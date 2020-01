Florian Zinnecker © Maria Feck für DIE ZEIT

Liebe Leserin, lieber Leser,

natürlich hatten auch wir im Vorfeld die heimliche Sorge, unser Wahlduell mit Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank (Grüne) könnte zu wenig konfrontativ ausfallen, da die Kontrahenten ja seit fünf Jahren zusammen regieren. Doch das erwies sich als unbegründet:

Tschentscher und Fegebank schenkten einander wenig. Diesen Eindruck hatte auch mein Kollege Kilian Trotier, der den Schlagabtausch aus den Zuschauerreihen verfolgte – seinen Bericht finden Sie im Thema des Tages.

Und damit einen guten Morgen, ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende. Ich schon – ich war im Theater, im Schauspielhaus hatte am Samstag "Ivanov" von Anton Tschechow Premiere. Stücke von Tschechow ähneln ja gerne mal einer ganz normalen Arbeitswoche: ein wenig unübersichtlich, aber nicht überfordernd komplex. Schon interessant, aber durchaus von einer gewissen Gleichförmigkeit geprägt. Mit allerhand Szenen, in denen man sich fragt, wieso man sich das eigentlich alles antut. Aber auch mit ein paar unverhofften Sätzen und Augenblicken, die für die Mühen belohnen. "Ivanov" war da keine große Ausnahme, Devid Striesow spielte die Hauptrolle: einen lethargischen und bankrotten Gutsbesitzer, dem man heute sicher einen Burn-out diagnostizieren würde, aber so weit war man Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht. Am Ende des Abends jedenfalls war ich froh, dass im Vergleich zu den Zuständen auf der Bühne die Wirklichkeit wie ein durchaus lösbares Problem erscheint (mindestens dafür lohnt sich das Stück).

Aus "Ivanov" stammt übrigens eines meiner liebsten Theaterzitate, es ist vielseitig einsetzbar und sorgt immer für Eindruck, Ivanov ruft es in einer Szene aus voller Kehle in die Runde: "Ihr geht mir auf die Nerven! Alle!" Zitieren Sie das doch heute mal im Büro, wenn Ihnen danach ist. Es handelt sich schließlich um ein Stück ganz großes Theater.

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart!

Ihr Florian Zinnecker

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Das Totenkopf-Logo des FC St. Pauli taucht auf einer britischen Anti-Terror-Liste auf – gemeinsam mit Symbolen von Neonazi-Gruppierungen, aber auch von Greenpeace und der Organisation Extinction Rebellion. Auf eine Nachfrage des "Guardian" erklärte die Behörde, es handle sich hierbei lediglich um eine Handreichung für Einsatzkräfte. Der Fußballclub kündigte an, mit der Behörde in Kontakt treten zu wollen.

Rund 160.000 Hamburger Unternehmen sind von heute an aufgerufen, ein neues Handelskammer-Plenum zu wählen. Um die 58 Sitze bewerben sich 139 Kandidatinnen und Kandidaten; die Frist zur Stimmabgabe beträgt vier Wochen. Bei der jüngsten Wahl vor drei Jahren haben die Kandidaten der sogenannten Kammerrebellen die Mehrheit erzielt, sie konnten jedoch zentrale Wahlversprechen nicht umsetzen.

Mit einer eindringlichen Forderung nach konsequenterem Umweltschutz und einem Aufruf zu zivilem Ungehorsam hat die indische Physikerin und Aktivistin Vandana Shiva die Hamburger "Lessingtage" im Thalia Theater eröffnet. "Die Ressourcen auf der Welt gehören nicht uns. Wir gehören der Erde", mahnte die Trägerin des Alternativen Nobelpreises in ihrer Eröffnungsrede.

In aller Kürze

Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellt sein Konzept der "Praxisklassen" vor, in denen Schüler mit schwierigen Lernvoraussetzungen ab kommendem Sommer unterrichtet und betreut werden • Die Akademie der Wissenschaften präsentiert heute eine große Vergleichsstudie, die sich mit der Lage der Wissenschaft in der Metropolregion sowie den Schnittstellen zu Politik und Wirtschaft beschäftigt • Hamburg macht sich Hoffnungen, Ausrichter der nächsten Internationalen Automobilausstellung zu werden – "Es wird schwer, an Hamburg vorbeizukommen, weil wir die Mobilitätsstadt Nummer eins in Deutschland sind", sagte Messechef Bernd Aufderheide der Deutschen Presse-Agentur • Mit einer Pension für Wanderarbeiter, die auf Arbeitssuche sind, wollen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen die Situation der Obdachlosen in der Hansestadt verbessern

THEMA DES TAGES

© Phil Dera für DIE ZEIT

Wie viel Vision darf’s denn sein?

Beim Wahlduell der ZEIT:Hamburg in der Bucerius Law School trafen Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank (Grüne) am Sonntag erstmals offiziell aufeinander: nicht in ihrer Funktion als Erster Bürgermeister und dessen Stellvertreterin. Sondern als Kontrahenten im Kampf um die Führung im Rathaus. Moderiert wurde das Duell von Marc Widmann, Ressortleiter der ZEIT:Hamburg, und Charlotte Parnack, Leiterin des Ressorts Streit. Den Schlagabtausch von Tschentscher und Fegebank beobachtete Kilian Trotier aus den Zuschauerreihen. Seinen Bericht lesen Sie hier.

Das Wort Wahlduell besteht aus zwei Teilen, Wahl und Duell. Die Wahl wird es in Hamburg in gut einem Monat geben, am 23. Februar, das ist gewiss. Weniger gewiss war, ob es im Helmut-Schmidt-Auditorium der Hamburger Bucerius Law School wirklich zu einem Duell kommen würde, schließlich regieren die beiden größten Kontrahenten dieses Wahlkampfs seit fast fünf Jahren gemeinsam – Peter Tschentscher von der SPD als Bürgermeister und Katharina Fegebank von den Grünen als seine Stellvertreterin. Nach der Länge eines Fußballspiels mit Nachspielzeit kann man sagen: Die Sorge war unbegründet. Die beiden Spitzenkandidaten wirkten nicht wie Regierungspartner, die ein gemeinsames Programm verkündeten, sondern wie zwei Politiker, die alles daran setzten, sich voneinander zu unterscheiden.

Grob zusammengefasst kam beim ersten öffentlichen Aufeinandertreffen von Tschentscher und Fegebank heraus: Der Bürgermeister preist sich für seinen Realitätssinn, für seinen Blick auf die gesamte Stadt und sieht in seiner Kontrahentin eine Frau, die mit wolkigen bis blumigen Visionen daherkommt. Die zweite Bürgermeisterin will mit Freude am Ausprobieren und Mut begeistern; sie stört an ihrem derzeitigen Chef vor allem, dass er aus Ihrer Sicht zu kühl und rational analysiert und so Hamburgs Möglichkeiten nicht wirklich ausschöpft.

Konkret sieht das dann, etwa beim Thema Verkehr, so aus: Katharina Fegebank und die Grünen planen in der Hamburger Innenstadt einen großen Wurf. Sie wollen die City weitestgehend von Autos befreien. "So viel zum Thema Mut", sagt sie auf der Bühne. Dann erzählt sie, dass es ihr nicht so sehr um die Verbannung der Autos selbst gehe, sondern um die Verbesserung der Lebensqualität. Sie habe zwei kleine Kinder, mit denen sie nur ganz selten in der Innenstadt sei, weil es dort weder Spielplätze gebe noch irgendeine Grünfläche. Fegebank gibt sich großdenkend und lebensnah. Ganz anders Peter Tschentscher. Er ist kein Freund von schillernden Plänen, er sagt lieber, dass die Realität kompliziert sei, und gibt den verantwortungsbewussten Ersten Bürgermeister, der nichts Wildes verspricht, sondern besonnen handelt: "Gerade im Zentrum sollten und dürfen wir keine Fehler machen", sagt er. "Das ist die Visitenkarte Hamburgs."

Die beiden Politiker mögen seit mehren Jahren in derselben Regierung sitzen und gemeinsam Entscheidungen treffen, eine gemeinsame Sprache haben sie in der Zeit nicht gefunden.

Welche Positionen die Kandidaten beim Thema Wirtschaft vertreten, bei welchem Thema Katharina Fegebank in Bedrängnis geriet und warum Peter Tschentscher am Ende noch einen Treffer einstecken musste, lesen Sie in der ausführlichen Version des Berichts auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Staatsarchiv Hamburg

"Bisweilen fühlt man sich bei der Lektüre an die Schilderungen des Lübecker Senatorensohns Thomas Mann erinnert, dessen Roman ›Buddenbrooks‹ in etwa derselben Zeit angesiedelt ist."

Rainer Nicolaysen, Vorsitzender des Vereins für Hamburgische Geschichte

Das Hamburger Rathaus ist nicht nur aus tagespolitischen Gründen relevant. Sondern auch, weil es eines der spektakulärsten Gebäude in Hamburg ist. Der Mann, der sich um den Bau des Rathauses verdient machte, geriet nach seinem Tod für viele Jahrzehnte beinahe in Vergessenheit. Dabei entwarf der Architekt Martin Haller neben dem Rathaus auch noch andere berühmte Gebäude der Stadt: etwa die Laeiszhalle, die Hapag-Lloyd-Niederlassung und die heutige Commerzbank am Jungfernstieg und den Großteil der Villen am Alsterufer. Wer war der Mann, der Hamburg in der Belle Époque sein Gesicht gab? Darüber geben am eindrucksvollsten die Memoiren Hallers Auskunft. Lange lagen die Handschriften im Staatsarchiv, in monatelanger Kleinarbeit haben die Mitglieder des Vereins für Hamburgische Geschichte die Aufzeichnungen entziffert, transkribiert und nun als Buch herausgebracht. Es ist eine umfängliche, aber unterhaltsame Lektüre – der Vorsitzende Rainer Nicolaysen zieht sogar Vergleiche zu den Werken des Zeitgenossen Thomas Mann.

Florian Zinnecker hat Hallers Memoiren gelesen und in der ZEIT ein Porträt Hallers geschrieben. Er würdigt Hallers Lebenswerk und findet auch eine Erklärung dafür, warum die Hamburger Belle Époche rückblickend nicht ausschließlich positiv betrachtet werden kann. Den Text finden Sie hier bei ZEIT ONLINE.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Klimagipfel vor der Wahl: Wie begegnet die Hansestadt dem Klimawandel? Auf dem Podium diskutieren unter anderem Anjes Tjarks (Grüne) und Marcus Weinberg (CDU). "Erster Hamburger Klimagipfel: Planetare Grenzen einhalten – Die Verantwortung Hamburgs".

Katholische Akademie Hamburg, Herrengraben 4, heute, 18–20 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Indiepop: Nach einem Ellenbogenbruch dachte Emily Underhill, sie könne nie wieder Gitarre spielen. Zum Glück dachte sie falsch: Ihre Band Tusks macht mit der neuen Platte "Avalanche" halt in Hamburg.

Nochtwache, Bernhard-Nocht-Straße 69, heute, 20.30 Uhr, 15 Euro

Entspannung zumVormerken: Die relaxte Stimmung der Feiertage ist wieder dem stressigen Alltag gewichen? Heilpraktikerin Ursula Axtmann verspricht Abhilfe im Workshop "Kräuter zur Entspannung, zum Stressabbau und für einen guten Schlaf".

Gut Karlshöhe, Karlshöhe 60 d, Sa, 25.1., 15–17.30 Uhr, 25 Euro; Anmeldung online

Ballett zum Vormerken: Der Choreograf Alexei Ratmansky und das Bolschoi-Ballett werfen frische Blicke auf ein klassisches Stück: "Giselle".

Passage Kino, Mönckebergstraße 17, So, 26.1., 16 Uhr, 29,50 Euro

MEINE STADT

© Norbert Fliether

HAMBURGER SCHNACK

In einem Blumenladen in Eimsbüttel. Zwei Jungs, beide etwa acht Jahre alt, tragen ihre Roller in den Laden und zählen ihr Münzgeld. Einer tritt dann an den Verkaufstresen: »Über welche Blumen würde sich wohl ʼne Mutter freuen?«

Mehrere Kunden im Laden und die Verkäuferin fangen an zu lächeln. Gehört von Wiebke Neelsen

DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Wahlduell in Hamburg: Wie viel Vision darf's denn sein? – Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Stellvertreterin Katharina Fegebank (Grüne) trafen erstmals als Spitzenkandidaten aufeinander. Harmonisch war das nicht.

Im Rausch des Bauens – Der Architekt Martin Haller entwarf einige der berühmtesten Gebäude der Stadt. Dann geriet er in Vergessenheit. Sehr zu Unrecht, wie zwei aktuelle Bücher zeigen. (Z+)