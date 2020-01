Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

mochten Sie Jan Fedder? Wenn man all die Sätze liest, die seit seinem Tod am 30. Dezember über den Hamburger Schauspieler gesagt und geschrieben worden sind, dann kann man leicht den Eindruck haben, es gebe niemanden, der ihn nicht wenigstens ein kleines bisschen mochte. Und vielleicht stimmt das sogar.

Die Trauerfeier gestern Nachmittag im Michel ließ jedenfalls nicht darauf schließen, dass der Mann, der da betrauert wurde, vor allem als Fernsehkommissar im ARD-Vorabendprogramm bekannt wurde. Ein Fürstenbegräbnis hätte kaum anders ausgesehen. Und ich glaube, das ist kein Zufall: Eine Stadt, die politisch immer ohne Monarch auskam, besorgt sich ihre Könige eben auf anderem Wege.

"Das ist ein Stück Hamburg, was da gestorben ist", sagte der Moderator Jörg Pilawa gestern am Rande der Trauerfeier. Und der gerade verabschiedete NDR-Intendant Lutz Marmor bezeichnete Fedder als unersetzlich für den Norddeutschen Rundfunk. "Jan war für viele wie ein guter Freund", sagte Marmor.

Wir berichten über die Trauerfeier heute in einer Sonderausgabe; auf die aktuellen Nachrichten müssen Sie natürlich dennoch nicht verzichten. Morgen machen wir dann weiter wie gewohnt.

Die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft will zu Ehren Jan Fedders den Spielbudenplatz umbenennen. Auch der St. Pauli Bürgerverein hatte eine solche Ehrung schon ins Spiel gebracht. Ein entsprechender Antrag soll Ende Januar in der Bürgerschaft beraten werden.

Mit einer Bundesratsinitiative will Justizsenator Till Steffen (Grüne) den Kampf gegen Hasskommentare im Internet verstärken. Ziel sei es, den Ermittlern den Zugang zu den Daten der Verfasser der Kommentare zu erleichtern, auch wenn diese auf Servern ausländischer Unternehmen liegen. "Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, dass sich Facebook, Twitter und andere nicht mehr einfach wegducken können, wenn Ermittlerinnen und Ermittler aus Deutschland Auskünfte erfragen", sagte Steffen.

Eine weitgehend autofreie Innenstadt und die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus griechischen Lagern sind heute Mittag Themen der Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft. Die Grünen haben das Verkehrsthema auf die Agenda gesetzt. Angesichts unzumutbarer Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern fordert die Linke die Aufnahme von mindestens 70 unbegleiteten Minderjährigen in der Stadt.

Mit einem interfraktionellen Antrag wollen die Bürgerschaftsfraktionen geschlossen dafür sorgen, den Klimaschutz als Staatsziel in die Hamburgische Verfassung aufzunehmen – der Antrag wird in der nächsten Sitzung eingereicht • Knapp sechs Wochen vor der Bürgerschaftswahl hat in der Stadt die Briefwahl begonnen; in der zentralen Briefwahlstelle auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz haben bereits innerhalb der ersten halben Stunde 30 Wähler ihre Stimmzettel abgegeben • Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann haben am Dienstag die Fortschreibung des "Masterplans Handwerk 2020" mit rund 50 Einzelvereinbarungen unterschrieben

Coolstes Urgestein ever

Hunderte Menschen kamen zu Jan Fedders Trauerfeier, die meisten verfolgten die Zeremonie draußen: über eine Großleinwand vor dem Michel. Christoph Twickel war dabei – lesen Sie hier einen Auszug seines Bericht.

Großer Aufmarsch vor dem Michel, die Polizei muss das Kopfsteinpflaster freihalten, damit der Leichenwagen – ein alter Mercedes von 1983, schließlich war der Verstorbene Oldtimer-Sammler – durchkommen kann. Ben Becker blickt vom Fenster des "Old Commercial Room" auf die Menschen, die um den Michel stehen, mit roten Augen, Taschentüchern in der Hand und "Tschüss Jan"-Plakaten auf dem Arm. Die Herren mit Cowboyhut und in schwarzer Westernkluft, das sind doch Truck Stop, die die Titelmelodie zum "Großstadtrevier" gespielt haben! In der Kirche wird der Song später in einer Orgelversion erklingen, draußen vor der Leinwand – ja, es gibt Public Viewing – werden rund 500 Menschen sie mitsummen. Uschi Glas, Klaus Meine, Hugo Egon Balder, H. P. Baxxter und Reinhold Beckmann sind gekommen, Olivia Jones stakst im schwarzen Dress und mit pinkem Schopf durch die Menge und sagt: "Wir müssen ihm alle danken, dass er uns alle so toll unterhalten hat."

Ein Volksschauspieler ist gestorben. Wenn man ehrlich ist: Einer, der selten über das norddeutsche Vorabendprogramm hinausgekommen ist. Für Menschen, die südlich von Hannover und westlich von Bremen sozialisiert worden sind, dürfte daher schwer erklärlich sein, was hier im Norden los ist.

Zur Trauerfeier von Jan Fedder lassen die Hafenfähren und die Taxifahrer unisono ihre Typhone und Hupen tuten, der NDR überträgt die Messe in voller Länge, so viel Trauersendezeit ist zuletzt auf Helmut Schmidt verwandt worden. Na gut, die Bundeskanzlerin ist nicht angereist, aber selbstverständlich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Und auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank ist gekommen.

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hält eine der Trauerreden, schließlich hat der Verstorbene, der am Tag seiner Beerdigung 65 Jahre geworden wäre, seinen größten Erfolg als Streifenpolizist Dirk Matthies im zutiefst harmlos-freundlichen "Großstadtrevier" gefeiert. Und Fedder wäre kein Volksschauspieler, wenn sein Publikum ihn nicht hundertprozentig mit den knurrig-kumpeligen Ordnungshüter vom Kiez identifiziert hätte. Viele Polizisten hätten ihr Profilbild in den sozialen Medien durch das von Fedder ersetzt, sagt der Polizeipräsident in seiner Trauerrede. Fedder habe in seiner Rolle einen Polizisten gespielt, der "viel Zeit für die Sorgen der Menschen, ein Herz für die kleinen Leute, für die Schwächeren" gehabt hätte.

Was die Musikauswahl über den Verstorbenen aussagte, wie die Zeremonie bei den Kommentatoren des NDR ankam und welch überraschender Gruß den Trauerkonvoi später auf der Reeperbahn erwartete, lesen Sie in der ausführlichen Version des Textes hier auf ZEIT ONLINE.

"Fedder verkörperte jene Knorrigkeit und Ehrlichkeit, die man im ganzen Land mit den wortkargen, aber geraden Menschen aus der Marsch und vom Hafen verbindet."

Nachdem die Nachricht vom Tode Jan Fedders kurz vor Silvester die Runde machte, meldete sich Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda via Twitter zu Wort. Rau und doch charmant sei der Schauspieler gewesen, wie seine Heimatstadt. Er werde sehr fehlen. Für DIE ZEIT verfasste Brosda dann noch einmal einen längeren Nachruf – gespickt mit persönlichen Erinnerungen und Worten, die nachdenklich stimmen: Gerade in diesen Zeiten bräuchte es mehr Menschen wie Jan Fedder.

Den Nachruf des Hamburger Kultursenators auf Jan Fedder aus dem ZEIT-Feuilleton können Sie hier auf ZEIT ONLINE noch einmal nachlesen.

