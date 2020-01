Annika Lasarzik © Maria Feck

keine Nachricht der vergangenen Woche hat unsere Leserschaft so sehr bewegt wie jene zu dem tödlich verunglückten Fahrradfahrer in Wandsbek: Ein Müllwagen hatte den 76-Jährigen beim Rechtsabbiegen übersehen. Womit beinahe alles gesagt scheint, wir kennen diese Geschichten und wir kennen ihren Ausgang, leider, denn solche Unfälle passieren immer wieder. Aber natürlich ist nicht alles gesagt, ganz und gar nicht.

Wir müssen reden, zum Beispiel darüber, warum offenbar so viele Menschen in dieser Stadt aus Angst das Radfahren meiden."Als Radfahrerin stehbe ich am Ende der Nahrungskette", schrieb uns eine Leserin. Ich kann mir vorstellen, was sie meint: Radfahrer sind verletzlich und geraten immer wieder in gefährliche Situationen, die oft aus einer geradezu absurden Verkehrsführung heraus entstehen: Da enden Radwege abrupt, der Weg auf die Straße wird aber von einer langen Reihe parkender Autos blockiert. Da stehen plötzlich Poller herum, die Radwege begrenzen sollen, aber in der Dunkelheit kaum zu erkennen sind. Da sind Lieferwagenfahrer, die ihre Waren auf dem Radweg entladen, da sind unübersichtliche Kreuzungen, die zum Verwirrspiel geraten.

Ich weiß, dass es bei diesem Thema verlockend sein kann, auf "die" Radfahrer und "die" Autofahrer zu schimpfen. Schon klar: Für die Sicherheit im Straßenverkehr sind auch wir selbst verantwortlich, und es gibt leider einige Leute, die Verkehrsregeln für nett gemeinte Tipps halten. Das vorweggeschickt, würde mich dennoch interessieren: Wo genau in der Stadt empfinden Sie das Radfahren als besonders gefährlich? Wo ist die Verkehrsführung besonders verwirrend, wo könnte die Stadt aus Ihrer Sicht nachbessern? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen, schicken Sie uns gern auch Bilder. Wäre doch schön, wenn es uns gelingen würde, die ganze Debatte ein wenig zu versachlichen.

Ihre Annika Lasarzik

WAS HEUTE WICHTIG IST

© Daniel Bockwoldt/​dpa

Einer Studie im Auftrag der Akademie für Wissenschaften zufolge sollte Hamburg mehr in Hochschulen und Wissenschaft investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Verglichen mit 50 anderen europäischen Metropolregionen falle Hamburgs Wirtschaft kontinuierlich zurück, heißt es. Hafen, Handel und Logistik allein könnten den Wohlstand der Stadt nicht bewahren. Die Hamburger Wissenschaftspolitik müsse nun ein langfristiges und verbindliches Gesamtkonzept zur Stärkung der Wissenschaft entwickeln.

Nur 40 Prozent der Schulabgänger in Hamburg starten direkt in Ausbildung oder Beruf. Mit sogenannten Praxisklassen soll Schülern, bei denen nicht sicher ist, ob sie eine Ausbildungsstelle finden, nun der Übergang erleichtert werden. In jenen Klassen sollen Zehntklässler parallel zum Unterricht an zwei Wochentagen in einem Betrieb mitarbeiten. Die Kosten von rund 8,4 Millionen Euro bis 2025 tragen je zur Hälfte die Bundesagentur für Arbeit und der Senat.

Das Sankt Pauli Museum muss seinen Standort in der Davidstraße nun offenbar doch verlassen, berichtet NDR 90,3. Nach einer Mieterhöhung hatte der Bezirk Mitte zwar eine Unterstützung von 20.000 Euro zugesagt, laut dem Bericht sei der Mietvertrag jedoch bereits gekündigt worden. Die finanzielle Hilfe soll nun bei der Suche nach einem Standort in St. Pauli helfen.

In aller Kürze

Stadtentwicklungs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss debattieren heute im Rathaus über den Hamburger Klimaplan • Mit einer neuen Reinigungsanlage im Hafen sind rund zwei Monate nach Inbetriebnahme mehrere Tonnen Ballastwasser aus den Tanks von Containerschiffen gereinigt worden • Rund 20 Umweltprojekte erhalten aus dem Hamburger Klimafonds "#moinzukunft" Zuschüsse über insgesamt 175.000 Euro • Die Polizei will künftig mit einer Spezialeinheit stärker gegen "Zweite-Reihe-Parker" vorgehen

THEMA DES TAGES

© Patrick Runte für DIE ZEIT

Sie macht ihr Ding

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Regisseurinnen der Republik, nun hat sie das Leben des jungen Udo Lindenberg auf die Leinwand gebracht: Wer ist Hermine Huntgeburth? Moritz Herrmann ist dieser Frage nachgegangen, er hat die Filmemacherin für die ZEIT Hamburg porträtiert.

Zur Panikfamilie gehört sie noch nicht, zum allerengsten Clan des Sängers, Entertainers, Hamburg-Maskottchens Udo Lindenberg. Aber ein bisschen Udo-Sog? Das geht immer, der Udo-Sog setzt ja wie von selbst ein, mit den ersten Udo-Sätzen, und dann ist es auch schon zu spät. Ist sowieso oft eher spät, wenn man Udo trifft. Aber dem Udo-Sog kann man sich schlecht entziehen, der zieht einen mit. Nie runter! Der Udo-Sog zieht hoch, das ist das Irre, die umgedrehte Physik, Lindenbergsches Naturgesetz. In dem Sog einfach treiben lassen. Irgendwo wird man schon ankommen, vielleicht sogar am Ziel, wobei das wahrscheinlich ganz woanders ist, als man vorher geglaubt hätte.

Hermine Huntgeburth war in den vergangenen Monaten im Udo-Sog verschwunden. Nun taucht sie wieder auf. Steht am Ufer und überlegt, was das war. Was das geworden ist, ist klar: ein Film, ein ziemlich guter Film sogar. Ein Film über Udo. Lindenberg! "Mach dein Ding" heißt er. Gezeigt wird die Zeit, bevor Lindenberg bekannt wurde, jene Jahre, die selbst denen, die zuletzt jedes Udo-Jubiläum mitgenommen haben, weithin unbekannt sein dürften. Udo in seiner Heimatstadt Gronau, im Autoritätskampf mit dem trinkenden Vater, Udo als Kellner, auf der Reeperbahn, in Libyen.

Natürlich ist das noch ein anderer Udo als die Erscheinung, die wir heute Lindenberg nennen. Noch nicht der Buddha mit Hut, der Sonnenbrillenpriester, der heilige Freak aus der Atlantic-Suite. Noch nicht Alles-easy-Udo, der mittlerweile so etwas wie bundespräsidiale Würden genießt. Wir sehen ihm zu, wie er er selbst wird. Der Film ist dabei in dreierlei Hinsicht ein Wagnis. Denn erstens können sich auf Udo fast alle einigen. Zweitens können sich auf Udo so viele einigen, dass er andere nur noch nervt. Und drittens: Udo lebt noch. Einen solchen Film zu machen, das muss man sich erst mal trauen.

Weshalb Hermine Huntgeburth daran nicht gescheitert ist, warum sie mit ihren Hauptdarstellern gelegentlich in den Zoo geht und was die Regisseurin zu einer Ausnahmeerscheinung im deutschen Film macht, lesen Sie im vollständigen Porträt auf ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Bodo Marks/​dpa

"Zum Beispiel ein Ankunftshaus, in dem diese Einwanderer billig schlafen können, Deutschunterricht bekommen, zu seriösen Arbeitsvermittlern Kontakt haben."

Birgit Müller, Chefredakteurin der Obdachlosenzeitung "Hinz&Kunzt"

Wie könnte die Stadt den vielen osteuropäischen Obdachlosen besser helfen? Oben lesen Sie Birgit Müllers Antwort auf jene Frage, die wir ihr während eines Streitgesprächs vor knapp einem Jahr stellten. Sozialsenatorin Melanie Leonhard verwies damals auf bestehende Beratungsangebote und Projekte und betonte, die Stadt dürfe keine Infrastruktur schaffen, die Ausbeutung befördere. Die Idee von einem "Ankunftshaus" indes war schon damals nicht neu, Experten und Sozialarbeiter sprechen sich seit Jahren dafür aus. Nun griff die Stadt den Vorschlag auf: In einem Antrag an die Bürgerschaft fordert die rot-grüne Koalition eine Pension für Arbeitssuchende aus dem EU-Ausland, die diese "gegen ein geringes Entgelt" nutzen könnten. Zudem sollen Integrations- und Qualifizierungsangebote ausgeweitet werden. In einem weiteren Antrag fordert die Koalition ein "Housing First"-Projekt für Hamburg – nach diesem Ansatz würde Obdachlosen ohne Vorbedingungen eine Wohnung vermittelt, erst später kämen weitere soziale Hilfen hinzu. In anderen Ländern wie Finnland oder Österreich wurde dieses Modell bereits mit Erfolg getestet.

Sicher ist: Eine einfache Lösung der Probleme auf Hamburgs Straßen gibt es nicht. Die Diskussion zwischen einem Obdachlosen, einer Wirtschaftsvertreterin, Müller und der Sozialsenatorin gibt einen guten Einblick in die Thematik, nachlesen können Sie das Gespräch hier.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

MEINE STADT

Kampf im Nebel © Eva Schneider

HAMBURGER SCHNACK

Eine Mutter mit ihrer etwa achtjährigen Tochter auf dem Weg zur Schule. Es ist kalt, aber der Himmel ist wolkenlos, die Sonne leuchtet. »Guck mal, was für ein wunderschöner Sonnenaufgang«, sagt die Mutter. Die Tochter guckt kurz hin und murmelt: »Na und? Was soll die Sonne denn sonst tun?« Gehört von Evelyn Holst



DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

