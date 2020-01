Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

mit der Tagesordnung des Deutschen Bundestags befassen wir uns in diesem Newsletter ja nicht allzu oft. Heute machen wir eine Ausnahme – denn im Parlament wird über ein neues Gesetz zur Organspende entschieden. Und deshalb will ich Ihnen an dieser Stelle kurz von Lilly erzählen.

Lilly ist neun Jahre alt, seit anderthalb Jahren lebt sie auf der Kinderintensivstation des UKE. Sie braucht ein neues Herz. Ein künstliches Implantat kommt nicht infrage, sagen die Ärzte, dazu ist sie noch zu klein. Und ein natürliches Herz in der Größe, das für ein neunjähriges Kind geeignet wäre, gibt es gerade nicht. Alles, was Lilly tun kann, ist warten, angeschlossen an eine komplizierte Maschine, groß wie ein kleiner Kühlschrank, mit der sie weder Treppensteigen noch Aufzug fahren darf.

Ich kenne Lilly nicht persönlich, aber sie beeindruckt mich sehr. Meine Kollegin Annika Lasarzik hat mit Lillys Vater gesprochen, auch darüber, wie die Familie mit der Situation umgeht - und wie sich seine Einstellung zum Thema Organspende geändert hat. "Das Thema scheint so fern", sagt er an einer Stelle, "bis es einen selbst betrifft. Es ist wie bei so vielen Themen: Der Zustand der Radwege interessiert nur, wenn man selbst viel Rad fährt. Schulpolitik interessiert nur dann, wenn man selbst schulpflichtige Kinder hat. Das ist verständlich, menschlich, einerseits. Und doch bedenklich. Denn was sagt das über unsere Gesellschaft aus?"

Bitte tun Sie mir den Gefallen, und lesen Sie den Text über Lilly, Sie finden ihn weiter unten im Thema des Tages. Und Lilly, falls Du das hier liest: Wir können von Dir alle eine Menge lernen. Nur das Beste für Dich!

Die HafenCity soll noch in diesem Jahr erheblich wachsen: Für das Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof, die Grundschule am Baakenhafen und die Sportanlagen im Oberhafen beginnen in den nächsten Monaten die Bauarbeiten, sagte der Chef der HafenCity Hamburg GmbH, Jürgen Bruns-Berentelg. Für die Stadtteile Grasbrook und Billebogen sollen im Frühjahr und Sommer genauere Konzepte vorliegen.

Eine neue Volksinitiative für eine weitgehend autofreie Innenstadt hat in der Hamburgischen Bürgerschaft für eine Kontroverse gesorgt. 67 Prozent der Hamburger wünschten sich eine autofreie Innenstadt, sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks in der Aktuellen Stunde. Auch die SPD sei für eine bessere Nutzung der innenstädtischen Räume, "für flächendeckende Fahrverbote dagegen nicht", sagte Verkehrsexpertin Dorothee Martin. Einzig die Linke kündigte an, die Initiative "vorbehaltlos" zu unterstützen. Dennis Thering (CDU) warf den Grünen vor, "Zwänge und Verbote mit der Brechstange" zu produzieren. Sein FDP-Kollege Ewald Aukes nannte die Volksinitiative "weltfremd, unrealistisch und wirtschaftsfeindlich".

Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in den griechischen Lagern will Hamburg von dort unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Das teilten die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen am Mittwoch am Rande der Bürgerschaftssitzung mit. Die Stadt werde ihren Beitrag "zur Verbesserung der Lage leisten und dem Bund gegenüber deutlich machen, dass Hamburg bereit ist, ein Kontingent an minderjährigen Flüchtlingen aufzunehmen", sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. Die Opposition kritisierte die Ankündigung als zu unkonkret.

Heute gibt Landeswahlleiter Oliver Rudolf den Versand der ersten Wahlbenachrichtigungen zur Bürgerschaftswahl frei • In den ersten Monaten seit ihrer Zulassung seien bis zu 4500 E-Scooter pro Tag in Hamburg unterwegs gewesen, teilte die Verkehrsbehörde mit, besonders häufig zwischen 16 und 18 Uhr sowie an Samstagen • Der britische Bratschist Timothy Ridout ist erster Preisträger des neuen Sir-Jeffrey-Tate-Preises, den die Symphoniker Hamburg alle zwei Jahre an talentierte Nachwuchsmusiker vergeben wollen • Im Designxport in der Hongkongstraße wird am Abend die Ausstellung mit den Ergebnissen des Internationalen Bauforums zum Thema "Magistralen" eröffnet

"Sie wartet, und wir mit ihr"

Der Bundestag stimmt heute über die Reform des Organspendegesetzes ab, zwei Gesetzesentwürfe konkurrieren: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert für eine Widerspruchslösung, wonach jeder Bürger Organspender wäre – es sei denn, er widerspricht. Die "informierte Entscheidungslösung", die eine Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock einbringt, setzt auf mehr Information und ausdrückliche Zustimmung. Philipp Langes Tochter trägt ein Kunstherz. Niemand weiß, wie lange sie noch auf ein Spenderorgan warten kann. Wie empfindet er die Debatte? Und wie sieht ein Familienleben auf der Intensivstation aus? Annika Lasarzik hat mit ihm gesprochen.

Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Jeden Tag wache ich mit einem Gedanken auf: "Bitte lass es heute so weit sein." Abends, vorm Einschlafen, kreist nur eine Frage in meinem Kopf: "Warum dauert das so lange?" Seit 19 Monaten wartet meine Tochter Lilly, 9 Jahre, auf ein Spenderherz.

Im Juni 2018 fing es an. Lilly fühlte sich müde und schlapp, musste oft erbrechen, Fieber hatte sie nicht. Anfangs dachten wir noch an eine harmlose Erkältung, als die Symptome heftiger wurden, brachten wir sie ins Kinderkrankenhaus. Doch dort stellten die Ärzte fest, dass ihre linke Herzkammer stark vergrößert war. Lilly kam mit Blaulicht in die Kinderintensivstation des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE). Die Diagnose: Dilatative Kardiomyopathie, krankhafte Erweiterung des Herzmuskels. Ob die schon seit der Geburt vorlag oder erst später auftrat, konnten die Ärzte nicht sagen. Alle Versuche, Lillys Herz medikamentös zu stabilisieren, scheiterten – es war schon zu vernarbt, pumpte nicht mehr richtig. Wenn das Herz nicht mehr arbeitet, besteht das Risiko, dass weitere Organe ausfallen, da sie vom Herzen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. In zwei Wochen wurde Lilly von einer Patientin mit leichtem Husten zu einer, die ein neues Herz braucht. Bevor ich diese Nachricht bekam, wusste ich nicht, wie sich ein Schock anfühlt. Jetzt schon. Eine Katastrophe.

Lilly kam auf die Warteliste von Eurotransplant und wurde am 4. Juli 2018 zur Überbrückung an ein Kunstherz angeschlossen. Kurz darauf die ersten Komplikationen: Die OP-Wunde hatte sich mit einem Keim infiziert. Sechs Wochen lang lag sie mit geöffnetem Brustkorb auf der Intensivstation, weil die Ärzte die Wunde immer wieder mit Antibiotika spülen mussten, um den Keim bekämpfen. Erst im Herbst stabilisierte sich ihr Zustand wieder. Wir sind dankbar dafür, dass Lilly medizinisch so gut versorgt ist, das ist sicher.

Unser ganzes Familienleben hat sich seither ins Krankenhaus verlagert. Meine Frau ist seit Lillys Diagnose krankgeschrieben, auch ich war zwischenzeitlich mehrere Monate krankgeschrieben, aufgrund der akuten Belastung. Einer von uns beiden ist tagsüber immer bei unserer Tochter. Lillys Welt ist jetzt ein Zweibettzimmer auf der Kinderintensivstation, Einzelzimmer für Kinder gibt es nicht. In der ganzen Zeit hat sie wohl schon an die 70 Zimmernachbarn erlebt, die Kinder kommen und gehen, Lilly bleibt. Sie wartet, und wir mit ihr.

Warum Philipp Lange für die Widerspruchslösung ist und wie die Hamburger Bundestagsabgeordneten auf sein Engagement reagiert haben, lesen Sie im vollständigen Text auf ZEIT ONLINE.

"Der Film zeigt die Zeit, bevor Udo Lindenberg zu Udo Lindenberg wurde und also der Mensch zur Karikatur."

Schlapphut, Sonnenbrille, Zigarre: Udo Lindenberg weiß sich zu inszenieren. Heute startet "Mach dein Ding" in den deutschen Kinos, das Biopic von Regisseurin Hermine Huntgeburth über seine frühen Jahre. Dieser Lebensausschnitt ist deswegen so interessant, weil er zeigt, dass es tatsächlich mal richtig cool war, Lindenbergs Musik zu hören. Denn im miefigen Nachkriegsdeutschland stand sie für Aufbruch, die Texte waren witzig und schon deswegen revolutionär, weil sie deutsch waren: Der junge Udo eroberte die "Sprache der Täter" zurück und formte sie popgerecht um, ohne Schlagerkitsch. Oder, um es anders zu sagen: Er machte sein Ding. Warum der Film keine Heldenverehrung, sondern eine treffende Milieustudie ist, beschreibt Jens Balzer auf ZEIT ONLINE – seine Filmkritik können Sie hier lesen.

Ausstellung: Wie erlebten Opfer nationalsozialistischer Verfolgung die Hansestadt nach 1945? Ausstellung: "Überlebt! Und nun? – NS-Verfolgte in Hamburg nach ihrer Befreiung".

Hamburger Rathaus, Rathausmarkt 1, 16.1.–9.2., Mo–Fr, 7–19 Uhr, Sa/So, 10–17 Uhr

Gespräch: "AltersBilder mit John Neumeier"; der Star-Choreograf spricht über sein Leben für den Tanz.

Haus im Park, Gräpelweg 8, heute, 19 Uhr, Eintritt frei, Restplätze 30 Minuten vor Beginn

Bühne: Gesunde Familien halten zusammen – und lassen doch los. Theater mit Nina Petri und Maria Hartmann: "Dinge, die ich sicher weiß".

Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, Premiere heute, 19.30 Uhr, Vorstellungen bis zum 16.2., ab 35 Euro

Konzert: Freddie Mercury lebt – in den Shows der Tribute-Band Queen Machine.

Grünspan, Große Freiheit 58, heute, 20 Uhr, VVK 28,30 Euro

Mein vierjähriger Sohn geht das erste Mal an einem Fitnessstudio vorbei. Guckt ins Fenster, stutzt und dann: »Hä, was rennt der denn, er ist doch schon da?« Gehört von Wiebke Rahtjens

