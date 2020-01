Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

ganz ehrlich: Spitzenkandidat scheint mir ein undankbarer Job zu sein. Man muss präsent sein, sollte sich aber nicht verzetteln. Man muss sich ins Zeug legen, aber mit der Energie klug haushalten für weitere Wahlkampfwochen (zumal die eigentliche Arbeit ja erst dann beginnt, wenn die Wahl gewonnen ist). Man muss Kompetenz ausstrahlen, stets gut gelaunt sein und authentisch wirken – auch wenn sich das womöglich gegenseitig ausschließt. Und eines darf man auf gar keinen Fall: Fehler machen.

Denn sollte der Wahlkampf so weitergehen, wie er begonnen hat, sollten sich die Hauptfiguren also weiterhin über die wesentlichen Ziele einig sein und sich nur in der Frage nach dem besten Weg dorthin unterscheiden: Dann könnte sich diese Wahl eben nicht an inhaltlichen Fragen, sondern an den Fehlern der Kandidaten entscheiden. Was die Sache noch viel undankbarer macht.

Aus diesem Blickwinkel erscheint die Beschwerde des CDU-Landesvorsitzenden Roland Heintze an den NDR in neuem Licht. Es sei schwer nachvollziehbar, dass beim TV-Duell am 18. Februar nur die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen antreten dürften – immerhin hätten die beiden fünf Jahre zusammen regiert. Eine echte kritische Betrachtung der Regierungsarbeit könne es ohne die CDU als größte Oppositionspartei nicht geben. Aus Sicht der CDU verständlich, dennoch gilt: Wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen.



Sollten Sie also Fragen haben, die unsere Moderatoren in Ihrem Namen an Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank richten sollen, freuen wir uns über eine E-Mail an hamburg@zeit.de

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Um die Stickoxid-Grenzwerte der EU einzuhalten, legt das Hamburger Oberverwaltungsgericht dem Senat nahe, weitere große Straßen für ältere Dieselfahrzeuge zu sperren. Infrage kommen etwa die Habichtstraße in Barmbek und der Bereich um die Spalding- und Nordkanalstraße in Hammerbrook.

Der Ausbau der Siele in der Hamburger Innenstadt ist abgeschlossen. Nun sei die Bevölkerung besser vor volllaufenden Kellern und überfluteten Straßen geschützt, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne); außerdem würden die Gewässer entlastet. In das Innenstadt-Entlastungsprogramm investierte Hamburg Wasser nach eigenen Angaben rund 85 Millionen Euro, verteilt über zehn Jahre.

Eine Diskussionsveranstaltung zur Bürgerschaftswahl mit Politikern aller Fraktionen in der Max-Brauer-Schule ist abgesagt worden, nachdem rund 150 Menschen gegen die Teilnahme von AfD-Fraktionschef Alexander Wolf protestiert haben. Laut Polizei versuchte ein Teil der Demonstranten, den Eingang zu blockieren.



Der Schauspieler Jan Fedder ist am Donnerstag auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt worden • Die Hamburger Sparkasse will noch in diesem Jahr 15 Filialen schließen, meldet das "Abendblatt" • Wegen einer gerissenen Oberleitung zwischen dem Bahnhof Dammtor und dem Hauptbahnhof ist gestern mitten in der Stadt ein Zug stecken geblieben • Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellt heute im Rathaus den neuen Bildungsplan Vorschule vor • Der neue Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Hamburg, Michael Labe, tritt heute sein Amt an • Der Vorstand der Bundes-CDU trifft sich im Internationalen Maritimen Museum zur Jahresanfangs-Klausur • Die indische Aktivistin und Trägerin des alternativen Nobelpreises, Vandana Shiva, eröffnet am Sonntag um 11 Uhr mit einer Festrede die Hamburger Lessingtage

© Armin Smailovic/​Thalia Theater

Der vergessene Genozid

Am Thalia Theater in der Gaußstraße feiert am Sonntag das Stück "Hereroland" Premiere. Darin beschäftigen sich Theatermacher aus Hamburg und Namibia mit dem Völkermord an den Herero und Nama – und plädieren dafür, Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten.

Der Weg des Publikums durch "Hereroland" führt an viele Orte. Links im Bühnenraum, hinter dem Schlachtfeld am Waterberg, steht das Theater. Gegenüber: ein Schädelarchiv. In einem Kindergarten erklärt eine junge Namibierin den Besuchern ihre Tracht und die Bedeutung des heiligen Feuers in der Herero-Kultur. Und mittendrin, unter dem Baum der Ahnen, probt eine Gruppe von Schauspielern die Inszenierung eines Gerichtsprozesses, der Gerechtigkeit schaffen soll – mehr als hundert Jahre nach dem Genozid der Deutschen an den Herero.

"Sehr viele Menschen, denen ich begegne, wissen tatsächlich nichts über den Völkermord", sagt Gernot Grünewald. Gemeinsam mit seinem namibischen Kollegen David Ndjavera wagt der Regisseur nun eine Annäherung an die Gräueltaten, die deutsche Kolonialisten, unterstützt von einer Handelsflotte aus Hamburg, in Südwestafrika an den Herero und Nama verübten. Das Stück "Hereroland" feiert zum Auftakt der Lessingtage am Thalia Theater in der Gaußstraße Premiere. Es stellt die drängende Frage: Wie gehen wir in Zukunft mit diesem Kapitel deutscher Geschichte um?

Nach Jahren der Unterdrückung rebellierten Angehörige der Bevölkerungsgruppen Herero und Nama gegen die deutsche Kolonialmacht im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Die sogenannten Schutztruppen unter dem preußischen General Lothar von Trotha schlugen den Aufstand brutal nieder, sie drängten Tausende in die Omaheke-Wüste und ließen sie dort verdursten. Überlebende wurden interniert und mussten Zwangsarbeit verrichten, Kranke wurden zu medizinischen Experimenten missbraucht. Insgesamt wurden zwischen 1904 und 1908 bis zu 100.000 Herero und Nama ermordet.

Wie die Inszenierung mit Theatertraditionen bricht und warum es gerade in Hamburg wichtig ist, an den Völkermord zu erinnern, lesen Sie im vollständigen Text auf ZEIT ONLINE.

© Bodo Marks/​dpa

"Man könnte fragen, warum ausgerechnet Ruge eine weitere Tour anbieten muss, ebenjener Ruge, der in seinen Büchern und Artikeln immer wieder die Touristifizierung seiner Nachbarschaft beweint."

Michel Ruge kennt sich aus auf St. Pauli: Der Schauspieler und Autor wuchs im Stadtteil auf, im Heizungskeller eines Stundenhotels. Nachzulesen ist das in seinem Bestseller "Bordsteinkönig – meine wilde Jugend auf St. Pauli". Neuerdings erzählt Ruge Interessierten aber auch selbst davon, bei einer Führung durch den Kiez gibt er persönliche Erinnerungen und Anekdoten preis. Schön und gut, nur: Eigentlich gilt Ruge als vehementer Kritiker des Tourismus-Booms und den damit verbundenen Veränderungen des Stadtteils. Mit seiner Tour profitiert er nun allerdings selbst vom knallbunten St.-Pauli-Mythos. Wie geht das zusammen? Sebastian Kempkens hat an einer von Ruges Führungen teilgenommen, seinen Text finden Sie hier.

Abhängig vom Plattenteller: Die Drogensucht gilt als überstanden, jetzt feiert Sänger und Gitarrist Maze Exler sein Comeback; Pictures berauschen mit Britpop, Indie und Alternative Rock.

Nochtwache, Bernhard-Nocht-Straße 69a, heute, 20.30 Uhr, VVK ab 16,75 Euro

Turbulente Klänge: Das Hamburger Konservatorium eröffnet das Jahr musikalisch-literarisch: "Eine bunte Neujahrsshow – Turbulenzen der Liebe".

Hamburger Konservatorium, Sülldorfer Landstraße 196, heute, 19 Uhr

Robo-Samstag: Kids ab neun Jahren steigen mithilfe eines Mikrocontrollers ins Programmieren ein. Tüftelwerkstatt: Schnupperkurs mit dem Calliope mini.

Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, Sa, 10–13 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Sonntags im Schuppen: Kritiker attestieren Susanne Neuffer "Lust an humorvoller Anarchie"; Lesung aus dem Erzählband "Im Schuppen ein Mann".

Ledigenheim, Rehhoffstraße 1–3, So, 18 Uhr

Vor einem guten Monat eröffnet, zeigt die große Anzahl der Gäste, dass das Café Goldherz sich rasch zu einem Ort für einen gemütlichen Aufenthalt etabliert hat. Vor der Tür braust der Verkehr vierspurig über die Kuhmühlenbrücke, drinnen sorgen gedeckte Farben mit goldenen und türkisfarbenen Akzenten und entspannte Musik für eine warme Atmosphäre. Die Küchlein in der Auslage stammen von einer Konditorin, die bei einem französischen Pâtissier gelernt hat. Mit 4,90 Euro pro Stück sind sie nicht gerade günstig, doch sowohl das Himbeertörtchen als auch der Schokokuchen mit überraschend knusprigem Boden überzeugen voll und ganz. Der sehr gute Kaffee dazu (als Cappuccino für 3,10 Euro) stammt von dem Brüderpaar Daniel und Adrian aus Pinneberg. Seit 2019 importieren sie fair gehandelten und biologisch angebauten Café aus Lateinamerika, rösten ihn selbst und vermarkten ihn unter dem Label "Röstlich Coffee Brothers". Ein wirklich stimmiges Konzept! Uhlenhorst, Goldherz, Hartwicusstraße 20, täglich 9 bis 19 Uhr Elisabeth Knoblauch

Neujahrsspaziergang über den Fischmarkt © Urban Sketcher: Thorsten Kleier

Vor einem historischen Kinderkarrussell in Hoheluft steht ein dreijähriges Mädchen mit einem Fahrchip in der Hand und blickt unentschlossen drein. Eine Fünfjährige neben ihr berät sie: "Nimm das Motorrad – das außen! Das ist das schnellste hier." Gehört von C. Philippsen

