vielleicht haben Sie schon mal von "Mikroabenteuern" gehört. Das sind kleine Wagnisse und Unternehmungen, die den Alltag beleben sollen – im Wald übernachten, auf einen Hügel klettern, solche Dinge. So weit muss man aber offenbar gar nicht denken: Der Weg mit dem Fahrrad ins Büro reicht völlig. Das ist jedenfalls der Eindruck, den man beim Lesen der vielen Mails auf meine Frage nach den gefährlichsten Radwegen der Stadt bekommt. Zum Beispiel auf der Elbchaussee: Einige Leser, die dort täglich entlangradeln, müssen mehrfach Rechtsabbiegerspuren queren, um geradeaus weiterzufahren und beklagen sich über die vielen parkenden Autos. Wie passend, dass die Stadt gerade jetzt ihre Umbaupläne vorgelegt hat. Geplant ist, nun ja, einiges: Es wird abwechselnd Radwege, Radfahrstreifen (mit durchgezogener Linie auf dem Asphalt) und Radschutzstreifen (die mit gestrichelter Linie) geben, mal soll Tempo 50, mal Tempo 30 gelten, mal herrscht Überholverbot, mal nicht. Der Fahrradclub ADFC sieht darin einen "wirren Mix", den die Verkehrsbehörde aber mit dem vielfältigen Straßenverlauf begründet.

Von den schon länger kursierenden Ideen, den Autoverkehr einspurig über die Straße zu leiten oder durchgängig Tempo-30 einzuführen, ist in den Plänen im Übrigen keine Rede. Und ich muss nun an eine weitere Lesermail denken, in der es hieß: "Hier könnte der schönste Radweg der Republik sein, wenn die Politik mutig genug wäre."

Das war es noch nicht zum Thema Radverkehr für heute: Weiter unten erzählt ein Vater, warum er seine Kinder gar nicht mehr durch Hamburg fahren lässt. Und: Falls Sie beim ZEIT:Hamburg-Wahlduell am Sonntag nicht dabei sein konnten, können Sie sich die Debatte in voller Länge nun hier anschauen.. Da war der Stadtverkehr ja auch ein ganz großes Thema.

Die Stadt zog gestern Bilanz zu ihrer Wohnraumförderung und zeigte sich zufrieden: Mehr als 3700 neue geförderte Wohnungen seien 2019 fertiggestellt und 3500 neue Förderungen bestätigt worden, gab Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) bekannt. Damit habe der Senat das selbst gesteckte Ziel von mindestens 3000 neu bewilligten Sozialwohnungen pro Jahr erreicht. 2020 soll die Wohnungsbauförderung auf dem gleichen Niveau fortgeführt werden.

Eine neue Kommission der Kulturbehörde soll noch in diesem Jahr damit beginnen, die Namensgeber von Hamburger Straßen auf ihre NS-Vergangenheit zu überprüfen. "Während man früher nur auf große Verbrechen im Bereich des Nationalsozialismus geachtet hat, geht es jetzt zunehmend um die Frage, ob jemand weggeschaut oder sich nicht ausreichend engagiert hat", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Die Kommission soll Kriterien entwickeln, nach denen über die Umbenennung von Straßen entschieden wird, berichtet der NDR.

Mit einer neuen Digitalstrategie will der Senat die Digitalisierung Hamburgs vorantreiben: Neben einzelnen Serviceangeboten umfasst die Strategie Bereiche wie Verkehr, Bauen, Logistik und Verwaltung. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) verwies auf die bereits angestoßene Digitalisierung der Verwaltung und wünschte sich "mehr digitalen Optimismus" von den Bürgern. Über ein Internetportal sollen die Hamburger bald alle digitalen Angebote suchen und finden können.

Der Senat will die energetische Sanierung von Wohnungen beschleunigen; die auf Eigentümer und Mieter zukommenden Kosten sollen Experten in einer Machbarkeitsstudie klären • Der neue S-Bahnhof Ottensen wird erst Mitte 2021 eröffnet und nicht, wie geplant, im Dezember dieses Jahres, berichtet das "Abendblatt" • Wie erst jetzt bekannt wurde, durfte die Gruppe "Pegida München" am 11. Januar nicht vor der Roten Flora demonstrieren; einen entsprechenden Eilantrag hatte das Bundesverfassungsgericht abgelehnt • Dem Hamburger Verein "Parkour Creation" wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der "Goldene Stern des Sports" verliehen • Laut der Antwort auf eine Anfrage der CDU steht das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) weiter unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, es war wegen einer Gedenkveranstaltung für den getöteten iranischen General Kassem Soleimani in der Blauen Moschee in die Kritik geraten • Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt heute Hamburgs Neubürger bei der 56. Einbürgerungsfeier im Rathaus

"Da besteht die Gefahr, dass sie umgefahren wird"

Hamburg soll "Fahrradstadt" werden, aber der Radverkehrsanteil steigt deutlich langsamer als angestrebt. Womöglich hat das mit den tödlichen Unfällen zu tun, die sich immer wieder ereignen: Erst in der vergangenen Woche verlor ein 76-jähriger Radfahrer in Wandsbek sein Leben, der Fahrer eines Müllwagens hatte ihn beim Abbiegen übersehen. Womöglich aber hat es auch damit zu tun, wie die Radwege in Hamburg gestaltet sind: Vor allem an Hauptverkehrsstraßen verläuft oft lediglich ein sogenannter Radfahrstreifen, vom motorisierten Verkehr nur getrennt durch eine Markierung. Wir haben einen Hamburger Familienvater, der anonym bleiben will, gefragt, warum er seine Kinder darauf nicht fahren lässt.

"Ich will nicht sagen, dass die Planer der Hamburger Radwege keinen Verstand haben, nur sehe ich den Verstand nicht. Ich finde die Radwege gefährlich! Meine Frau und ich haben zwei Kinder, unser Sohn ist viereinhalb Jahre alt, unsere Tochter ist sieben und geht seit einem halben Jahr zur Schule. Sie würde da gerne irgendwann mit dem Fahrrad hinfahren, das wären etwa zwei Kilometer. Für meine Frau und mich kommt das nicht infrage – auch nicht, wenn wir unsere Tochter begleiten würden.

Wir wohnen in Uhlenhorst, der Schulweg führt entlang mehrerer Hauptstraßen. Und dort gibt es fast nur noch diese Radfahrstreifen, die auf die Fahrbahn gepinselt sind. Das bedeutet, dass unsere Tochter direkt neben Autos fahren würde, neben Bussen, Lastwagen und Kleintransportern. Da besteht einfach die Gefahr, dass sie umgefahren wird. Da braucht es doch nur einen winzigen Fehler, und sofort entsteht eine lebensgefährliche Situation.

Das liegt in meinen Augen vor allem daran, dass die Radwege nicht vom Autoverkehr getrennt sind, da gibt es keinen Bordstein, keine Barriere, das ist alles eine Asphaltfläche."

Zu welchen Situationen solche Radwege führen und wo es aus Sicht des Vaters besser läuft, lesen Sie im vollständigen Text auf ZEIT ONLINE.

"Nach elf Jahren kam es allerdings zur Katastrophe, die dem prosperierenden Missionsstützpunkt ein jähes Ende setzte und Hammaburg beinahe untergehen ließ: 845 brandschatzte eine ganze Flotte von Wikingern die Kirche, die Burg und die Ortschaft, die drei Tage lang brannte."

Als die Männer aus dem Norden dort einfielen, wo heute der Domplatz in der Hamburger Innenstadt liegt, gab es die Hammaburg wohl schon weit mehr als hundert Jahre. Die historische Keimzelle des heutigen Hamburgs war lange von Mythen umrankt. Inzwischen haben archäologische Ausgrabungen (zu sehen auf dem Bild oben) ein wenig Licht in jene frühen Jahre gebracht, in denen es unwahrscheinlich schien, dass aus der winzigen Siedlung an Alster und Elbe einmal die zweitgrößte deutsche Stadt werden sollte. Die mittelalterliche Geschichte des heutigen Hamburgs erzählt von wechselnden Herrschern und eifrigen Missionaren, von fabrizierten Legenden und gefälschten Urkunden: Lange stand die Siedlung im Schatten der wirtschaftlich viel bedeutenderen Handelszentren Stade und Bardowick, nach dem Wikinger-Überfall von 845 versank sie für ein halbes Jahrhundert in der Bedeutungslosigkeit. Erst dann begann allmählich ihr Aufstieg, und aus Hammaburg wurde Hamburg – nicht zuletzt dank eines raffinierten Tricks.

Rainer-Maria Weiss, Landesarchäologe der Stadt Hamburg, hat die frühe Geschichte der Stadt für die ZEIT Hamburg nachgezeichnet. In seinem Text verrät er, welche Könige und Kaiser das Schicksal Hamburgs bestimmten – und wie eine päpstliche Entscheidung den Boden dafür bereitete, dass Hamburg aufblühte.

Kino: Französisch flimmert die Leinwand unter dem Motto "Birnenkuchen mit Lavendel". Verschiedene Streifen in Originalfassung mit Untertiteln.

Brakula, Bramfelder Chaussee 265, heute, 18 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung online

Konzert: Das goldene Popjahrzehnt kennen "Die Kerzen" nur aus Second-Hand-Läden und dem Internet. Dennoch lassen sie es auf "Tour d’Amour" auferstehen wie Native-Poppers.

Molotow, Nobistor 14, heute, 19 Uhr, VVK 15 Euro

Lesung: Wer erklärt dem Vater, was ein Menstruationsbecher ist? Ausgerechnet Paul Bokowski; "Hauptsache nichts mit Menschen".

Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36, heute, 20.30 Uhr, VVK 9 Euro

Vormerken: Beim Märchenfest lauschen Gäste zu jeder vollen Stunde Erzählungen, in der Werkstatt entstehen Zauberstäbe und Masken. Märchenforum Hamburg: "Hexen – Trolle – Zauberwesen".

Markk, Rothenbaumchaussee 64, So, 26.1., Einführung 10.30 Uhr, Erzählungen 11–17.30 Uhr, Werkstatt 11–16.30 Uhr, Erwachsene 8,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren 4 Euro

Verlosung: Ob die Maus ein Händchen für Beethoven hat? Sie wird es am kommenden Samstag auf der Elbphilharmonie-Plaza ausprobieren. Anschließend ist sie Ehrengast beim NDR-Familienkonzert und erklärt, was beispielsweise leuchtende Bälle und eine Achterbahnfahrt mit Beethovens 7. Sinfonie zu tun haben. Wir verlosen 2x ein Familienticket (gilt für fünf Personen) für das NDR-Familienkonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie am 25. Januar ab 16 Uhr. Das Begleitprogramm auf der Plaza beginnt jeweils ab 12 Uhr und ab 14 Uhr. Senden Sie uns bis morgen 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Die Maus und Beethoven" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

"Da besteht einfach die Gefahr, dass sie umgefahren wird" – Hamburg soll "Fahrradstadt" werden. Aber wie, wenn die Menschen sich nicht sicher fühlen? Ein Vater erzählt, warum seine Tochter nicht mit dem Rad zur Schule fahren darf.

Die Tricks der ersten Hamburger (Z+)– Nach ihrer Gründung stand die junge Stadt mehrmals vor dem Ende. Doch Glück und Wagemut der Bewohner verhinderten das.