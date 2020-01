Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

was darf ein ordentliches Mittagessen kosten? Wer je von zu Hause ausgezogen ist und versucht hat auf eigenen Beinen zu stehen, weiß nur zu gut um die Komplexität dieser Frage. Die Schulbehörde hingegen hat eine Antwort von irritierender Eindeutigkeit gefunden. Sie lautet: 3,50 Euro.

Kalkuliert ist dieser Betrag für die Mittagessen, die Hamburgs Schülerinnen und Schüler in den Ganztagsschulen bekommen – pauschal. 3,50 Euro pro Kopf und Tag also, für Sechs- wie für Sechzehnjährige. Und sicher, irgendwie muss man ja kalkulieren. Aber schon an diesem Punkt ist zu ahnen, dass die Behörde in ihrer Rechnung ein paar wesentliche Faktoren übersehen haben könnte (etwa das Magenvolumen von Sechzehnjährigen). Im Übrigen wurde die Rate seit 2012 nicht erhöht.



Die beauftragten Caterer schlagen jetzt Alarm, berichtet die taz. Ein Unternehmen, zuständig für eine Stadtteilschule, habe in einem Halbjahr 17.000 Euro Verlust gemacht. Gespräche mit der Behörde hätten, über Willensbekundungen hinaus, nichts gebracht. "Wir wurden kalt abserviert", klagte ein Unternehmer.

Kaum war der Beitrag in der taz erschienen, sprang schon die CDU aus der Deckung und erklärte: Auf keinen Fall dürfe an Qualität und Frische der Zutaten gespart werden; weder dürften die Eltern zusätzlich belastet werden noch die Caterer vor der Wahl stehen, entweder minderwertiges Essen anzubieten oder aus eigener Tasche draufzuzahlen. Der Senat möge das fehlende Geld notfalls beim Bund auftreiben.

Bei all dem bleibt natürlich zu bedenken: Es ist Wahlkampf, da wird kaum etwas so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dieses Thema aber hätte es verdient.

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Christian Chasirius/​dpa

Die Bürgerschaft kann das Klimaschutzgesetz nicht mehr vor der Bürgerschaftswahl beschließen, weil die EU nicht rechtzeitig über die vorgesehenen Verbote von Öl- und Stromheizungen informiert wurde. Dies erklärte die Umweltbehörde in einem Schreiben an die Bürgerschaft. Die notwendige Frist betrage drei Monate, das Verfahren sei jedoch erst am 20. Dezember eingeleitet worden.

Hamburg hat im Jahr 2019 rund 1,1 Milliarden Euro seiner Schulden getilgt – mehr als je zuvor. 450 Millionen davon betreffen Verbindlichkeiten aus der Zeit der HSH Nordbank, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) erklärte. Der verbleibende Schuldenstand Hamburgs beträgt immer noch mehr als 23 Milliarden, umgerechnet 13.000 Euro pro Kopf.



Kultursenator Carsten Brosda (SPD) lobte den Schriftsteller Saša Stanišić als Fürsprecher einer offenen, vielfältigen und demokratischen Gesellschaft. Anlässlich seiner Auszeichnung mit dem Hamburger Literaturpreis wurde Stanišić gestern mit einem Senatsfrühstück geehrt.

In aller Kürze

Vor dem Hamburger Landgericht beginnt heute der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau, die am G20-Jahrestag vier Brandanschläge in Hamburg geplant haben sollen • Ein Schwimmkran riss an der Rethe-Hubbrücke in Wilhelmsburg mehrere Hochspannungsleitungen ab und verursachte Stromausfälle in der Umgebung und bei der Hafenbahn • SPD und Grüne wollen bei zwei Terminen heute offiziell und endgültig den Bürgerschaftswahlkampf einläuten

THEMA DES TAGES

Rebell gegen Rebellen

Holger Stanislawski, ehemals Spieler, Trainer und Manager des FC St. Pauli, sucht eine neue Herausforderung: Er will die Hamburger Handelskammer retten. Deren Lage ist vertrackt, in der einst mächtigen Unternehmervertretung wird mehr gestritten als gehandelt. Das soll sich nun ändern: Vom 20. Januar bis 18. Februar können die Hamburger Unternehmer ein neues Plenum wählen. Auch Stanislawski tritt an. Unsere Redakteurin Hanna Grabbe hat den Kandidaten begleitet; lesen Sie hier einen Auszug aus ihrem Porträt.

Heute kam kein Fisch. Ausgerechnet. "Warste nicht angeln?", ruft Holger Stanislawski dem Verkäufer zu. Eigentlich sollte die Frischfischtheke der Höhepunkt dieser kleinen Rundtour durch seinen Laden werden. Stanislawski läuft weiter, zum Glück kommt schnell die Käseabteilung, die viel zu bieten hat: 350 Sorten könne man dort kaufen, sagt er. Und erst die Getränke: Bier aus Bayern, Russland und Neuseeland. Nur das mit den Sixpacks war keine so gute Idee. Seit man so viele davon verkaufe, gingen weniger Leute in den dazugehörigen Getränkemarkt, merkt ein Mitarbeiter an. Stanislawski seufzt. Aber nur ganz kurz und ganz leise. Irgendwas ist immer.

Holger Stanislawski, 184 Zentimeter groß, Jahrgang 1969, 18 Jahre als Spieler, Trainer und Manager beim FC St. Pauli, ist eben nicht nur Kultfigur, sondern auch Herr über einen 7400 Quadratmeter großen Rewe-Markt in Winterhude, zuständig für 60.000 Produkte, Umbauten, Presse und Promis – Lotto King Karl kauft bei ihm ein, Oliver Geissen auch. Und: Stanislawski ist der gegenwärtig wohl bekannteste Kandidat für das Plenum der Hamburger Handelskammer, das Parlament der Wirtschaft. Wahlgruppe III, Einzelhandel, mittelgroße Unternehmen: 125 Leute arbeiten in Stanislawskis Supermarkt. Erlebnismarkt nennt Stanislawski ihn.

Wer Stanislawski so reden hört, fragt sich, wie dieser Mann das alles schafft. Aber vor allem, warum er sich jetzt noch viel mehr aufhalsen will, mehr Arbeit und: mehr Ärger.

Der Job in der Handelskammer ist ein Ehrenamt; eines, das es in sich hat. Zumindest in Hamburg. Bis vor knapp drei Jahren war die mehr als dreieinhalb Jahrhunderte alte Handelskammer stets eine mächtige Wirtschaftsvertretung gewesen, aber auch gefangen in alten Ritualen. Transparenz, Sparsamkeit oder Selbstkritik gehörte nicht zu ihren Tugenden. Das störte viele Unternehmer. Vor allem weil man aus der Kammer nicht austreten kann, Mitgliedschaft und Beiträge sind verpflichtend. Damit begann die Rebellion.

Was Holger Stanislawski zu seiner Kandidatur veranlasst, wieso er bislang auf Wahlkampf verzichtet und womit er die zerstrittene Kammer am Ende doch noch in konstruktive Bahnen lenken könnte, lesen Sie in Hanna Grabbes Porträt des "Anti-Rebellen" hier auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Axel Heimken/​dpa

"Eine Kirche, die ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Ausgangsposition ihres Handelns macht, verrät den befreiend-solidarischen Geist Jesu."

Martin König-Konerding, Lehrer an der Katholischen Schule Altona

In der aktuellen ZEIT:Hamburg bekräftigt der katholische Erzbischof Stefan Heße die Entscheidung, sechs Schulen des Bistums zu schließen – wirtschaftliche Zwänge hätten ihm keine Wahl gelassen. In derselben Ausgabe hält eine ehemalige Schülerin

des betroffenen Niels-Stensen-Gymnasiums in Harburg ihm vor: Nicht nur für seine Finanzen trage das Bistum Verantwortung, sondern auch für seinen Nachwuchs. Besonders geflüchtete Christen seien darauf angewiesen, dass die Kirche ihren Kindern ein Lernen in der Glaubensgemeinschaft ermögliche, schreibt die Tochter aramäischer Christen in einer Anzeige. Auch Martin König-Konerding ist von den Sparmaßnahmen des Bistums persönlich betroffen – und bestürzt über die Haltung, die aus seiner Sicht dahintersteht. Wie der Lehrer seine Kritik begründet, lesen Sie hier auf ZEIT ONLINE.

MEINE STADT

Die Alster im Winter. © Sanna Dammann

HAMBURGER SCHNACK

Auf dem Zebrastreifen der Kreuzung Turmweg/Rothenbaumchaussee, die Ampel steht auf Grün. Junge und Mädchen mit Rollern, circa 8 Jahre alt, überqueren die Rothenbaumchaussee, vermutlich aus der Grundschule Turmweg. Mädchen: "Die Sonne scheint heute, und es ist richtig warm." Junge: "Das ist der Klimawechsel." Gehört von Peter Lund

