Annika Lasarzik © Maria Feck

Liebe Leserin, lieber Leser,

falls Sie den Verkehrssenator neulich in einem Vierzigtonner mit Anhänger durch Hamburg haben fahren sehen: Keine Sorge, bei Herrn Westhagemann steht kein Jobwechsel an. Das war nur ein Test. "Ich wollte mir mal ein Bild davon machen, wie Lkw-Abbiegeassistenten im engen Stadtverkehr funktionieren, haste mir ja empfohlen, Andy", sagte Michael Westhagemann gestern während einer Pressekonferenz im Rathaus und blickte zu Innensenator Andy Grote rüber, der daraufhin mit ernster Miene nickte. "Mit den neuen Geräten fühlt man sich gut geschützt. Und ich hab jetzt noch mehr Respekt vor Lkw-Fahrern", lautete das Fazit des Verkehrssenators. Tatsächlich könnte das, was da gestern verkündet wurde, die Straßen ein wenig sicherer machen: Bis Ende dieses Jahres will Hamburg in all seine Lkw Assistenzsysteme einbauen, die vor einem Zusammenstoß mit rechts heranfahrenden Radfahrern warnen. Einige Hamburger Unternehmen machen ebenfalls mit. Es ist zugleich ein großer und ein kleiner Schritt: Hamburg will Vorbild sein und Impulse setzen – doch der Handlungsspielraum der Stadt ist auch begrenzt. Was im Einzelnen geplant ist und warum erst jetzt, habe ich weiter unten aufgeschrieben.

Ich bin dann übrigens nicht mehr wie der Senator durch die City gefahren, aber konnte mir eines der im Zweifel lebensrettenden Systeme noch von Nahem im Fahrerhaus ansehen. Und wüsste ich, dass jeder Lkw so ein Warnsystem hätte – mir wäre auf meinem täglichen Arbeitsweg mit dem Rad sehr viel wohler.

In diesem Sinne: Kommen Sie gut durch den Tag!

Ihre Annika Lasarzik

Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, worüber wir berichten sollten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an hamburg@zeit.de

WAS HEUTE WICHTIG IST

© J.C. Kottmeier_Dipl.Ing. Architekt BDA

Mit der Untertunnelung der Willy-Brandt-Straße und einem Stadt-Boulevard will die CDU Innenstadt und HafenCity verbinden und das Stadtzentrum beleben. Wo jetzt Autos fahren, solle Raum für Wohnen, Schlendern und mehr Grün entstehen, sagte CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg bei der Vorstellung des Konzepts. Die Willy-Brandt-Straße sei zwar eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen, aber auch eine Barriere. Die Finanzierung könne zu einem Großteil aus Bundesmitteln und durch den Verkauf entstehender Wohn- und Gewerbeflächen erfolgen, so die Idee.

Hamburg soll in den kommenden sieben Jahren 130 neue Sporthallen bekommen. Mit mehr als 60 Millionen Euro jährlicher Investitionen sei das Vorhaben "das wohl größte Sportstättenausbauprogramm" der Stadtgeschichte, sagte Sportsenator Andy Grote (SPD). Weitere 149 Hallen würden saniert. Insgesamt will der Senat binnen zehn Jahren mehr als eine Milliarde Euro für Sportstätten ausgeben. Die FDP kritisierte die Ankündigung als Wahlkampfmanöver der SPD, der Hamburger Sportbund lobte die Pläne.

Wegen des Verdachts der Überbelegung haben Tierärzte des Bezirksamts Mitte gestern das Tierheim an der Süderstraße kontrolliert. Die sieben Veterinäre kamen in Begleitung der Polizei. Es gebe die Befürchtung, dass die Tiere nicht fachgerecht versorgt würden, sagte eine Sprecherin des Bezirksamts. Das Amt habe anonyme Hinweise erhalten. Auf Nachfragen sei der Hamburger Tierschutzverein seiner Auskunftspflicht nicht nachgekommen. Zu den Kontrollergebnissen könne das Amt frühestens heute etwas sagen, vom Verein war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

In aller Kürze

Auf den Tag genau einen Monat vor der Bürgerschaftswahl geht heute der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung online, der es den Wählern erleichtern soll, ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien zu vergleichen • Finanzsenator Andreas Dressel, Kultursenator Carsten Brosda (beide SPD) und der Chef des Literaturhauses, Rainer Moritz, informieren über die Sanierung des historischen Festsaals des Hauses an der Alster • Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin der Grünen, und Fraktionschef Anjes Tjarks präsentieren ihre "Radverkehrsstrategie 2030" • Linke und CDU läuten offiziell ihren Wahlkampf ein, bei der Auftaktveranstaltung der Linken sind der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger und die Bundestagsfraktionschefin Amira Mohamed Ali zu Gast, für die CDU kommt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet nach Hamburg

THEMA DES TAGES

© Annika Lasarzik

Die wichtigsten Fragen zu den Abbiegeassistenten

Nachdem vergangene Woche ein 76-Jähriger in Hamburg-Wandsbek von einem rechts abbiegenden Lkw überrollt worden war – leider nicht der erste Unfall dieser Art –, will die Stadt nun die komplette städtische Flotte mit Abbiegeassistenten ausstatten. Laut Studien aus der Unfallforschung könnten mit solchen Systemen über die Hälfte der tödlichen Abbiegeunfälle verhindert werden. Es ist ein Schritt, der überfällig scheint, dem allerdings ein langer Prozess vorausging. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Welche Fahrzeuge werden aufgerüstet?

Alle 2000 städtischen Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen sollen bis Ende 2020 mit Abbiegeassistenten ausgestattet werden. Begonnen werden soll in diesen Tagen mit jenen Lkw, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Das städtische Unternehmen mit der bei weitem größten Lkw-Flotte ist die Stadtreinigung: 80 der insgesamt 500 Lastwagen haben schon jetzt einen Abbiegeassistenten, 407 weitere sollen bis Jahresende nachgerüstet werden. Bei Neuanschaffungen will Hamburg ab jetzt nur noch Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten bestellen.

Ist das alles?

Der öffentliche Fuhrpark macht nur einen kleinen Teil des Schwerlastverkehrs aus. 1300 Unternehmen hat die Verkehrsbehörde daher nach eigener Angabe angeschrieben und aufgefordert, ihre Lkw auf freiwilliger Basis ebenfalls nachzurüsten. "Sehr viele" hätten positiv reagiert. Genaue Zahlen liegen nicht vor, sicher ist nur das grobe Ziel, das sich die Stadt nun gesetzt hat: Insgesamt 8000 städtische und private Lkw sollen bis Jahresende mit Abbiegesystemen fahren. Auch jene Entsorgungsfirma, deren Fahrer vergangene Woche den tödlichen Unfall verursachte, macht mit.

Wie viel kostet das alles – und wer zahlt?

2.000 bis 3.000 Euro kostet ein Abbiegeassistent im Schnitt. Hamburg investiert, grob geschätzt, sechs Millionen Euro in den Umbau des eigenen Fuhrparks. Die Unternehmen zahlen selbst, könnten aber auch von einem neuen, zehn Millionen Euro schweren Fördertopf des Bundes profitieren. Vergangenes Jahr waren die Gelder allerdings binnen kurzer Zeit vergeben – diesmal wird es kaum anders sein. Die Betriebe müssen sich also beeilen.

Warum kommt die Offensive erst jetzt? Könnte die Stadt nicht noch viel mehr tun, zum Beispiel Ampelschaltungen anpassen? Und was ist mit den Bussen? Die Antworten finden Sie hier bei ZEIT ONLINE.

DER SATZ

© Bernd von Jutrczenka/​dpa

"Er fragte mich immer: Was soll ich denn nun eigentlich werden? Und ich sagte: Weiß ich doch auch nicht."

Brigitte Meese, Jonathan Meeses Mutter

Auf den Tag genau heute vor 28 Jahren stand Jonathan Meese mit seiner Mutter vor dem Karstadt in der Mönckebergstraße. Er hatte Geburtstag, sein 22., seine Mutter fragte ihn, was er sich wünsche. Seine Antwort: einen Zeichenblock, Pastellkreiden, ein paar Bleistifte. Warum denn das auf einmal, fragte sie, und er sagte: Ich will malen und zeichnen. Diese Szene erzählt Meese in seiner Autobiografie, es war der Moment, in dem seine ziemlich wilde Karriere als Maler und Performance-Künstler begann (sie gipfelte 2006 in einer großen Schau in den Deichtorhallen). Heute hat Meese wieder Geburtstag: Es ist sein 50. Was nur wenige wissen: Meese stammt aus Ahrensburg – und zieht sich auch heute noch regelmäßig dorthin zurück.

Wie seine Familie im Norden Hamburgs landete, was ihn heute mit seiner Heimat verbindet und mit welchem Gefühl er heute auf Hamburg blickt, hat Meese – zusammen mit seiner Mutter – im Herbst 2018 Florian Zinnecker erzählt. Seinen Text aus der ZEIT:Hamburg können Sie hier noch einmal nachlesen.

WAS SIE HEUTE ERLEBEN KÖNNEN

Bilderbuchkino: Der kleine Bär will weder Regenwürmer noch Wasserpflanzen essen. Was dann? Bilderbuchkino für Kids ab drei Jahren: "Honigbrot gesucht".

Bücherhalle Eidelstedt, Alte Elbgaustraße 8b, heute, 16–16.30 Uhr, Eintritt frei

Lesung für Mom: Selten stehen migrantische Mütter im Scheinwerferlicht; Melisa Manrique erzählt ihre Geschichten aus der Perspektive der Töchter. Lesung: "Migrant Mama Superstar".

W3 Saal, Nernstweg 32–34, heute, 19 Uhr, Spenden erbeten

Konzert-Klarinette: Musiker, Zauberer, Tänzer – gibt es irgendetwas, das Magnus Holmander nicht kann? Abend mit traditionell französischen und zeitgenössischen Werken.

Elbphilharmonie, kleiner Saal, Platz der Deutschen Einheit 1, heute, 19.30 Uhr, ab 9 Euro

Sanft auf Saiten: Seine Musik erklingt in über 150 Filmen und Serien, Joshua Radin weiß als "Meister des sanften Gitarrenspiels" aber auch live zu überzeugen.

Grünspan, Große Freiheit 58, heute, 19 Uhr, VVK ab 29,45 Euro

Verlosung: Romy verbringt viel Zeit im Frisiersalon ihrer Oma. Doch die fängt an, Dinge zu vergessen, während sie mehr und mehr gedanklich am Strand ihrer Kindheit ist. Romy hilft, damit es niemand merkt, bis Oma eines Tages im Nachthemd im Salon steht. "Romys Salon" ist die Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs und erzählt, wie ein kleines Mädchen mit der Alzheimererkrankung ihrer Großmutter umgeht. Der Film feiert seine Premiere am 30. Januar in Anwesenheit von Mischa Kamp (Regie), Tamara Bos (Roman, Drehbuch) und Beppie Melissen (Hauptdarstellerin). Wir verlosen 5x2 Premierenkarten für "Romys Salon" am 30. Januar ab 20 Uhr im Abaton. Senden Sie uns bis morgen 12 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff "Romys Salon" an hamburg@zeit.de. Viel Glück!

MEINE STADT

Das Wetter taucht auch nix. © Nicole Franz

HAMBURGER SCHNACK

In Blankenese steige ich in die gut geheizte S1 in Richtung Hauptbahnhof. Weil ich schwitze, ziehe ich Jacke und Pulli aus. »Na, Ihnen ist ja warm«, sagt eine ältere Dame, in Wintermantel und Mütze gehüllt. »Ich friere.« Als sie einige Stationen später aussteigt, verabschiedet sie sich mit den Worten: »Ich wünsche Ihnen noch einen coolen Tag.« Gehört von Michael Althaus



DIE HEUTIGE AUSGABE ZUM VERTIEFTEN LESEN

Die Gefahr in der Kurve – Nach mehreren tödlichen Unfällen will Hamburg all seine Lkw mit Abbiegeassistenten ausrüsten und investiert Millionen. Doch warum erst jetzt?

"Alles changiert zwischen Verarschung und Zynismus"(Z+) – Sollte man sich überhaupt bemühen, Jonathan Meeses Provokationen zu verstehen? Ein Gespräch über Nazisymbole, seine Jugend, die Macht der Kunst und Beton im Kopf