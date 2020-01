Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

"zu wummernden Bässen, Jubel und rhythmischem Klatschen von mehreren Hundert Sozialdemokraten kam SPD-Spitzenkandidat Peter Tschentscher in den Saal, begleitet von den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen" – so berichten die Kollegen der Deutschen Presseagentur über den gestrigen Wahlkampf-Auftakt der SPD im Besenbinderhof. Wummernde Bässe, rhythmisches Klatschen und Peter Tschentscher – ich muss zugeben, dass ich beim Lesen dieser Meldung eine kleine Weile brauchte, um das im Kopf zusammenzubringen. Aber wer ein guter Bürgermeister ist, der muss auch auch solche Momente gefasst sein (und offenkundig war dies ja der Fall). Seine Rede zum Wahlkampf-Auftakt nutzte Tschentscher dann für ein paar Seitenhiebe auf den konkurrierenden Koalitionspartner, wörtlich sagte Tschentscher: "Grüner wird’s nicht".

Da passte es gut, dass die Grünen den Wahlkampf ihrerseits ebenfalls gestern für eröffnet erklärten (nachdem die Bundesspitze der Partei ja in den vergangenen Tagen schon eifrig mitgekämpft hatte). Spitzenkandidatin Katharina Fegebank stellte die Plakatkampagne vor – ein Novum für die Grünen: Erstmals wird das Gesicht der Spitzenkandidatin (und nur der Spitzenkandidatin) plakatiert, nicht mehr nur Sachthemen wie bisher. Die Kampagne sei etwas gewöhnungsbedürftig für manche Mitglieder ihrer Partei, räumte Fegebank selbst ein. An innerparteilicher Durchsetzungsstärke, das beweisen die Motive, scheint es ihr offenbar nicht zu mangeln.

Der Termin des ersten Kräftemessens von Peter Tschentscher und Katharina Fegebank steht im Übrigen auch schon fest. Die beiden treffen am Sonntag, 19. Januar, beim Wahlduell der ZEIT:Hamburg erstmals als Spitzenkandidaten aufeinander – im Helmut-Schmidt-Auditorium der Bucerius Law School. Moderiert wird die Veranstaltung von ZEIT:Hamburg-Ressortleiter Marc Widmann und Charlotte Parnack, Leiterin des Ressorts Streit. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, Karten sind hier erhältlich. Ganz unter uns: Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

WAS HEUTE WICHTIG IST

Der Hamburger Wahlkampf wird keineswegs nur von den Parteispitzen ausgetragen. Einen Großteil der Arbeit schultern Kandidaten, die weit weniger bekannt sind (manch einer hat nicht einmal eine reelle Chance auf einen Platz in der Bürgerschaft). Was treibt sie an? Sechs Aspiranten begleiten wir durch die nächsten Wochen – die Beiträge unserer Serie "Die Wahlkämpfer" finden Sie hier.

Die Hamburger S-Bahn will ab Herbst 2021 auf der Strecke zwischen Berliner Tor und Aumühle vier selbstfahrende Züge einsetzen. Außerdem will die Bahn ihre Stellwerke und die Signaltechnik modernisieren. Bis 2030 rechnet S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke mit einem Zuwachs an Fahrgästen von rund 50 Prozent.

Infolge des neuen Hamburger Rettungsdienstgesetzes warnt das Rote Kreuz vor Nachteilen für seine mehr als tausend ehrenamtlichen Helfer. Sie würden bei Großveranstaltungen nur noch punktuell als Unterstützung der Feuerwehr eingesetzt und drohen daher bei Katastrophenschutz-Einsätzen außer Übung zu sein.

In aller Kürze

An der U-Bahn-Haltestelle Kellinghusenstraße beginnen die Bauarbeiten für Hamburgs erstes Fahrradparkhaus • FDP-Chef Christian Lindner, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) und Friedrich Merz, Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrates, treten als Redner beim Blankeneser Neujahrsempfang auf • Der HSV-Torwart Julian Pollersbeck fällt wegen eines Bänderrisses vier bis sechs Wochen aus • Die "Queen Victoria" hat mit ihrer Ankunft am Terminal Altona die Kreuzfahrtsaison in Hamburg eröffnet • Das SEK der Polizei Hamburg hat sein erstes Schnellboot in Betrieb genommen, es soll etwa bei Geiselnahmen zum Einsatz kommen

THEMA DES TAGES

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Mit Sicherheit ein langer Prozess

Vor dem Hamburger Landgericht hat gestern der Prozess gegen eine Frau und zwei Männer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Juli 2019, genau am zweiten Jahrestag der Proteste gegen den G20-Gipfel, vier Brandanschläge geplant zu haben. Der Prozessauftakt verlief nicht ohne Hindernisse, wie unsere Autorin Elke Spanner berichtet.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind so streng, dass der Prozess erst nach fast zwei Stunden Verspätung beginnen kann. Die Zuschauer dürfen das Gerichtsgebäude nur über einen Nebeneingang betreten. An der Einlassschleuse sind die Kontrollen so akribisch, dass die rund 100 Zuschauerplätze auch eine halbe Stunde nach dem geplanten Verhandlungsbeginn erst zur Hälfte gefüllt sind. Die Vorsitzende Richterin unterbricht daraufhin die Verhandlung, ehe sie offiziell eröffnet wurde. Das verlangt der Grundsatz der Öffentlichkeit.

Einige Zuschauer nutzen die Gelegenheit, die beiden angeklagten Männer mit Beifall und Jubel zu begrüßen, als sie in den Saal geführt werden. Ingmar S. (27) und Felix R. (31) sitzen seit einem halben Jahr in Haft. "Schön, euch zu sehen", ruft ein Zuschauer. Die angeklagte Frau hingegen ist in Freiheit, sie betritt das Gericht zusammen mit ihren Anwälten.

Die drei sind "die drei von der Parkbank". So werden sie in der linken Szene genannt, weil sie vorigen Juli auf einer Bank in einem Eimsbütteler Park festgenommen wurden. Es war kurz nach Mitternacht in der Nacht auf den 8. Juli, den zweiten Jahrestag der G20-Proteste. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Trio zu dem Anlass vier Brandanschläge begehen wollte. In den Taschen von Felix R. hatte die Polizei vier Brandsätze und Adressen gefunden: die eines Maklerbüros, einer Immobilienfirma, von deren Dienstwagen-Parkplatz sowie vom Wohnhaus der Hamburger Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD). Eindeutig Anschlagsziele, sagt die Staatsanwaltschaft. Die Angeklagten sagen dazu erst einmal nichts. Für den kommenden Prozesstag aber hat die Verteidigung eine Erklärung angekündigt.

Als Hauptakteur des Trios gilt Felix R. Der 31-Jährige ist ein schlanker, auffallend aparter Mann. Nach Überzeugung der Polizei soll er in der Szene eine herausragende Stellung gehabt haben – er stand offenbar schon lange unter Beobachtung der Polizei. Vor dem G20-Gipfel soll er in Italien gewesen sein, um dort Protestler anzuwerben.

Am Abend des 7. Juli vorigen Jahres dann beobachteten Polizisten, wie er an einer Tankstelle Benzin in einen Kanister füllte. Sie blieben ihm auf den Fersen, verfolgten ihn bis zum späten Abend in den Park. Dort hätten Felix R. und die anderen beiden sich auffällig verhalten, hieß es später. Die Polizei griff zu.

Warum nur die beiden männlichen Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen, was der Grund für die Sicherheitsvorkehrungen ist und welche Dimension der Prozess hat, lesen Sie in der vollständigen Fassung des Textes auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

"Es gibt in Hamburg Bürger, die Klimaschutz wichtig genug finden, um darüber ernsthaft zu sprechen und zu streiten – die Frage ist, wer ihre Interessen in der Bürgerschaft vertritt."



ZEIT:Hamburg-Redakteur Frank Drieschner

Rühmlich ist es nicht, wenn der geplante große Wurf zum Klimaschutz wegen versäumter Fristen vertagt werden muss. Doch dass nun eine Debatte darüber entflammt, wer bei der Kommunikation dieser Panne mehr oder weniger zur Blamage beigetragen hat, zeigt vor allem: Der Hamburger Wahlkampf dreht sich mehr um den äußeren Schein als um konkrete klimapolitische Fragen. Hätte die Umweltbehörde früher Bescheid geben müssen? Wie schnell war die Post, wie rapide setzte die Bürgerschaftskanzlei das Parlament in Kenntnis? All diese Streitpunkte sind unerheblich angesichts der Frage, ob das von SPD und Grünen geplante Klimagesetz in der Praxis funktioniert. Unser Redakteur Frank Drieschner kommentiert auf ZEIT ONLINE, wieso das Manöver den streitenden Fraktionen mehr schadet als nützt.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Museum: Die Ausstellung "Der Krieg und die Grammatik" arbeitet mit Tonaufnahmen als Quelle der Kolonialgeschichte. Über den Wert dieser Quellen diskutieren Kuratoren und Wissenschaftler im Werkstattgespräch.

Markk, Rothenbaumchaussee 64, heute, 17.30 Uhr Führung, 19 Uhr Gespräch, Eintritt frei

Talk: Sie verschieben "Grenzen der popkulturellen Theater-Satire", verkünden die Macher von "Talk unterm Dach"; heute mit einem Überraschungsgast aus Samiland und Musiker Nils Christian Wédtke.

Thalia, Nachtasyl, Alstertor 2, 20 Uhr, 8 Euro

Konzert: Nach sechs Jahren in der Gruft ist Grim104 wieder da, rappt über "Das Grauen, Das Grauen". Das Uebel & Gefährlich verlegt das Konzert in die oberste Etage des Bunkers.

Terrace Hill, Feldstraße 66, heute, 21 Uhr, VVK 18,30 Euro

Theater zum Vormerken: Mit "Hamlet" bringt Regisseurin Jette Steckel ihren dritten großen Shakespeare auf die Bühne des Thalia Theaters.

Thalia Theater, Alstertor, Premiere am 23.1., 19 Uhr, ab 16 Euro

Verlosung: Am dritten Festivaltag des klub katarakt – Internationales Festival für experimentelle Musik auf Kampnagel präsentiert das Splitter Orchester gemeinsam mit The Pitch ihr Werk "Frozen Orchestra". Anschließend gibt es die Hamburger Premiere von Morton Feldmans "Piano and String Quartet". Wir verlosen 1 x 2 Tageskarten für Freitag, 17. Januar. Senden Sie uns bis morgen, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Frozen Orchestra" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

MEINE STADT

An den Landungsbrücken rauf © Bernhard Klosa

HAMBURGER SCHNACK

Ich fahre im Aufzug in der Europa-Passage. Da dieser sehr voll ist, bitte ich einen Mitfahrenden: "Könnten Sie bitte U1 drücken?" Dieser drückt den Knopf und meint: "Passt ja: U1. Da fährt ja auch die U1 ab. Anders als bei O2: Da gibt’s keine Handys." Gehört von Katrin Timmer

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Die Wahlkämpfer – Am 23. Februar wählt Hamburg eine neue Bürgerschaft. Wir begleiten sechs Kandidaten. Die Übersichtsseite zur Wahlkampfserie der ZEIT:Hamburg

Mit Sicherheit ein langer Prozess – Zwei Männer und eine Frau stehen vor Gericht, weil sie am G20-Jahrestag vier Brandanschläge geplant haben sollen. Doch schon vor Verhandlungsbeginn gibt es Probleme.

Der Ton wird rauer – Anstatt ernsthaft über Klimaschutz zu reden, streiten SPD und Grüne über die Verantwortung für einen taktischen Fehler. Muss das sein?