dann aus der Vorreiterrolle der EU?

55 Prozent weniger CO₂ im Jahr 2030, gemessen am Stand von 1990: Das ist das Ziel, in Deutschland und auch in Hamburg. Aber wie kommt man dorthin?

Seit Anfang Dezember hat Hamburg einen Klimaplan. Es ist bundesweit der erste Plan dieser Art, ein Konzept für einen gewaltigen Umbau. Verkehr, Wohnungen und Häuser, Industrieproduktion – nichts soll bleiben, wie es ist. Offiziell heißt das Konzept "Erste Fortschreibung des Hamburger Klimaplans", das soll Kontinuität suggerieren, wo keine ist. Wenn der Plan tatsächlich umgesetzt wird, handelt es sich um eine Revolution. Aber kann er überhaupt umgesetzt werden?

Um das wichtigste Ergebnis vorwegzunehmen: So wie die Politiker von Sozialdemokraten und Grünen sich das ausmalen, dürfte es kaum klappen. Der neue Klimaplan weist Lücken, handwerkliche Mängel und Kuriositäten auf. Die Elektrofahrzeuge der Zukunft zum Beispiel, von denen noch niemand weiß, wie viele es werden und wie sauber oder schmutzig ihre Antriebsenergie erzeugt wird, gehen in die Berechnung ein, als würden sie der Atmosphäre schädliches CO₂ entziehen.

In anderen Punkten bleibt der Plan vage, in manchen fällt er hinter das Mögliche zurück. Was am meisten beunruhigt: Das Erforderliche, wo es mal klipp und klar benannt wird, erscheint nahezu unmöglich. Aber wie sollte es anders sein? Dass es einfach würde, nach so vielen Jahren der Untätigkeit das Versäumte nachzuholen, kann niemand im Ernst erwartet haben. Und wäre es nicht geradezu verdächtig, wenn der Hamburger Senat am Ende einer in vieler Hinsicht erfolgreichen Regierungszeit ein makelloses Konzept für einen politischen Neuanfang vorlegen würde?

Klimapläne sind Zahlenwerke, das macht sie unzugänglich. Wer als Laie solche Pläne liest, verliert sich leicht in Verursacher- und Quellenbilanzen, in Top-down- und Bottom-up-Kalkulationen. Im Fall des Hamburger Klimaplans genügt es aber, die Bedeutung einer einzigen Zahl zu verstehen: minus fünf Prozent.

Wenn der Plan aufgehen soll, dann muss die Stadt im Jahr 2021 fünf Prozent weniger CO₂ ausstoßen als 2020. Im folgenden Jahr müssen wiederum fünf Prozent verschwinden, im Jahr 2023 wiederum und so weiter, fürs Erste bis zum Jahr 2030. Natürlich darf es Jahre mit geringerem Fortschritt geben. Aber für jedes Jahr, in dem weniger geschieht, muss es in einem anderen Jahr besonders schnell vorangehen, sonst verfehlt die Stadt ihr Ziel.

In welchen Details die Tücken des Klimaplans genau liegen, können Sie in der vollständigen Fassung des Textes auf ZEIT ONLINE lesen. Außerdem hat sich Frank Drieschner mit der Frage befasst, was auf den Straßenverkehr, die Industrie und die Privathaushalte zukommt – diese Analyse finden Sie hier.

DER SATZ

© David Maupilé für DIE ZEIT

"Der aktuell größte Feind unserer Demokratie steht rechts."

Andy Grote (SPD)

Es ist schon eine Weile her: Mitte Dezember wurde Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) von drei Linksradikalen angegriffen. Grote wollte auf dem Weg ins Büro seinen zweijährigen Sohn in die Kita bringen, als die vermummten Täter an einer roten Ampel Steine sowie Gläser mit Farbe auf das Auto warfen. Der Hamburger Verfassungsschutz sah in dem Vorfall eine neue Eskalationsstufe; Grote selbst zeigte sich eher unbeeindruckt. "Ein Hamburger Innensenator lässt sich nicht einschüchtern", sagte er unserem Kollegen Marc Widmann, als der ihn für ein aktuelles Porträt in der aktuellen ZEIT:Hamburg-Ausgabe traf. Eine Meldung vom Wochenende verleiht dem Vorfall und auch dem Porträt neue Relevanz: Der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes Torsten Voß warnte in der "Welt am Sonntag" vor einem neuen Linksterrorismus – da sich die Taten der Szene "nicht mehr nur gegen Sachen wie Wohnungen, Parteibüros oder Fahrzeuge richten, sondern mittlerweile auch direkt gegen das Leben und die Gesundheit von Menschen", wie Voß zitiert wird. Ähnlich hatte er sich bereits auf Anfrage Widmanns geäußert. Innensenator Grote war nach dem Attentat entschieden anderer Auffassung. "Der aktuell größte Feind unserer Demokratie steht rechts", sagte Grote. Der erstarkende Rechtsextremismus mit seiner Hasskultur im Netz bis hin zu politischen Morden habe "ein enormes Gefahrenpotenzial".



In dem Porträt über Andy Grote steht auch, welche Hintergründe der Anschlag hat und welche Folgen er für den Senator hatte – nachlesen können Sie es hier auf ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Schweigen am Berg: Der Atem fließt, der Alltag ruht; im Workshop "Achtsamkeitsübungen" begegnen Sie dem neuen Jahr mit Bergmeditation und Bodyscan. Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, heute, 18.30 bis 20 Uhr, Eintritt 15 Euro, Anmeldung online

Handeln statt Hoffen: Wie lassen sich gute Vorsätze verwirklichen? "Spiegel"-Gespräch "Wie man Ziele setzt und erreicht" mit Gabriele Oettingen, Professorin für Psychologie in Hamburg und New York. Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, heute, 20 bis 22 Uhr, Eintritt 10 Euro

Selten so gelacht: Im Eimsbütteler "Frachtraum" testen Stars und Newcomer der Hamburger Stand-up-Comedy-Szene immer am ersten Montag des Monats neue Gags. Frachtraum, heute, 20 bis 22 Uhr, Eintritt 6 Euro

Zum Vormerken: Die Staatsoper Hamburg feiert am Sonntag, 19. Januar, mit "Falstaff" von Giuseppe Verdi ihre erste Premiere des neuen Jahres – inszeniert von Calixto Bieito, am Pult steht Axel Kober. Staatsoper, Große Theaterstraße 25, Premiere am Sonntag, 19.1., 18 Uhr, Einführung um 17.20 Uhr, Eintritt ab 8 Euro

MEINE STADT

Riesiger Andrang auf dem Fischmarkt © Hartmut Wojahn

HAMBURGER SCHNACK

Mein Mann brachte folgende Anekdote vom Brötchenholen mit: Der junge Verkäufer fragte ihn, welches Brötchen in der Auslage er haben wolle. Mein Mann: "Das hellste!" Der Verkäufer: "Das geht leider nicht, das Hellste hier bin ich." Gehört von Christiane Handke-Schuller

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Herz und Schnack – Jan Fedder war der norddeutsche Volksschauspieler schlechthin. Seinen Figuren verlieh er etwas Zart-Knorriges – ob sie Polizisten waren, Gauner oder Bauern. Ein Nachruf.

Das wird noch richtig heiß – Der Senat hat den kühnsten Klimaschutzplan der Republik beschlossen. Doch es ist zweifelhaft, ob er funktioniert.

Klimaziele: Wo es sich entscheidet – Will die Stadt ihre Klimaziele erreichen, muss sie in drei Bereichen gewaltige Mengen CO₂ einsparen. Wir haben nachgerechnet.

Er will das wegstecken – Hamburgs Innensenator wurde im Dezember von Linksradikalen angegriffen. Der Verfassungsschutz zeigt sich alarmiert. Der Senator hält ein anderes Lager für gefährlicher.